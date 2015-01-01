Киев набрался смелости взбрыкнуть в сторону Запада. Так украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал на Национальном экспертном форуме, что нужно напомнить международным партнерам о невыполнении ими гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму. Он был подписан в 1994-м году главами России, США, Великобритании и Украины в связи с присоединением Киева к договору о нераспространении ядерного оружия.

источник: allrus.news

— Надо возвращать наших уважаемых партнёров, в том числе из НАТО, к лексике Будапештского меморандума, который гарантировал Украине территориальную целостность и независимость в обмен на передачу ядерного потенциала. Западный мир вульгарно смалодушничал и обманул Украину, — говорит Аваков. — Но! Украину кинули. Этот факт надо сформулировать. Мы имеем право так остро ставить вопрос. Нас обманули, и это должно быть реальной политикой Украины. А не стыдливо говорить.

Ну дела! Неужели киевские политики в открытую готовы требовать у Запада выступить против России? Но политологи уверены, что в выпаде Авакова нет ничего по существу – это лишь часть информационной войны.

— В меморандуме есть графа, что нужно соблюдать территориальную целостность Украины, — поделился с «КП» украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – И Аваков не идиот. Этот документ ни к чему юридически не обязывает. Он юридически не ратифицирован, в том числе Россией. Это не больше чем декларация. И Киев это прекрасно знает. Идея прекратить выполнять Минские договоренности — это фиксация повестки партии войны. Аваков хочет приватизировать эту поляну для очередных или внеочередных парламентских выборов. Ничего удивительного в этом нет. Его обращение к Западу тоже будет иметь нулевой эффект. Он понимает, что сейчас никто не заставит отдать Украине Крым. Это понимают даже травмированные вьетнамской войной американские сенаторы. Все эти выпады имеют только один смысл — информационная война против России. И все!