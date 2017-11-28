КНДР и Туркменистан это последние страны на планете с тоталитарным строем? Или еще есть?
Ваша Украина самая тоталитарная наверняка :)
Сегодня это — несамостоятельное государство, а колония, зона. И не может быть «тоталитарной»
Хоть и пыжится, как колонисты.
Паника по поводу вражеской пропаганды как раз верный признак несвободного общества, где политическая элита стремится ограничить доступ граждан к информации. Сама демонстрация такой паники подрывает доверие к западной политической и медийной элите намного эффективнее, чем это могли бы сделать годы целенаправленной пропаганды.
Мы только и слышим про «российских хакеров», «росссийских троллей», Путина, который у старушки из Лас- Вегаса украл кошелёк. Ваш стиль. Обречены ваши неоконы.
На Украине вы спокойно годами обманывали подростков, они росли на ваших мифах. Здесь над вами смеются. В лучшем случае. Это — Россия, детка.
По родственным каналам гражданство. Рассказывала про это 100500 раз. В Финке не живу, потому что живу в Питере. Россия не тоталитарная. То, что мне твой Путин не нравится, это не значит, что я плохо отношусь к стране. Мне тут намного интереснее и комфортнее, чем в Финляндии, США или твоей Паттайе :)
нет и не планирую. но твою классовую ненависть, лузер, прекрасно понимаю.
модератор коммандыр вот тебе еще один клон, пока ты там вола дрочишь.
Ну походу завтра начнется очередной сезон сериала: «КНДР vs весь демократичный мир».
Ждемс.
Японцы и ю.корейцы не раз вбросы делали. Подождем официальной инфы от Северной Кореи :)
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