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44
человека
РФ не будет жертвовать безопасностью ради отмены санкций, заявил Косачев

РФ не будет жертвовать безопасностью ради отмены санкций, заявил Косачев  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 5 часов 26 минут назад
Отмена санкций для России точно не самоцель и даже не стратегическая цель, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности, заявил РИА Новости в понедельник председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев. «Отмена санкций для России точно не самоце...
8 комментариев
политика
проблема (2)
отметили
23
человека
Половина состояния на Земле оказалась в распоряжении всего восьми человек, которые владеют таким же количеством средств, что и 3,6 млрд человек, составляющих беднейшую половину человечества

Половина состояния на Земле оказалась в распоряжении всего восьми человек, которые владеют таким же количеством средств, что и 3,6 млрд человек, составляющих беднейшую половину человечества  russian.rt.com

suare suare, 2 часа 32 минуты назад
Об этом свидетельствует исследование международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam. В нём также отмечается, что по сравнению с прошлым годом пропасть между богатыми и бедными ещё больше увеличилась. По прогнозу экспертов, первый долларовый триллионер может появиться уже через 25...
13 комментариев
экономика
53
Россия проваливается в бедность: каждый третий россиянин рискует оказаться за её чертой — 13 Января
60
Bloomberg: Центральный Банк России опасается, что не сможет контролировать темпы инфляции из-за падения оборотов розницы, растущего материального неравенства, а также исчезновения среднего класса — 19 Октября 2016
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34
человека
Украина теряет гривну: как девальвация нацвалюты скажется на уровне жизни населения

Украина теряет гривну: как девальвация нацвалюты скажется на уровне жизни населения 2 russian.rt.com

suare suare, 5 часов 3 минуты назад
Украинская национальная валюта стремительно обесценивается: если в конце прошлого года доллар стоил около 27 грн, то в середине января — уже 28,8 грн. Эксперты полагают, что курс может достигнуть психологической отметки 30 грн за доллар до конца зимы. Девальвация резко ухудшит качество жизни населен...
33 комментария
экономика
проблема (2)
36
Более 40% трудоспособного населения Украины - безработные — 11 Января
79
Ющенко: выгоду от Майдана извлекли те, кто стоял на трибуне, остальные не получили ничего — 9 Января
отметили
40
человек
[«Сборище лжецов!»] Обама заявил, что американцы доверяют России больше, чем правительству США и поэтому он опасается за будущее страны

[«Сборище лжецов!»] Обама заявил, что американцы доверяют России больше, чем правительству США и поэтому он опасается за будущее страны  ria.ru

suare suare, 5 часов 35 минут назад
Он отметил, что ситуация с «российскими хакерами» продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами, заставила их забыть, что они «играют на одном поле». «Меня обеспокоило, насколько распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США»...
11 комментариев
политика
проблема (2)
35
Трамп отказался от президентского аккаунта в Twitter, насчитывающего около 13,5 миллиона подписчиков. На аккаунт Дональда Трампа в этой сети подписаны более 20 миллионов пользователей — 7 часов 11 минут назад
69
Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса: «Мы не получили от разведки доказательств того, что россияне пытались помочь Трампу напрямую» — 4 Января
отметили
26
человек
МВД начало проверку свадебного кортежа "полицейского с Рублёвки"

МВД начало проверку свадебного кортежа "полицейского с Рублёвки"  life.ru

nikandrovich nikandrovich, 3 часа 57 минут назад
Руководство столичного МВД отреагировало на публикацию видео со свадебным кортежем своего подчинённого Карахана Балакеримова, на котором одна из машин BMW несколько километров проехала задним ходом. О проверке в отношении оперуполномоченного УВД по ТиНАО сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москв...
7 комментариев
из жизни
отметили
28
человек
Самолет-топливозаправщик Ил-96-400ТЗ прошел летные испытания в паре с истребителями

Самолет-топливозаправщик Ил-96-400ТЗ прошел летные испытания в паре с истребителями  militarynews.ru

waplaw waplaw, 4 часа 21 минуту назад
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания, говорится в корпоративном журнале Объединенной авиастроительной корпорации «Горизонты». «Компания „Ил“ своевременно начала работы по созданию Ил-96-400ТЗ. Были выполнены и летные испытания, подтвердившие возможность создания это...
нет комментариев
авиация
проблема (1)
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67
человек
Захарова рассказала, как Джон Керри помог доставить лекарство для Примакова и о попытке вербовки спецслужбами США российского дипломата

