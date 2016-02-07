В ООН требуют от Киева платить пенсии всем жителям Донбасса tass.ru
КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Организация объединенных наций (ООН) серьезно обеспокоена практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины. Об этом заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер. По его словам, в организац...
4 комментария
проблема (1)
Евреи бьют тревогу: на Украине грабят могилы жертв Холокоста m.izrus.co.il
Это приобрело характер преступной эпидемии. В поисках золотых зубов, украшений и черепов детей постоянно раскапываются захоронения на местах массовых убийств евреев времен Холокоста. Дегенераты покупают детские черепа… Это приобрело характер преступной эпидемии. В поисках золотых зубов, украшений ...
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Захарова: Украина может поддерживать интерес к себе только путем военных провокаций tass.ru
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Киев может поддерживать мировой интерес к украинскому вопросу только путем военных провокаций, а не с помощью реформ и достижений. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейн...
проблема (3)
В генуэзской крепости в Судаке началась первая со времен СССР реставрация ria.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Первые более чем за четверть века масштабные плановые реставрационные работы начались в знаменитой Судакской крепости в Крыму. Об этом РИА Новости сообщила ученый секретарь музея-заповедника «Судакская крепость» Мария Рогова. «Сейчас работы вед...
Россияне победили в эстафете на этапе КМ по шорт-треку в Дрездене ria.ru
Мужская сборная России победила в эстафете на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в немецком Дрездене. Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Виктор Ан и Александр Шульгинов показали результат 6 минут 43,009 секунды. Второе место заняла сборная Нидерландов (6.43,177), т...
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Пенс: Трамп не позволит "аргументам прошлого" помешать сотрудничеству с РФ ria.ru
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп намерен не позволить «аргументам прошлого» помешать возможному сотрудничеству с Россией ее президентом Владимиром Путиным, заявил в воскресном интервью телекомпании NBC вице-президент Майкл Пенс. При этом Пенс подчерк...
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Новосибирские физики построили самый мощный в мире инфракрасный лазер argumenti.ru
Новосибирские физики построили самый мощный в мире инфракрасный лазер. Новосибирский Институт ядерной физики СО РАН запустил третью очередь громадной установки так называемого лазера на свободных электронах. «На сегодня в своём диапазоне это самый мощный источник излучения в мире», – говорит у...
проблема (1)
Китай испытал новую систему оптической связи для одновременного общения 13,5 млрд человек tass.ru
ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай впервые испытал новейшую систему волоконно-оптической связи, позволяющую одновременно общаться в режиме реального времени более 13,5 млрд человек. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление Уханьского НИИ телекоммуникаций (Центр...
ВСУ отказывается выводить тяжелую технику из Донбасса 2 tvzvezda.ru
В воскресенье истекает срок, отведенный контактной группой на восстановление перемирия в Донбассе. К полуночи Киев должен прекратить обстрелы и отвести от линии соприкосновения тяжёлую технику. Как отметили в Минобороны ДНР, украинские силовики снизили интенсивность своих атак, но окончательно их не...
проблема (2)
Российские лыжники устроили шоу во время финиша скиатлона на молодёжном ЧМ в США ru.rt.com
Россияне Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов во время финиша скиатлона на 30 км на чемпионате мира среди юниоров устроили шоу. За несколько сотен метров до финиша российские лыжники, которые сумели оторваться от преследователей, перешли на прогулочный шаг, хватая друг друга за ру...
проблема (1)
Восьмиядерный процессор AMD Ryzen с частотой 3,6 ГГц ощутимо превосходит Intel Core i7-5960X в тесте Ashes of the Singularity ixbt.com
Как известно, продажи процессоров AMD Ryzen должны начаться в марте. Пока мы мало знаем об ассортименте, но флагманской моделью должен стать восьмиядерный CPU, работающий на базовой частоте 3,4 ГГц. Частота в разогнанном режиме нам неизвестна. Зато теперь мы знаем, на что способен процесс...
