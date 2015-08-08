МИД Норвегии вызвал посла РФ в Осло Теймураза Рамишвили, чтобы выразить протест в связи с тем, что двоим членами делегации норвежского парламента было отказано в выдаче виз для посещения России с визитом, запланированным на 2-3 февраля. Об этом заявил глава ведомства Бёрге Бренде, слова которого при