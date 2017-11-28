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США нанесут точечные удары по детям российской элиты

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источник: tehnowar.ru

Размер капитала родителей не станет поводом для новых санкций Вашингтона


Новые антироссийские санкции США, беспрецедентные по своему масштабу, должны нанести удар далеко не по всем владельцам крупного капитала из России и их семьям. Такое мнение содержится в одной из официальных трактовок закона об этих ограничительных мерах, которая подготовлена при участии влиятельных американских экспертов. Один из авторов рекомендаций, которые, вероятно, будут рассмотрены на высшем уровне в Вашингтоне к февралю, рассказал «НГ», чего действительно стоит опасаться российской политической элите.

Главная проблема закона № 3364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций», прошедшего одобрение палат Конгресса и президента США Дональда Трампа, заключается в том, как определить тех высокопоставленных россиян, кого могут задеть ограничительные меры. Как уже отмечала «НГ» (см. номер от 24.07.17), раздел № 241 этого документа предписывает министру финансов США по согласованию с главой национальной разведки и госсекретарем давать Конгрессу регулярный открытый отчет об олигархах и полугосударственных организациях РФ, в котором должен быть определен уровень их близости к Кремлю, установлены источник их доходов и масштаб состояний. В нем также должны быть представлены полный перечень родственников российской политической элиты и их активы.

Группа близких к американскому истеблишменту экспертов подготовила свои рекомендации, один из главных тезисов которых – большие богатства российской элиты не должны быть определяющим фактором «наказания». В числе авторов документа – старший научный сотрудник «Атлантического совета» Андерс Аслунд, который работал экономическим советником российского правительства в 1991–1994 годах, и заслуженный член «Атлантического совета» Дэниел Фрид, занимавший пост координатора санкционной политики Госдепа в 2013–2017 годах. «Наша озабоченность заключается в том, что не все российские состоятельные бизнесмены должны быть подвергнуты санкциям, а только те, кто напрямую помогает Кремлю в незаконной деятельности, – заявил «НГ» Аслунд, комментируя рекомендации экспертной группы. – Наша цель – не наказать российских бизнесменов за то, что они являются бизнесменами, а предложить им правильный стимул не идти на преступное сотрудничество с Кремлем».

При этом собеседник «НГ» выделил семь категорий людей, которые должны попасть под пресс американской санкционной машины. «Первая группа – это большие предприниматели, которые работают с Кремлем над агрессивными действиями за рубежом – такими, как управление наемниками в Украине и Сирии или продвижение дезинформационной или кибервойны, – считает аналитик. – Другая группа – это близкий круг Путина, идентифицированный Борисом Немцовым и Владимиром Миловым в их многочисленных отчетах. Третья категория – это их дети, которые получили внушительное богатство и высокие руководящие посты. Четвертая группа – это личные друзья Путина, которые, как становится ясно благодаря «панамскому досье» или российскому «Форбсу», держат его значительное богатство в своих руках. Пятая – это крупные бизнесмены, которые хорошо заработали от прямого бизнеса с Кремлем, которые владеют компаниями совместно с приближенными Путина, или те бизнесмены, которые служат ширмой для кремлевских лидеров».

К шестой категории россиян американский аналитик причисляет тех руководителей государственных предприятий, которые, по мнению американской стороны, получили свои посты благодаря близким отношениям с российским лидером и пользуются ими в собственных интересах. «Седьмой пункт – компании, которые принадлежат этим людям», – отметил Аслунд. – В целом это не такая серьезная задача, по крайней мере до тех пор, пока речь идет об относительно узком круге лиц». При этом собеседник «НГ» предполагает, что под санкционные меры подпадет далеко не вся «золотая молодежь», которая проживает за границей. «Закон не делает акцент на детях элиты, живущей за рубежом, – говорит Аслунд. – Мы предложили (обложить санкциями. – «НГ») таких детей, которые стали высокопоставленными руководителями и получили огромное богатство». В самих рекомендациях, данных экспертной группой, говорится, что крупнейшие российские чиновники, как правило, передают состояние своим детям.

Высшие эшелоны власти в России тем временем готовятся к экономическим последствиям применения нового санкционного пакета. «Это тревожные ожидания, потому что рассматриваются некоторые варианты последствий – прежде всего экономические, – заявил «НГ» политолог, завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей, комментируя те настроения, которые царят в политической элите. – Политические последствия пока не вполне ясны, но к экономическим мы готовимся, могу точно сказать. С точки зрения властей, которые отвечают за экономическую стратегию, санкции в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будут чрезмерно опасными, Россия сможет отреагировать на них нормально, без особых потерь, но в долгосрочной перспективе, конечно, все это нанесет колоссальный ущерб». Эксперт напомнил, что Кремль, по некоторым данным, уже отдал распоряжение чиновникам вернуть в Россию своих детей, проживающих за рубежом. «Кремль дал рекомендацию, которая носит характер приказа, что дети и члены семей должны вернуться. К бизнесменам это не относится, но к чиновникам – да», – сообщил Соловей.

