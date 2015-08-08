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48
человек
Захарченко: ВСУ пытаются взять ополченцев в котёл у Ясиноватой

Захарченко: ВСУ пытаются взять ополченцев в котёл у Ясиноватой  life.ru

nikandrovich nikandrovich, 3 часа 20 минут назад
Киевские силовики пытаются взять в котёл военнослужащих ДНР в районе Ясиноватой, заявил глава ДНР Александр Захарченко во время брифинга. Идут тяжёлые бои в районе Авдеевки. Противник пытается сбить наши части заслоном, выйти к нам в тыл и организовать котёл, и выступить на трассу Ясиноватая — ...
1 комментарий
военные конфликты
проблема (2)
отметили
40
человек
Командир 72-й бригады ВСУ получил приказ на наступательные действия — экстренное сообщение ВС ДНР

Командир 72-й бригады ВСУ получил приказ на наступательные действия — экстренное сообщение ВС ДНР  rusvesna.su

sant sant, 4 часа 2 минуты назад
Об этом говорится в экстренном сообщении заместителя командующего Эдуарда Басурина. Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться. Противник практически по всем населенным пунктам на линии соприкосновения войск применял запрещенные Минскими договоренностями вооружения: а...
10 комментариев
военные конфликты
проблема (1)
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отметили
32
человека
Савченко назвала Порошенко врагом народа и сказала, что Украину можно вывести только двумя путями – Ганди или Сталина

Савченко назвала Порошенко врагом народа и сказала, что Украину можно вывести только двумя путями – Ганди или Сталина  nv.ua

nikandrovich nikandrovich, 2 часа 54 минуты назад
С врагом надо бороться всеми методами, в том числе, политически, сказала Надежда Савченко в интервью НВ. «Мій ворог той, хто ворог моєму народові, хто робить гірше жити кожній людині. Коли прості люди кажуть, що ми живемо гірше з кожним днем. Так, я думаю, він – ворог народу», — ответила Надежд...
10 комментариев
политика
проблема (1)
отметили
78
человек
Армия ДНР уничтожила украинские «Гвоздики» и «Гиацинты» с расчетами

Армия ДНР уничтожила украинские «Гвоздики» и «Гиацинты» с расчетами  newsli.ru

chel_c chel_c, 11 часов 13 минут назад
Артиллерия ДНР уничтожила украинские САУ Гвоздика и Гиацинт вместе с расчетами Несмотря на крупные потери ВСУ продолжает обстрел Донецка. Порошенко собирает военные совет. Командованию ВСУ достаточно серьезно щелкнули по носу за последние несколько дней под Донецком и Мариуполем, однако большие б...
25 комментариев
военные конфликты
проблема (2)
отметили
33
человека
Дональд Трамп заявил, что его команда приступает к созданию благоприятных условий для малого бизнеса

Дональд Трамп заявил, что его команда приступает к созданию благоприятных условий для малого бизнеса  twitter.com

waplaw waplaw, 4 часа 41 минуту назад
Дональд трамп разместил на своей странице в Твиттер сообщение для граждан своей страны The American dream is back. We’re going to create an environment for small business like we haven’t had in many, many decades! «Американская мечта возвращается. Мы собираемся создать условия для малого б...
12 комментариев
экономика
проблема (1)
отметили
39
человек
Россия на 90% обеспечила себя овощами отечественного производства

Россия на 90% обеспечила себя овощами отечественного производства  ria.ru

ramstor ramstor, 5 часов 22 минуты назад
Россия по итогам 2016 года достигла в самообеспеченности по овощам 90%, для дальнейшего повышения показателя необходимо модернизировать существующие тепличные комплексы и строить новые, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. «Производство тепличных овощей в 2016 году выросло на 8% — до 6...
2 комментария
экономика
проблема (2)
отметили
23
человека
Директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией

Директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией  militarynews.ru

waplaw waplaw, 2 часа 31 минуту назад
Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией, это предусмотрено приказами директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, которые опубликованы на портале правовой информации. Пограничные зоны устанавливаются для «создания н...
8 комментариев
закон и право
53
Лукашенко разрешил гражданам США и Евросоюза приезжать в Белоруссию без виз — 9 Января
отметили
38
человек
Посол РФ вызван в МИД Норвегии в связи с отказом в выдаче виз парламентариям королевства

