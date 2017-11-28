В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил еще пятерых российских спортсменов, в том числе биатлонисток Романову и Ольгу Вилухину, от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты, показанные на соревнованиях в Сочи. Вилухина на Играх завоевала серебро в спринте и в эстафетной гонке, где Россию также представляли Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова.

«Если Яна Романова и Ольга Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку. Положительный опыт в этой сфере у нас есть. Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса „торговца смертью“ Родченкова», — сказал Прохоров, который возглавлял СБР с 2008 по 2014 год.

«У наших спортсменов должна быть возможность оппонировать лично тому, на чьих словах и строится вся эта вакханалия спортивного беззакония», — подчеркнул он.