Захарченко: ВСУ пытаются взять ополченцев в котёл у Ясиноватой life.ru
Киевские силовики пытаются взять в котёл военнослужащих ДНР в районе Ясиноватой, заявил глава ДНР Александр Захарченко во время брифинга. Идут тяжёлые бои в районе Авдеевки. Противник пытается сбить наши части заслоном, выйти к нам в тыл и организовать котёл, и выступить на трассу Ясиноватая — ...
1 комментарий
проблема (2)
Командир 72-й бригады ВСУ получил приказ на наступательные действия — экстренное сообщение ВС ДНР rusvesna.su
Об этом говорится в экстренном сообщении заместителя командующего Эдуарда Басурина. Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться. Противник практически по всем населенным пунктам на линии соприкосновения войск применял запрещенные Минскими договоренностями вооружения: а...
проблема (1)
Савченко назвала Порошенко врагом народа и сказала, что Украину можно вывести только двумя путями – Ганди или Сталина nv.ua
С врагом надо бороться всеми методами, в том числе, политически, сказала Надежда Савченко в интервью НВ. «Мій ворог той, хто ворог моєму народові, хто робить гірше жити кожній людині. Коли прості люди кажуть, що ми живемо гірше з кожним днем. Так, я думаю, він – ворог народу», — ответила Надежд...
проблема (1)
Армия ДНР уничтожила украинские «Гвоздики» и «Гиацинты» с расчетами newsli.ru
Артиллерия ДНР уничтожила украинские САУ Гвоздика и Гиацинт вместе с расчетами Несмотря на крупные потери ВСУ продолжает обстрел Донецка. Порошенко собирает военные совет. Командованию ВСУ достаточно серьезно щелкнули по носу за последние несколько дней под Донецком и Мариуполем, однако большие б...
проблема (2)
Дональд Трамп заявил, что его команда приступает к созданию благоприятных условий для малого бизнеса twitter.com
Дональд трамп разместил на своей странице в Твиттер сообщение для граждан своей страны The American dream is back. We’re going to create an environment for small business like we haven’t had in many, many decades! «Американская мечта возвращается. Мы собираемся создать условия для малого б...
проблема (1)
Россия на 90% обеспечила себя овощами отечественного производства ria.ru
Россия по итогам 2016 года достигла в самообеспеченности по овощам 90%, для дальнейшего повышения показателя необходимо модернизировать существующие тепличные комплексы и строить новые, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. «Производство тепличных овощей в 2016 году выросло на 8% — до 6...
проблема (2)
Директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией militarynews.ru
Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией, это предусмотрено приказами директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, которые опубликованы на портале правовой информации. Пограничные зоны устанавливаются для «создания н...
Посол РФ вызван в МИД Норвегии в связи с отказом в выдаче виз парламентариям королевства tass.ru
МИД Норвегии вызвал посла РФ в Осло Теймураза Рамишвили, чтобы выразить протест в связи с тем, что двоим членами делегации норвежского парламента было отказано в выдаче виз для посещения России с визитом, запланированным на 2-3 февраля. Об этом заявил глава ведомства Бёрге Бренде, слова которого при...
Шойгу: Мы полностью контролируем корабли НАТО в Черном море slovodel.com
Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил сегодня на селекторном совещании в Минобороны РФ, что Россия видит и контролирует всё, что происходит на учениях НАТО в Черном море. Глава военного ведомства отметил, что Москва надеется на адекватные действия со стороны ...
проблема (1)
Украина обвинила Россию в обстреле самолета над Черным морем ria.ru
КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Над Черным морем во время тренировочного полета был обстрелян украинский транспортный самолет, заявил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. «Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак… Экипаж не пострадал. Подробности сообщит минист...
Россия попала в десятку стран с большими рисками из-за старения населения lenta.ru
Bloomberg включило Россию в список 10 стран, наиболее подверженных рискам из-за старения населения. По расчетам агентства, на одного пенсионера в стране приходится 2,4 человека в трудоспособном возрасте. Агентство решило пересмотреть традиционную методику ООН и Всемирного банка, которая использ...
проблема (1)
В итальянском монастыре летом приютили 5 беженцев: 9 монашек беременны translate.google.ru
В июле в итальянском Милане католическая церковь (монастырь) приютила у себя 5 беженцев, выходцев из Африки. Они жили в монастыре вместе с молодыми монашками, монашки очень были рады такому соседству. А через 6 месяцев обнаружилось что 9 монашек находятся в интересном положении. Когда ста...
проблема (4)
(Депортация 2.0) В Чечне решили выдворить из республики родственников убитых боевиков znak.com
В чеченском городе Шали принято решение выселить из республики родственников боевиков, убитых в ходе спецоперации 29 января. Как пишет «Газета.ру», решение было принято на сходе жителей, на котором присутствовали богословы, горожане, а также родные боевиков. По данным СМИ, мужчины из семей убитых уж...
