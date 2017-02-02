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45
человек
[«Мы - партнёры»] У России больше нет «младших братьев»: доступ на российский рынок – это привилегия, которую надо заслужить; получение российских энергоресурсов по ценам ниже мировых – это привилегия

[«Мы - партнёры»] У России больше нет «младших братьев»: доступ на российский рынок – это привилегия, которую надо заслужить; получение российских энергоресурсов по ценам ниже мировых – это привилегия  vz.ru

suare suare, 8 часов 43 минуты назад
Последние комментарии президента Белоруссии вызвали бурную общественную реакцию в России. Однако не стоит быть слишком строгими к Александру Григорьевичу – «взросление» всегда болезненно и сопровождается трудностями. Текущее обострение отношений России и Белоруссии в отечественном социально акт...
26 комментариев
закон и право
44
Ответ заместителя начальника управления информации – начальника отдела пресс-службы МИД Беларуси М.Ваньшиной на вопрос о пограничном контроле РФ — 2 Февраля
52
Директор ФСБ распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией — 1 Февраля
отметили
24
человека
«Остров в украинском море»: как США планировали восстания на Украине

«Остров в украинском море»: как США планировали восстания на Украине 3 eadaily.com

suare suare, 7 часов 4 минуты назад
В 60-х годах ЦРУ планировало спецоперации на Украине. По мнению американских аналитиков, антисоветское восстание поддержали бы во многих регионах УССР и разделение за и против Москвы прошло бы примерно по той же границе, которая отделяет сейчас непризнанные республики и Крым от остальной части Украи...
6 комментариев
наука
проблема (1)
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29
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Российские дальние бомбардировщики нанесли удар по объектам ИГ в Сирии

Российские дальние бомбардировщики нанесли удар по объектам ИГ в Сирии  gazeta.ru

nikandrovich nikandrovich, 8 часов 15 минут назад
Дальние бомбардировщики ВКС России Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Авиаудар был нанесен 3 февраля в районе города Аль-Маядин. В Минобороны сообщили,...
4 комментария
военные конфликты
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31
человек
Трудоустроство в России скакавших на Майдане: рассказ директора

Трудоустроство в России скакавших на Майдане: рассказ директора  putinrossiya.ru

v8 v8, 9 часов 10 минут назад
Недавно, зашла ко мне начальница отдела кадров и сказала, что на вакансию «продавец» пришла устраиваться украинка. Мне стало любопытно взглянуть на неё. Попросил резюме. Там было всё как обычно. Школа. Техникум. Продавец. Продавец. Продавец. Вбил её данные в поиск в ВК и нашел её страницу....
26 комментариев
юмор
проблема (4)
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44
человека
Матвиенко возмутилась зарплатой ивановских учителей в 7 тысяч рублей

Матвиенко возмутилась зарплатой ивановских учителей в 7 тысяч рублей  interfax.ru

Stopor Stopor, 11 часов 46 минут назад
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Субъекты РФ, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают так называемые «майские указы» президента, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так она отреагировала на слова учительницы малокомплектной школы Комсомольского рай...
11 комментариев
образование и здравоохранение
проблема (1)
отметили
114
человека
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории

Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории  tass.ru

Думка Думка, 3 Февраля
Постпред РФ при ООН заявил, что рассуждать о судьбе Крыма представители Соединенного Королевства могут только после возвращения Фолклендских островов, Гибралтара, части Кипра и архипелага Чагос. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин посоветовал в четверг Великобритании «очистить совес...
11 комментариев
закон и право
проблема (4)
33
Киев предложил сторонам в Донбассе вернуть линии разграничения 2014 года 3 — 3 Февраля
отметили
30
человек

В сеть утекло первое фото нового кроссовера УАЗ-3170

admin admin, 11 часов 23 минуты назад
источник: cs541607.vk.meРазвернуть
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авто
проблема (2)
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33
человека
Киев предложил сторонам в Донбассе вернуть линии разграничения 2014 года

Киев предложил сторонам в Донбассе вернуть линии разграничения 2014 года 3 ria.ru

suare suare, 3 Февраля
Стороны конфликта в Донбассе должны вернуться к линии разграничения сентября 2014 года, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. «Остаются в силе минские соглашения, и мы должны вернуться к линии разграничения, которая была установлена минскими договоренностями от се...
7 комментариев
военные конфликты
46
Сатановский призвал разрешить ополчению идти на соединение с Крымом — 3 Февраля
46
02.02.2017. Виталий Чуркин. Речь на заседании СБ ООН по Украине. Полная версия. (Киев хочет отказаться от Минска-2) — 3 Февраля
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Госдолг Украины за год вырос до $71 млрд

