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24
человека
Атака в ночном клубе в Стамбуле: погибли не менее 35 человек

Атака в ночном клубе в Стамбуле: погибли не менее 35 человек  vesti.ru

nikandrovich nikandrovich, 7 часов 21 минуту назад
По меньшей мере 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб Reina на берегу пролива Босфор в стамбульском районе Бешикташ. Среди погибших — один полицейский, сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, добавив, что атака была актом терроризма. Еще как минимум 40 человек были ранены в ...
3 комментария
происшествия/катастрофы
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41
человек
Российская резолюция о перемирии в Сирии единогласно принята СБ ООН

Российская резолюция о перемирии в Сирии единогласно принята СБ ООН  interfax.ru

waplaw waplaw, 1 Января
Российский проект резолюции касательно договоренностей о перемирии в Сирии принят в последний день 2016 года членами Совета Безопасности единогласно. «Проект резолюции принимается единогласно», — заявил председатель Совета Безопасности в субботу после голосования на заседании СБ ООН. Текст проек...
8 комментариев
военные конфликты
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45
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Размышление пакостника

nikandrovich nikandrovich, 31 Декабря 2016
источник: scontent.xx.fbcdn.netРазвернуть
10 комментариев
юмор
проблема (1)
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46
человек

С Новым 2017 годом!

Nezloi Nezloi, 31 Декабря 2016
Какой удивительный случай, Опять наступил Новый год! Возможно, что он будет лучше, А может быть наоборот… Ни то, и ни то не пугает, Закалка с советских времен! Так, что уж пускай наступает, Мы в лучшее верим и ждем! Друзья, всех с Новым годом!
9 комментариев
из жизни
отметили
40
человек
Дональд Трамп поздравил с Новым годом своих недоброжелателей

Дональд Трамп поздравил с Новым годом своих недоброжелателей

nikandrovich nikandrovich, 31 Декабря 2016
«Поздравляю с Новым годом всех, включая многих моих врагов и тех, кто боролся со мной, проиграл и теперь не знает, что делать. Любви!» Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!— Donald J. ...
2 комментария
из жизни
проблема (1)
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59
человек
Американцы исполнили российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154

Американцы исполнили российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154  rg.ru

nikandrovich nikandrovich, 31 Декабря 2016
Национальный гимн России в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 исполнил у входа в Генконсульство РФ в Нью-Йорке хор Шиллеровского института. Трогательное послание было выложено на канале учебного заведения в YouTube. Участники поминальной акции возложили у диппредставительства цветы, у мн...
3 комментария
из жизни
проблема (9)
отметили
59
человек
C праздником! &#9733; Год разорванный в клочья &#9733; С наступающим, друзья!

C праздником! ★ Год разорванный в клочья ★ С наступающим, друзья!  imhoclub.lv

waplaw waplaw, 31 Декабря 2016
В январе 2015 года американский президент торжественно объявил, что «экономика России разорвана в клочья»… Ну что ж. Срок с этого заявления прошел приличный, вполне можно попробовать по результатам уходящего 2016 года оценить, что и где разорвалось. Я вижу следующее: 1) Внутренняя политика...
16 комментариев
из жизни
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64
человека
Участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154

Участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154  ria.ru

suare suare, 31 Декабря 2016
У большинства участников памятной акции на груди к одежде были приколоты георгиевские ленточки, некоторые исполнители принесли к консульству цветы. В описании к видео размещен комментарий основательницы и президента института Хельги Цепп-Ларуш. По ее словам, ансамбль имени Александрова был выра...
1 комментарий
культура
проблема (2)
74
Трамп прокомментировал решение Путина не высылать дипломатов США в ответ на санкции — 31 Декабря 2016
86
Путин отказался высылать американских дипломатов — 30 Декабря 2016
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53
человека

Русские обыгрывают западные СМИ как дураков - Трамп  korrespondent.net

1sr 1sr, 31 Декабря 2016
Трамп раскритиковал ведущие американские телекомпании за то, как они освещают события, связанные с Россией. Избранный президент США Дональд Трамп похвалил Россию за информполитику. «Русские обыгрывают Си-эн-эн и Эн-би-си, как дураков, на это смешно смотреть, те ни о чем не догадываются. „...
4 комментария
политика
проблема (2)
отметили
102
человека
CNN о решении Кремля не высылать дипломатов США: Путин в своём стиле

