РФ не будет жертвовать безопасностью ради отмены санкций, заявил Косачев ria.ru
Отмена санкций для России точно не самоцель и даже не стратегическая цель, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности, заявил РИА Новости в понедельник председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев. «Отмена санкций для России точно не самоце...
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Половина состояния на Земле оказалась в распоряжении всего восьми человек, которые владеют таким же количеством средств, что и 3,6 млрд человек, составляющих беднейшую половину человечества russian.rt.com
Об этом свидетельствует исследование международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam. В нём также отмечается, что по сравнению с прошлым годом пропасть между богатыми и бедными ещё больше увеличилась. По прогнозу экспертов, первый долларовый триллионер может появиться уже через 25...
Украина теряет гривну: как девальвация нацвалюты скажется на уровне жизни населения 2 russian.rt.com
Украинская национальная валюта стремительно обесценивается: если в конце прошлого года доллар стоил около 27 грн, то в середине января — уже 28,8 грн. Эксперты полагают, что курс может достигнуть психологической отметки 30 грн за доллар до конца зимы. Девальвация резко ухудшит качество жизни населен...
проблема (2)
[«Сборище лжецов!»] Обама заявил, что американцы доверяют России больше, чем правительству США и поэтому он опасается за будущее страны ria.ru
Он отметил, что ситуация с «российскими хакерами» продемонстрировала раскол между демократами и республиканцами, заставила их забыть, что они «играют на одном поле». «Меня обеспокоило, насколько распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США»...
проблема (2)
МВД начало проверку свадебного кортежа "полицейского с Рублёвки" life.ru
Руководство столичного МВД отреагировало на публикацию видео со свадебным кортежем своего подчинённого Карахана Балакеримова, на котором одна из машин BMW несколько километров проехала задним ходом. О проверке в отношении оперуполномоченного УВД по ТиНАО сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москв...
Самолет-топливозаправщик Ил-96-400ТЗ прошел летные испытания в паре с истребителями militarynews.ru
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания, говорится в корпоративном журнале Объединенной авиастроительной корпорации «Горизонты». «Компания „Ил“ своевременно начала работы по созданию Ил-96-400ТЗ. Были выполнены и летные испытания, подтвердившие возможность создания это...
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Захарова рассказала, как Джон Керри помог доставить лекарство для Примакова и о попытке вербовки спецслужбами США российского дипломата kommersant.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в телевизионном эфире об инциденте с доставкой лекарств из США для бывшего премьера Евгения Примакова с попыткой вербовки российского дипломата, которому было поручено купить препараты. «Мария Захарова в программе «Вечер с Владим...
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Трамп отказался от президентского аккаунта в Twitter, насчитывающего около 13,5 миллиона подписчиков. На аккаунт Дональда Трампа в этой сети подписаны более 20 миллионов пользователей ridus.ru
Избранный президент США Дональд Трамп собирается пользоваться своим личным (@realdonaldtrump), а не президентским аккаунтом (@POTUS) в Twitter после заступления на должность президента, сообщает телеканал NBC News. Недавно помощник и директор по соцсетям в штабе Трампа Дэн Скавино заявил, что 2...
Российские химики нашли замену платине в топливных элементах ria.ru
Химики из Новосибирского госуниверситета (НГУ) и Института неорганической химии СО РАН разработали твердый раствор кобальта и иридия — новое соединение, которое может служить катализатором в различных топливных элементах, заменив дорогую платину, сообщает в понедельник пресс-служба НГУ.В вузе поясни...
Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушениях Киевом прав человека ria.ru
Крым подготовил проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым был частью Украины, сообщил РИА Новости член крымского правительства Заур Смирнов. В конце прошлого года по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением «ущемле...
проблема (2)
Южная Корея может отказаться от размещения ПРО США THAAD на своей территории
По сообщению министерства обороны Сеула, подписание договора, о размещении системы ПРО США в Южной Корее может быть отложено, — цитирует Reuters. Терминал High Altitude Area Defense (THAAD) пуск ракеты-перехватчик. Материал предоставлен Министерством обороны США, ракетного управления Министе...
проблема (2)
Грузовой самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг - Бишкек, разбился в нескольких километрах от аэропорта Манас ria.ru
Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний потерпел крушение утром в понедельник, выполняя рейс Гонконг-Бишкек. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта, в результате падения загорелись два дома. Ранее сообщалось о 15 жертвах среди жителей поселка и трех п...
