Российская армия, чей престиж резко вырос после начала операции в Сирии, наконец дождалась и материального поощрения своих достижений. Впервые за пять лет военным обещана индексация их окладов, и это коснется в том числе военных пенсионеров. Как увеличится денежное довольствие – и почему, несмотря на это, военные пенсионеры все равно имеют основания заявлять, что государство им недоплачивает?

В Минфине раскрыли суммы оборонных расходов на ближайшие три года. В бюджете за три года на национальную оборону и национальную безопасность, на правоохранительную деятельность планируется потратить почти 6,8 трлн рублей.

Что касается Вооруженных сил, то на их содержание (продовольствие, транспорт, содержание инфраструктуры) в 2018 году будет потрачено из бюджета 62 млрд рублей. Еще 14 млрд рублей на отдельные мероприятия ВС РФ, плюс 23 млрд рублей – на оплату коммунальных услуг, топливо ГСМ и продовольствие.

Однако главной статьей расходов, которая сильно обрадует военнослужащих, станет индексация денежного довольствия и военных пенсий. В бюджете на три года заложена индексация зарплат и пенсий военных на 4%. Этого не делалось целых пять лет.

«Последний раз серьезное повышение было в 2012 году. Хотя государство в законодательном плане брало на себя обязанность индексировать денежное довольствие в соответствии с инфляцией», – говорит военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Сегодня профессия военного реально связана с риском для здоровья и жизни в связи с участием в горячих точках, прежде всего в Сирии. Военная угроза в отношении России растет. Власть должна быть уверена в том, что военнослужащие ей доверяют, особенно условиях гибридного, геоэкономического и военного давления на Россию», – говорит эксперт.

С нового года государство возвращается к практике индексации денежного довольствия на уровень инфляции. Ранее в бюджет была внесена поправка о выделении на это 53 млрд рублей в 2018 году, 66 млрд в 2019 году и 122 млрд в 2020 году. В итоге за три года бюджет потратит порядка 240 млрд рублей на индексацию денежного довольствия.

В распоряжении газеты ВЗГЛЯД имеется телеграмма от 17 ноября 2017 года от замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой. Она разослана всем заместителям командующих войсками военных округов по финансово-экономической работе и руководителям управления финансового обеспечения Минобороны по субъектам.

В телеграмме говорится, что согласно поручению правительства РФ от 3 ноября 2017 года Минобороны готовится повысить на 4% оклады денежного содержания военнослужащих с 1 января 2018 года. Благодаря этому будут увеличены и пенсии бывшим военнослужащим, которые зависят от действующих окладов. До 7 декабря 2017 года в Сбербанк должны быть представлены все необходимые документы на выплату пенсий в новых размерах за январь 2018 года, говорится в телеграмме.

Иными словами, повышение в 2018 году – дело решенное. В 2019 и 2020 годах, как ожидается, эта практика будет продолжена.

По данным РБК, деньги на индексацию выделены из «президентского гранта» (его размер – почти 850 млрд рублей). Эти деньги зарезервированы в разделе бюджета «национальная экономика» под «отдельные решения президента».

По данным издания, индексация затронет минимум 2,7 млн человек. Сюда входят 1 млн, которые служат в Вооруженных силах. Плюс сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, Росгвардии и противопожарной службы (по закону их приравнивают к военнослужащим) – это еще 1,7 млн. Однако в рядах Вооруженных сил РФ работает еще 900 тыс. гражданского персонала. Если индексация коснется и их, то повышение зарплат ждет порядка 3,6 млн человек. Кроме того, вероятно, индексация ждет сотрудников ФСБ, ФСО и Службы внешней разведки, их тоже относят к военнослужащим.

Как же вырастет денежное довольствие? Согласно калькуляторам юридической компании «Стратегия», оклад командира отделения в звании сержанта (с вычетом НДС) вырастет с 18 705 до 19 453 рублей, то есть на 748 рублей. А, к примеру, оклад командующего армией генерал-лейтенанта вырастет с 51 330 до 53 383 рублей, или на 2053 рубля. Без вычета НДС, понятно, оклады больше (их можно посмотреть в табличке).



Но, конечно, «голый» оклад военные никогда не получают. Предусмотрена огромная система надбавок. «Есть надбавки, которые выплачиваются в любом случае, например за выслугу лет, которая зависит только от продолжительности военной службы. Другие надбавки надо заслужить», – говорит газете ВЗГЛЯД ведущий юрисконсульт юридической компании «Стратегия» Евгений Дарченко.

Так, за выслугу от 15 до 20 лет идет надбавка в 25%. В этом случае командир отделения в звании сержанта будет с нового года получать уже 24 316 рублей. Если наш сержант хорошо физически подготовлен и достоин надбавки в 80% за ФИЗО, то он будет получать уже 35 174 рубля. А если он еще и много прыгает с парашютом, то может получить за это надбавку в 80%, и тогда его денежное довольствие в месяц составляет уже 46 031 рубль.

Кроме того, есть также надбавки за эффективное выполнение должностных обязанностей, за работу с гостайной, за особые условия несения службы, за квалификации и выполненные задачи, за горячую точку. Есть региональные надбавки, например, за службу в районах Крайнего Севера и за другие специфические заслуги, которые указаны в калькуляторе (там не использованы лишь отдельные «экзотические» надбавки, например за стаж работы в шифровальных органах). Поэтому в реальности военные получают в несколько раз больше самого оклада.