CNN о решении Кремля не высылать дипломатов США: Путин в своём стиле  russian.rt.com

Stopor Stopor, 30 Декабря 2016
Отказ Владимира Путина принять аналогичные меры в ответ на высылку российских дипломатов из США поразил CNN. Удивительный, невероятный шаг – так охарактеризовала решение президента обозреватель канала Джилл Догерти. Журналист также отметила, что этот «поистине непредсказуемый» поступок «очень в стил...
26 комментариев
политика
проблема (2)
86
Путин отказался высылать американских дипломатов — 30 Декабря 2016
60
Советник Трампа заявила, что Обама пытается загнать его в угол — 30 Декабря 2016
отметили
74
человека

Трамп прокомментировал решение Путина не высылать дипломатов США в ответ на санкции  russian.rt.com

1sr 1sr, 31 Декабря 2016
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал решение президента России Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции Барака Обамы. «Я всегда знал, что он очень умён», — написал Трамп в Twitter. В четверг, 29 декабря, действующий президент США Барак Обама по...
24 комментария
политика
проблема (2)
64
Участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 — 31 Декабря 2016
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70
человек

Организовано серийное производство персональных компьютеров Эльбрус-401 РС  mcst.ru

1sr 1sr, 31 Декабря 2016
В АО «МЦСТ» завершён цикл подготовки серийного производства отечественных персональных компьютеров Эльбрус-401 РС. В связи со снижением производственных издержек, снижена их розничная цена. Эльбрус-401 РС – первый отечественный персональный компьютер на базе отечественных микропроцессоров Эльбр...
14 комментариев
экономика
проблема (1)
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72
человека
Госдеп не нашел, что ответить Путину на решение по американским дипломатам

Госдеп не нашел, что ответить Путину на решение по американским дипломатам 2 ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 31 Декабря 2016
Госдепартамент США не комментирует ответ российского президента Владимира Путина на санкции Вашингтона, заявил РИА Новости представитель госдепартамента. «Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. Ран...
11 комментариев
политика
проблема (2)
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62
человека
Карякин выиграл чемпионат мира по блицу в Дохе

Карякин выиграл чемпионат мира по блицу в Дохе  championat.com

Anton-f Anton-f, 31 Декабря 2016
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу на чемпионате мира по блицу, который проходил в Дохе. Перед последним туром Карякина на полбалла опережал норвежец Магнус Карлсен, но в заключительной партии Магнус сыграл вничью с венгром Петером Леко, а Сергей выиграл у грузина Баадура Джобавы....
3 комментария
спорт
проблема (1)
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86
человек
Путин отказался высылать американских дипломатов

Путин отказался высылать американских дипломатов  lenta.ru

Игемон Игемон, 30 Декабря 2016
Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря. «Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы...
17 комментариев
политика
проблема (2)
64
Участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 — 31 Декабря 2016
102
CNN о решении Кремля не высылать дипломатов США: Путин в своём стиле — 30 Декабря 2016
отметили
65
человек
В Италии разгорается скандал из-за помощи Киеву в обмен на похищенные полотна Рубенса

В Италии разгорается скандал из-за помощи Киеву в обмен на похищенные полотна Рубенса  tass.ru

Stopor Stopor, 30 Декабря 2016
В Верону 21 декабря спецбортом из Киева были высланы 17 картин художника РИМ, 30 декабря. /ТАСС/. Итальянские СМИ продолжают обсуждать историю с выделением правительством Италии Украине 20 декабря €1 миллиона по линии Всемирной продовольственной программы ООН и ЮНИСЕФ. Помощь предназначен...
3 комментария
культура
проблема (2)
отметили
78
человек
Западные СМИ оценили "троллинг" российского посольства в адрес Обамы

Западные СМИ оценили "троллинг" российского посольства в адрес Обамы  ria.ru

Tade7am Tade7am, 30 Декабря 2016
Западные СМИ оценили «троллинг» со стороны посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки. ​«Россия посмеялась над положением „хромой утки“ Барака Обамы после того, как США приняли новые санкции», — пишет ...
5 комментариев
из жизни
проблема (3)
83
США высылают 35 российских дипломатов из страны — 30 Декабря 2016
отметили
60
человек
Советник Трампа заявила, что Обама пытается загнать его в угол