Трамп назвал НАТО устаревшей организацией tass.ru
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что у НАТО есть проблемы, Североатлантический альянс является устаревшей организацией. Об этом он заявил в интервью германской и британской газетам Bild и Times. «Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Она устарела, поскольку, как вы знаете, бы...
проблема (3)
★ Трехлетний ребенок ранен при обстреле окраины Горловки – администрация dan-news.info
Ребенок в возрасте трех лет получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Доломитное под Горловкой. Об этом ДАН сообщил сегодня и.о главы администрации города Иван Приходько. «Только что в результате минометного обстрела, который был произведен украинской стороно...
проблема (2)
Рамзан Кадыров: антитеррористическая операция готовилась больше года vesti.ru
В Чечне обезврежена банда, получавшая указания от запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. О спецоперации рассказывает президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. показать видео
проблема (2)
Трамп выступает за заключение ядерной сделки с Россией tass.ru
Избранный президент США заявил в интервью The Times и Bild, что вопросе санкций в отношении РФ «может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше» Избранный президент США Дональд Трамп считает, что в вопросе санкций в отношении РФ «может что-то получиться, чтобы многие люди оказал...
проблема (3)
Минобороны России сформирует два новых подразделения береговой обороны для охраны Севморпути izvestia.ru
Российское военное ведомство планирует развернуть два новых соединения береговой обороны в прибрежных районах Северного морского пути (СМП). Их задача — обеспечение безопасности участков маршрута СМП, а также прилегающего к нему побережья. Предполагается, что новые воинские части будут не ниже уровн...
проблема (3)
Экипаж "КАМАЗа" выиграл ралли-рейд "Дакар-2017" kaliningrad.kp.ru
Еще один наш спортсмен, Сергей Карякин, победил в зачете квадроциклов. В субботу, 14 января, состоялась гонка последнего этапа ралли-рейда «Дакар-2017». В зачете грузовиков победу одержал российский экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под началом Эдуарда Николаева. Последний этап от Рио-Куарто д...
Власти Калининграда предложили Литве кирпич для забора на границе argumenti.ru
Как ранее сообщали “АН-онлайн”, Литва намерена возвести на границе с Калининградской областью оградительное сооружение. Предполагается, что это позволит не допустить в страну контрабанду. В Калининграде такое решение литовских властей поприветствовали и призвали не искать в данной ситуации политичес...
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Порошенко оказал неоценимую помощь в интеграции Крыма и России politnavigator.net
Энергетическая блокада Крыма, которую позволил осуществить официальный Киев, привела лишь к тому, что полуостров быстрее интегрировался в экономику Российской Федерации. Об этом в эфире «UkrLife» заявил украинский эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич. По его словам, от энергоблока...
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Украинским военным закупили носки, сделанные в ЛНР
источник: politnavigator.netРазвернуть
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Появилась петиция с просьбой к Путину разобраться с коррупцией в Мексике gazeta.ru
На сайте Change.org появилась петиция на испанском языке, в которой автор просит президента России Владимира Путина помочь Мексике в борьбе с проблемами в стране. «Политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем состоянии за всю историю», — говорится в обращении. Автором петиции является ...
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Пауэр: отказавшись от главенства в ООН, США уступят мир России и Китаю russian.rt.com
Главенство в ООН позволяет Вашингтону руководить мировыми процессами, заявила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр. По её мнению, если США сократят финансирование организации, Россия и Китай, обладающие правом вето, вполне могут оттеснить их на второй план, рассказывает Newsday. ...
проблема (2)
Трамп: разведка признала компромат на меня фальшивкой ria.ru
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы признали, что ранее опубликованный в СМИ компромат на него является фальшивкой. Об этом он написал в своем Twitter. «Разведка теперь признает, что досье на Трампа является „полной фальшивкой“, — написал он. INT...
проблема (2)
Биатлонистки РФ заняли весь пьедестал в "индивидуалке" на этапе Кубка IBU в Арбере rsport.ru
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере. В субботу россиянка Ирина Старых преодолела 15-километровую дистанцию за 51 минуту 9,2 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второй стала Дарья Виролайнен (2 прома...
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