Британская газета: Джонсон «пришёл в ярость» из-за приглашения Захаровой в палату общин russian.rt.com
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон «пришёл в ярость» из-за того, что официальному представителю МИД России Марии Захаровой было отправлено приглашение посетить торжественный вечер в палате общин, пишет британская газета Daily Mail. Мероприятие, на которое пригласили главного р...
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Ассошиэйтед Пресс: Трамп запретил чиновникам лоббировать интересы других стран ria.ru
Президент США Дональд Трамп ввел запрет на лоббистскую деятельность для чиновников американской администрации, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Лоббировать интересы иностранных правительств чиновникам запрещено пожизненно, любым другим лоббированием нельзя заниматься в течение пяти лет пос...
«Евросоюз в некоторых вопросах находится «на побегушках» у США» ria.ru
Словацкий премьер Роберт Фицо, заявил в воскресенье, что в некоторых ситуациях ЕС находится «на побегушках» у США, в том числе в вопросе антироссийских санкций. Кремль сообщил в субботу, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подчеркнули важность в...
Басурин: Украинские силовики атаковали армию ДНР в районе аэропорта Донецка life.ru
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали армию самопровозглашённой республики в районе донецкого аэропорта, а также в районе Ясиноватой и Авдеевки, заявил Лайфу представитель Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. — Сегодня утром украинское преступное командование предприняло очередную провок...
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«На РЕН-ТВ не несут свет науки». Известный антрополог увидел, как готовят низкопробные сенсации на ТВ gazeta.ru
В этом, призналась журналистка телеканала на съемках очередной передачи об инопланетянах. Ученый Александр Соколов явился на телеканал с камерой и выяснил, как верстают фильмы про рептилоидов и прочий «паранаучный винегрет». Главный редактор портала «Антропогенез.Ru», автор книги «Мифы об эволю...
Белый дом позитивно оценил телефонные переговоры Трампа и Путина - Русская служба «Голоса Америки» inosmi.ru
Дональд Трамп переговорил с Владимиром Путиным впервые после своего вступления в должность президента США. Владимир Путин в субботу стал третьим по счету мировым лидером, с которым президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры. В официальном сообщении Белого дома указывается, чт...
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Forbes: «Извините, ненавистники, но России удалось пережить санкции. Ей удалось пережить нефть за 35$. Ей удалось пережить два года экономического спада» ria.ru
Поразительные перспективы российской экономики расстроят русофобов. России удалось успешно преодолеть последствия санкций, а наступивший год обещает стать крайне удачным для местного фондового рынка, считает обозреватель журнала Forbes Кеннет Рапоза. В качестве подтверждения своей точки зрения ...
проблема (4)
Рогозин предложил украинским авиаконструкторам перебраться в Россию ria.ru
Вице-премьер Дмитрий Рогозин во время осмотра самолета Ил-112В на заводе ВАСО в Воронеже заявил, что в России готовы принять украинских авиаконструкторов и обеспечить их работой и зарплатой. «Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют с...
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Путин и Трамп провели телефонный разговор ria.ru
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина завершился, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США. Этот телефонный разговор лидеров России и США стал первым после вступления...
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Вербовали в смертницы: нижегородскую школьницу отбили у боевиков в ходе спецоперации ФСБ volga-tv.ru
Эксклюзивные подробности и интервью спасенной — в материале ТК «Волга». 16-летняя жительница Нижегородской области и ее родители в эксклюзивном интервью телекомпании «Волга» рассказали подробности бандитской попытки вовлечь одиннадцатиклассницу в преступную сеть международной террористической органи...
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Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина с Трампом rbc.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили актуальные международные проблемы, сообщил Кремль, отметив, что беседа прошла «в позитивном и деловом ключе». Ранее сообщалось, что разговор двух лидеров продолжался 45 минут. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разго...
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Все четыре российских флота скоро получат новые "Бастионы" militarynews.ru
Все четыре российских флота — Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский в этом году будут усилены новыми береговыми ракетными комплексами «Бастион». «Эти комплексы пойдут на все флота — и на Тихоокеанский, и на Северный, и на Балтийский, и на Черноморский», — сообщил гендиректор, генераль...