проблема (1)
Польские фермеры требуют остановить импорт украинского зерна (ЕС помогает Киеву за счет Варшавы) 2 regnum.ru
Польские фермеры бьют тревогу: производители зерновых культур на грани разорения. В комиссии Сейма Польши по вопросам сельского хозяйства и развития села на днях прошли специальные слушания. По оценкам экспертов, самая печальная ситуация сложилась в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Фермеры ви...
проблема (4)
Возбуждено еще одно уголовное дело по факту гибели мирного населения в результате артиллерийских обстрелов Донецка украинскими военнослужащими sledcom.ru
Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны). По данным следс...
проблема (2)
Лавров: Москва, вводя контрмеры в отношении ЕС, сделала все по-честному tass.ru
Москва, вводя контрмеры в отношении Евросоюза, сделала все по-честному. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil. «Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи, — отметил он. — Европейские санкции ограничивают ...
проблема (2)
Трамп ответил назвавшему «Путина убийцей» ведущему Fox News rbc.ru
Президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News ответил на реплику ведущего, который стал критиковать Владимира Путина, заявив о готовности контактировать с главой российского государства Как сообщает The Washington Post, Трамп дал интервью ведущему Fox News Биллу О Рейли, выдержки из ко...
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Архив ЦРУ: как в США готовили антисоветские операции в Украине 10 bbc.com
Американские аналитики в секретном исследовании из архива ЦРУ утверждали, что во многих регионах УССР население поддержало бы антисоветские спецоперации. Написанный в августе 1957 года доклад под названием «Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил. Украина» недавно был рассек...
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США прекращают финансирование Украины expert.ru
Национальный банк Украины признал, что уже не ожидает получения $1 млрд от размещения еврооблигаций под государственные гарантии США в 2017 году. Размер кредита МВФ в этом году также уменьшится, при этом его получение остается под большим вопросом. Об этом говорится в обнародованном ежеквартал...
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Киев заявил об отказе Москвы выдать Украине бывших бойцов «Беркута» 4 vz.ru
Киев добивался экстрадиции из России бывших сотрудников спецподразделения украинского МВД «Беркут», но те получили российское гражданство, заявил глава департамента спецрасследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Он напомнил, что из 26 бойцов «Беркута», на которых украинские вла...
«Вот они путинцы, как сыр в масле катаются и угнетают нас, латышей» (Пенсионер: Русские в Латвии жируют, а латышам — плохо) vesti.lv
Вторые сутки не утихают страсти в социальной сети Facebook: рижанка Элина опубликовала историю, произошедшую в продуктовом магазине в латвийской столице. История вызвала скандал как в кругу латышей, так и среди русских жителей страны. В связи с чем возникает вопрос — как долго будут продолжаться в Л...
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Марин Ле Пен в предвыборной программе выступила за выход Франции из НАТО tass.ru
Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен считает необходимым, чтобы Франция вышла из состава НАТО и усилила собственные вооруженные силы. Об этом говорится в опубликованной программе из 144 пунктов, с которой Ле Пен выходит на президентские выборы 2017 года. «Считаю необходимым, чтобы Франция пок...
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The Washington Post: Трамп виделся с Тимошенко, но не обещал ей помочь Киеву ria.ru
Администрация президента США опровергла информацию о том, что Дональд Трамп дал Юлии Тимошенко гарантии поддержать Украину, сообщает газета The Washington Post Американский президент и экс-премьер Украины встретились в четверг на молитвенном завтраке (National Prayer Breakfast) в вашингтонском...
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Депутат Рады напомнил Порошенко об обещании закончить войну за две недели ria.ru
Депутат Верховной рады Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский призвал президента Петра Порошенко выполнить предвыборное обещание и закончить войну в Донбассе.«Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно потому получил беспреце...
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Российские ученые создали полимеры, способные заменить авиационные сплавы ria.ru
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Химики из МГУ разработали новый полимерный композитный материал, обладающий более высокой прочностью, чем авиационный титан или алюминий, что открывает дорогу для создания сверхлегких авиалайнеров и спутников, говорится в статьях, опубликованных в Journal of Applied Poly...
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