[«Мы - партнёры»] У России больше нет «младших братьев»: доступ на российский рынок – это привилегия, которую надо заслужить; получение российских энергоресурсов по ценам ниже мировых – это привилегия vz.ru
Последние комментарии президента Белоруссии вызвали бурную общественную реакцию в России. Однако не стоит быть слишком строгими к Александру Григорьевичу – «взросление» всегда болезненно и сопровождается трудностями. Текущее обострение отношений России и Белоруссии в отечественном социально акт...
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«Остров в украинском море»: как США планировали восстания на Украине 3 eadaily.com
В 60-х годах ЦРУ планировало спецоперации на Украине. По мнению американских аналитиков, антисоветское восстание поддержали бы во многих регионах УССР и разделение за и против Москвы прошло бы примерно по той же границе, которая отделяет сейчас непризнанные республики и Крым от остальной части Украи...
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Российские дальние бомбардировщики нанесли удар по объектам ИГ в Сирии gazeta.ru
Дальние бомбардировщики ВКС России Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Авиаудар был нанесен 3 февраля в районе города Аль-Маядин. В Минобороны сообщили,...
Трудоустроство в России скакавших на Майдане: рассказ директора putinrossiya.ru
Недавно, зашла ко мне начальница отдела кадров и сказала, что на вакансию «продавец» пришла устраиваться украинка. Мне стало любопытно взглянуть на неё. Попросил резюме. Там было всё как обычно. Школа. Техникум. Продавец. Продавец. Продавец. Вбил её данные в поиск в ВК и нашел её страницу....
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Матвиенко возмутилась зарплатой ивановских учителей в 7 тысяч рублей interfax.ru
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Субъекты РФ, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые «майские указы» президента, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она отреагировала на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского рай...
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Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории tass.ru
Постпред РФ при ООН заявил, что рассуждать о судьбе Крыма представители Соединенного Королевства могут только после возвращения Фолклендских островов, Гибралтара, части Кипра и архипелага Чагос. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин посоветовал в четверг Великобритании «очистить совес...
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В сеть утекло первое фото нового кроссовера УАЗ-3170
источник: cs541607.vk.meРазвернуть
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Киев предложил сторонам в Донбассе вернуть линии разграничения 2014 года 3 ria.ru
Стороны конфликта в Донбассе должны вернуться к линии разграничения сентября 2014 года, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. «Остаются в силе минские соглашения, и мы должны вернуться к линии разграничения, которая была установлена минскими договоренностями от се...
Госдолг Украины за год вырос до $71 млрд rusvesna.su
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года. Такие данные приводит украинский Минфин. В гривневом эквиваленте общая сумма государственного ...
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В Париже у Лувра мужчина с ножом и с криком "Аллаху акбар" бросился на патрульного txt.newsru.com
В Париже военный, патрулировавший подземный торговый центр Carrousel du Louvre рядом с Лувром, пять раз выстрелил в мужчину, напавшего на него с ножом, сообщает AP. Reuters, ссылаясь на источник в полиции, передает, что мужчина с чемоданом пытался пройти в один из магазинов для туристов. Парижс...
Сатановский призвал разрешить ополчению идти на соединение с Крымом politnavigator.net
Ополчению ДНР необходимо дать разрешение на наступление, чтобы армия республики дошла до Перекопа, как это планировалось изначально. Об этом в эфире ток-шоу «Вечер» заявил военный эксперт Евгений Сатановский. По его словам, в этом случае отношение Украины к выполнению «Минских соглашений»...
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Песков понадеялся на достаточный запас боеприпасов у ополченцев Донбасса lenta.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что у ополченцев юго-востока Украины хватит оружия для ответа на агрессивные действия Киева. Его слова в пятницу, 3 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру». Отвечая на вопрос журналистов о том, когда у ополченцев закончит...
