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54
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Виктория Нуланд покинет Госдепартамент США

Виктория Нуланд покинет Госдепартамент США  lenta.ru

Игемон Игемон, 6 часов 20 минут назад
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и еще ряд высокопоставленных дипломатов покидают на этой неделе свои должности и уходят из Госдепартамента. Об этом сообщает Associated Press. На своем посту Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая ...
5 комментариев
политика
проблема (1)
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26
человек
[семья vs чиновники] Зеленоград. Приемные родители подали иск против органов опеки по факту хищения 10 приемных детей по надуманному поводу

[семья vs чиновники] Зеленоград. Приемные родители подали иск против органов опеки по факту хищения 10 приемных детей по надуманному поводу 4 mir24.tv

comander comander, 2 часа 30 минут назад
В иске, который подали супруги, решения управления социальной защиты о расторжении договоров опеки названы незаконными. Они также просят органы опеки до рассмотрения иска не передавать детей в другие семьи. В середине января у супругов Дель изъяли десять приемных детей. На теле одного из малыше...
9 комментариев
из жизни
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Конгрессмен США рассказала о впечатлениях от встречи с Башаром Асадом. Война за свержение режима не отвечает интересам Америки и сирийского народа

Конгрессмен США рассказала о впечатлениях от встречи с Башаром Асадом. Война за свержение режима не отвечает интересам Америки и сирийского народа  interfax.ru

Stopor Stopor, 6 часов 19 минут назад
Тулси Габбард призвала Белый дом прекратить «контрпродуктивную» и «незаконную» операцию в Сирии Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард в интервью СNN, показанном в среду, рассказала о своей поездке в Сирию, в ходе которой она встретилась с ...
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военные конфликты
проблема (2)
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43
человека
Трамп назвал мир злым и беспорядочным

Трамп назвал мир злым и беспорядочным  russian.rt.com

Stopor Stopor, 6 часов 9 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что мир беспорядочен. В интервью ABC американский лидер ответил на вопрос ведущего, каковой, как он думает, будет реакция на его миграционную политику. На это Трамп сказал, что не хочет террора в своей стране. По его словам, «мир полон беспорядка». Он от...
7 комментариев
из жизни
проблема (2)
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32
человека
Трамп заморозил получение палестинцами 220 млн. от Обамы

Трамп заморозил получение палестинцами 220 млн. от Обамы  businessinsider.com

yache yache, 6 часов 38 минут назад
Президент США Дональд Трамп продолжает пересматривать решения, принятые предыдущей администрацией Барака Обамы – на этот раз отмена решения коснулась не внутренней политики США, а внешней. Как и обещал официальный представитель Белого дома Марк Тонер, американское правительство заморозило пере...
1 комментарий
экономика
проблема (3)
71
Администрация Обамы в последние дни перевела Палестине $221 млн — 24 Января
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28
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Минобороны высмеяло Фэллона за "эскорт-услуги" для "Адмирала Кузнецова"

Минобороны высмеяло Фэллона за "эскорт-услуги" для "Адмирала Кузнецова"  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 6 часов 32 минуты назад
Российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о сопровождении российской корабельной группы. Британский министр обороны Ма...
2 комментария
политика
проблема (3)
63
Капитан 1-го ранга: Свихнувшийся чинуша назвал авианосец РФ кораблём позора — 26 Января
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63
человека
Капитан 1-го ранга: Свихнувшийся чинуша назвал авианосец РФ кораблём позора

Капитан 1-го ранга: Свихнувшийся чинуша назвал авианосец РФ кораблём позора  life.ru

suare suare, 26 Января
Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов», возвращающийся из Сирии в Россию, кораблём позора. Англии нечего противопоставить силе и мощи российского авианосца «Адмирал Кузнецов», отсюда и некорректные завистливые заявления, сказал Лайфу пре...
33 комментария
военная техника
проблема (3)
28
Минобороны высмеяло Фэллона за "эскорт-услуги" для "Адмирала Кузнецова" — 6 часов 32 минуты назад
46
США посоветовали Британии держать в секрете неудачный запуск ракеты — 24 Января
отметили
61
человек
Работники вуза в Киеве сожгли в печи русскую классику

Работники вуза в Киеве сожгли в печи русскую классику 5 politnavigator.net

nikandrovich nikandrovich, 25 Января
Житель Киева Валентин Ореховский рассказал на страничке в фейсбуке, что стал свидетелем того, как работники базы отдыха Киевского политехнического института используют для растопки печи старые книги из библиотеки – русскую классику. «В выходные отдыхал на базе отдыха КПИ (Киевский политех...
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политика
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Пальмиру вернут «Аллигаторы» и «Грачи»

Пальмиру вернут «Аллигаторы» и «Грачи»  izvestia.ru

waplaw waplaw, 26 Января
Непрерывная высокоточная авиаподдержка станет ключом к победе над боевиками-джихадистами В операции по освобождению Пальмиры российские военные задействовали вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25 «Грач». «Аллигаторы» ведут поиск противника и осуществляют целеуказание, а «Грачи» у...
2 комментария
военные конфликты
проблема (3)
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53
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Календарь 1917 года

sant sant, 26 Января
Юлианский календарь, действовавший в России в 1917 году. Забавно, что совпадает с календарем 2017 года. 

