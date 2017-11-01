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Военные дождались повышения зарплат

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Российская армия, чей престиж резко вырос после начала операции в Сирии, наконец дождалась и материального поощрения своих достижений. Впервые за пять лет военным обещана индексация их окладов, и это коснется в том числе военных пенсионеров. Как увеличится денежное довольствие – и почему, несмотря на это, военные пенсионеры все равно имеют основания заявлять, что государство им недоплачивает?

В Минфине раскрыли суммы оборонных расходов на ближайшие три года. В бюджете за три года на национальную оборону и национальную безопасность, на правоохранительную деятельность планируется потратить почти 6,8 трлн рублей.

Что касается Вооруженных сил, то на их содержание (продовольствие, транспорт, содержание инфраструктуры) в 2018 году будет потрачено из бюджета 62 млрд рублей. Еще 14 млрд рублей на отдельные мероприятия ВС РФ, плюс 23 млрд рублей – на оплату коммунальных услуг, топливо ГСМ и продовольствие.

Однако главной статьей расходов, которая сильно обрадует военнослужащих, станет индексация денежного довольствия и военных пенсий. В бюджете на три года заложена индексация зарплат и пенсий военных на 4%. Этого не делалось целых пять лет.

«Последний раз серьезное повышение было в 2012 году. Хотя государство в законодательном плане брало на себя обязанность индексировать денежное довольствие в соответствии с инфляцией», – говорит военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Сегодня профессия военного реально связана с риском для здоровья и жизни в связи с участием в горячих точках, прежде всего в Сирии. Военная угроза в отношении России растет. Власть должна быть уверена в том, что военнослужащие ей доверяют, особенно условиях гибридного, геоэкономического и военного давления на Россию», – говорит эксперт.

С нового года государство возвращается к практике индексации денежного довольствия на уровень инфляции. Ранее в бюджет была внесена поправка о выделении на это 53 млрд рублей в 2018 году, 66 млрд в 2019 году и 122 млрд в 2020 году. В итоге за три года бюджет потратит порядка 240 млрд рублей на индексацию денежного довольствия.

В распоряжении газеты ВЗГЛЯД имеется телеграмма от 17 ноября 2017 года от замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой. Она разослана всем заместителям командующих войсками военных округов по финансово-экономической работе и руководителям управления финансового обеспечения Минобороны по субъектам.

В телеграмме говорится, что согласно поручению правительства РФ от 3 ноября 2017 года Минобороны готовится повысить на 4% оклады денежного содержания военнослужащих с 1 января 2018 года. Благодаря этому будут увеличены и пенсии бывшим военнослужащим, которые зависят от действующих окладов. До 7 декабря 2017 года в Сбербанк должны быть представлены все необходимые документы на выплату пенсий в новых размерах за январь 2018 года, говорится в телеграмме.

Иными словами, повышение в 2018 году – дело решенное. В 2019 и 2020 годах, как ожидается, эта практика будет продолжена.

По данным РБК, деньги на индексацию выделены из «президентского гранта» (его размер – почти 850 млрд рублей). Эти деньги зарезервированы в разделе бюджета «национальная экономика» под «отдельные решения президента».

По данным издания, индексация затронет минимум 2,7 млн человек. Сюда входят 1 млн, которые служат в Вооруженных силах. Плюс сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, Росгвардии и противопожарной службы (по закону их приравнивают к военнослужащим) – это еще 1,7 млн. Однако в рядах Вооруженных сил РФ работает еще 900 тыс. гражданского персонала. Если индексация коснется и их, то повышение зарплат ждет порядка 3,6 млн человек. Кроме того, вероятно, индексация ждет сотрудников ФСБ, ФСО и Службы внешней разведки, их тоже относят к военнослужащим.

Как же вырастет денежное довольствие? Согласно калькуляторам юридической компании «Стратегия», оклад командира отделения в звании сержанта (с вычетом НДС) вырастет с 18 705 до 19 453 рублей, то есть на 748 рублей. А, к примеру, оклад командующего армией генерал-лейтенанта вырастет с 51 330 до 53 383 рублей, или на 2053 рубля. Без вычета НДС, понятно, оклады больше (их можно посмотреть в табличке).


Но, конечно, «голый» оклад военные никогда не получают. Предусмотрена огромная система надбавок. «Есть надбавки, которые выплачиваются в любом случае, например за выслугу лет, которая зависит только от продолжительности военной службы. Другие надбавки надо заслужить», – говорит газете ВЗГЛЯД ведущий юрисконсульт юридической компании «Стратегия» Евгений Дарченко.

Так, за выслугу от 15 до 20 лет идет надбавка в 25%. В этом случае командир отделения в звании сержанта будет с нового года получать уже 24 316 рублей. Если наш сержант хорошо физически подготовлен и достоин надбавки в 80% за ФИЗО, то он будет получать уже 35 174 рубля. А если он еще и много прыгает с парашютом, то может получить за это надбавку в 80%, и тогда его денежное довольствие в месяц составляет уже 46 031 рубль.

