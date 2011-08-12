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43
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Голландский суд закрыл полиции доступ к данным, собранным журналистами в Донбассе

Голландский суд закрыл полиции доступ к данным, собранным журналистами в Донбассе  tass.ru

waplaw waplaw, 5 часов 0 минут назад
Голландский суд закрыл полиции доступ к данным, изъятым у вернувшихся из Донбасса независимых журналистов. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС один из пострадавших журналистов Михел Спеккерс. По его словам, в ситуацию вмешался Союз журналистов Нидерландов, и через несколько часов пос...
6 комментариев
закон и право
54
Полиция Нидерландов конфисковала материалы независимого расследования крушения MH17 — 8 Января
65
ВАЖНО! Два независимых голландских журналиста, Stefan Beck и Michel Spekkers, при возврате с коммандировки в Донбасс - были задержаны нидерландской полицией — 8 Января
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31
человек
С-400 будут защищать небо над Москвой и 12 регионами Центральной России

С-400 будут защищать небо над Москвой и 12 регионами Центральной России  life.ru

nikandrovich nikandrovich, 3 часа 39 минут назад
Новейшие полковые комплекты зенитной ракетной системы заступят на боевое дежурство с 11 января. Минобороны России сообщило, что в ближайшие дни на вооружение ПВО Москвы заступят новые ЗРС С-400 «Триумф», которые обеспечат безопасность в небе над российской столицей и центральным промышленным ра...
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военная техника
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Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ

Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ  riafan.ru

Tade7am Tade7am, 9 Января
В ходе боевых действий на севере сирийской провинции Хама спецслужбы захватили склад вооружений на месте базирования боевиков ИГИЛ и формирований «Джебхат-ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ). Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксирован...
15 комментариев
военные конфликты
проблема (1)
49
Вместо риса и муки коалиция во главе с США поставляет в Алеппо взрывчатку — 9 Января
85
Отвратительное французское лицемерие: в Ираке — антитеррор, в Сирии — геноцид — 2 Января
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29
человек
Минюст предложил лишать должников единственного жилья

Минюст предложил лишать должников единственного жилья  tass.ru

waplaw waplaw, 4 часа 30 минут назад
Минюст России разработал законопроект, предусматривающий возможность обращения взыскания на единственное жилье должника. Сейчас в России действует запрет на такую меру. Документ находится на стадии общественного обсуждения, следует из материалов, опубликованных на федеральном портале проектов но...
16 комментариев
закон и право
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45
человек
Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу в сторону иранских катеров

Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу в сторону иранских катеров  russian.rt.com

Sital Sital, 7 часов 21 минуту назад
9 января 2017, 15:40 Военный корабль США открыл предупредительную стрельбу в сторону иранских катеров в Ормузском проливе. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на американских военных. В сообщении говорится, что инцидент произошёл в воскресенье, 8 января. Американс...
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военные конфликты
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43
человека
Неблагодарность боевиков АТО на Украине огорчила "Дождь"

Неблагодарность боевиков АТО на Украине огорчила "Дождь"  life.ru

nikandrovich nikandrovich, 9 часов 1 минуту назад
Рейд активистов общественной организации «Ветераны и инвалиды АТО „Рапира“, в лучших традициях Майдана вломившихся в военной форме в офис кабельного оператора „Клён“ в городе Черноморске (Одесская область) с требованием немедленно убрать из эфира российский телеканал „Дождь“, вызвал недоумение со ст...
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видео/кино/телевидение
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33
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Пять станций для обнаружения стелс-самолетов получили ВКС РФ  tvzvezda.ru

1sr 1sr, 6 часов 47 минут назад
Воздушно-космические силы России получили в 2016 году пять радиолокационных станций «Небо-М», сообщает пресс-служба Минобороны России. Станции уже заступили на боевое дежурство, и, таким образом, на вооружении ВКС РФ в данный момент находится десять таких комплексов. В сообщении также отме...
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военная техника
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66
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Ющенко: выгоду от Майдана извлекли те, кто стоял на трибуне, остальные не получили ничего

Ющенко: выгоду от Майдана извлекли те, кто стоял на трибуне, остальные не получили ничего  tvzvezda.ru

Stopor Stopor, 9 Января
Майдан удался лишь для тех, кто стоял на трибуне. Но те, кто во время украинского переворота были на площади, не получили ничего. С таким заявлением в интервью одному из киевских телеканалов выступил бывший президент Незалежной Виктор Ющенко. По его мнению, основная проблема в том, что пр...
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политика
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Морозы довели «Газпром» до рекорда: поставки российского газа в Европу быстро растут, «погода за нас»