Посол РФ вызван в МИД Норвегии в связи с отказом в выдаче виз парламентариям королевства  tass.ru

waplaw waplaw, 5 часов 26 минут назад
МИД Норвегии вызвал посла РФ в Осло Теймураза Рамишвили, чтобы выразить протест в связи с тем, что двоим членами делегации норвежского парламента было отказано в выдаче виз для посещения России с визитом, запланированным на 2-3 февраля. Об этом заявил глава ведомства Бёрге Бренде, слова которого при...
4 комментария
политика
45
РФ требует отмены решения Осло о депортации с Шпицбергена фигурантов санкционных списков — 10 Августа 2015
49
В Норвегии утверждено временное положение о выдворении нежелательных лиц со Шпицбергена — 8 Августа 2015
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31
человек
Шойгу: Мы полностью контролируем корабли НАТО в Черном море

Шойгу: Мы полностью контролируем корабли НАТО в Черном море  slovodel.com

sant sant, 3 часа 54 минуты назад
Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил сегодня на селекторном совещании в Минобороны РФ, что Россия видит и контролирует всё, что происходит на учениях НАТО в Черном море. Глава военного ведомства отметил, что Москва надеется на адекватные действия со стороны ...
1 комментарий
военная техника
проблема (1)
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32
человека
Украина обвинила Россию в обстреле самолета над Черным морем

Украина обвинила Россию в обстреле самолета над Черным морем  ria.ru

chel_c chel_c, 4 часа 39 минут назад
КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Над Черным морем во время тренировочного полета был обстрелян украинский транспортный самолет, заявил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. «Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак… Экипаж не пострадал. Подробности сообщит минист...
8 комментариев
происшествия/катастрофы
отметили
35
человек
Россия попала в десятку стран с большими рисками из-за старения населения

Россия попала в десятку стран с большими рисками из-за старения населения  lenta.ru

yache yache [БАН], 6 часов 10 минут назад
Bloomberg включило Россию в список 10 стран, наиболее подверженных рискам из-за старения населения. По расчетам агентства, на одного пенсионера в стране приходится 2,4 человека в трудоспособном возрасте. Агентство решило пересмотреть традиционную методику ООН и Всемирного банка, которая использ...
2 комментария
из жизни
проблема (1)
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45
человек
В итальянском монастыре летом приютили 5 беженцев: 9 монашек беременны

В итальянском монастыре летом приютили 5 беженцев: 9 монашек беременны  translate.google.ru

nikandrovich nikandrovich, 7 часов 21 минуту назад
В июле в итальянском Милане католическая церковь (монастырь) приютила у себя 5 беженцев, выходцев из Африки. Они жили в монастыре вместе с молодыми монашками, монашки очень были рады такому соседству. А через 6 месяцев обнаружилось что 9 монашек находятся в интересном положении. Когда ста...
4 комментария
юмор
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60
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(Депортация 2.0) В Чечне решили выдворить из республики родственников убитых боевиков

(Депортация 2.0) В Чечне решили выдворить из республики родственников убитых боевиков  znak.com

chel_c chel_c, 1 Февраля
В чеченском городе Шали принято решение выселить из республики родственников боевиков, убитых в ходе спецоперации 29 января. Как пишет «Газета.ру», решение было принято на сходе жителей, на котором присутствовали богословы, горожане, а также родные боевиков. По данным СМИ, мужчины из семей убитых уж...
28 комментариев
военные конфликты
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82
человека
[Дотренделись] Представители Белого дома не будут выступать в эфире CNN

[Дотренделись] Представители Белого дома не будут выступать в эфире CNN  ru.rt.com

Flinky Flinky, 1 Февраля
Представители Белого дома отказались выступать в эфире CNN. Об этом сообщает Politico. «Мы направляем своих представителей туда, где, на наш взгляд, имеет смысл продвигать нашу повестку», — цитирует издание заявление Белого дома, в котором также сказано, что CNN не является таким СМИ. Пр...
4 комментария
политика
проблема (1)
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37
человек
Глава Минтруда опроверг сообщения о решении повысить пенсионный возраст