Советник Трампа заявила, что Обама пытается загнать его в угол  ria.ru

Думка Думка, 30 Декабря 2016
Бывшая глава штаба избранного президента США Дональда Трампа Келиэнн Конуэй, предложенная им ранее на пост советника, заявила, что новые санкции США в отношении России частично являются попыткой президента Барака Обамы и его администрации ограничить действия Трампа. «Скажу вам, что даже те, кто си...
нет комментариев
политика
проблема (1)
102
CNN о решении Кремля не высылать дипломатов США: Путин в своём стиле — 30 Декабря 2016
отметили
61
человек
Ученые придумали, как защитить печень от алкоголя

Ученые придумали, как защитить печень от алкоголя  izvestia.ru

nikandrovich nikandrovich, 30 Декабря 2016
Ученые Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова разработали препарат, способный спасти печень от вредного воздействия алкоголя и других токсических веществ. Об открытии «Известиям» рассказал руководитель отдела передовых ...
13 комментариев
образование и здравоохранение
отметили
74
человека
На Украине разрешили открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу

На Украине разрешили открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 30 Декабря 2016
Правительство Украины разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве. Соответствующий текст постановления обнародован в четверг на сайте кабмина. ...
9 комментариев
политика
отметили
47
человек
[Жуть] Ответ апологету телемедицины и - по совместительству - советнику Президента РФ по вопросам интернета. Технологически отключить нашу страну от интернета невозможно: ни изнутри, ни снаружи

[Жуть] Ответ апологету телемедицины и - по совместительству - советнику Президента РФ по вопросам интернета. Технологически отключить нашу страну от интернета невозможно: ни изнутри, ни снаружи 3 rublacklist.net

suare suare, 30 Декабря 2016
С технологической точки зрения, отключить нашу страну от интернета невозможно, — заявил вице-президент международной корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN Михаил Якушев. Недавно апологет телемедицины и советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко, аргуме...
28 комментариев
it-новости
проблема (1)
67
Путин обезвредил интернет: Президент утвердил новую редакцию доктрины информационной безопасности России — 6 Декабря 2016
66
Россияне с 2017 года смогут ставить себе диагноз онлайн без вызова врача. Вероятность определения болезни будет в любом случае выше, чем у медработников, говорят разработчики системы AI-Айболит — 29 Ноября 2016
отметили
71
человек
"Тамо далеко": на баскетбольном матче в Белграде болельщики почтили память жертв сочинской трагедии

"Тамо далеко": на баскетбольном матче в Белграде болельщики почтили память жертв сочинской трагедии  vesti.ru

nikandrovich nikandrovich, 30 Декабря 2016
Болельщики белградской «Црвены Звезды» почтили память погибших в авиакатастрофе под Сочи исполнением песни хора имени Александрова. Матч баскетбольной Евролиги между местными «звездашами» и московским ЦСКА начался с акции, устроенной сербами. Переполненный двадцатитысячник «Комбанк Арена»...
3 комментария
спорт
проблема (2)
64
Участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 — 31 Декабря 2016
отметили
71
человек
WikiLeaks установила непричастность России к результатам выборов в США

WikiLeaks установила непричастность России к результатам выборов в США  izvestia.ru

nikandrovich nikandrovich, 30 Декабря 2016
По мнению организации, высылка российских дипломатов из Америки нарушает положения Венской конвенции Известная своими разоблачениями организация WikiLeaks сообщила, что Россия никак не влияла на итоги президентских выборов в США. Специалисты WikiLeaks установили, что доказательства причастности...
2 комментария
политика
проблема (3)
52
Опубликован послуживший предлогом для санкций доклад "о кибератаках России", который рассказывает про "хакера Матрешку" — 30 Декабря 2016
отметили
58
человек
Источник: российские дипломаты сталкиваются с трудностями, покупая билеты из США в Москву

Источник: российские дипломаты сталкиваются с трудностями, покупая билеты из США в Москву  russian.rt.com

nikandrovich nikandrovich, 30 Декабря 2016
Российские дипломаты, которых высылают из США, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Москву. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. «Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал источник. Отмечается,...
10 комментариев
политика
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