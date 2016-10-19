Об этом свидетельствует исследование международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam. В нём также отмечается, что по сравнению с прошлым годом пропасть между богатыми и бедными ещё больше увеличилась. По прогнозу экспертов, первый долларовый триллионер может появиться уже через 25