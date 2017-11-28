Основные боевые танки Т-80У российского производства приняли участие в учениях армии Южной Кореи. Всего было задействовано четыре боевые машины, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина K1 ARV на базе танка K1 из состава 3-й бронетанковой бригады.

Техника российского производства обычно привлекается в ходе боевой подготовки для обозначения сил противника. Однако в данном случае танкисты помогали южнокорейским инженерным войскам отрабатывать задачу по переброске боевых машин через водные преграды.

Стоит отметить, что каждая публичная демонстрация «летающих танков» вызывает большой интерес представителей местных СМИ и обычных граждан, неравнодушных к военной тематике. Всех необычайно будоражит свистящий звук 1250-сильного газотурбинного двигателя, который придает «восьмидесятке» ее высокие скоростные характеристики.

Южнокорейские Т-80У не слишком отличаются от машин, состоящих на вооружении Российской армии. Они лишь получили асфальтоходные гусеничные ленты и новые радиостанции. Также на танки установили указатели поворота. Для лучшей идентификации на полях учебных сражений башни машин оборудовали специальными экранами, которые установили сзади. Камуфляж на танках стандартный, такой же, как и на имеющейся в войсках технике южнокорейского производства.

Военные эксперты, посмотревшие видео, отмечают, как заботливо местные танкисты закрыли полиэтиленом дульные отверстия стволов орудий, и то, что во время движения по наплавному мосту каждый танк сопровождал специальный регулировщик. Подобная практика не характерна для ВС РФ.

По имеющимся данным, с 1996 года Южная Корея получила из России в счет погашения советского государственного долга от 33 до 80 Т-80У. В 2005 году были закуплены 2 командирских Т-80УК с тепловизорами «Агава-2» и комплексами оптикоэлектронного противодействия «Штора».

Местные военные традиционно высоко оценивают исключительные характеристики выпускавшихся в Омске машин с газотурбинными двигателями. Сообщалось, что в настоящее время решается вопрос о продлении сроков службы этих машин в составе южнокорейской армии.

Демонстрация возможностей танка T-80U