Как сообщил «НГ» Андерс Аслунд, судьба рекомендаций, которые разработала группа американских экспертов, пока не определена. Исполнительная власть США никак не комментирует работу, которая должна вестись над обязательным отчетом Конгрессу. Вероятно, то, как Вашингтон намерен применить закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», будет известно только ближе к февралю – когда выходит срок по предоставлению отчета о российской элите и предполагаемых приближенных российского лидера. Пока есть все признаки того, что пакет санкций против России будет применен самым жестким образом – этого от Трампа требуют соратники по партии. Так, сенатор Линдси Грэм накануне заявил, что намерен добиваться от американского президента полного выполнения нового закона об ограничительных мерах. «Если вы этого не сделаете, то создадите проблему для себя», – пригрозил законодатель, обращаясь к президентской администрации.

Добавил срф срф 29 Ноября
14 комментариев
проблема (2)
Комментарии участников:
istinspring
+15
istinspring, 29 Ноября , url

круто, всецело поддерживаю.

Anton-f
+1
Anton-f, 29 Ноября , url

Просто вы, наверное, не ребенок российской элиты, угадал?

Aaz17
+14
Aaz17, 29 Ноября , url

Неглупо до изумления. Т.е. США намерены заняться воспитанием ВВП и его камарильи в духе «лучше жить в России!». Не воровать, не выводить бабло за бугор, не прятать своих выблядков заграницей. Надо им (США) медаль за это выдать «за спасение России».

Stopor
+3
Stopor, 29 Ноября , url

Закон выборочный. Так что прятать ворьё и наворованное они продолжат с превеликим удовольтвием. Речь идет об ограничениях прав и свобод для политических оппонентов. Чего ещё ждать от свободолюбцев. 

memedvedov
+2
memedvedov, 29 Ноября , url

А «политическим оппонентам» нечего «прятать своих выблядков заграницей». Любят Россию на словах — пусть любят на деле.

Anton-f
+3
Anton-f, 29 Ноября , url

Когда понадобится кого прижать — запишут в оппоненты и все дела.

magmaster
+2
magmaster, 29 Ноября , url

То, что он выборочный, вовсе не отменяет вышесказанное. Т.е. умные люди должны вопервых определится на чьей они стороне. Во вторых подумать, а не придумают ли эти гаспада ещё что нибудь «для проверки лояльности». И не пустят как расходный материал преследую чисто свои интересы.

Любой умный человек, даже нейтрально патриотичный, сделает правильный выбор.

А вот граждане не умные или попросту дураки… Так и господь с ними. Пусть едут, если не вна Украину, то вна дальше запад.

Санкция планируется действительно просто замечательная. В том числе своей формулировкой. )

«Наша озабоченность заключается в том, что не все российские состоятельные бизнесмены должны быть подвергнуты санкциям, а только те, кто напрямую помогает Кремлю в незаконной деятельности,

 Умеют они выражения выкручивать. С подвыподвертом. )

Stopor
+1
Stopor, 29 Ноября , url

Не воровать, не выводить бабло за бугор, не прятать своих выблядков заграницей

 Этот закон не заставляет не воровать и прочее тех, кто готов «сотрудничать» с полосатиками наподобие Родченко, Каспаровых, Березовских и им подобных. Экономические преступники, беглые с баблом банкиры им тоже до лампочки, наоброт, с радостью предоставляется укрытие. Также я бы не стал поголовно называть всех обучающихся за рубежом детей «выблядками», что выглядит вовсе неадекватно. Именно в этом смысл комментария.

В остальном согласен.

V.I.Baranov
+12
V.I.Baranov, 29 Ноября , url

Как там говорят это распространение своей юрисдикции на всю территорию Земли. Дык и нам надо начать отлавливать американских сынков в третьих странах. Например байденовских на Украине. Приносит России вред — пожалуй в кутузку, а денежки в нашу казну!

KJA
+1
KJA, 29 Ноября , url

А что сделают то? Сессию завалят?

blogman
+4
blogman, 29 Ноября , url

«Наша озабоченность заключается в том, что не все российские состоятельные бизнесмены должны быть подвергнуты санкциям,

 У меня такая же озабоченность… ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ??????

shaman
0
shaman, 29 Ноября , url

Про детей и капиталы за границей ВВП очень давно всем всё сказал. Это — не рычаг. Это повод самому ВВП провести чистки :)))) Прям готовый инструмент (конкретные реальные поводы) ему в руки дают.
Пендосам надо медаль выдать :)

Семенов Сергей
-1
Семенов Сергей [БАН], 29 Ноября , url

Это вы сейчас предложили путину, своих подельников посадить, нелепо. 

Marlan
0
Marlan, 4 часа 29 минут назад , url

Интересный способ влияния...



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