Госдолг Украины за год вырос до $71 млрд  rusvesna.su

vmizh vmizh, 3 Февраля
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года. Такие данные приводит украинский Минфин. В гривневом эквиваленте общая сумма государственного ...
18 комментариев
экономика
проблема (5)
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43
человека
В Париже у Лувра мужчина с ножом и с криком "Аллаху акбар" бросился на патрульного

В Париже у Лувра мужчина с ножом и с криком "Аллаху акбар" бросился на патрульного  txt.newsru.com

sant sant, 3 Февраля
В Париже военный, патрулировавший подземный торговый центр Carrousel du Louvre рядом с Лувром, пять раз выстрелил в мужчину, напавшего на него с ножом, сообщает AP. Reuters, ссылаясь на источник в полиции, передает, что мужчина с чемоданом пытался пройти в один из магазинов для туристов. Парижс...
3 комментария
происшествия/катастрофы
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46
человек
Сатановский призвал разрешить ополчению идти на соединение с Крымом

Сатановский призвал разрешить ополчению идти на соединение с Крымом  politnavigator.net

nikandrovich nikandrovich, 3 Февраля
Ополчению ДНР необходимо дать разрешение на наступление, чтобы армия республики дошла до Перекопа, как это планировалось изначально. Об этом в эфире ток-шоу «Вечер» заявил военный эксперт Евгений Сатановский. По его словам, в этом случае отношение Украины к выполнению «Минских соглашений»...
5 комментариев
военные конфликты
проблема (4)
33
Киев предложил сторонам в Донбассе вернуть линии разграничения 2014 года 3 — 3 Февраля
71
Латвия в России неинтересна никому, а NATO несостоятельно как военная сила ( В этом уверен российский эксперт–международник Евгений Сатановский) — 2 Февраля
отметили
38
человек
Песков понадеялся на достаточный запас боеприпасов у ополченцев Донбасса

Песков понадеялся на достаточный запас боеприпасов у ополченцев Донбасса  lenta.ru

owari owari, 3 Февраля
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что у ополченцев юго-востока Украины хватит оружия для ответа на агрессивные действия Киева. Его слова в пятницу, 3 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру». Отвечая на вопрос журналистов о том, когда у ополченцев закончит...
5 комментариев
военные конфликты
проблема (3)
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52
человека
Немецкий велогонщик отказался принимать извинения от ударившего его украинца

Немецкий велогонщик отказался принимать извинения от ударившего его украинца  russian.rt.com

nikandrovich nikandrovich, 3 Февраля
Немецкий велогонщик Марсель Киттель не станет принимать извинения от украинского велогонщика Андрея Гривко за инцидент, произошедший во время гонки «Тур Дубая». «Я не приму извинения за это. Это не имеет никакого отношения к велоспорту. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасног...
6 комментариев
спорт
проблема (3)
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73
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«Какие ваши доказательства?» МОК потребовал от Макларена объяснить обвинения в адрес россиян

«Какие ваши доказательства?» МОК потребовал от Макларена объяснить обвинения в адрес россиян 2 russian.rt.com

suare suare, 3 Февраля
Международный олимпийский комитет направил запрос автору доклада о допинге в России Ричарду Макларену с просьбой подтвердить вескими доказательствами обвинения в адрес упомянутых в расследовании лиц. В МОК недовольны тем, что доклад базируется лишь на устных показаниях Григория Родченкова и хотят, ч...
7 комментариев
спорт
59
Российским паралимпийцам не разрешили участвовать в квалификации Игр-2018. Паралимпийский комитет России продолжит подготовку россиян к Играм, несмотря на недопуск к соревнованиям — 30 Января
95
Лаборатория WADA в Лозанне опровергает данные доклада Макларена — 30 Января
отметили
37
человек
Лукашенко назвал вымыслом сообщения о выходе Белоруссии из ЕврАзЭС

Лукашенко назвал вымыслом сообщения о выходе Белоруссии из ЕврАзЭС  life.ru

nikandrovich nikandrovich, 3 Февраля
Он также заметил, что страна не собирается выходить из Организации договора о коллективной безопасности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о выходе страны из ЕАЭС и из Союзного государства не соответствует действительности. Что касается заявлений о ЕврАзЭс и ...
4 комментария
политика
проблема (1)
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46
человек
02.02.2017. Виталий Чуркин. Речь на заседании СБ ООН по Украине. Полная версия. (Киев хочет отказаться от Минска-2)

02.02.2017. Виталий Чуркин. Речь на заседании СБ ООН по Украине. Полная версия. (Киев хочет отказаться от Минска-2)  un.org

waplaw waplaw, 3 Февраля
Представители ООН и ОБСЕ встревожены ситуацией на востоке Украины На востоке Украины уже пятый день продолжаются вооруженные столкновения, которые обернулись тяжелейшими последствиями для гражданского населения по обе стороны от «линии разграничения». В районе боевых действий повреждены...
1 комментарий
военные конфликты
проблема (3)
33
Киев предложил сторонам в Донбассе вернуть линии разграничения 2014 года 3 — 3 Февраля
72
Жители Донецка записали на видео «убегающую» из города миссию ОБСЕ (Один из автомобилей едет с прицепом, в который погружены вещи) — 3 Февраля
отметили
56
человек
Новый Постпред США при ООН обозначила условия снятия санкций с России

