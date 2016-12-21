Виктория Нуланд покинет Госдепартамент США lenta.ru
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и еще ряд высокопоставленных дипломатов покидают на этой неделе свои должности и уходят из Госдепартамента. Об этом сообщает Associated Press. На своем посту Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая ...
5 комментариев
проблема (1)
[семья vs чиновники] Зеленоград. Приемные родители подали иск против органов опеки по факту хищения 10 приемных детей по надуманному поводу 4 mir24.tv
В иске, который подали супруги, решения управления социальной защиты о расторжении договоров опеки названы незаконными. Они также просят органы опеки до рассмотрения иска не передавать детей в другие семьи. В середине января у супругов Дель изъяли десять приемных детей. На теле одного из малыше...
Конгрессмен США рассказала о впечатлениях от встречи с Башаром Асадом. Война за свержение режима не отвечает интересам Америки и сирийского народа interfax.ru
Тулси Габбард призвала Белый дом прекратить «контрпродуктивную» и «незаконную» операцию в Сирии Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард в интервью СNN, показанном в среду, рассказала о своей поездке в Сирию, в ходе которой она встретилась с ...
проблема (2)
Трамп назвал мир злым и беспорядочным russian.rt.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что мир беспорядочен. В интервью ABC американский лидер ответил на вопрос ведущего, каковой, как он думает, будет реакция на его миграционную политику. На это Трамп сказал, что не хочет террора в своей стране. По его словам, «мир полон беспорядка». Он от...
проблема (2)
Трамп заморозил получение палестинцами 220 млн. от Обамы businessinsider.com
Президент США Дональд Трамп продолжает пересматривать решения, принятые предыдущей администрацией Барака Обамы – на этот раз отмена решения коснулась не внутренней политики США, а внешней. Как и обещал официальный представитель Белого дома Марк Тонер, американское правительство заморозило пере...
проблема (3)
Минобороны высмеяло Фэллона за "эскорт-услуги" для "Адмирала Кузнецова" ria.ru
Российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о сопровождении российской корабельной группы. Британский министр обороны Ма...
проблема (3)
Капитан 1-го ранга: Свихнувшийся чинуша назвал авианосец РФ кораблём позора life.ru
Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов», возвращающийся из Сирии в Россию, кораблём позора. Англии нечего противопоставить силе и мощи российского авианосца «Адмирал Кузнецов», отсюда и некорректные завистливые заявления, сказал Лайфу пре...
проблема (3)
Работники вуза в Киеве сожгли в печи русскую классику 5 politnavigator.net
Житель Киева Валентин Ореховский рассказал на страничке в фейсбуке, что стал свидетелем того, как работники базы отдыха Киевского политехнического института используют для растопки печи старые книги из библиотеки – русскую классику. «В выходные отдыхал на базе отдыха КПИ (Киевский политех...
проблема (5)
Пальмиру вернут «Аллигаторы» и «Грачи» izvestia.ru
Непрерывная высокоточная авиаподдержка станет ключом к победе над боевиками-джихадистами В операции по освобождению Пальмиры российские военные задействовали вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25 «Грач». «Аллигаторы» ведут поиск противника и осуществляют целеуказание, а «Грачи» у...
проблема (3)
Календарь 1917 года
Юлианский календарь, действовавший в России в 1917 году. Забавно, что совпадает с календарем 2017 года.
источник: s00.yaplakal.comРазвернуть
источник: s00.yaplakal.comРазвернуть
проблема (3)
Порошенко грозит России "суперхакерами". Очень хорошими, украинскими ria.ru
Тема вездесущих «русских хакеров» уже успела надоесть даже наиболее патентованным русофобам. И вдруг ее решил «оседлать» Порошенко. У которого, оказывается, на русских хакеров есть управа: украинские суперхакеры. Умри все живое. Страх и трепет охватывают после новых громких заявлений украинског...
проблема (3)
Артист, бард, кумир миллионов: день рождения Владимира Высоцкого izvestia.ru
25 января 1938 года родился советский актер, поэт и бард Владимир Высоцкий. В течение 16 лет он был актером Театра на Таганке, где исполнил больше 20 ролей, в том числе прославившую его роль Гамлета. Кроме того, Владимир Высоцкий сыграл или озвучил роли в 30 кинофильмах. Однако в памяти в...
Боевой украинский беспилотник с ПТРК высмеяли в Сети rg.ru
Разработчики полагают, что он сможет стать хорошим помощником военным, но ролик заставляет в этом сильно усомниться. Создатели (ОКБ «Матрица технологий») именуют свое детище тяжелый коптер «Командор». В его основе комбинированная двигательная установка. Дрон может находиться в воздухе о...
