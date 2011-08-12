Голландский суд закрыл полиции доступ к данным, собранным журналистами в Донбассе tass.ru
Голландский суд закрыл полиции доступ к данным, изъятым у вернувшихся из Донбасса независимых журналистов. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС один из пострадавших журналистов Михел Спеккерс. По его словам, в ситуацию вмешался Союз журналистов Нидерландов, и через несколько часов пос...
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С-400 будут защищать небо над Москвой и 12 регионами Центральной России life.ru
Новейшие полковые комплекты зенитной ракетной системы заступят на боевое дежурство с 11 января. Минобороны России сообщило, что в ближайшие дни на вооружение ПВО Москвы заступят новые ЗРС С-400 «Триумф», которые обеспечат безопасность в небе над российской столицей и центральным промышленным ра...
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Франция попалась на поставках новейших ракет боевикам ИГИЛ riafan.ru
В ходе боевых действий на севере сирийской провинции Хама спецслужбы захватили склад вооружений на месте базирования боевиков ИГИЛ и формирований «Джебхат-ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ). Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксирован...
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Минюст предложил лишать должников единственного жилья tass.ru
Минюст России разработал законопроект, предусматривающий возможность обращения взыскания на единственное жилье должника. Сейчас в России действует запрет на такую меру. Документ находится на стадии общественного обсуждения, следует из материалов, опубликованных на федеральном портале проектов но...
Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу в сторону иранских катеров russian.rt.com
9 января 2017, 15:40 Военный корабль США открыл предупредительную стрельбу в сторону иранских катеров в Ормузском проливе. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на американских военных. В сообщении говорится, что инцидент произошёл в воскресенье, 8 января. Американс...
Неблагодарность боевиков АТО на Украине огорчила "Дождь" life.ru
Рейд активистов общественной организации «Ветераны и инвалиды АТО „Рапира“, в лучших традициях Майдана вломившихся в военной форме в офис кабельного оператора „Клён“ в городе Черноморске (Одесская область) с требованием немедленно убрать из эфира российский телеканал „Дождь“, вызвал недоумение со ст...
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Пять станций для обнаружения стелс-самолетов получили ВКС РФ tvzvezda.ru
Воздушно-космические силы России получили в 2016 году пять радиолокационных станций «Небо-М», сообщает пресс-служба Минобороны России. Станции уже заступили на боевое дежурство, и, таким образом, на вооружении ВКС РФ в данный момент находится десять таких комплексов. В сообщении также отме...
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Ющенко: выгоду от Майдана извлекли те, кто стоял на трибуне, остальные не получили ничего tvzvezda.ru
Майдан удался лишь для тех, кто стоял на трибуне. Но те, кто во время украинского переворота были на площади, не получили ничего. С таким заявлением в интервью одному из киевских телеканалов выступил бывший президент Незалежной Виктор Ющенко. По его мнению, основная проблема в том, что пр...
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Морозы довели «Газпром» до рекорда: поставки российского газа в Европу быстро растут, «погода за нас» kommersant.ru
Погода и Еврокомиссия сделали новогодний подарок «Газпрому». В начале января он смог не только установить исторический рекорд по экспорту газа в Европу, но и впервые полностью загрузить газопровод Nord Stream в обход Украины. Ценовая ситуация в первом квартале благоприятствует продажам российского г...
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Минздрав предлагает навсегда запретить продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже izvestia.ru
Министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Документ, разработанный по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, уже направлен в ряд федеральных ведомств. Один из самых революционных пунктов концепции — запрет на продажу табака людям, родив...
В Израиле за поддержку ИГИЛа в соцсетях будут наказывать административным арестом. cursorinfo.co.il
В связи с терактом в иерусалимском квартале Армон ха-Нацив, военно-политический кабинет правительства обсудил вечером 8 января меры борьбы с террором. На заседании присутствовали кроме главы правительства и министра обороны, начальник генерального штаба, глава ШАБАКа и другие представители служ...
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Вместо риса и муки коалиция во главе с США поставляет в Алеппо взрывчатку tvzvezda.ru
В сирийском Алеппо самая востребованная профессия сейчас – сапер. Российские специалисты каждый день очищают город от мин, оставленных боевиками. В районе аль-Суккари, который экстремисты покинули последним, такие смертельные ловушки расставили на каждом шагу. «В данном районе каждый дом ...