юлианский календарь 1917 годаисточник: s00.yaplakal.comРазвернуть
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из жизни
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51
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Порошенко грозит России "суперхакерами". Очень хорошими, украинскими

Порошенко грозит России "суперхакерами". Очень хорошими, украинскими  ria.ru

nikandrovich nikandrovich, 26 Января
Тема вездесущих «русских хакеров» уже успела надоесть даже наиболее патентованным русофобам. И вдруг ее решил «оседлать» Порошенко. У которого, оказывается, на русских хакеров есть управа: украинские суперхакеры. Умри все живое. Страх и трепет охватывают после новых громких заявлений украинског...
10 комментариев
шоу-бизнес/знаменитости
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45
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Артист, бард, кумир миллионов: день рождения Владимира Высоцкого

Артист, бард, кумир миллионов: день рождения Владимира Высоцкого  izvestia.ru

nikandrovich nikandrovich, 26 Января
25 января 1938 года родился советский актер, поэт и бард Владимир Высоцкий. В течение 16 лет он был актером Театра на Таганке, где исполнил больше 20 ролей, в том числе прославившую его роль Гамлета. Кроме того, Владимир Высоцкий сыграл или озвучил роли в 30 кинофильмах. Однако в памяти в...
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шоу-бизнес/знаменитости
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53
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Боевой украинский беспилотник с ПТРК высмеяли в Сети

Боевой украинский беспилотник с ПТРК высмеяли в Сети  rg.ru

nikandrovich nikandrovich, 25 Января
Разработчики полагают, что он сможет стать хорошим помощником военным, но ролик заставляет в этом сильно усомниться. Создатели (ОКБ «Матрица технологий») именуют свое детище тяжелый коптер «Командор». В его основе комбинированная двигательная установка. Дрон может находиться в воздухе о...
9 комментариев
военная техника
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44
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Американская киноакадемия объявила претендентов на премию «Оскар». На «Лучший короткометражный документальный фильм» номинирована картина о сирийской группе «Белые каски», спасавшей мирных жителей

Американская киноакадемия объявила претендентов на премию «Оскар». На «Лучший короткометражный документальный фильм» номинирована картина о сирийской группе «Белые каски», спасавшей мирных жителей 2 russian.rt.com

suare suare, 26 Января
Организация имеет неоднозначную репутацию: её участников подозревают в связях с террористами. Журналист Патрик Хеннингсен считает работу «Белых касок» прикрытием для тайной операции западных государств. По его словам, группа действует заодно с боевиками. показать видео
6 комментариев
военные конфликты
91
"Прощай, убийца": Обаму хотят судить и лишить Нобелевской премии мира — 2 Января
57
Восточные сказки про «Белые каски» 3 — 21 Декабря 2016
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56
человек
Bloomberg узнал о намерении ЦБ покупать по миллиарду долларов в месяц

Bloomberg узнал о намерении ЦБ покупать по миллиарду долларов в месяц  lenta.ru

yache yache, 25 Января
Банк России в первом квартале может начать покупку валюты на миллиард долларов в месяц. Об этом в среду, 25 января, сообщает агентство Bloomberg, передает РИА Новости. Покупка может состояться в феврале-марте для освоения дополнительных доходов бюджета от превышения нефтяными ценами уровня 40 д...
20 комментариев
экономика
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43
человека
Интернациональная группа ученых продвинулась в создании быстрой энергонезависимой электронной памяти

Интернациональная группа ученых продвинулась в создании быстрой энергонезависимой электронной памяти  ria.ru

Имя_Фамилия Имя_Фамилия, 25 Января
Научный сотрудник Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Третьяков в составе международной группы исследователей из России, Японии, США и Германии впервые в мире обнаружил «скирмионный эффект Холла», что позволит создать более быструю, дешевую, надежную и энергонезависимую электронну...
1 комментарий
технологии и инновации
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42
человека

МВД не стало возбуждать дела в связи с фальшивыми дипломами кандидатов в Госдуму  tass.ru

fStrange fStrange, 25 Января
Министерство внутренних дел РФ не нашло оснований для возбуждения уголовных дел в связи с представлением данных фальшивых дипломов об образовании кандидатами на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии. «Наше контрольное управление выявило 21 ...
45 комментариев
закон и право
проблема (8)
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42
человека
«Швабе» запатентовал полупроводниковый излучатель для лазерной техники

«Швабе» запатентовал полупроводниковый излучатель для лазерной техники  shvabe.com

