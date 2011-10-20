+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
Развлечения
Кухня news2
Комментарии
 
отметили
42
человека
Британская газета: Джонсон «пришёл в ярость» из-за приглашения Захаровой в палату общин

Британская газета: Джонсон «пришёл в ярость» из-за приглашения Захаровой в палату общин  russian.rt.com

suare suare, 8 часов 24 минуты назад
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон «пришёл в ярость» из-за того, что официальному представителю МИД России Марии Захаровой было отправлено приглашение посетить торжественный вечер в палате общин, пишет британская газета Daily Mail. Мероприятие, на которое пригласили главного р...
5 комментариев
политика
проблема (1)
отметили
68
человек
Ассошиэйтед Пресс: Трамп запретил чиновникам лоббировать интересы других стран

Ассошиэйтед Пресс: Трамп запретил чиновникам лоббировать интересы других стран  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 29 Января
Президент США Дональд Трамп ввел запрет на лоббистскую деятельность для чиновников американской администрации, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Лоббировать интересы иностранных правительств чиновникам запрещено пожизненно, любым другим лоббированием нельзя заниматься в течение пяти лет пос...
17 комментариев
политика
Войдите или станьте участником, чтобы скрыть рекламу
отметили
26
человек
«Евросоюз в некоторых вопросах находится «на побегушках» у США»

«Евросоюз в некоторых вопросах находится «на побегушках» у США»  ria.ru

suare suare, 7 часов 31 минуту назад
Словацкий премьер Роберт Фицо, заявил в воскресенье, что в некоторых ситуациях ЕС находится «на побегушках» у США, в том числе в вопросе антироссийских санкций. Кремль сообщил в субботу, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подчеркнули важность в...
3 комментария
политика
76
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано — 28 Января
38
Президент ПАСЕ выступил за снятие санкций с России — 24 Января
отметили
57
человек
Басурин: Украинские силовики атаковали армию ДНР в районе аэропорта Донецка

Басурин: Украинские силовики атаковали армию ДНР в районе аэропорта Донецка  life.ru

nikandrovich nikandrovich, 29 Января
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали армию самопровозглашённой республики в районе донецкого аэропорта, а также в районе Ясиноватой и Авдеевки, заявил Лайфу представитель Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. — Сегодня утром украинское преступное командование предприняло очередную провок...
10 комментариев
военные конфликты
проблема (4)
отметили
40
человек
«На РЕН-ТВ не несут свет науки». Известный антрополог увидел, как готовят низкопробные сенсации на ТВ

«На РЕН-ТВ не несут свет науки». Известный антрополог увидел, как готовят низкопробные сенсации на ТВ  gazeta.ru

suare suare, 29 Января
В этом, призналась журналистка телеканала на съемках очередной передачи об инопланетянах. Ученый Александр Соколов явился на телеканал с камерой и выяснил, как верстают фильмы про рептилоидов и прочий «паранаучный винегрет». Главный редактор портала «Антропогенез.Ru», автор книги «Мифы об эволю...
13 комментариев
наука
76
Американские инженеры из компании Илона Маска Tomorrow Tech разработали первый прототип сверхсветового двигателя, основанного на принципе квантовой сцепленности, сообщает Inside View — 25 Января
48
Швеция забила тревогу из-за «российской пропаганды». В информационной войне Москва использовала против Стокгольма «фейки» в шведских СМИ, распространяемые «российской публичной дипломатией» — 11 Января
отметили
41
человек
Белый дом позитивно оценил телефонные переговоры Трампа и Путина - Русская служба «Голоса Америки»

Белый дом позитивно оценил телефонные переговоры Трампа и Путина - Русская служба «Голоса Америки»  inosmi.ru

suare suare, 29 Января
Дональд Трамп переговорил с Владимиром Путиным впервые после своего вступления в должность президента США. Владимир Путин в субботу стал третьим по счету мировым лидером, с которым президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры. В официальном сообщении Белого дома указывается, чт...
10 комментариев
политика
проблема (1)
52
Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Трампом — 29 Января
65
Путин и Трамп провели телефонный разговор — 29 Января
отметили
86
человек
Forbes: «Извините, ненавистники, но России удалось пережить санкции. Ей удалось пережить нефть за 35$. Ей удалось пережить два года экономического спада»

Forbes: «Извините, ненавистники, но России удалось пережить санкции. Ей удалось пережить нефть за 35$. Ей удалось пережить два года экономического спада»  ria.ru

suare suare, 29 Января
Поразительные перспективы российской экономики расстроят русофобов. России удалось успешно преодолеть последствия санкций, а наступивший год обещает стать крайне удачным для местного фондового рынка, считает обозреватель журнала Forbes Кеннет Рапоза. В качестве подтверждения своей точки зрения ...
17 комментариев
экономика
проблема (4)
56
Признаки стабилизации: восстановление роста и крепкий рубль — 27 Декабря 2016
48
Forbes: России удастся избежать финансового кризиса — 16 Октября 2015
отметили
73
человека
Рогозин предложил украинским авиаконструкторам перебраться в Россию

