Пришло в личку: Сергей, добрый день! Меня зовут Владимир, живу в Волгограде, периодически читаю твой (надеюсь не против, если на ты?) блог. Хочу поделиться некоторыми мыслями, может оно и ерунда, а может и нет. Все же из мелочей складывается. Предыстория. У меня ребен