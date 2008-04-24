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49
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В Госдуме заявили, что в медучреждениях продолжают сокращать коечный фонд

В Госдуме заявили, что в медучреждениях продолжают сокращать коечный фонд  ria.ru

liquidvae liquidvae, 21 Января
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В РФ продолжается сокращении коечного фонда в медучреждениях, сообщил член комитета Госдумы по здравоохранению Николай Герасименко. «Продолжается сокращение коек в лечебных учреждениях, что вызывает жалобы населения на доступность медицинской помощи… До сих пор зак...
11 комментариев
из жизни
отметили
49
человек
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, вылетевшие из РФ, нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии - Минобороны РФ

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, вылетевшие из РФ, нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии - Минобороны РФ  militarynews.ru

waplaw waplaw, 21 Января
Успешно поражены боевики, бронетехника Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в субботу взлетели с территории России и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны РФ. ...
7 комментариев
военные конфликты
проблема (2)
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37
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Сегодня исполняется 316 лет со дня образования инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации

Сегодня исполняется 316 лет со дня образования инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации  function.mil.ru

waplaw waplaw, 21 Января
21 января в Вооруженных Силах России отмечается День инженерных войск, установленный Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года, что является свидетельством признания боевых заслуг всех поколений военных инженеров с «петровских времен» до наших дней и их вклада в развитие оборон...
1 комментарий
из жизни
проблема (1)
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33
человека

Яровая призвала ужесточить ответственность за кражу из госказны  vz.ru

PNH PNH, 21 Января
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на площадке «Качество государства» в рамках работы первого дня съезда «Единой России» выразила мнение, что ответственность за кражу из госказны должна стать более серьезной. «Необходимо защитить государственную казну. Наша задача не бегать по всей стране и искат...
11 комментариев
закон и право
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47
человек
Письмо из Волгограда: ВШЭ массово воспитывает из школьников оппозицию в лучших школах России

Письмо из Волгограда: ВШЭ массово воспитывает из школьников оппозицию в лучших школах России  zergulio.livejournal.com

Sital Sital, 21 Января
Пришло в личку: Сергей, добрый день! Меня зовут Владимир, живу в Волгограде, периодически читаю твой (надеюсь не против, если на ты?) блог. Хочу поделиться некоторыми мыслями, может оно и ерунда, а может и нет. Все же из мелочей складывается. Предыстория. У меня ребен...
15 комментариев
из жизни
проблема (4)
23
Яндекс и ВШЭ открывают факультет компьютерных наук — 2 Апреля 2014
25
Школу мультимедиа-журналистики открывают РИА Новости, Интерфакс и ВШЭ — 24 Апреля 2008
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54
человека

Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля  gazeta.ru

reik reik, 21 Января
Президент США Дональд Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, передает CNN. Бюст Черчилля был подарен администрации бывшего президента США Д...
4 комментария
из жизни
проблема (3)
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63
человека
Россия и Сирия подписали соглашение о расширении базы в Тартусе

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении базы в Тартусе  lenta.ru

Stopor Stopor, 21 Января
Подписано соглашение между Россией и Сирией, по которому база российского флота в Тартусе будет расширена и модернизирована. Текст соглашения, подписанного 18 января, опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно тексту, стороны выражают согласие с расширением территори...
7 комментариев
политика
проблема (3)
61
Путин распорядился подписать соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе и заходах кораблей РФ в территориальное море Сирии — 23 Декабря 2016
43
Минобороны РФ начало оснащать объект в Тартусе как военно-морскую базу — 18 Ноября 2016
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59
человек
«Ангел мира»: в Венгрии установлен памятник российским воинам

«Ангел мира»: в Венгрии установлен памятник российским воинам  russian.rt.com

nikandrovich nikandrovich, 21 Января
На севере Венгрии в пятницу прошла церемония открытия монумента «Ангел мира», посвящённого офицерам и солдатам Русской императорской армии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва ценит сохранение истории. При этом в Польше и Прибалтике, напротив, власти пытаются стереть со стр...
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культура
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43
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Шаманов анонсировал поставки "истребителей танков" в десантные войска

Шаманов анонсировал поставки "истребителей танков" в десантные войска  interfax.ru

nikandrovich nikandrovich, 21 Января
Испытания новейшей самоходной противотанковой пушки для воздушно-десантных войск (ВДВ) находятся на завершающей стадии, сообщил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов. По его словам, ожидается, что «Спрут-СДМ-1», модернизированный «истребитель танко...
3 комментария
военная техника
проблема (4)
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44
человека
Увидим в хиджабе – уволим из школы

