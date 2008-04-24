В Госдуме заявили, что в медучреждениях продолжают сокращать коечный фонд ria.ru
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В РФ продолжается сокращении коечного фонда в медучреждениях, сообщил член комитета Госдумы по здравоохранению Николай Герасименко. «Продолжается сокращение коек в лечебных учреждениях, что вызывает жалобы населения на доступность медицинской помощи… До сих пор зак...
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Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, вылетевшие из РФ, нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии - Минобороны РФ militarynews.ru
Успешно поражены боевики, бронетехника Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в субботу взлетели с территории России и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны РФ. ...
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Сегодня исполняется 316 лет со дня образования инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации function.mil.ru
21 января в Вооруженных Силах России отмечается День инженерных войск, установленный Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года, что является свидетельством признания боевых заслуг всех поколений военных инженеров с «петровских времен» до наших дней и их вклада в развитие оборон...
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Яровая призвала ужесточить ответственность за кражу из госказны vz.ru
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на площадке «Качество государства» в рамках работы первого дня съезда «Единой России» выразила мнение, что ответственность за кражу из госказны должна стать более серьезной. «Необходимо защитить государственную казну. Наша задача не бегать по всей стране и искат...
Письмо из Волгограда: ВШЭ массово воспитывает из школьников оппозицию в лучших школах России zergulio.livejournal.com
Пришло в личку: Сергей, добрый день! Меня зовут Владимир, живу в Волгограде, периодически читаю твой (надеюсь не против, если на ты?) блог. Хочу поделиться некоторыми мыслями, может оно и ерунда, а может и нет. Все же из мелочей складывается. Предыстория. У меня ребен...
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Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля gazeta.ru
Президент США Дональд Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, передает CNN. Бюст Черчилля был подарен администрации бывшего президента США Д...
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Россия и Сирия подписали соглашение о расширении базы в Тартусе lenta.ru
Подписано соглашение между Россией и Сирией, по которому база российского флота в Тартусе будет расширена и модернизирована. Текст соглашения, подписанного 18 января, опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно тексту, стороны выражают согласие с расширением территори...
проблема (3)
«Ангел мира»: в Венгрии установлен памятник российским воинам russian.rt.com
На севере Венгрии в пятницу прошла церемония открытия монумента «Ангел мира», посвящённого офицерам и солдатам Русской императорской армии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва ценит сохранение истории. При этом в Польше и Прибалтике, напротив, власти пытаются стереть со стр...
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Шаманов анонсировал поставки "истребителей танков" в десантные войска interfax.ru
Испытания новейшей самоходной противотанковой пушки для воздушно-десантных войск (ВДВ) находятся на завершающей стадии, сообщил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов. По его словам, ожидается, что «Спрут-СДМ-1», модернизированный «истребитель танко...
проблема (4)
Увидим в хиджабе – уволим из школы gazeta.ru
Педагогов в Мордовии заставляют снимать хиджабы под угрозой увольнения. В мордовском селе Белозерье, двадцать уроженцев которого, по данным местных силовиков, воюют на стороне запрещенной в России организации ИГ, разгорается новый скандал. Местные учительницы отказываются приходить на уроки без...
Раздел о правах ЛГБТ-сообщества удален с сайта Белого дома. Помимо этого, удален и раздел о проблеме изменения климата. tass.ru
Разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата были удалены с официального сайта Белого дома 20 января, после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа. Обе эти темы занимали важное место в повестке бывшего главы государства Барака Обамы. Страница, посвященная лицам н...
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Российские специалисты предлагают повесить в космосе "зеркало" для освещения Земли ночью tass.ru
Орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом предлагают реализовать специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия». «Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены н...
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Дональд Трамп вступил в должность президента США rbc.ru
Избранный президент США Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность. Перед этим присягу принес избранный вице-президент Майк Пенс Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США. Торжественную церемонию, которая состоялась в Вашингтоне, транслировал телеканал CNN. Пер...