Рогозин предложил украинским авиаконструкторам перебраться в Россию  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 29 Января
Вице-премьер Дмитрий Рогозин во время осмотра самолета Ил-112В на заводе ВАСО в Воронеже заявил, что в России готовы принять украинских авиаконструкторов и обеспечить их работой и зарплатой. «Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют с...
14 комментариев
авиация
проблема (2)
Войдите или станьте участником, чтобы скрыть рекламу
отметили
65
человек
Путин и Трамп провели телефонный разговор

Путин и Трамп провели телефонный разговор  ria.ru

dbond dbond, 29 Января
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина завершился, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США. Этот телефонный разговор лидеров России и США стал первым после вступления...
7 комментариев
политика
проблема (2)
41
Белый дом позитивно оценил телефонные переговоры Трампа и Путина - Русская служба «Голоса Америки» — 29 Января
52
Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Трампом — 29 Января
отметили
50
человек
Вербовали в смертницы: нижегородскую школьницу отбили у боевиков в ходе спецоперации ФСБ

Вербовали в смертницы: нижегородскую школьницу отбили у боевиков в ходе спецоперации ФСБ  volga-tv.ru

nikandrovich nikandrovich, 29 Января
Эксклюзивные подробности и интервью спасенной — в материале ТК «Волга». 16-летняя жительница Нижегородской области и ее родители в эксклюзивном интервью телекомпании «Волга» рассказали подробности бандитской попытки вовлечь одиннадцатиклассницу в преступную сеть международной террористической органи...
8 комментариев
происшествия/катастрофы
проблема (3)
отметили
52
человека
Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Трампом

Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Трампом  rbc.ru

Sital Sital, 29 Января
Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили актуальные международные проблемы, сообщил Кремль, отметив, что беседа прошла «в позитивном и деловом ключе». Ранее сообщалось, что разговор двух лидеров продолжался 45 минут. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разго...
5 комментариев
политика
проблема (2)
41
Белый дом позитивно оценил телефонные переговоры Трампа и Путина - Русская служба «Голоса Америки» — 29 Января
65
Путин и Трамп провели телефонный разговор — 29 Января
отметили
43
человека
Все четыре российских флота скоро получат новые "Бастионы"

Все четыре российских флота скоро получат новые "Бастионы"  militarynews.ru

waplaw waplaw, 29 Января
Все четыре российских флота — Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский в этом году будут усилены новыми береговыми ракетными комплексами «Бастион». «Эти комплексы пойдут на все флота — и на Тихоокеанский, и на Северный, и на Балтийский, и на Черноморский», — сообщил гендиректор, генераль...
нет комментариев
военная техника
проблема (2)
отметили
52
человека
Украинцы в Польше: экономия на всем и кровать посменно. Польша планирует ряд мероприятий по еще большему привлечению рабочих с Украины

Украинцы в Польше: экономия на всем и кровать посменно. Польша планирует ряд мероприятий по еще большему привлечению рабочих с Украины  economy.apostrophe.ua

suare suare, 29 Января
На прошлой неделе министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальская заявила, что в Польше не хватает рабочих рук, поэтому в стране будут осуществляться мероприятия по привлечению рабочих с востока Европы и, в частности из Украины. Она отметила, что в министерстве развития сейчас и...
5 комментариев
экономика
проблема (3)
93
Поляки призвали Киев дать Львову экономическую автономию — 24 Декабря 2016
72
Депутат Сейма Польши: Украина, смирись с потерей Крыма, – как мы смирились с потерей Львова! — 27 Сентября 2016
отметили
49
человек
Как развалилась история Crowdstrike о русских хакерах - познакомьтесь с Fancy Bear

Как развалилась история Crowdstrike о русских хакерах - познакомьтесь с Fancy Bear En 8 washingtonsblog.com

waplaw waplaw, 29 Января
Размещено 3 января 2017 г. Джорджем Элиасоном [Предисловие Washington’s Blog: Как патриоты Америки мы больше всего озабочены тем, что хорошо для США. Если это украинцы — больше, чем русские — вмешиваются в дела нашей страны, то у нас есть право это знать. Мы — за раскрытие правды, куда бы это не п... Открыть ссылку через Google Translate
5 комментариев
политика
проблема (2)
отметили
68
человек
В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США 2 vz.ru

Sital Sital, 28 Января
Сторонники выхода Калифорнии из состава США начали сбор подписей среди жителей штата, за 180 дней им нужно заручиться поддержкой чуть менее 585,5 тыс. человек (8% населения штата). За два дня до этого министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать процедуру сбора подписей за...
10 комментариев
политика
проблема (1)
отметили
61
человек
Министр здравоохранения Украины из США «благословила» испытание 95 медпрепаратов на украинцах

Министр здравоохранения Украины из США «благословила» испытание 95 медпрепаратов на украинцах  rusnext.ru

