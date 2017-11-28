+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России

отметили
69
человек

Организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов из-за долгов лишился основной части российских активов, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.


По его словам, бизнесмен задолжал свыше миллиарда рублей крупным российским банкам, в их числе Сбербанку и «Пересвету».
«Активы Ислямова, в том числе в Москве, а также земля и недвижимость в Крыму начали распродаваться на аукционе для погашения долгов по кредитам. Часть еще реализуется, но основная — уже приобрела новых собственников», — сказал Бальбек.

Депутат подчеркнул, что имущество выкупили по цене значительно ниже рыночной.

Лидер организации Правый сектор Дмитрий Ярош выступает на Народном вече в Киеве. 21 июля 2015
По его мнению, Ислямов покинул Крым не по политическим убеждениям, а стремясь укрыться на Украине от обязательств по кредитам.
Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, однако был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Также он стал фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило после создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.

Добавил precedent precedent 29 Ноября
2 комментария
проблема (4)
Комментарии участников:
magmaster
+1
magmaster, 29 Ноября , url

Ой, не на тех поставил. Ой не на тех. Дали же возможности, как нормальному человеку. Но видно показалось мало. Жадность губит фраеров.

Злобыня_Никитич
0
Злобыня_Никитич, 11 часов 4 минуты назад , url

Ислямову до Коломойского — как до луны на велосипеде.



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
47
В Конституционнсм суде назвали окончательным решение о запрете участия в выборах для судимых — 29 Ноября
45
[«Я принял яд»] Бывший хорватский генерал Слободан Праляк, принявший яд во время оглашения вердикта по апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), скончался — 29 Ноября
46
Прокурор Татарстана: В республике отменяется обязательное изучение татарского языка — 29 Ноября
59
Штаб Навального обязали вернуть пожертвование 50 тыс. руб на предвыборную кампанию — 29 Ноября
45
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе — 27 Ноября
Лучшее в категории
[Обидно, клянусь] Кудрин назвал закон об "иностранных агентах" слишком жестким
Правозащитники РФ на своем съезде потребовали отменить ряд законов
Штаб Навального обязали вернуть пожертвование 50 тыс. руб на предвыборную кампанию
Госдума отклонила проект ЛДПР о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам
В Совфеде ответили на претензии США к закону об иноагентах
Бывший президент Guru Media Broadcast Group арестован по делу об убийстве российского посла Карлова
В Думу внесен законопроект о наказании сроком до 10 лет за "телефонный терроризм"
Экс-председатель Совета Министров ЛНР Геннадий Цыпкалов умер от пыток, - следователь Генпрокуратуры
Улюкаев заявил, что Сечин регулярно дарил ему часы и другие дорогие подарки
В Конституционнсм суде назвали окончательным решение о запрете участия в выборах для судимых
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+