Морозы довели «Газпром» до рекорда: поставки российского газа в Европу быстро растут, «погода за нас»  kommersant.ru

suare suare, 9 часов 59 минут назад
Погода и Еврокомиссия сделали новогодний подарок «Газпрому». В начале января он смог не только установить исторический рекорд по экспорту газа в Европу, но и впервые полностью загрузить газопровод Nord Stream в обход Украины. Ценовая ситуация в первом квартале благоприятствует продажам российского г...
3 комментария
экономика
проблема (1)
43
Миллер: "Северный поток" загружен более чем на 100% — 30 Декабря 2016
105
Ханты-Мансийский автономный округ сковали настолько сильные морозы, что бытовые термометры не могут определить точную температуру воздуха - на них просто не хватает делений 2 — 21 Декабря 2016
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55
человек
Минздрав предлагает навсегда запретить продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже

Минздрав предлагает навсегда запретить продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже  izvestia.ru

Ty3ik Ty3ik, 9 Января
Министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Документ, разработанный по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, уже направлен в ряд федеральных ведомств. Один из самых революционных пунктов концепции — запрет на продажу табака людям, родив...
43 комментария
экономика
127
Минздрав подготовил самый жесткий в истории России антитабачный закон — 12 Августа 2011
отметили
38
человек
В Израиле за поддержку ИГИЛа в соцсетях будут наказывать административным арестом.

В Израиле за поддержку ИГИЛа в соцсетях будут наказывать административным арестом.  cursorinfo.co.il

dinga dinga, 11 часов 3 минуты назад
В связи с терактом в иерусалимском квартале Армон ха-Нацив, военно-политический кабинет правительства обсудил вечером 8 января меры борьбы с террором. На заседании присутствовали кроме главы правительства и министра обороны, начальник генерального штаба, глава ШАБАКа и другие представители служ...
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военные конфликты
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49
человек
Вместо риса и муки коалиция во главе с США поставляет в Алеппо взрывчатку

Вместо риса и муки коалиция во главе с США поставляет в Алеппо взрывчатку  tvzvezda.ru

Stopor Stopor, 9 Января
В сирийском Алеппо самая востребованная профессия сейчас – сапер. Российские специалисты каждый день очищают город от мин, оставленных боевиками. В районе аль-Суккари, который экстремисты покинули последним, такие смертельные ловушки расставили на каждом шагу. «В данном районе каждый дом ...
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военные конфликты
проблема (2)
90
Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ — 9 Января
65
Керри: Путин переломил ход войны в Сирии, но не закончил её — 7 Января
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39
человек
[Каждой Звезде свой «Глобус»] Трамп заявил, что «подвергается атакам со стороны либералов из мира кино» и обвинил знаменитую американскую актрису в предвзятости, назвав ее «фанаткой Хиллари»

[Каждой Звезде свой «Глобус»] Трамп заявил, что «подвергается атакам со стороны либералов из мира кино» и обвинил знаменитую американскую актрису в предвзятости, назвав ее «фанаткой Хиллари»  tass.ru

suare suare, 11 часов 18 минут назад
Избранный президент США Дональд Трамп обвинил знаменитую американскую актрису Мэрил Стрип в предвзятости и назвал ее «приверженкой Хиллари» после того, как она выступила с жесткой критикой в его адрес на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Мэрил Стрип на церемонии вручения кинопр...
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шоу-бизнес/знаменитости
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51
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«Серьёзная халатность»: побывавший в Донбассе журналист о следствии по делу MH17 (Голландские журналисты были задержаны полицией после возвращения из Донбасса)

«Серьёзная халатность»: побывавший в Донбассе журналист о следствии по делу MH17 (Голландские журналисты были задержаны полицией после возвращения из Донбасса) 2 2 russian.rt.com

nikandrovich nikandrovich, 9 Января
Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, которые провели в Донбассе около недели, были задержаны полицией Нидерландов после возвращения в Амстердам. Как утверждают журналисты, на месте крушения лайнера малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17, они обнаружили обломки самолёта, кот...
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политика
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38
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Тупой и еще тупее: США в преемники Порошенко готовят Кличко или Вакарчука

Тупой и еще тупее: США в преемники Порошенко готовят Кличко или Вакарчука  politnavigator.net

nikandrovich nikandrovich, 11 часов 54 минуты назад
США активно ищут преемника на должность украинского президента, которому будет суждено заменить Петра Порошенко. Среди кандидатур – экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, боксер-мэр Киева Виталий Кличко и даже певец Святослав Вакарчук, который, якобы, даже прошел специальные курсы в Штатах. Об эт...
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шоу-бизнес/знаменитости
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52
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Международные спортивные чиновники не нашли доказательств (IBSF снимет временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов)

