Размещено 3 января 2017 г. Джорджем Элиасоном [Предисловие Washington’s Blog: Как патриоты Америки мы больше всего озабочены тем, что хорошо для США. Если это украинцы — больше, чем русские — вмешиваются в дела нашей страны, то у нас есть право это знать. Мы — за раскрытие правды, куда бы это не п