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[Каждой Звезде свой «Глобус»] Трамп заявил, что «подвергается атакам со стороны либералов из мира кино» и обвинил знаменитую американскую актрису в предвзятости, назвав ее «фанаткой Хиллари» tass.ru
Избранный президент США Дональд Трамп обвинил знаменитую американскую актрису Мэрил Стрип в предвзятости и назвал ее «приверженкой Хиллари» после того, как она выступила с жесткой критикой в его адрес на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Мэрил Стрип на церемонии вручения кинопр...
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«Серьёзная халатность»: побывавший в Донбассе журналист о следствии по делу MH17 (Голландские журналисты были задержаны полицией после возвращения из Донбасса) 2 2 russian.rt.com
Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, которые провели в Донбассе около недели, были задержаны полицией Нидерландов после возвращения в Амстердам. Как утверждают журналисты, на месте крушения лайнера малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17, они обнаружили обломки самолёта, кот...
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Тупой и еще тупее: США в преемники Порошенко готовят Кличко или Вакарчука politnavigator.net
США активно ищут преемника на должность украинского президента, которому будет суждено заменить Петра Порошенко. Среди кандидатур – экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, боксер-мэр Киева Виталий Кличко и даже певец Святослав Вакарчук, который, якобы, даже прошел специальные курсы в Штатах. Об эт...
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Международные спортивные чиновники не нашли доказательств (IBSF снимет временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов) interfax.ru
Комиссия Международной федерации бобслея скелетона (IBSF) приняла решение снять временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, сообщает пресс-служба организации в воскресенье. «В данный момент пока нет дост...
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Выбор посмешища: «Подорвать веру в американский демократический процесс, опорочить Секретаря Клинтон, снизить ее шансы на успех и навредить будущему президентству» expert.ru
Американские власти так и не смогли продемонстрировать причастность Москвы к кибератакам. Качество доказательной базы, представленной в соответствующем докладе разведслужб, наиболее четко охарактеризовал сайт Викиликс: «Рассекреченный правительством США доклад о «российских хакерах» имеет любопытную...
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Турция отключает гугл Enturkishminute.com
Турция отказывается от использования Гугла и его почтового сервиса Gmail. Об этом сообщил в интервью накануне выходных министр связи Турции Ахмет Арслан, заявив, что данные сервисы будут заменены местным поисковиком и электронной почтой, «совместимыми с национальной культурой и ценностями». А.А... Открыть ссылку через Google Translate
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Джон Керри: ДАИШ была создана для того, чтобы сместить президента Сирии Башара Асада parstoday.com
Госсекретарь Госдепартамента США Джон Керри, признавшись, что главная цель, которую преследуют США в Сирии, заключается в смещении правительства Асада, сказал, что Вашингтон ради этой цели позволил создать террористическую группировку ДАИШ. По сведениям информационного портала «Of Guardian», госсе...
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Русские - на жучке (Про доклад о якобы имевших хакерских атак со стороны России) nnov.kp.ru
Разведка США проговорилась, что не просто прослушивает россиян, но и может одним щелчком отрубить им всю электронику вместе с интернетом Опубликованная не секретная часть доклада разведки США на тему «хакерских атак русских» уже вызвала массу скептических замечаний. Однако там есть один момент,...
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[Твиттерское] Путин и его ФСОшники. Доколе ОНИ будут всех дурить?.. twitter.com
источник: pbs.twimg.comРазвернуть
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Воронежский зоопарк из-за птичьего гриппа уничтожит 44 вида птиц в своей коллекции tass.ru
Воронежский зоопарк из-за птичьего гриппа уничтожит всех птиц в своей коллекции, то есть около 160 экземпляров пернатых 44 видов. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе прокуратуры по Воронежской области «В новогодние праздники в Воронежском зоопарке зафиксированы факты гибели птиц, в то...
Крым начал получать газ с Кубани ria.ru
Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пуско-наладочных работ, сообщил РИА Новости член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет. В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт ...
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Новые «Сухие» Т-50 встают на боевое дежурство 2 aviator.guru
Первый публичный показ ПАК ФА Т-50 состоялся в 2011 году в Жуковском, и вот спустя шесть лет, первые пять истребителей-невидимок поступают в строевые части ВКС России. Кроме того, российская армия получит более 100 новейших летательных аппаратов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на предста...
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