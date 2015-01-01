После таких напоминаний ЗАПАД может неожиданно вспомнить, что раньше, чем Порошенко давались гарантии безопасности Януковичу! Ох и забавное может случиться, если вдруг к ЗАПАДУ память неожиданно вернёься… Я со смеху помру...)))
Пока западу не шибко-то до Украины. Трамп борется со своими, Меркель разобраться со своим правительством не может.
Да, ещё и докажут, что Боинг, таки укры сбили… а не НАТО!
Им 365 раз говорили, что запад их кинет, как кинул их предшественников в 404 и куче других точек на планете :) Неужели наконец дошло? :))))))
И
В меморандуме ничего не сказано о гарантиях военной защиты в случае агрессии.
"...добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;
"
Совбез ООН осудил, высказал возмущение и озаботился в меру сил. Надо было либо не отдавать ЯО, либо нормальную редакцию документа продвигать.
в случае, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружи
Даже здесь уже не стыковки. Факта агресси нет (отделение Крыма не есть агрессия), тем более с применением ядероного оружия.
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