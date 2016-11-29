Какой удивительный случай, Опять наступил Новый год! Возможно, что он будет лучше, А может быть наоборот… Ни то, и ни то не пугает, Закалка с советских времен! Так, что уж пускай наступает, Мы в лучшее верим и ждем! Друзья, всех с Новым годом!