Президент США Дональд Трамп заявил, что мир беспорядочен. В интервью ABC американский лидер ответил на вопрос ведущего, каковой, как он думает, будет реакция на его миграционную политику. На это Трамп сказал, что не хочет террора в своей стране. По его словам, «мир полон беспорядка». Он от