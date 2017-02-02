Недавно, зашла ко мне начальница отдела кадров и сказала, что на вакансию «продавец» пришла устраиваться украинка. Мне стало любопытно взглянуть на неё. Попросил резюме. Там было всё как обычно. Школа. Техникум. Продавец. Продавец. Продавец. Вбил её данные в поиск в ВК и нашел её страницу.