проблема (2)
Украинцы в Польше: экономия на всем и кровать посменно. Польша планирует ряд мероприятий по еще большему привлечению рабочих с Украины economy.apostrophe.ua
На прошлой неделе министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальская заявила, что в Польше не хватает рабочих рук, поэтому в стране будут осуществляться мероприятия по привлечению рабочих с востока Европы и, в частности из Украины. Она отметила, что в министерстве развития сейчас и...
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Как развалилась история Crowdstrike о русских хакерах - познакомьтесь с Fancy Bear En 8 washingtonsblog.com
Размещено 3 января 2017 г. Джорджем Элиасоном [Предисловие Washington’s Blog: Как патриоты Америки мы больше всего озабочены тем, что хорошо для США. Если это украинцы — больше, чем русские — вмешиваются в дела нашей страны, то у нас есть право это знать. Мы — за раскрытие правды, куда бы это не п... Открыть ссылку через Google Translate
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В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США 2 vz.ru
Сторонники выхода Калифорнии из состава США начали сбор подписей среди жителей штата, за 180 дней им нужно заручиться поддержкой чуть менее 585,5 тыс. человек (8% населения штата). За два дня до этого министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать процедуру сбора подписей за...
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Министр здравоохранения Украины из США «благословила» испытание 95 медпрепаратов на украинцах rusnext.ru
Исполняющая обяязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, первым документом на новой должности, подписала разрешение на испытание на украинцах 95 медицинских препаратов. Об этом в эфире одного из ток-шоу заявила народный депутат Александра Кужель. «Первый приказ, который она (...
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Десятки турецких военных с баз НАТО в Германии попросили политического убежища lenta.ru
Около 40 турецких военнослужащих с баз НАТО в Германии обратились к немецким властям с просьбой предоставить им политическое убежище. Об этом сообщает газета Spiegel. Дезертиры заявляют, что покинули свои посты, поскольку попали под «зачистку» у себя на родине после неудавшегося госпереворота в...
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На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами 4 tass.ru
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом. Второе место на турнире в Чехии заняла еще одна россиянка Анна Погорилая, третье — итальянка Каролина Костнер ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золотую медаль чемпионат...
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Предъявите билет: вход в природные парки по всей России предлагают сделать платным russian.rt.com
Посещение Битцевского леса и других природных парков России может стать платным. Соответствующий законопроект рассматривают в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Экологи предлагают взимать с желающих прогуляться по территории природного парка до 1,5 тыс. рублей. В качестве одной ...
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[Признак паранойи] СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета tass.ru
В российском посольстве с такими выводами не согласились и назвали подобные обвинения признаком паранойи ОСЛО, 28 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии утверждает, что Россия в 2015 году пыталась не допустить присуждения Нобелевской премии ми...
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Народный артист Белоруссии солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался на 65-м году жизни 2 ria.ru
«Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом», —, сообщила его дочь Анастасия в Instagram. «Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год», — написала она. В последнее в...
Hollywood Reporter: «Рай» Кончаловского получил «Золотого орла» как лучший фильм russian.rt.com
Кинолента Андрея Кончаловского «Рай» была удостоена премии «Золотой орел» в номинации «лучший игровой фильм», сообщает The Hollywood Reporter. Как отмечается в материале издания, режиссёр картины, которая не смогла попасть в шорт-лист премии «Оскар», ранее заявлял, что Голливуд «ничего не даёт» кине...
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано tass.ru
ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Во время совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в Белом доме спрашивали, готовы ли они к отмене санкций против России. Трамп сказал, что «об этом говорить пока еще очень рано», и сослал...
СМИ сообщили о смерти первого главы ЛНР Болотова russian.rt.com
В Московской области умер первый глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на спикера парламента «Новоросcии» Олега Царёва. По словам Царёва, Болотов умер в своём доме в Подмосковье. Об этом Царёву рассказала супруга Бо...
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73-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Ветераны из 14 стран на Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда tass.ru
Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, проживающие в 14 странах мира, возложили в пятницу венок на Пискаревском мемориальном кладбище в память о жертвах блокады. «Для участия в праздновании 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прибыл...