проблема (3)
Американская киноакадемия объявила претендентов на премию «Оскар». На «Лучший короткометражный документальный фильм» номинирована картина о сирийской группе «Белые каски», спасавшей мирных жителей 2 russian.rt.com
Организация имеет неоднозначную репутацию: её участников подозревают в связях с террористами. Журналист Патрик Хеннингсен считает работу «Белых касок» прикрытием для тайной операции западных государств. По его словам, группа действует заодно с боевиками. показать видео
Bloomberg узнал о намерении ЦБ покупать по миллиарду долларов в месяц lenta.ru
Банк России в первом квартале может начать покупку валюты на миллиард долларов в месяц. Об этом в среду, 25 января, сообщает агентство Bloomberg, передает РИА Новости. Покупка может состояться в феврале-марте для освоения дополнительных доходов бюджета от превышения нефтяными ценами уровня 40 д...
Интернациональная группа ученых продвинулась в создании быстрой энергонезависимой электронной памяти ria.ru
Научный сотрудник Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Третьяков в составе международной группы исследователей из России, Японии, США и Германии впервые в мире обнаружил «скирмионный эффект Холла», что позволит создать более быструю, дешевую, надежную и энергонезависимую электронну...
МВД не стало возбуждать дела в связи с фальшивыми дипломами кандидатов в Госдуму tass.ru
Министерство внутренних дел РФ не нашло оснований для возбуждения уголовных дел в связи с представлением данных фальшивых дипломов об образовании кандидатами на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии. «Наше контрольное управление выявило 21 ...
проблема (8)
«Швабе» запатентовал полупроводниковый излучатель для лазерной техники shvabe.com
Предприятие Холдинга «Швабе» получило патент на полупроводниковый излучатель. Данное изделие на 10% превосходит существующие аналоги по выходным мощностным характеристикам и на 30% — по ресурсу работы. Устройство, разработанное специалистами предприятия Холдинга «Швабе» — Научно-исследовательского...
проблема (3)
Американские инженеры из компании Илона Маска Tomorrow Tech разработали первый прототип сверхсветового двигателя, основанного на принципе квантовой сцепленности, сообщает Inside View portal-kultura.ru
Изобретение, которое грозит перевернуть все наши бытовые представления о связи, транспорте и космонавтике, а также сделать реальностью телепортацию, принадлежит группе инженеров и физиков, руководимых нобелевским лауреатом Жаком Лелушем. Квантовая сцепленность известна достаточно давно: это явл...
проблема (5)
Шойгу: РФ продолжит укреплять войска в ЮВО из-за ситуации на Украине izvestia.ru
Россия продолжит укреплять войска в Южном военном округе в связи с нестабильной обстановкой на юго-востоке Украины и угрозами международных террористических группировок на Северном Кавказе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в среду. По словам министр...
проблема (2)
Размещение войск НАТО в Восточной Европе представляет собой «операцию по оказанию военного давления на Россию», разработанную администрацией Обамы, а Трампу предстоит их вернуть - Скотт Беннетт russian.rt.com
Размещение войск НАТО в Восточной Европе представляет собой «операцию по оказанию военного давления на Россию», разработанную администрацией Обамы, заявил в интервью Press TV бывший офицер США по вопросам психологической войны Скотт Беннетт. Нельзя исключать, что этот «акт агрессии» против России бу...
проблема (3)
Российские Ту-22М3 третий день подряд наносят удары по объектам ИГ в провинции Дэйр-Эр-Зор interfax.ru
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 поразили два пункта управления боевиков в Сирии, а также склады боеприпасов и военной техники, сообщили в Минобороны РФ. «Целями для поражения стали два пункта управления боевиков, их склады боеприпасов, вооружения и военной техники. Средствами объективно...
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Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиационном заводе life.ru
По словам главы республиканского МВД, в отношении боевиков «Хизб ут-тахрир» возбуждено 13 уголовных дел. Спецслужбы пресекли деятельность группировки «Хизб ут-тахрир»*, которая планировала совершить теракт на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. Об этом сообщил министр МВД Тат...
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ФНС в 2016 году исключила из госреестра рекордные 634,5 тысяч компаний interfax.ru
Количество компаний, прекративших деятельность в связи с исключением из госреестра по решению Федеральной налоговой службы, в 2016 году составило рекордные 634,5 тысяч, что в 3,7 раза больше, чем в 2015 году (173,7 тысяч), свидетельствуют данные на сайте ФНС. Налоговые органы с конца 2005 года ...
Россиянин Логинов выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону ( В первой шестерке итогового протокола разместились пять представителей России) interfax.ru
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото чемпионата Европы, выиграв индивидуальную гонку на 20 км. Дистанцию он преодолел за 49 минут 54,3 секунды, допустив 1 промах. Вторым стал представитель Болгарии Красимир Анев, уступивший россиянину 11,4 секунды, не совершив ни одного ...
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