Sital Sital, 28 Января
Исполняющая обяязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, первым документом на новой должности, подписала разрешение на испытание на украинцах 95 медицинских препаратов. Об этом в эфире одного из ток-шоу заявила народный депутат Александра Кужель. «Первый приказ, который она (...
3 комментария
образование и здравоохранение
проблема (1)
отметили
53
человека
Десятки турецких военных с баз НАТО в Германии попросили политического убежища

Десятки турецких военных с баз НАТО в Германии попросили политического убежища  lenta.ru

yache yache, 28 Января
Около 40 турецких военнослужащих с баз НАТО в Германии обратились к немецким властям с просьбой предоставить им политическое убежище. Об этом сообщает газета Spiegel. Дезертиры заявляют, что покинули свои посты, поскольку попали под «зачистку» у себя на родине после неудавшегося госпереворота в...
нет комментариев
политика
проблема (2)
отметили
85
человек
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами

На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами 4 tass.ru

Stopor Stopor, 28 Января
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом. Второе место на турнире в Чехии заняла еще одна россиянка Анна Погорилая, третье — итальянка Каролина Костнер ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль чемпионат...
7 комментариев
спорт
проблема (2)
отметили
58
человек
Предъявите билет: вход в природные парки по всей России предлагают сделать платным

Предъявите билет: вход в природные парки по всей России предлагают сделать платным  russian.rt.com

suare suare, 28 Января
Посещение Битцевского леса и других природных парков России может стать платным. Соответствующий законопроект рассматривают в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Экологи предлагают взимать с желающих прогуляться по территории природного парка до 1,5 тыс. рублей. В качестве одной ...
19 комментариев
закон и право
проблема (1)
46
Стоимость парковки в центре Москвы предлагают увеличить в три раза — 8 Ноября 2016
79
«Гринпис»: «Единая Россия» уничтожает заповедную систему России — 20 Октября 2011
отметили
69
человек
[Признак паранойи] СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета

[Признак паранойи] СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета  tass.ru

Stopor Stopor, 28 Января
В российском посольстве с такими выводами не согласились и назвали подобные обвинения признаком паранойи ОСЛО, 28 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии утверждает, что Россия в 2015 году пыталась не допустить присуждения Нобелевской премии ми...
9 комментариев
происшествия/катастрофы
проблема (2)
отметили
51
человек
Народный артист Белоруссии солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался на 65-м году жизни

Народный артист Белоруссии солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался на 65-м году жизни 2  ria.ru

suare suare, 28 Января
«Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом», —, сообщила его дочь Анастасия в Instagram. «Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год», — написала она. В последнее в...
1 комментарий
происшествия/катастрофы
отметили
43
человека
Hollywood Reporter: «Рай» Кончаловского получил «Золотого орла» как лучший фильм

Hollywood Reporter: «Рай» Кончаловского получил «Золотого орла» как лучший фильм  russian.rt.com

nikandrovich nikandrovich, 28 Января
Кинолента Андрея Кончаловского «Рай» была удостоена премии «Золотой орел» в номинации «лучший игровой фильм», сообщает The Hollywood Reporter. Как отмечается в материале издания, режиссёр картины, которая не смогла попасть в шорт-лист премии «Оскар», ранее заявлял, что Голливуд «ничего не даёт» кине...
3 комментария
видео/кино/телевидение
отметили
76
человек
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано

Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано  tass.ru

magmaster magmaster, 28 Января
ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Во время совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в Белом доме спрашивали, готовы ли они к отмене санкций против России. Трамп сказал, что «об этом говорить пока еще очень рано», и сослал...
37 комментариев
политика
26
«Евросоюз в некоторых вопросах находится «на побегушках» у США» — 7 часов 31 минуту назад
68
Трамп может подписать указ о снятии санкций с России уже в субботу, - Atlantic Council и Politico — 27 Января
отметили
69
человек
СМИ сообщили о смерти первого главы ЛНР Болотова

СМИ сообщили о смерти первого главы ЛНР Болотова  russian.rt.com

magmaster magmaster, 28 Января
В Московской области умер первый глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на спикера парламента «Новоросcии» Олега Царёва. По словам Царёва, Болотов умер в своём доме в Подмосковье. Об этом Царёву рассказала супруга Бо...
25 комментариев
из жизни
проблема (2)
отметили
67
человек
73-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Ветераны из 14 стран на Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

73-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Ветераны из 14 стран на Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда  tass.ru

sant sant, 27 Января
Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, проживающие в 14 странах мира, возложили в пятницу венок на Пискаревском мемориальном кладбище в память о жертвах блокады. «Для участия в праздновании 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прибыл...
8 комментариев
из жизни
Показать еще
Актуальные изображения
Голосуйте за не попавшее в главное:
1
Джип влетел в Автобус. Отлично все видно — 10 минут назад
5
Британия впервые после холодной войны направит эсминец в Черное море — 1 час 21 минуту назад
2
Что случилось под Авдеевкой 29 января? — 1 час 30 минут назад
4
СМИ: в Британии врачей просят не называть беременных будущими мамами 3 — 2 часа 4 минуты назад
12
Всадник без головы. В соцсетях заметили еще одну проблему F-35 — 3 часа 36 минут назад
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+