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Руководство новоуренгойской гимназии вызвало полицию из-за книг ИА REGNUM

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Гимназия в Новом Уренгое получила книги, отправленные ИА REGNUM. По факту получения книг руководство гимназии вызвало полицию и саперов.

Позже в офис ИА REGNUM позвонили из полиции и просили «написать объяснительную о целях посылки». Инспектор пояснила, что в гимназии не стали вскрывать посылку с книгами, а вызвали полицию и саперов.

Проверив коробку, полицейские вскрыли ее и обнаружили там книги. В связи с этим сотрудники полиции попросили написать объяснительную, просьба будет направлена в офис официальным запросом.

Ранее 21 ноября редакция ИА REGNUM отправила школьнику из Нового Уренгоя Николаю Д., а также руководству Департамента образования администрации Нового Уренгоя подарки — собрание сочинений германского писателя Генриха Бёлля, а также ряд книг по истории Великой Отечественной войны.

 

РедакцияИА REGNUM ни в коем случае не собирается устраивать какую-либо травлю Николая Д. и искренне надеется, что молодой человек был введен в заблуждение нашей далеко не совершенной системой образования.

Однако для того, чтобы не допустить новых войн в нашем мире, очень важно хорошо помнить и понимать, чем именно были войны прошлого. Если забыть или вычеркнуть из памяти народа правду о Великой Отечественной войне, то это будет означать предательство той страшной жертвы, которую принесли народы СССР для победы над нацизмом. В конечном итоге забвение преступлений нацизма — это его реабилитация, и тогда новых войн не избежать.

Поэтому редакция ИА REGNUM отправила Николаю Д. собрание сочинений германского писателя Генриха Бёлля, который сам воевал в рядах германского вермахта и после войны одним из первых немецких писателей поднял проблему вины не только правителей, но и всего германского народа за развязанную мировую войну.

 

Собрание сочинений Бёлля отправлено и руководству Департамента образования администрации города Новый Уренгой, чтобы чиновники могли сделать соответствующие выводы и скорректировать образовательные программы в регионе.

Подробности: regnum.ru/news/society/2350191.html
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Добавил RussiaRulit RussiaRulit 29 Ноября
5 комментариев
проблема (1)
Комментарии участников:
treffmans
+8
treffmans, 29 Ноября , url

Гимназия в Новом Уренгое получила книги, отправленные ИА REGNUM. По факту получения книг руководство гимназии вызвало полицию и саперов.

странно, а пожарных и мчс не позвали… гниль в руководстве какая-то :)

blogman
+6
blogman, 29 Ноября , url

Проверив коробку, полицейские вскрыли ее и обнаружили там книги. В связи с этим сотрудники полиции попросили написать объяснительную, просьба будет направлена в офис официальным запросом.

В связи с отсутствием бомбы?)

Лиман
+10
Лиман, 29 Ноября , url

Наверно ещё и оштрафуют за ложный вызов. 

Мы тут говорим чиновники, идиоты, дураки, а тут целая школа ...

shaman
+6
shaman, 29 Ноября , url

Вы меня извините, но новость ржачная :)
Тролли послали книги балбесам, в итоге полиция от этих телодвижений офигела и просит объяснить, ачёваще? :))

Tamriko
+3
Tamriko, 29 Ноября , url

Думаю, после 90-х надо пересмотреть все учебники по истории и приводить их к единому знаменателю, а систему образования вернуть к советской, согласовав с настоящим временем.



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