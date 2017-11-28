Михаил, ну сделай хоть оду полезную вещь, на благо......, но только не бросай, как ЁЁЁЁЁмафынку)
Неплохое начало для президентской ёкампании.
Давай, ёМиша! Покажи, что это и есть твой звёздный час, а то тебя тут совсем забыли, ёЗащитник спортсменов.
Согласен с Прохоровым. Вакханалия вокруг росс. спортсменов — это«охота на ведьм»в спорте. Ее инициаторам не нужны доказ-ва — им нужны жертвы— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 ноября 2017 г.
Все уже больше года как согласны и тут неожиданно за дело взялся спец на ё, а не государство.
Просто государство в лице этих чиновников как импотент. А Путина нет виагры(кнута) походу.
так его наверное и попросили, а до этого выбрали. сделали так сказать предложение, у него же активы тоже там есть, всякое может случится. так что Миша на самом то деле смелый человек, первопроходец, поднимает так сказать истэйблишмент в атаку за родину своим примером.
уже больше года.....
источник: pbs.twimg.com
Интересные вещи происходят
1) Глава комиссии МОК Освальд говорит, что к российской скелетонистке Елене Никитиной нет претензий и желает ей удачи— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 ноября 2017 г.
2) Никитина выигрывает этап Кубка мира в США
3) Из МОК приходит письмо о ее дисквалификации pic.twitter.com/iFIPO8YDht
И кто после этого может сказать, что " спорт вне политики" ?
Меня искренне удивляет позиция наших спортивных чиновников, давно и на деле безучастно наблюдающих за всем этим
Может у кого-то из этих чиновников рульце в пушку? Прекрывали Радченко с его торговлей «колесами»? Поэтому и молчат, что боятся «обратки»?
А что мешает челу из США размазать их по столу? Если действительно это так?
Предположены, что оба замазаны во что-то, такое, вскрытие которого они боятся
Возможно и так. Просто трудно объяснить бездействие и сотрясение воздуха словами.
Так соратника Радченко уже устранили вот он и испугался, перебежал в США и перешёл в атаку.
Тут про предвыборный трёп писали в некоторых новостях. Это не из такого разряда же, да? Мы ж верим? :))))))
Надеюсь, что за эту тему возьмется не пронька. Любовь к своей стране он уже показал в прошлый раз. Да и с его (в те времена) рбк лилось стооолько говна, что ему это еще долго помнить будут :)
Скрипач не нужен.
Я уже вижу представителя одной, в место мозгов одно сало и везде видится вата! :)
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