Имя_Фамилия Имя_Фамилия, 25 Января
Предприятие Холдинга «Швабе» получило патент на полупроводниковый излучатель. Данное изделие на 10% превосходит существующие аналоги по выходным мощностным характеристикам и на 30% — по ресурсу работы. Устройство, разработанное специалистами предприятия Холдинга «Швабе» — Научно-исследовательского...
3 комментария
технологии и инновации
проблема (3)
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73
человека
Американские инженеры из компании Илона Маска Tomorrow Tech разработали первый прототип сверхсветового двигателя, основанного на принципе квантовой сцепленности, сообщает Inside View

Американские инженеры из компании Илона Маска Tomorrow Tech разработали первый прототип сверхсветового двигателя, основанного на принципе квантовой сцепленности, сообщает Inside View  portal-kultura.ru

suare suare, 25 Января
Изобретение, которое грозит перевернуть все наши бытовые представления о связи, транспорте и космонавтике, а также сделать реальностью телепортацию, принадлежит группе инженеров и физиков, руководимых нобелевским лауреатом Жаком Лелушем. Квантовая сцепленность известна достаточно давно: это явл...
36 комментариев
культура
проблема (5)
48
Швеция забила тревогу из-за «российской пропаганды». В информационной войне Москва использовала против Стокгольма «фейки» в шведских СМИ, распространяемые «российской публичной дипломатией» — 11 Января
67
[На деревню, ЦРУ] «Дорогое ЦРУ! То, что вы тут понаписали, полный незачет. Тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически» - @M_Simonyan — 7 Января
отметили
59
человек
Шойгу: РФ продолжит укреплять войска в ЮВО из-за ситуации на Украине

Шойгу: РФ продолжит укреплять войска в ЮВО из-за ситуации на Украине  izvestia.ru

waplaw waplaw, 25 Января
Россия продолжит укреплять войска в Южном военном округе в связи с нестабильной обстановкой на юго-востоке Украины и угрозами международных террористических группировок на Северном Кавказе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в среду. По словам министр...
1 комментарий
политика
проблема (2)
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68
человек
Размещение войск НАТО в Восточной Европе представляет собой «операцию по оказанию военного давления на Россию», разработанную администрацией Обамы, а Трампу предстоит их вернуть - Скотт Беннетт

Размещение войск НАТО в Восточной Европе представляет собой «операцию по оказанию военного давления на Россию», разработанную администрацией Обамы, а Трампу предстоит их вернуть - Скотт Беннетт  russian.rt.com

suare suare, 25 Января
Размещение войск НАТО в Восточной Европе представляет собой «операцию по оказанию военного давления на Россию», разработанную администрацией Обамы, заявил в интервью Press TV бывший офицер США по вопросам психологической войны Скотт Беннетт. Нельзя исключать, что этот «акт агрессии» против России бу...
4 комментария
военные конфликты
проблема (3)
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45
человек
Российские Ту-22М3 третий день подряд наносят удары по объектам ИГ в провинции Дэйр-Эр-Зор

Российские Ту-22М3 третий день подряд наносят удары по объектам ИГ в провинции Дэйр-Эр-Зор  interfax.ru

waplaw waplaw, 25 Января
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 поразили два пункта управления боевиков в Сирии, а также склады боеприпасов и военной техники, сообщили в Минобороны РФ. «Целями для поражения стали два пункта управления боевиков, их склады боеприпасов, вооружения и военной техники. Средствами объективно...
4 комментария
военные конфликты
проблема (3)
75
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, вылетевшие из РФ, нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии - Минобороны РФ — 21 Января
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69
человек
Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиационном заводе

Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиационном заводе  life.ru

nikandrovich nikandrovich, 25 Января
По словам главы республиканского МВД, в отношении боевиков «Хизб ут-тахрир» возбуждено 13 уголовных дел. Спецслужбы пресекли деятельность группировки «Хизб ут-тахрир»*, которая планировала совершить теракт на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. Об этом сообщил министр МВД Тат...
5 комментариев
происшествия/катастрофы
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Казанский авиационный завод готов к серийному производству Ту-160М2 — 22 Января
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35
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ФНС в 2016 году исключила из госреестра рекордные 634,5 тысяч компаний

ФНС в 2016 году исключила из госреестра рекордные 634,5 тысяч компаний  interfax.ru

waplaw waplaw, 25 Января
Количество компаний, прекративших деятельность в связи с исключением из госреестра по решению Федеральной налоговой службы, в 2016 году составило рекордные 634,5 тысяч, что в 3,7 раза больше, чем в 2015 году (173,7 тысяч), свидетельствуют данные на сайте ФНС. Налоговые органы с конца 2005 года ...
7 комментариев
экономика
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46
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Россиянин Логинов выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону ( В первой шестерке итогового протокола разместились пять представителей России)

Россиянин Логинов выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону ( В первой шестерке итогового протокола разместились пять представителей России)  interfax.ru

nikandrovich nikandrovich, 25 Января
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото чемпионата Европы, выиграв индивидуальную гонку на 20 км. Дистанцию он преодолел за 49 минут 54,3 секунды, допустив 1 промах. Вторым стал представитель Болгарии Красимир Анев, уступивший россиянину 11,4 секунды, не совершив ни одного ...
2 комментария
спорт
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