Согласно майским указам президента, денежное довольствие военных должно быть не меньше, чем средняя зарплата в ведущих отраслях экономики. Росстат посчитал такими ТЭК и финансы. В целом, по данным Минобороны, средний уровень денежного довольствия военных в 2014 году составлял 62,1 тыс. рублей, что было на 10% выше среднего уровня зарплат в нефтегазовой добыче. В 2015 году – 62,2 тыс. рублей. Например,

командир армии генерал-лейтенант в среднем с учетом доплат получал 117 тыс. рублей, а командующий взводом в звании лейтенанта – 50 тыс. рублей.

Данных по среднему довольствию военных за 2016 и 2017 годы нет. Однако средняя зарплата в секторе добычи нефти и газа составила по прошлому году 77,6 тыс. рублей, а в финансах – более 80 тыс. рублей (данные Росстата). Вероятно, средний размер денежного довольствия уже отстал от этих уровней, и благодаря индексации на 4% приблизится к нему. Одновременно с нового года вырастут и пенсии отставников, потому что они рассчитываются на основе военных окладов.

Однако, к сожалению, есть в этой бочке меда большая ложка дегтя.

Согласно калькулятору, у отставного командира отделения (5-й разряд воинской должности) в звании сержанта (старшина 1 статьи) при общей продолжительности военной службы в 25 лет (без региональных надбавок, но с обязательной надбавкой за выслугу лет в 40%) пенсия с февраля 2017 года составляет 14 131,8 руб., а с 1 января 2018 года увеличится до 14 697 руб.

Между тем, согласно калькулятору, с октября 2013 года до 2017 года пенсии не стояли на месте, а в сумме выросли на 24%. Однако в данном случае не совсем верно говорить о росте, указывает ведущий юрисконсульт юридической компании «Стратегия» Евгений Дарченко.



Он объясняет, что с 1 января 2012 года, когда было значительно увеличено денежное довольствие, в отношении военных пенсий был введен т. н. понижающий коэффициент, которого ранее не было. Иными словами, военные стали получать прилично, а вот пенсии остались от тех времен, когда оклады по воинским должностям и воинским званиям были небольшие.

«Указанный коэффициент в 2012 году был установлен в размере 54%, то есть уменьшал пенсию на указанное значение, потому и стал называться «понижающим», – объясняет военный юрист. Для сравнения он приводит пример. Если бы отставному командиру отделения в звании сержанта изначально тогда не уменьшили пенсию на этот коэффициент, то сейчас бы он получал пенсию не 14 131 руб., а 19 565 руб., то есть на 5,4 тыс. больше. А с учетом индексации окладов на 4% с января 2018 года – 20 347,6 руб. Несложно посчитать, что только за пять лет выходит внушительная «недоплаченная» из коэффициента сумма – 324 тыс. рублей.

Зачем это сделано – понятно. Государство не потянуло бы. Но по федеральному закону этот уменьшающий пенсии коэффициент ежегодно начиная с января 2013 года увеличивается на 2%, пока не достигнет 100%. «Предполагалось, что пенсии, выплачиваемые по этому закону, достигнут своего заданного значения в 2035 году», – говорит Евгений Дарченко. В период с 2013 по 2017 год этот коэффициент увеличивался чуть быстрее, чем было запланировано.

«С января 2013 года, исключая нынешнее повышение с 1 января 2018 года, пенсии росли исключительно за счет изменения указанного коэффициента.

Большинство военных пенсионеров будут получать свою пенсию в полном размере только в 2035 году, и это независимо от того, сколько им в настоящее время лет. Некоторые из них так и не увидят своей «настоящей пенсии», поскольку не доживут до этого момента.

Поэтому некорректно говорить, что пенсии военных пенсионеров росли в 2013–2017 гг., за этот период они лишь приблизились к тем значениям, какими они должны быть», – говорит военный юрист.

Более того, он напоминает, что в майских указах президент просил ежегодно индексировать пенсии военным как минимум на 2% сверх уровня инфляции. Но указ президента не выполнялся. В любом случае, понижающий коэффициент за шесть лет вырос с 54% до 72%, то есть на 18%, тогда как официальная инфляция составила за эти годы 42,68%, говорит Дарченко. «Таким образом недоувеличение пенсии, не считая предполагаемого ее ежегодного увеличения на 2% сверх уровня инфляции, составило 24,68%», – отметил он.

Но сами военные еще больше недовольны тем, что отдельные граждане получают свои военные пенсии уже сейчас в полном размере без уменьшающего коэффициента, и им не нужно ждать 2035 года. К ним относятся судьи Военной коллегии Верховного суда и военных судов, прокурорских работников (в том числе военнослужащих органов военной прокуратуры) и сотрудников Следственного комитета РФ (в том числе военных следственных органов Следственного комитета РФ).

«Чем бывший следователь военно-следственных органов или судья какого-нибудь гарнизонного военного суда заслужил такое особое отношение? Почему отставник в воинском звании полковник должен получать пенсию меньше, чем, например, майор запаса, бывший военный следователь? Мы лично не видим каких-либо объективных оправданий таким различиям», – резюмирует военный юрист.

Он считает, что не должно быть несправедливого деления военных отставников на тех, кому пенсия выплачивается сразу в полном размере, и тех, кому надо ждать до 2035 года. Кроме того, добавляет юрисконсульт, нужно сократить разрыв в несколько раз между денежным довольствием и военными пенсиями. И одна из проблем в том, что растут не оклады военных, от которых считается пенсия, а надбавки и премии, которые никак не влияют на размер пенсий.