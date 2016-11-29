Атака в ночном клубе в Стамбуле: погибли не менее 35 человек vesti.ru
По меньшей мере 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб Reina на берегу пролива Босфор в стамбульском районе Бешикташ. Среди погибших — один полицейский, сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, добавив, что атака была актом терроризма. Еще как минимум 40 человек были ранены в ...
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Российская резолюция о перемирии в Сирии единогласно принята СБ ООН interfax.ru
Российский проект резолюции касательно договоренностей о перемирии в Сирии принят в последний день 2016 года членами Совета Безопасности единогласно. «Проект резолюции принимается единогласно», — заявил председатель Совета Безопасности в субботу после голосования на заседании СБ ООН. Текст проек...
Размышление пакостника
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проблема (1)
С Новым 2017 годом!
Какой удивительный случай, Опять наступил Новый год! Возможно, что он будет лучше, А может быть наоборот… Ни то, и ни то не пугает, Закалка с советских времен! Так, что уж пускай наступает, Мы в лучшее верим и ждем! Друзья, всех с Новым годом!
Дональд Трамп поздравил с Новым годом своих недоброжелателей
«Поздравляю с Новым годом всех, включая многих моих врагов и тех, кто боролся со мной, проиграл и теперь не знает, что делать. Любви!» Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!— Donald J. ...
проблема (1)
Американцы исполнили российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154 rg.ru
Национальный гимн России в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 исполнил у входа в Генконсульство РФ в Нью-Йорке хор Шиллеровского института. Трогательное послание было выложено на канале учебного заведения в YouTube. Участники поминальной акции возложили у диппредставительства цветы, у мн...
проблема (9)
C праздником! ★ Год разорванный в клочья ★ С наступающим, друзья! imhoclub.lv
В январе 2015 года американский президент торжественно объявил, что «экономика России разорвана в клочья»… Ну что ж. Срок с этого заявления прошел приличный, вполне можно попробовать по результатам уходящего 2016 года оценить, что и где разорвалось. Я вижу следующее: 1) Внутренняя политика...
проблема (3)
Участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 ria.ru
У большинства участников памятной акции на груди к одежде были приколоты георгиевские ленточки, некоторые исполнители принесли к консульству цветы. В описании к видео размещен комментарий основательницы и президента института Хельги Цепп-Ларуш. По ее словам, ансамбль имени Александрова был выра...
проблема (2)
Русские обыгрывают западные СМИ как дураков - Трамп korrespondent.net
Трамп раскритиковал ведущие американские телекомпании за то, как они освещают события, связанные с Россией. Избранный президент США Дональд Трамп похвалил Россию за информполитику. «Русские обыгрывают Си-эн-эн и Эн-би-си, как дураков, на это смешно смотреть, те ни о чем не догадываются. „...
проблема (2)
CNN о решении Кремля не высылать дипломатов США: Путин в своём стиле russian.rt.com
Отказ Владимира Путина принять аналогичные меры в ответ на высылку российских дипломатов из США поразил CNN. Удивительный, невероятный шаг – так охарактеризовала решение президента обозреватель канала Джилл Догерти. Журналист также отметила, что этот «поистине непредсказуемый» поступок «очень в стил...
проблема (2)
Трамп прокомментировал решение Путина не высылать дипломатов США в ответ на санкции russian.rt.com
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал решение президента России Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции Барака Обамы. «Я всегда знал, что он очень умён», — написал Трамп в Twitter. В четверг, 29 декабря, действующий президент США Барак Обама по...
проблема (2)
Организовано серийное производство персональных компьютеров Эльбрус-401 РС mcst.ru
В АО «МЦСТ» завершён цикл подготовки серийного производства отечественных персональных компьютеров Эльбрус-401 РС. В связи со снижением производственных издержек, снижена их розничная цена. Эльбрус-401 РС – первый отечественный персональный компьютер на базе отечественных микропроцессоров Эльбр...
проблема (1)
Госдеп не нашел, что ответить Путину на решение по американским дипломатам 2 ria.ru
Госдепартамент США не комментирует ответ российского президента Владимира Путина на санкции Вашингтона, заявил РИА Новости представитель госдепартамента. «Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. Ран...
проблема (2)
Карякин выиграл чемпионат мира по блицу в Дохе championat.com
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу на чемпионате мира по блицу, который проходил в Дохе. Перед последним туром Карякина на полбалла опережал норвежец Магнус Карлсен, но в заключительной партии Магнус сыграл вничью с венгром Петером Леко, а Сергей выиграл у грузина Баадура Джобавы....
проблема (1)
Путин отказался высылать американских дипломатов lenta.ru
Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря. «Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы...
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В Италии разгорается скандал из-за помощи Киеву в обмен на похищенные полотна Рубенса tass.ru
В Верону 21 декабря спецбортом из Киева были высланы 17 картин художника РИМ, 30 декабря. /ТАСС/. Итальянские СМИ продолжают обсуждать историю с выделением правительством Италии Украине 20 декабря €1 миллиона по линии Всемирной продовольственной программы ООН и ЮНИСЕФ. Помощь предназначен...
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Западные СМИ оценили "троллинг" российского посольства в адрес Обамы ria.ru
Западные СМИ оценили «троллинг» со стороны посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки. «Россия посмеялась над положением „хромой утки“ Барака Обамы после того, как США приняли новые санкции», — пишет ...
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Советник Трампа заявила, что Обама пытается загнать его в угол ria.ru
Бывшая глава штаба избранного президента США Дональда Трампа Келиэнн Конуэй, предложенная им ранее на пост советника, заявила, что новые санкции США в отношении России частично являются попыткой президента Барака Обамы и его администрации ограничить действия Трампа. «Скажу вам, что даже те, кто си...
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Ученые придумали, как защитить печень от алкоголя izvestia.ru
Ученые Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова разработали препарат, способный спасти печень от вредного воздействия алкоголя и других токсических веществ. Об открытии «Известиям» рассказал руководитель отдела передовых ...
На Украине разрешили открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу ria.ru
Правительство Украины разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве. Соответствующий текст постановления обнародован в четверг на сайте кабмина. ...
[Жуть] Ответ апологету телемедицины и - по совместительству - советнику Президента РФ по вопросам интернета. Технологически отключить нашу страну от интернета невозможно: ни изнутри, ни снаружи 3 rublacklist.net
С технологической точки зрения, отключить нашу страну от интернета невозможно, — заявил вице-президент международной корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN Михаил Якушев. Недавно апологет телемедицины и советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко, аргуме...
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"Тамо далеко": на баскетбольном матче в Белграде болельщики почтили память жертв сочинской трагедии vesti.ru
Болельщики белградской «Црвены Звезды» почтили память погибших в авиакатастрофе под Сочи исполнением песни хора имени Александрова. Матч баскетбольной Евролиги между местными «звездашами» и московским ЦСКА начался с акции, устроенной сербами. Переполненный двадцатитысячник «Комбанк Арена»...
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WikiLeaks установила непричастность России к результатам выборов в США izvestia.ru
По мнению организации, высылка российских дипломатов из Америки нарушает положения Венской конвенции Известная своими разоблачениями организация WikiLeaks сообщила, что Россия никак не влияла на итоги президентских выборов в США. Специалисты WikiLeaks установили, что доказательства причастности...
проблема (3)
Источник: российские дипломаты сталкиваются с трудностями, покупая билеты из США в Москву russian.rt.com
Российские дипломаты, которых высылают из США, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Москву. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. «Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал источник. Отмечается,...