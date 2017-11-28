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Прохоров готов инициировать судебный процесс против Родченкова в США (Бизнесмен убежден, что защищать чистых спортсменов - обязанность руководителей, как настоящих, так и бывших)

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Прохоров готов инициировать судебный процесс против Родченкова в США (Бизнесмен убежден, что защищать чистых спортсменов - обязанность руководителей, как настоящих, так и бывших)
Российский бизнесмен, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров готов стать одним из инициаторов судебного разбирательства против бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который является главным информатором расследования о якобы существовавшей в России на государственном уровне допинговой системе. Об этом Прохоров заявил ТАСС.
 
 
 

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил еще пятерых российских спортсменов, в том числе биатлонисток Романову и Ольгу Вилухину, от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи. Вилухина на Играх завоевала серебро в спринте и в эстафетной гонке, где Россию также представляли Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова.

«Если Яна Романова и Ольга Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку. Положительный опыт в этой сфере у нас есть. Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса „торговца смертью“ Родченкова», — сказал Прохоров, который возглавлял СБР с 2008 по 2014 год.

«У наших спортсменов должна быть возможность оппонировать лично тому, на чьих словах и строится вся эта вакханалия спортивного беззакония», — подчеркнул он.

За несправедливость надо платить вдвойне

Дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом, которая аннулировала результаты уже 19 российских спортсменов на Играх в Сочи и пожизненно отстранила их от участия в Олимпиадах, опубликовала первую мотивировочную часть решения — по делу Александра Легкова, который в 2014 году одержал победу в лыжном марафоне. Решение МОК основано на показаниях Родченкова, на представленном им допинговом списке «Дюшес», а также царапинах на допинг-пробах спортсмена.

«Меня искренне удивляет позиция наших спортивных чиновников, давно и на деле безучастно наблюдающих за всем этим. С Олимпийских игр в Рио, где мы впервые столкнулись с огульной атакой на наших олимпийцев и паралимпийцев, прошло уже полтора года. За это время ситуация вокруг наших спортсменов только ухудшается. Что они сделали за это время?» — сказал Прохоров.

Бизнесмен убежден, что защищать чистых спортсменов — обязанность руководителей, как настоящих, так и бывших. «Необходимо положить конец абсолютному беззаконию, разрушающему мировой спорт и ломающему судьбы людей, вся жизнь которых прошла во имя спорта и национального флага. Необходимо уже дать понять на языке судебных решений всем этим Родченковым, Шмидам, Освальдам и им подобным деятелям MOK и WADA, что вся эта вакханалия будет стоить им репутации, профессии и денег. За все надо платить, а за несправедливость вдвойне», — заявил он.

После аннулирования результатов 19 российских спортсменов число медалей сборной России на домашней Олимпиаде сократилось до 24: 10 золотых, пять серебряных и девять бронзовых, российская команда по-прежнему сохраняет третье место в неофициальном общекомандном зачете Игр в Сочи.


Добавил nikandrovich nikandrovich 28 Ноября
20 комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
nikandrovich
+12
nikandrovich, 28 Ноября , url

Михаил, ну сделай хоть оду полезную вещь, на благо......, но только не бросай, как ЁЁЁЁЁмафынку)



waplaw
+7
waplaw, 28 Ноября , url

Хорошее начало. Главное на ёадвокатов не привлекать))

suare
+6
suare, 28 Ноября , url

Неплохое начало для президентской ёкампании.

Давай, ёМиша! Покажи, что это и есть твой звёздный час, а то тебя тут совсем забыли, ёЗащитник спортсменов.

waplaw
+3
waplaw, 29 Ноября , url

Да на ё эту на ёкомпанию

nikandrovich
+6
nikandrovich, 29 Ноября , url
waplaw
+4
waplaw, 29 Ноября , url

Все уже больше года как согласны и тут неожиданно за дело взялся спец на ё, а не государство.

Лиман
+5
Лиман, 29 Ноября , url

Просто государство в  лице этих чиновников как импотент. А Путина нет виагры(кнута) походу.

istinspring
+2
istinspring, 29 Ноября , url

так его наверное и попросили, а до этого выбрали. сделали так сказать предложение, у него же активы тоже там есть, всякое может случится. так что Миша на самом то деле смелый человек, первопроходец, поднимает так сказать истэйблишмент в атаку за родину своим примером.

nikandrovich
0
nikandrovich, 29 Ноября , url

уже больше года.....

 

источник: pbs.twimg.com

nikandrovich
+10
nikandrovich, 29 Ноября , url

Интересные вещи происходят

И кто после этого может сказать, что " спорт вне политики" ?

oleg_ws
+5
oleg_ws, 29 Ноября , url

Меня искренне удивляет позиция наших спортивных чиновников, давно и на деле безучастно наблюдающих за всем этим

Может у кого-то из этих чиновников рульце в пушку? Прекрывали Радченко с его торговлей «колесами»? Поэтому и молчат, что боятся «обратки»?

Лиман
+2
Лиман, 29 Ноября , url

А что мешает челу из США размазать их по столу? Если действительно это так?

oleg_ws
+3
oleg_ws, 29 Ноября , url

Предположены, что оба замазаны во что-то, такое, вскрытие которого они боятся

Лиман
+3
Лиман, 29 Ноября , url

Возможно и так. Просто трудно объяснить бездействие и сотрясение воздуха словами.

Anton-f
+3
Anton-f, 29 Ноября , url

Скорее всего всем похер. Вот и все объяснение, совсем даже не трудное.

evenstar
0
evenstar, 29 Ноября , url

Так соратника Радченко уже устранили вот он и испугался, перебежал в США и перешёл в атаку.

shaman
+1
shaman, 29 Ноября , url

Тут про предвыборный трёп писали в некоторых новостях. Это не из такого разряда же, да? Мы ж верим? :))))))

Надеюсь, что за эту тему возьмется не пронька. Любовь к своей стране он уже показал в прошлый раз. Да и с его (в те времена) рбк лилось стооолько говна, что ему это еще долго помнить будут :)
Скрипач не нужен.

lvgotfurly
-6
lvgotfurly [новый участник] [БАН], 29 Ноября , url
nonamenko
-4
nonamenko, 29 Ноября , url
олько нация, которой подменили мозги, может гордиться «победами» спортсменов, которым подменили мочу.
extrimko
+1
extrimko, 29 Ноября , url

Я уже вижу представителя одной, в место мозгов одно сало и везде видится вата! :)



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