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Жители Донецка записали на видео «убегающую» из города миссию ОБСЕ (Один из автомобилей едет с прицепом, в который погружены вещи)
Запись на видеохостинге Youtube опубликована днем 2 февраля. Поздним вечером того же дня Донецк был обстрелян из систем «Ураган» и РСЗО «Град» украинскими силовиками показать видео
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Немецкий велогонщик отказался принимать извинения от ударившего его украинца russian.rt.com
Немецкий велогонщик Марсель Киттель не станет принимать извинения от украинского велогонщика Андрея Гривко за инцидент, произошедший во время гонки «Тур Дубая». «Я не приму извинения за это. Это не имеет никакого отношения к велоспорту. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасног...
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«Какие ваши доказательства?» МОК потребовал от Макларена объяснить обвинения в адрес россиян 2 russian.rt.com
Международный олимпийский комитет направил запрос автору доклада о допинге в России Ричарду Макларену с просьбой подтвердить вескими доказательствами обвинения в адрес упомянутых в расследовании лиц. В МОК недовольны тем, что доклад базируется лишь на устных показаниях Григория Родченкова и хотят, ч...
Лукашенко назвал вымыслом сообщения о выходе Белоруссии из ЕврАзЭС life.ru
Он также заметил, что страна не собирается выходить из Организации договора о коллективной безопасности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о выходе страны из ЕАЭС и из Союзного государства не соответствует действительности. Что касается заявлений о ЕврАзЭс и ...
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02.02.2017. Виталий Чуркин. Речь на заседании СБ ООН по Украине. Полная версия. (Киев хочет отказаться от Минска-2) un.org
Представители ООН и ОБСЕ встревожены ситуацией на востоке Украины На востоке Украины уже пятый день продолжаются вооруженные столкновения, которые обернулись тяжелейшими последствиями для гражданского населения по обе стороны от «линии разграничения». В районе боевых действий повреждены...
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Новый Постпред США при ООН обозначила условия снятия санкций с России ria.ru
ООН, 3 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Связанные с Крымом санкции США останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. «Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Ро...
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Как «прогрессивные» американские студенты в Беркли дискредитировали свои идеалы применением насилия против свободы слова 3 life.ru
В университете Беркли бьют стёкла, поджигают что попало, избивают людей на улицах, орут Fuck police и развлекаются в таком же духе по полной программе. Такого тут не видели со времён бунтов 1960-х годов. Правда, тогда студенты бунтовали против Вьетнамской войны. Что такого страшного случилось вчера?...
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В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП rbc.ru
Как сообщает газета «Коммерсантъ», ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб., являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании д...
С 2018 года запретят высаживать из автобусов детей без билета rg.ru
Минтранс намерен ввести запрет на высадку из общественного транспорта безбилетных несовершеннолетних, которые едут без сопровождения взрослых. Уведомление о разработке поправок в Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом опубл...
Безвизовый режим Грузии с Евросоюзом, который, предположительно, будет введен с апреля 2017 года, будет действовать и для жителей Абхазии и Южной Осетии eadaily.com
«Я хочу подчеркнуть важность решения. Сегодня мы все в прямом эфире увидели, какая у Грузии поддержка со стороны Евросоюза и европейских партий, как ценится проведенная правительством Грузии работа и все реформы, которые были осуществлены в процессе визовой либерализации, и те, которые осуществляютс...
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Команда Трампа отказалась от "провального" плана Обамы по освобождению Ракки translate.google.ru
Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от плана решающего наступления на сирийскую Ракку, который разработала команда бывшего главы государства Барака Обамы, сообщает The Washington Post. Работа над созданием документа велась семь месяцев. За три дня до ухода с поста Обам...
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Конгресс США разрешил продажу оружия людям с психическими заболеваниями life.ru
Палата представителей конгресса США одобрила отмену поправки в законодательстве, согласно которой люди, страдающие психическими заболеваниями, не имеют право на покупку оружия. Это правило было введено при Обаме. Оно ограничивает продажу оружия людям с такими заболеваниями как шизофрения...
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Украинские танки вошли в Авдеевку lenta.ru
Среди жилых домов в городе Авдеевка Донецкой области появились танки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бронетехнику 1 февраля запечатлел на видео корреспондент «Би-би-си» Том Барридж. На кадрах можно заметить несколько танков, вокруг которых стоят военнослужащие, а также машины миссии ОБСЕ. По соо...
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