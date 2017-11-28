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Комментарии

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты

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Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи

Ранее правительство Японии предупредило о подготовке очередного ракетного испытания КНДР.

Позднее стало известно, что военные КНДР запустили радар для отслеживания траектории полёта ракет.

Добавил nikandrovich nikandrovich 29 Ноября
14 комментариев
проблема (1)
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Комментарии участников:
Юлька с н2
-2
Юлька с н2, 29 Ноября , url

КНДР и Туркменистан это последние страны на планете с тоталитарным строем? Или еще есть?

precedent
+2
precedent, 29 Ноября , url

США и далее по списку. 

Юлька с н2
0
Юлька с н2, 29 Ноября , url

Ваша Украина самая тоталитарная наверняка :)

precedent
+1
precedent, 29 Ноября , url

Сегодня это — несамостоятельное государство, а колония, зона. И не может быть «тоталитарной» 

Хоть и пыжится, как колонисты. 

Паника по поводу вражеской пропаганды как раз верный признак несвободного общества, где политическая элита стремится ограничить доступ граждан к информации. Сама демонстрация такой паники подрывает доверие к западной политической и медийной элите намного эффективнее, чем это могли бы сделать годы целенаправленной пропаганды.

vz.ru/columns/2017/11/28/897156.html

 Мы только и слышим про «российских хакеров», «росссийских троллей», Путина, который у старушки из Лас- Вегаса украл кошелёк.  Ваш стиль. Обречены ваши неоконы. 

На Украине вы спокойно годами обманывали подростков, они росли на ваших мифах. Здесь над вами смеются. В лучшем случае. Это — Россия, детка. 

Юлька с н2
0
Юлька с н2, 29 Ноября , url

По родственным каналам гражданство. Рассказывала про это 100500 раз. В Финке не живу, потому что живу в Питере. Россия не тоталитарная. То, что мне твой Путин не нравится, это не значит, что я плохо отношусь к стране. Мне тут намного интереснее и комфортнее, чем в Финляндии, США или твоей Паттайе :)

883324322
+3
883324322 [новый участник] [БАН], 29 Ноября , url

насосал тайское гражданство, беженец?

istinspring
0
istinspring, 29 Ноября , url

нет и не планирую. но твою классовую ненависть, лузер, прекрасно понимаю.

istinspring
0
istinspring, 29 Ноября , url

модератор модератор коммандыр вот тебе еще один клон, пока ты там вола дрочишь.

KrasivayaSvo
+1
KrasivayaSvo [БАН], 29 Ноября , url

Ну походу завтра начнется очередной сезон сериала: «КНДР vs весь демократичный мир».
Ждемс.

manson
+2
manson, 29 Ноября , url

имеют право

shaman
-1
shaman, 29 Ноября , url

Японцы и ю.корейцы не раз вбросы делали. Подождем официальной инфы от Северной Кореи :)

lvgotfurly
-7
lvgotfurly [новый участник] [БАН], 29 Ноября , url


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