Захарова рассказала, как Джон Керри помог доставить лекарство для Примакова и о попытке вербовки спецслужбами США российского дипломата  kommersant.ru

nikandrovich nikandrovich, 11 часов 23 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в телевизионном эфире об инциденте с доставкой лекарств из США для бывшего премьера Евгения Примакова с попыткой вербовки российского дипломата, которому было поручено купить препараты. «Мария Захарова в программе «Вечер с Владим...
5 комментариев
политика
проблема (2)
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35
человек
Трамп отказался от президентского аккаунта в Twitter, насчитывающего около 13,5 миллиона подписчиков. На аккаунт Дональда Трампа в этой сети подписаны более 20 миллионов пользователей

Трамп отказался от президентского аккаунта в Twitter, насчитывающего около 13,5 миллиона подписчиков. На аккаунт Дональда Трампа в этой сети подписаны более 20 миллионов пользователей  ridus.ru

suare suare, 7 часов 11 минут назад
Избранный президент США Дональд Трамп собирается пользоваться своим личным (@realdonaldtrump), а не президентским аккаунтом (@POTUS) в Twitter после заступления на должность президента, сообщает телеканал NBC News. Недавно помощник и директор по соцсетям в штабе Трампа Дэн Скавино заявил, что 2...
4 комментария
it-новости
40
[«Сборище лжецов!»] Обама заявил, что американцы доверяют России больше, чем правительству США и поэтому он опасается за будущее страны — 5 часов 35 минут назад
80
Трамп одним твитом обрушил стоимость производителя F-35 на $3,5 миллиарда 2 — 12 Декабря 2016
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43
человека
Российские химики нашли замену платине в топливных элементах

Российские химики нашли замену платине в топливных элементах  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 9 часов 7 минут назад
Химики из Новосибирского госуниверситета (НГУ) и Института неорганической химии СО РАН разработали твердый раствор кобальта и иридия — новое соединение, которое может служить катализатором в различных топливных элементах, заменив дорогую платину, сообщает в понедельник пресс-служба НГУ.В вузе поясни...
1 комментарий
наука
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35
человек
Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушениях Киевом прав человека

Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушениях Киевом прав человека  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 7 часов 17 минут назад
Крым подготовил проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым был частью Украины, сообщил РИА Новости член крымского правительства Заур Смирнов. В конце прошлого года по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением «ущемле...
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политика
проблема (2)
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47
человек
Южная Корея может отказаться от размещения ПРО США THAAD на своей территории

Южная Корея может отказаться от размещения ПРО США THAAD на своей территории

waplaw waplaw, 10 часов 3 минуты назад
По сообщению министерства обороны Сеула, подписание договора, о размещении системы ПРО США в Южной Корее может быть отложено, — цитирует Reuters. Терминал High Altitude Area Defense (THAAD) пуск ракеты-перехватчик. Материал предоставлен Министерством обороны США, ракетного управления Министе...
3 комментария
политика
проблема (2)
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49
человек

Грузовой самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг - Бишкек, разбился в нескольких километрах от аэропорта Манас  ria.ru

waplaw waplaw, 11 часов 30 минут назад
Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний потерпел крушение утром в понедельник, выполняя рейс Гонконг-Бишкек. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта, в результате падения загорелись два дома. Ранее сообщалось о 15 жертвах среди жителей поселка и трех п...
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происшествия/катастрофы
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64
человека
Трамп назвал НАТО устаревшей организацией

Трамп назвал НАТО устаревшей организацией  tass.ru

waplaw waplaw, 16 Января
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что у НАТО есть проблемы, Североатлантический альянс является устаревшей организацией. Об этом он заявил в интервью германской и британской газетам Bild и Times. «Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Она устарела, поскольку, как вы знаете, бы...
2 комментария
политика
проблема (3)
61
Трамп выступает за заключение ядерной сделки с Россией — 16 Января
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35
человек
★ Трехлетний ребенок ранен при обстреле окраины Горловки – администрация

★ Трехлетний ребенок ранен при обстреле окраины Горловки – администрация  dan-news.info

waplaw waplaw, 10 часов 55 минут назад
Ребенок в возрасте трех лет получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Доломитное под Горловкой. Об этом ДАН сообщил сегодня и.о главы администрации города Иван Приходько. «Только что в результате минометного обстрела, который был произведен украинской стороно...
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военные конфликты
проблема (2)
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31
человек
Рамзан Кадыров: антитеррористическая операция готовилась больше года

Рамзан Кадыров: антитеррористическая операция готовилась больше года  vesti.ru

nikandrovich nikandrovich, 10 часов 50 минут назад
В Чечне обезврежена банда, получавшая указания от запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. О спецоперации рассказывает президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. показать видео
4 комментария
политика
проблема (2)
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61
человек
Трамп выступает за заключение ядерной сделки с Россией