Увидим в хиджабе – уволим из школы  gazeta.ru

reik reik, 21 Января
Педагогов в Мордовии заставляют снимать хиджабы под угрозой увольнения. В мордовском селе Белозерье, двадцать уроженцев которого, по данным местных силовиков, воюют на стороне запрещенной в России организации ИГ, разгорается новый скандал. Местные учительницы отказываются приходить на уроки без...
8 комментариев
закон и право
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50
человек
Раздел о правах ЛГБТ-сообщества удален с сайта Белого дома. Помимо этого, удален и раздел о проблеме изменения климата.

Раздел о правах ЛГБТ-сообщества удален с сайта Белого дома. Помимо этого, удален и раздел о проблеме изменения климата.  tass.ru

gorvl gorvl, 21 Января
Разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата были удалены с официального сайта Белого дома 20 января, после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа. Обе эти темы занимали важное место в повестке бывшего главы государства Барака Обамы. Страница, посвященная лицам н...
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политика
проблема (3)
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37
человек
Российские специалисты предлагают повесить в космосе "зеркало" для освещения Земли ночью

Российские специалисты предлагают повесить в космосе "зеркало" для освещения Земли ночью  tass.ru

nikandrovich nikandrovich, 21 Января
Орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом предлагают реализовать специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия». «Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены н...
15 комментариев
космос
проблема (5)
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90
человек
Дональд Трамп вступил в должность президента США

Дональд Трамп вступил в должность президента США  rbc.ru

dbond dbond, 20 Января
Избранный президент США Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность. Перед этим присягу принес избранный вице-президент Майк Пенс Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США. Торжественную церемонию, которая состоялась в Вашингтоне, транслировал телеканал CNN. Пер...
27 комментариев
политика
проблема (2)
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35
человек

Сирия не решит конфликт без Асада — вице-премьер Турции  riafan.ru

1sr 1sr, 21 Января
Давос, 20 января. Урегулирование конфликта в Сирии невозможно без президента САР Башара Асада, заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Шимшек обратил внимание, что Анкара долгое время выступала за свержение режима Асада, однако т...
4 комментария
военные конфликты
проблема (4)
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86
человек
Прокуратура потребовала лишить Мару Багдасарян водительских прав

Прокуратура потребовала лишить Мару Багдасарян водительских прав  lenta.ru

Ян Зовём Ян Зовём, 20 Января
Савеловская межрайонная прокуратура подала иск о лишении водительских прав участницы уличных гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян. Об этом в пятницу, 20 января, сообщается на сайте столичной прокуратуры. Отмечается, что в ходе проверки подтвердились сведения о наличии у Багдасарян медицинских ...
19 комментариев
авто
проблема (2)
61
Мара Багдасарян сбежала от полиции, заявив о самопроизвольном мочеиспускании — 10 Января
70
Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали в Москве — 8 Января
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51
человек
Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве

Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве  tass.ru

nikandrovich nikandrovich, 21 Января
Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 50 минут 38,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял француз Мартен Фуркад (отс...
1 комментарий
спорт
проблема (2)
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100
человек
Запущенный над Мемориалом Линкольна салют сложился в USR (вместо USA). В соцсетях шутят, что это значит United States of Russia (Соединённые Штаты России) и салют «подвергся хакерским атакам» России

Запущенный над Мемориалом Линкольна салют сложился в USR (вместо USA). В соцсетях шутят, что это значит United States of Russia (Соединённые Штаты России) и салют «подвергся хакерским атакам» России  russian.rt.com

suare suare, 20 Января
Пользователи социальных сетей заподозрили «вмешательство» России в организацию праздничного салюта в Вашингтоне. В четверг, 19 января, избранный президент США Дональд Трамп с семьёй прибыл в Вашингтон, где принял участие в праздничных мероприятиях перед инаугурацией. Запущенный над Мемориа...
12 комментариев
юмор
проблема (2)
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73
человека
Совет Европы предложил России отменить верховенство Конституционного суда

Совет Европы предложил России отменить верховенство Конституционного суда  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 20 Января
Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс считает, что решение российского Конституционного суда по делу ЮКОСа имеет далеко идущие последствия для защиты прав человека. В четверг КС признал невозможным исполнение решения о выплате акционерам компании ЮКОС компенсации в разм...
27 комментариев
политика
проблема (1)
45
Валерий Зорькин заявил, что решение ЕСПЧ о выплатах бывшим акционерам "ЮКОСа" более 1,8 млрд евро компенсации не может быть исполнено, так как идет вразрез с Конституцией РФ — 19 Января
50
[Любовь должна быть взаимной] РФ не будет менять Конституцию из-за Венецианской комиссии — 14 Марта 2016
отметили
47
человек
Потапенко - прошло 25 лет современной России. Мы не произвели ни одного товара.