Глава Минтруда опроверг сообщения о решении повысить пенсионный возраст  interfax.ru

waplaw waplaw, 8 часов 52 минуты назад
Ранее «Известия» со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что принципиальное решение уже принято, обсуждаются лишь параметры изменения возраста выхода на пенсию Правительство не принимало решений о повышении пенсионного возраста, заявил глава Минтруда Максим Топилин. «Нет, правите...
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политика
проблема (1)
69
В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста — 1 Февраля
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60
человек
«Сирийский народ не верит Западу»: актриса Карла Ортис о своём путешествии по Сирии

«Сирийский народ не верит Западу»: актриса Карла Ортис о своём путешествии по Сирии 6 russian.rt.com

nikandrovich nikandrovich, 1 Февраля
Боливийская актриса Карла Ортис отправилась в Сирию снимать документальный фильм. Ей удалось побывать во многих городах Сирии, в том числе в Алеппо. Теперь, по словам актрисы, она понимает, что ситуация на Ближнем Востоке очень далека от той картины, которую показывают зрителям большинство западных ...
2 комментария
военные конфликты
проблема (3)
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43
человека
В ходе боевых действий в районе Пальмиры сирийские войска стали применять танковые управляемые снаряды «Шексна» и «Бастион» для уничтожения техники боевиков

В ходе боевых действий в районе Пальмиры сирийские войска стали применять танковые управляемые снаряды «Шексна» и «Бастион» для уничтожения техники боевиков  vestnik-rm.ru

suare suare, 10 часов 23 минуты назад
Утверждается, что используются управляемые танковые ракеты комплекса «Бастион», которые были задействованы танками Т-62М. На самом деле, для модернизированных «шестьдесятдвоек» создан комплекс 116-2 «Шексна», а 9К116-1 «Бастион» — это разработка для Т-55МВ, которые также имеются в Сирии. Они бы...
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военная техника
проблема (1)
39
[5 вопросов] Кто и зачем сдал Пальмиру боевикам — 12 Декабря 2016
59
Telepolis: Пальмира пала во имя стратегических интересов Вашингтона после того, как контролируемые США подразделения прекратили боевые действия в районе Ракии и Дейр эз-Зор — 12 Декабря 2016
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31
человек
Абэ заявил в среду в бюджетном комитете нижней палаты японского парламента, что хочет лично подписать мирный договор с Путиным: «Я не хочу передавать (кому-либо) эстафетную палочку»

Абэ заявил в среду в бюджетном комитете нижней палаты японского парламента, что хочет лично подписать мирный договор с Путиным: «Я не хочу передавать (кому-либо) эстафетную палочку»  ria.ru

suare suare, 9 часов 16 минут назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет лично с президентом РФ Владимиром Путиным подписать российско-японский мирный договор. «Я не хочу передавать (кому-либо) эстафетную палочку. Своей рукой я хочу подписать мирный договор вместе с президентом Путиным», — сказал Абэ. В декабре 2016 года ...
3 комментария
политика
проблема (1)
55
Kyodo: более 50% японцев негативно оценили итоги переговоров Абэ с Путиным. На этом фоне рейтинг поддержки японского кабинета министров упал на 6% — 18 Декабря 2016
47
Путин: Нужно прекратить исторический пинг-понг по Курилам — 16 Декабря 2016
отметили
69
человек
В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста

В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста  izvestia.ru

nikandrovich nikandrovich, 1 Февраля
Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято, сообщили «Известиям» два источника, близких к правительству. Сейчас дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-э...
23 комментария
экономика
37
Глава Минтруда опроверг сообщения о решении повысить пенсионный возраст — 8 часов 52 минуты назад
отметили
41
человек
"Автоваз" начал экспортировать Lada в Китай и ОАЭ