Новый Постпред США при ООН обозначила условия снятия санкций с России  ria.ru

ramstor ramstor, 3 Февраля
ООН, 3 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Связанные с Крымом санкции США останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. «Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Ро...
11 комментариев
политика
проблема (1)
33
Киев предложил сторонам в Донбассе вернуть линии разграничения 2014 года 3 — 3 Февраля
отметили
47
человек
Как «прогрессивные» американские студенты в Беркли дискредитировали свои идеалы применением насилия против свободы слова

Как «прогрессивные» американские студенты в Беркли дискредитировали свои идеалы применением насилия против свободы слова 3 life.ru

suare suare, 3 Февраля
В университете Беркли бьют стёкла, поджигают что попало, избивают людей на улицах, орут Fuck police и развлекаются в таком же духе по полной программе. Такого тут не видели со времён бунтов 1960-х годов. Правда, тогда студенты бунтовали против Вьетнамской войны. Что такого страшного случилось вчера?...
5 комментариев
закон и право
проблема (1)
66
Трамп против студентов: за погромы будете наказаны 2 2 — 2 Февраля
76
В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США 2 — 28 Января
отметили
53
человека
В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП

В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП  rbc.ru

ramstor ramstor, 3 Февраля
Как сообщает газета «Коммерсантъ», ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб., являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании д...
12 комментариев
закон и право
отметили
48
человек
С 2018 года запретят высаживать из автобусов детей без билета

С 2018 года запретят высаживать из автобусов детей без билета  rg.ru

maksim_1971 maksim_1971, 3 Февраля
Минтранс намерен ввести запрет на высадку из общественного транспорта безбилетных несовершеннолетних, которые едут без сопровождения взрослых. Уведомление о разработке поправок в Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом опубл...
6 комментариев
из жизни
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46
человек
Безвизовый режим Грузии с Евросоюзом, который, предположительно, будет введен с апреля 2017 года, будет действовать и для жителей Абхазии и Южной Осетии

Безвизовый режим Грузии с Евросоюзом, который, предположительно, будет введен с апреля 2017 года, будет действовать и для жителей Абхазии и Южной Осетии  eadaily.com

suare suare, 3 Февраля
«Я хочу подчеркнуть важность решения. Сегодня мы все в прямом эфире увидели, какая у Грузии поддержка со стороны Евросоюза и европейских партий, как ценится проведенная правительством Грузии работа и все реформы, которые были осуществлены в процессе визовой либерализации, и те, которые осуществляютс...
3 комментария
закон и право
проблема (2)
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43
человека
Команда Трампа отказалась от "провального" плана Обамы по освобождению Ракки

Команда Трампа отказалась от "провального" плана Обамы по освобождению Ракки  translate.google.ru

nikandrovich nikandrovich, 3 Февраля
Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от плана решающего наступления на сирийскую Ракку, который разработала команда бывшего главы государства Барака Обамы, сообщает The Washington Post. Работа над созданием документа велась семь месяцев. За три дня до ухода с поста Обам...
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военные конфликты
проблема (4)
отметили
32
человека
Конгресс США разрешил продажу оружия людям с психическими заболеваниями

Конгресс США разрешил продажу оружия людям с психическими заболеваниями  life.ru

nikandrovich nikandrovich, 3 Февраля
Палата представителей конгресса США одобрила отмену поправки в законодательстве, согласно которой люди, страдающие психическими заболеваниями, не имеют право на покупку оружия. Это правило было введено при Обаме. Оно ограничивает продажу оружия людям с такими заболеваниями как шизофрения...
7 комментариев
политика
проблема (3)
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105
человек
Украинские танки вошли в Авдеевку

Украинские танки вошли в Авдеевку  lenta.ru

yache yache, 2 Февраля
Среди жилых домов в городе Авдеевка Донецкой области появились танки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бронетехнику 1 февраля запечатлел на видео корреспондент «Би-би-си» Том Барридж. На кадрах можно заметить несколько танков, вокруг которых стоят военнослужащие, а также машины миссии ОБСЕ. По соо...
38 комментариев
военные конфликты
проблема (3)
33
Киев предложил сторонам в Донбассе вернуть линии разграничения 2014 года 3 — 3 Февраля
72
Жители Донецка записали на видео «убегающую» из города миссию ОБСЕ (Один из автомобилей едет с прицепом, в который погружены вещи) — 3 Февраля
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