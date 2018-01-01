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Американские эксперты подтвердили данные о способности ракеты КНДР достичь США (Ранее Пхеньян заявил, что ракета может достигнуть любой точки США)

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Американские эксперты подтвердили данные о способности ракеты КНДР достичь США (Ранее Пхеньян заявил, что ракета может достигнуть любой точки США)

Эксперты американского Союза обеспокоенных ученых считают соответствующим действительности заявление Пхеньяна о том, что новая межконтинентальная ракета, пуск которой был осуществлен накануне, способна поражать цели на всей территории США.

Они проанализировали приведенные данные о дальности и высоте полета ракеты и распространили заявление, в котором, в частности, говорится: «Если эти цифры верны (...), то дальность полета этой ракеты может превышать 13 тыс. км».

«Такая ракета обладает вполне достаточной дальностью, чтобы достичь Вашингтона, и фактически, любой точки на континентальной территории США», — отмечают эксперты Союза.

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 960 км, достигнув высоты в 4,5 тыс. км.

Как сообщалось, КНДР завила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая, по утверждению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов.

В заявлении ЦТАК, подчеркивается, что разработка и совершенствование Северной Кореей ракетно-ядерного оружия преследует цели противостояния «политике ядерного шантажа и ядерной угрозе со стороны Соединенных Штатов».

КНДР завила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», передает агентство «Ренхап» в среду.

Как следует из заявления, эта ракета способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов, сообщает агентство.

Добавил nikandrovich nikandrovich 29 Ноября
5 комментариев
проблема (2)
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63
КНДР осуществила пуск баллистической ракеты — 29 Ноября
Комментарии участников:
срф
+2
срф, 29 Ноября , url

Союза обеспокоенных ученых

 Извращенцы негодуют

Flinky
+4
Flinky, 29 Ноября , url

Это же прекрасно. Визг матрасов будет слышен на Марсе.

shaman
+3
shaman, 29 Ноября , url

«Если эти цифры верны (...), то дальность полета этой ракеты может превышать 13 тыс. км».

Что значит если? Пусть в твиттере с пейсбуком посмотрят, как положено разведчикам из сшп :)
Теряют стиль. Раньше бы написали, что благодаря данным из соцсетей, совершенно очевидно, что Ким решил разбомбить марс, и надо срочно остановить его недемократические ракеты, уничтожив народ кореи (попутно, по привычке, и южную бы охайдокали)

Лиман
+1
Лиман, 29 Ноября , url

enk
+1
enk, 29 Ноября , url

ракета пролетела 960 км, достигнув высоты в 4,5 тыс. км.

 скорее наоборот, 960 км высота, и дальность 4.5 тыс. км, Если так, как написано — то эта ракета может куда угодно на планете долететь.



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