"Автоваз" начал экспортировать Lada в Китай и ОАЭ 2 life.ru

nikandrovich nikandrovich, 11 часов 12 минут назад
В 2016 «АвтоВАЗ» экспортировал 20 тыс. автомобилей. Задачи на 2017 год более чем амбициозные — увеличить этот показатель минимум на 50%. То, что доступные китайские автомобили угрожают российскому автопрому, известно давно: десять лет назад это стало причиной запрета на доступ китайцев в режим ...
6 комментариев
авто
проблема (2)
68
Украинская полиция получила российские автомобили «Нива» (Руководство украинской полиции посчитало, что лучше маленькая "зрада", чем неоправданные финансовые затраты) — 10 Января
46
АвтоВАЗ не поспевает за спросом на Lada Largus 2 — 24 Мая 2016
отметили
39
человек
Несмотря на снижение объемов поставок по «Северному потоку» и его восточному отводу OPAL с 1 февраля, «Газпром» не намерен увеличивать транзит через Украину

Несмотря на снижение объемов поставок по «Северному потоку» и его восточному отводу OPAL с 1 февраля, «Газпром» не намерен увеличивать транзит через Украину  dw.com

suare suare, 1 Февраля
В результате судебного запрета по иску польской газовой компании PGNiG «Газпром» сократил объемы прокачки газа по «Северному потоку» и его восточной магистрали OPAL с 1 февраля. Польская сторона выступила с протестом в Европейском суде и суде Дюссельдорфа против договоренности «Газпрома» с Евро...
4 комментария
экономика
60
«Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» за 2016 год счет за невыборку законтрактованного по правилу «бери или плати». В «Газпроме» считают, что украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней — 17 Января
40
Украинскую трубу скоро пустят на металл и сувениры (Транзитный шантаж Киева надоел и Европе, и «Газпрому») — 13 Января
отметили
50
человек
С 1 февраля паспорта и водительские права можно получить в МФЦ

С 1 февраля паспорта и водительские права можно получить в МФЦ  ru.rt.com

Flinky Flinky, 1 Февраля
С 1 февраля 2017 года заменить или получить водительское удостоверение, общегражданский или заграничный паспорт можно в расположенных на территории России многофункциональных центрах (МФЦ). За предоставление услуги МФЦ будут отвечать совместно с МВД. МФЦ будет проводить консультирование, приём ...
3 комментария
закон и право
отметили
47
человек
Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе

Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе  tass.ru

Flinky Flinky, 1 Февраля
Американский крейсер Antietam, оснащенный многоцелевой системой ПРО Aegis, сел на мель у берегов Японии. Как сообщило в среду агентство Kyodo, в результате аварии произошла утечка технического масла. По его данным, инцидент с кораблем, приписанным к американской базе Йокосука в префектуре Канаг...
1 комментарий
происшествия/катастрофы
проблема (2)
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53
человека

Каждый россиянин с 1 февраля может подать заявку на "дальневосточный гектар"  tass.ru

1sr 1sr, 1 Февраля
Оформить заявку можно самостоятельно на сайте или обратиться в МФЦ ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре» начинается 1 февраля, теперь каждый гражданин России может выбрать участок земли в любом регионе Дальнего Востока/ ...
25 комментариев
экономика
проблема (3)
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73
человека
Оператор Лайфа ранен при обстреле ВСУ Донецка. Россия призывает Киев немедленно прекратить вооруженные провокации в Донбассе. Россию поддерживает спикер европейского парламента.

Оператор Лайфа ранен при обстреле ВСУ Донецка. Россия призывает Киев немедленно прекратить вооруженные провокации в Донбассе. Россию поддерживает спикер европейского парламента.

waplaw waplaw, 31 Января
Оператор Лайфа Павел Чуприна получил ранение, работая на съёмке в Киевском районе Донецка рядом с Путиловкой. По предварительной информации, он получил сквозное осколочное ранение в ногу, сообщает life.ru Россия призывает украинские власти немедленно прекратить провокации в Донбассе и ожидает о...
3 комментария
военные конфликты
проблема (3)
54
Совбез ООН во вторник рассмотрит на закрытом заседании ситуацию в Авдеевке — 1 Февраля
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