Международные спортивные чиновники не нашли доказательств (IBSF снимет временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов)  interfax.ru

nikandrovich nikandrovich, 9 Января
Комиссия Международной федерации бобслея скелетона (IBSF) приняла решение снять временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, сообщает пресс-служба организации в воскресенье. «В данный момент пока нет дост...
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спорт
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Выбор посмешища: «Подорвать веру в американский демократический процесс, опорочить Секретаря Клинтон, снизить ее шансы на успех и навредить будущему президентству»

Выбор посмешища: «Подорвать веру в американский демократический процесс, опорочить Секретаря Клинтон, снизить ее шансы на успех и навредить будущему президентству»  expert.ru

suare suare, 9 Января
Американские власти так и не смогли продемонстрировать причастность Москвы к кибератакам. Качество доказательной базы, представленной в соответствующем докладе разведслужб, наиболее четко охарактеризовал сайт Викиликс: «Рассекреченный правительством США доклад о «российских хакерах» имеет любопытную...
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политика
проблема (2)
51
«Инсайдер из Вашингтона»: от убитого двумя выстрелами в спину директора по данным национального комитета Демократической партии пытается отвлечь внимание разведка США в опубликованном докладе — 8 Января
59
[«Голый пистолет 4.0»] RT изучил доклад разведсообщества США о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, разобрался и поблагодарил за бесплатную рекламу 6 5 — 7 Января
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72
человека
Турция отключает гугл

Турция отключает гугл Enturkishminute.com

Пух Пух, 9 Января
Турция отказывается от использования Гугла и его почтового сервиса Gmail. Об этом сообщил в интервью накануне выходных министр связи Турции Ахмет Арслан, заявив, что данные сервисы будут заменены местным поисковиком и электронной почтой, «совместимыми с национальной культурой и ценностями». А.А... Открыть ссылку через Google Translate
12 комментариев
it-новости
проблема (1)
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76
человек
Джон Керри: ДАИШ была создана для того, чтобы сместить президента Сирии Башара Асада

Джон Керри: ДАИШ была создана для того, чтобы сместить президента Сирии Башара Асада  parstoday.com

dbond dbond, 9 Января
Госсекретарь Госдепартамента США Джон Керри, признавшись, что главная цель, которую преследуют США в Сирии, заключается в смещении правительства Асада, сказал, что Вашингтон ради этой цели позволил создать террористическую группировку ДАИШ. По сведениям информационного портала «Of Guardian», госсе...
15 комментариев
военные конфликты
проблема (5)
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58
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Русские - на жучке (Про доклад о якобы имевших хакерских атак со стороны России)

Русские - на жучке (Про доклад о якобы имевших хакерских атак со стороны России)  nnov.kp.ru

nikandrovich nikandrovich, 9 Января
Разведка США проговорилась, что не просто прослушивает россиян, но и может одним щелчком отрубить им всю электронику вместе с интернетом Опубликованная не секретная часть доклада разведки США на тему «хакерских атак русских» уже вызвала массу скептических замечаний. Однако там есть один момент,...
5 комментариев
политика
проблема (2)
38
Выбор посмешища: «Подорвать веру в американский демократический процесс, опорочить Секретаря Клинтон, снизить ее шансы на успех и навредить будущему президентству» — 9 Января
отметили
52
человека
Воронежский зоопарк из-за птичьего гриппа уничтожит 44 вида птиц в своей коллекции

Воронежский зоопарк из-за птичьего гриппа уничтожит 44 вида птиц в своей коллекции  tass.ru

nikandrovich nikandrovich, 9 Января
Воронежский зоопарк из-за птичьего гриппа уничтожит всех птиц в своей коллекции, то есть около 160 экземпляров пернатых 44 видов. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе прокуратуры по Воронежской области «В новогодние праздники в Воронежском зоопарке зафиксированы факты гибели птиц, в то...
2 комментария
происшествия/катастрофы
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68
человек
Крым начал получать газ с Кубани

Крым начал получать газ с Кубани  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 8 Января
Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пуско-наладочных работ, сообщил РИА Новости член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет. В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт ...
9 комментариев
экономика
проблема (3)
40
Морозы довели «Газпром» до рекорда: поставки российского газа в Европу быстро растут, «погода за нас» — 9 часов 59 минут назад
81
Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России — 27 Декабря 2016
отметили
85
человек
Новые «Сухие» Т-50 встают на боевое дежурство

Новые «Сухие» Т-50 встают на боевое дежурство 2 aviator.guru

zhukgsn zhukgsn [новый участник], 8 Января (исправил waplaw waplaw)
Первый публичный показ ПАК ФА Т-50 состоялся в 2011 году в Жуковском, и вот спустя шесть лет, первые пять истребителей-невидимок поступают в строевые части ВКС России. Кроме того, российская армия получит более 100 новейших летательных аппаратов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на предста...
8 комментариев
авиация
проблема (4)
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