[Дотренделись] Представители Белого дома не будут выступать в эфире CNN ru.rt.com
Представители Белого дома отказались выступать в эфире CNN. Об этом сообщает Politico. «Мы направляем своих представителей туда, где, на наш взгляд, имеет смысл продвигать нашу повестку», — цитирует издание заявление Белого дома, в котором также сказано, что CNN не является таким СМИ. Пр...
проблема (1)
Глава Минтруда опроверг сообщения о решении повысить пенсионный возраст interfax.ru
Ранее «Известия» со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что принципиальное решение уже принято, обсуждаются лишь параметры изменения возраста выхода на пенсию Правительство не принимало решений о повышении пенсионного возраста, заявил глава Минтруда Максим Топилин. «Нет, правите...
проблема (1)
«Сирийский народ не верит Западу»: актриса Карла Ортис о своём путешествии по Сирии 6 russian.rt.com
Боливийская актриса Карла Ортис отправилась в Сирию снимать документальный фильм. Ей удалось побывать во многих городах Сирии, в том числе в Алеппо. Теперь, по словам актрисы, она понимает, что ситуация на Ближнем Востоке очень далека от той картины, которую показывают зрителям большинство западных ...
проблема (3)
В ходе боевых действий в районе Пальмиры сирийские войска стали применять танковые управляемые снаряды «Шексна» и «Бастион» для уничтожения техники боевиков vestnik-rm.ru
Утверждается, что используются управляемые танковые ракеты комплекса «Бастион», которые были задействованы танками Т-62М. На самом деле, для модернизированных «шестьдесятдвоек» создан комплекс 116-2 «Шексна», а 9К116-1 «Бастион» — это разработка для Т-55МВ, которые также имеются в Сирии. Они бы...
проблема (1)
Абэ заявил в среду в бюджетном комитете нижней палаты японского парламента, что хочет лично подписать мирный договор с Путиным: «Я не хочу передавать (кому-либо) эстафетную палочку» ria.ru
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет лично с президентом РФ Владимиром Путиным подписать российско-японский мирный договор. «Я не хочу передавать (кому-либо) эстафетную палочку. Своей рукой я хочу подписать мирный договор вместе с президентом Путиным», — сказал Абэ. В декабре 2016 года ...
проблема (1)
В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста izvestia.ru
Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято, сообщили «Известиям» два источника, близких к правительству. Сейчас дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-э...
"Автоваз" начал экспортировать Lada в Китай и ОАЭ 2 life.ru
В 2016 «АвтоВАЗ» экспортировал 20 тыс. автомобилей. Задачи на 2017 год более чем амбициозные — увеличить этот показатель минимум на 50%. То, что доступные китайские автомобили угрожают российскому автопрому, известно давно: десять лет назад это стало причиной запрета на доступ китайцев в режим ...
проблема (2)
Несмотря на снижение объемов поставок по «Северному потоку» и его восточному отводу OPAL с 1 февраля, «Газпром» не намерен увеличивать транзит через Украину dw.com
В результате судебного запрета по иску польской газовой компании PGNiG «Газпром» сократил объемы прокачки газа по «Северному потоку» и его восточной магистрали OPAL с 1 февраля. Польская сторона выступила с протестом в Европейском суде и суде Дюссельдорфа против договоренности «Газпрома» с Евро...
С 1 февраля паспорта и водительские права можно получить в МФЦ ru.rt.com
С 1 февраля 2017 года заменить или получить водительское удостоверение, общегражданский или заграничный паспорт можно в расположенных на территории России многофункциональных центрах (МФЦ). За предоставление услуги МФЦ будут отвечать совместно с МВД. МФЦ будет проводить консультирование, приём ...
Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе tass.ru
Американский крейсер Antietam, оснащенный многоцелевой системой ПРО Aegis, сел на мель у берегов Японии. Как сообщило в среду агентство Kyodo, в результате аварии произошла утечка технического масла. По его данным, инцидент с кораблем, приписанным к американской базе Йокосука в префектуре Канаг...
проблема (2)
Каждый россиянин с 1 февраля может подать заявку на "дальневосточный гектар" tass.ru
Оформить заявку можно самостоятельно на сайте или обратиться в МФЦ ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре» начинается 1 февраля, теперь каждый гражданин России может выбрать участок земли в любом регионе Дальнего Востока/ ...
проблема (3)
Оператор Лайфа ранен при обстреле ВСУ Донецка. Россия призывает Киев немедленно прекратить вооруженные провокации в Донбассе. Россию поддерживает спикер европейского парламента.
Оператор Лайфа Павел Чуприна получил ранение, работая на съёмке в Киевском районе Донецка рядом с Путиловкой. По предварительной информации, он получил сквозное осколочное ранение в ногу, сообщает life.ru Россия призывает украинские власти немедленно прекратить провокации в Донбассе и ожидает о...
проблема (3)