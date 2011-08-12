Майдан удался лишь для тех, кто стоял на трибуне. Но те, кто во время украинского переворота были на площади, не получили ничего. С таким заявлением в интервью одному из киевских телеканалов выступил бывший президент Незалежной Виктор Ющенко. По его мнению, основная проблема в том, что пр