Потапенко - прошло 25 лет современной России. Мы не произвели ни одного товара.  rb.ru

Имя_Фамилия Имя_Фамилия, 20 Января
Скандально известный «бизнесмен» Дмитрий Потапенко составил тезисы прогноза для бизнеса на 2017 год: — Если бы я выступал в Сомали, я бы сказал, что у них самая эффективная экономика. Покупаем 4 автомата Калашникова по 300 долларов, баркас за тысячу и отжимаем танкер за несколько миллионов. — Ци...
82 комментария
экономика
проблема (6)
51
Глава МВФ заявила о кризисе среднего класса в развитых экономиках — 18 Января
53
Россия проваливается в бедность: каждый третий россиянин рискует оказаться за её чертой — 13 Января
отметили
62
человека
Roshen объявила о закрытии фабрики в Липецке. Полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года

Roshen объявила о закрытии фабрики в Липецке. Полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года  rbc.ru

suare suare, 20 Января
«Начиная с 2013 года, производство фабрики сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию России, и активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, и препятствие росту пред...
14 комментариев
происшествия/катастрофы
проблема (1)
54
«Раз Украина не отдаёт долг, значит, надо начать изымать её имущество на территории России, ограничить подачу газа» - Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов — 20 Января
75
ларчик открывается очень просто 2 — 6 Ноября 2016
отметили
54
человека
«Раз Украина не отдаёт долг, значит, надо начать изымать её имущество на территории России, ограничить подачу газа» - Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов

«Раз Украина не отдаёт долг, значит, надо начать изымать её имущество на территории России, ограничить подачу газа» - Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов  russian.rt.com

suare suare, 20 Января
«Нынешний режим на Украине никакие долги возвращать не собирается. Он будет использовать любые незаконные поводы, чтобы никак этот долг не отдавать. Я вообще не понимаю, как сложилась ситуация, что мы, заключив соглашение с Украиной о финансовой помощи, рассматриваем это дело в Лондоне. Между ...
5 комментариев
экономика
проблема (3)
62
Roshen объявила о закрытии фабрики в Липецке. Полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года — 20 Января
60
«Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» за 2016 год счет за невыборку законтрактованного по правилу «бери или плати». В «Газпроме» считают, что украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней — 17 Января
отметили
51
человек
Чубайс: «Мир перевернулся. Такой ужас в Давосе я припомню только раз»

Чубайс: «Мир перевернулся. Такой ужас в Давосе я припомню только раз»  bfm.ru

waplaw waplaw, 20 Января
«Самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», — заявил председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс. В интервью Business FM он также выразил свое мнение по главным темам Давоса: глобальное потепление и Трамп О чем говорят на пол...
11 комментариев
экономика
проблема (1)
отметили
81
человек
Никто из моих родственников и знакомых не сказал, что в российском Крыму стало хуже жить — разочарование украинской телеведущей

Никто из моих родственников и знакомых не сказал, что в российском Крыму стало хуже жить — разочарование украинской телеведущей  politnavigator.net

nikandrovich nikandrovich, 20 Января
Жители Крыма не разочаровались тем, что полуостров отделился от Украины по итогам референдума и вошел в состав Российской Федерации. Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявила бывшая крымчанка, украинская телеведущая Маша Ефросинина. Она рассказала изданию, что «все ее друзья и ...
6 комментариев
политика
проблема (4)
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69
человек
В молочный ГОСТ внесут изменения, предотвращающие фальсификацию продукции

В молочный ГОСТ внесут изменения, предотвращающие фальсификацию продукции  izvestia.ru

Stopor Stopor, 20 Января
На ближайшем заседании техкомитета при Росстандарте будут окончательно сформулированы изменения в ГОСТ на сырое молоко. Их смысл — не допустить фальсификацию молока на стадии питания животного. Эксперты единодушно согласны с грядущими изменениями. Сейчас переработчики могут безнаказанно «нагон...
5 комментариев
экономика
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