проблема (2)
Сирия не решит конфликт без Асада — вице-премьер Турции riafan.ru
Давос, 20 января. Урегулирование конфликта в Сирии невозможно без президента САР Башара Асада, заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Шимшек обратил внимание, что Анкара долгое время выступала за свержение режима Асада, однако т...
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Прокуратура потребовала лишить Мару Багдасарян водительских прав lenta.ru
Савеловская межрайонная прокуратура подала иск о лишении водительских прав участницы уличных гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян. Об этом в пятницу, 20 января, сообщается на сайте столичной прокуратуры. Отмечается, что в ходе проверки подтвердились сведения о наличии у Багдасарян медицинских ...
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Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве tass.ru
Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 50 минут 38,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял француз Мартен Фуркад (отс...
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Запущенный над Мемориалом Линкольна салют сложился в USR (вместо USA). В соцсетях шутят, что это значит United States of Russia (Соединённые Штаты России) и салют «подвергся хакерским атакам» России russian.rt.com
Пользователи социальных сетей заподозрили «вмешательство» России в организацию праздничного салюта в Вашингтоне. В четверг, 19 января, избранный президент США Дональд Трамп с семьёй прибыл в Вашингтон, где принял участие в праздничных мероприятиях перед инаугурацией. Запущенный над Мемориа...
проблема (2)
Совет Европы предложил России отменить верховенство Конституционного суда ria.ru
Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс считает, что решение российского Конституционного суда по делу ЮКОСа имеет далеко идущие последствия для защиты прав человека. В четверг КС признал невозможным исполнение решения о выплате акционерам компании ЮКОС компенсации в разм...
проблема (1)
Потапенко - прошло 25 лет современной России. Мы не произвели ни одного товара. rb.ru
Скандально известный «бизнесмен» Дмитрий Потапенко составил тезисы прогноза для бизнеса на 2017 год: — Если бы я выступал в Сомали, я бы сказал, что у них самая эффективная экономика. Покупаем 4 автомата Калашникова по 300 долларов, баркас за тысячу и отжимаем танкер за несколько миллионов. — Ци...
проблема (6)
Roshen объявила о закрытии фабрики в Липецке. Полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года rbc.ru
«Начиная с 2013 года, производство фабрики сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию России, и активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, и препятствие росту пред...
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«Раз Украина не отдаёт долг, значит, надо начать изымать её имущество на территории России, ограничить подачу газа» - Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов russian.rt.com
«Нынешний режим на Украине никакие долги возвращать не собирается. Он будет использовать любые незаконные поводы, чтобы никак этот долг не отдавать. Я вообще не понимаю, как сложилась ситуация, что мы, заключив соглашение с Украиной о финансовой помощи, рассматриваем это дело в Лондоне. Между ...
проблема (3)
Чубайс: «Мир перевернулся. Такой ужас в Давосе я припомню только раз» bfm.ru
«Самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», — заявил председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс. В интервью Business FM он также выразил свое мнение по главным темам Давоса: глобальное потепление и Трамп О чем говорят на пол...
проблема (1)
Никто из моих родственников и знакомых не сказал, что в российском Крыму стало хуже жить — разочарование украинской телеведущей politnavigator.net
Жители Крыма не разочаровались тем, что полуостров отделился от Украины по итогам референдума и вошел в состав Российской Федерации. Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявила бывшая крымчанка, украинская телеведущая Маша Ефросинина. Она рассказала изданию, что «все ее друзья и ...
проблема (4)
В молочный ГОСТ внесут изменения, предотвращающие фальсификацию продукции izvestia.ru
На ближайшем заседании техкомитета при Росстандарте будут окончательно сформулированы изменения в ГОСТ на сырое молоко. Их смысл — не допустить фальсификацию молока на стадии питания животного. Эксперты единодушно согласны с грядущими изменениями. Сейчас переработчики могут безнаказанно «нагон...