Трамп выступает за заключение ядерной сделки с Россией  tass.ru

waplaw waplaw, 16 Января
Избранный президент США заявил в интервью The Times и Bild, что вопросе санкций в отношении РФ «может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше» Избранный президент США Дональд Трамп считает, что в вопросе санкций в отношении РФ «может что-то получиться, чтобы многие люди оказал...
18 комментариев
политика
проблема (3)
64
Трамп назвал НАТО устаревшей организацией — 16 Января
76
Россия пригласила Трампа на встречу по Сирии, куда Обаму не звали — 14 Января
отметили
44
человека
Минобороны России сформирует два новых подразделения береговой обороны для охраны Севморпути

Минобороны России сформирует два новых подразделения береговой обороны для охраны Севморпути  izvestia.ru

waplaw waplaw, 16 Января
Российское военное ведомство планирует развернуть два новых соединения береговой обороны в прибрежных районах Северного морского пути (СМП). Их задача — обеспечение безопасности участков маршрута СМП, а также прилегающего к нему побережья. Предполагается, что новые воинские части будут не ниже уровн...
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политика
проблема (3)
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77
человек
Экипаж "КАМАЗа" выиграл ралли-рейд "Дакар-2017"

Экипаж "КАМАЗа" выиграл ралли-рейд "Дакар-2017"  kaliningrad.kp.ru

Tade7am Tade7am, 16 Января
Еще один наш спортсмен, Сергей Карякин, победил в зачете квадроциклов. В субботу, 14 января, состоялась гонка последнего этапа ралли-рейда «Дакар-2017». В зачете грузовиков победу одержал российский экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под началом Эдуарда Николаева. Последний этап от Рио-Куарто д...
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из жизни
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63
человека
Власти Калининграда предложили Литве кирпич для забора на границе

Власти Калининграда предложили Литве кирпич для забора на границе  argumenti.ru

Tade7am Tade7am, 16 Января
Как ранее сообщали “АН-онлайн”, Литва намерена возвести на границе с Калининградской областью оградительное сооружение. Предполагается, что это позволит не допустить в страну контрабанду. В Калининграде такое решение литовских властей поприветствовали и призвали не искать в данной ситуации политичес...
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из жизни
проблема (3)
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87
человек
Порошенко оказал неоценимую помощь в интеграции Крыма и России

Порошенко оказал неоценимую помощь в интеграции Крыма и России  politnavigator.net

nikandrovich nikandrovich, 15 Января
Энергетическая блокада Крыма, которую позволил осуществить официальный Киев, привела лишь к тому, что полуостров быстрее интегрировался в экономику Российской Федерации. Об этом в эфире «UkrLife» заявил украинский эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич. По его словам, от энергоблока...
7 комментариев
политика
проблема (3)
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55
человек
Появилась петиция с просьбой к Путину разобраться с коррупцией в Мексике

Появилась петиция с просьбой к Путину разобраться с коррупцией в Мексике  gazeta.ru

nikandrovich nikandrovich, 15 Января
На сайте Change.org появилась петиция на испанском языке, в которой автор просит президента России Владимира Путина помочь Мексике в борьбе с проблемами в стране. «Политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем состоянии за всю историю», — говорится в обращении. Автором петиции является ...
7 комментариев
из жизни
проблема (5)
отметили
51
человек
Пауэр: отказавшись от главенства в ООН, США уступят мир России и Китаю

Пауэр: отказавшись от главенства в ООН, США уступят мир России и Китаю  russian.rt.com

nikandrovich nikandrovich, 15 Января (исправил Stopor Stopor)
Главенство в ООН позволяет Вашингтону руководить мировыми процессами, заявила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр. По её мнению, если США сократят финансирование организации, Россия и Китай, обладающие правом вето, вполне могут оттеснить их на второй план, рассказывает Newsday. ...
13 комментариев
политика
проблема (2)
60
«Россия не соблюдает международные законы, которые призваны сделать мир более стабильным. Путин пытается уничтожить мировой порядок, который выгоден США, а создавать новый не намерен» - Саманта Пауэр — 12 Января
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74
человека
Трамп: разведка признала компромат на меня фальшивкой

Трамп: разведка признала компромат на меня фальшивкой  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 15 Января
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы признали, что ранее опубликованный в СМИ компромат на него является фальшивкой. Об этом он написал в своем Twitter. «Разведка теперь признает, что досье на Трампа является „полной фальшивкой“, — написал он. INT...
11 комментариев
политика
проблема (2)
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74
человека
Биатлонистки РФ заняли весь пьедестал в "индивидуалке" на этапе Кубка IBU в Арбере

Биатлонистки РФ заняли весь пьедестал в "индивидуалке" на этапе Кубка IBU в Арбере  rsport.ru

nikandrovich nikandrovich, 14 Января
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере. В субботу россиянка Ирина Старых преодолела 15-километровую дистанцию за 51 минуту 9,2 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второй стала Дарья Виролайнен (2 прома...
4 комментария
спорт
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