Национальный банк Украины признал, что уже не ожидает получения $1 млрд от размещения еврооблигаций под государственные гарантии США в 2017 году. Размер кредита МВФ в этом году также уменьшится, при этом его получение остается под большим вопросом. Об этом говорится в обнародованном ежеквартал