Кроме того, есть также надбавки за эффективное выполнение должностных обязанностей, за работу с гостайной, за особые условия несения службы, за квалификации и выполненные задачи, за горячую точку. Есть региональные надбавки, например, за службу в районах Крайнего Севера и за другие специфические заслуги, которые указаны в калькуляторе (там не использованы лишь отдельные «экзотические» надбавки, например за стаж работы в шифровальных органах). Поэтому в реальности военные получают в несколько раз больше самого оклада.

Согласно майским указам президента, денежное довольствие военных должно быть не меньше, чем средняя зарплата в ведущих отраслях экономики. Росстат посчитал такими ТЭК и финансы. В целом, по данным Минобороны, средний уровень денежного довольствия военных в 2014 году составлял 62,1 тыс. рублей, что было на 10% выше среднего уровня зарплат в нефтегазовой добыче. В 2015 году – 62,2 тыс. рублей. Например,

командир армии генерал-лейтенант в среднем с учетом доплат получал 117 тыс. рублей, а командующий взводом в звании лейтенанта – 50 тыс. рублей.

Данных по среднему довольствию военных за 2016 и 2017 годы нет. Однако средняя зарплата в секторе добычи нефти и газа составила по прошлому году 77,6 тыс. рублей, а в финансах – более 80 тыс. рублей (данные Росстата). Вероятно, средний размер денежного довольствия уже отстал от этих уровней, и благодаря индексации на 4% приблизится к нему. Одновременно с нового года вырастут и пенсии отставников, потому что они рассчитываются на основе военных окладов.

Однако, к сожалению, есть в этой бочке меда большая ложка дегтя.

Согласно калькулятору, у отставного командира отделения (5-й разряд воинской должности) в звании сержанта (старшина 1 статьи) при общей продолжительности военной службы в 25 лет (без региональных надбавок, но с обязательной надбавкой за выслугу лет в 40%) пенсия с февраля 2017 года составляет 14 131,8 руб., а с 1 января 2018 года увеличится до 14 697 руб.

Между тем, согласно калькулятору, с октября 2013 года до 2017 года пенсии не стояли на месте, а в сумме выросли на 24%. Однако в данном случае не совсем верно говорить о росте, указывает ведущий юрисконсульт юридической компании «Стратегия» Евгений Дарченко.


Он объясняет, что с 1 января 2012 года, когда было значительно увеличено денежное довольствие, в отношении военных пенсий был введен т. н. понижающий коэффициент, которого ранее не было. Иными словами, военные стали получать прилично, а вот пенсии остались от тех времен, когда оклады по воинским должностям и воинским званиям были небольшие.

«Указанный коэффициент в 2012 году был установлен в размере 54%, то есть уменьшал пенсию на указанное значение, потому и стал называться «понижающим», – объясняет военный юрист. Для сравнения он приводит пример. Если бы отставному командиру отделения в звании сержанта изначально тогда не уменьшили пенсию на этот коэффициент, то сейчас бы он получал пенсию не 14 131 руб., а 19 565 руб., то есть на 5,4 тыс. больше. А с учетом индексации окладов на 4% с января 2018 года – 20 347,6 руб. Несложно посчитать, что только за пять лет выходит внушительная «недоплаченная» из коэффициента сумма – 324 тыс. рублей.

Зачем это сделано – понятно. Государство не потянуло бы. Но по федеральному закону этот уменьшающий пенсии коэффициент ежегодно начиная с января 2013 года увеличивается на 2%, пока не достигнет 100%. «Предполагалось, что пенсии, выплачиваемые по этому закону, достигнут своего заданного значения в 2035 году», – говорит Евгений Дарченко. В период с 2013 по 2017 год этот коэффициент увеличивался чуть быстрее, чем было запланировано.

«С января 2013 года, исключая нынешнее повышение с 1 января 2018 года, пенсии росли исключительно за счет изменения указанного коэффициента.

Большинство военных пенсионеров будут получать свою пенсию в полном размере только в 2035 году, и это независимо от того, сколько им в настоящее время лет. Некоторые из них так и не увидят своей «настоящей пенсии», поскольку не доживут до этого момента.

Поэтому некорректно говорить, что пенсии военных пенсионеров росли в 2013–2017 гг., за этот период они лишь приблизились к тем значениям, какими они должны быть», – говорит военный юрист.

Более того, он напоминает, что в майских указах президент просил ежегодно индексировать пенсии военным как минимум на 2% сверх уровня инфляции. Но указ президента не выполнялся. В любом случае, понижающий коэффициент за шесть лет вырос с 54% до 72%, то есть на 18%, тогда как официальная инфляция составила за эти годы 42,68%, говорит Дарченко. «Таким образом недоувеличение пенсии, не считая предполагаемого ее ежегодного увеличения на 2% сверх уровня инфляции, составило 24,68%», – отметил он.

Но сами военные еще больше недовольны тем, что отдельные граждане получают свои военные пенсии уже сейчас в полном размере без уменьшающего коэффициента, и им не нужно ждать 2035 года. К ним относятся судьи Военной коллегии Верховного суда и военных судов, прокурорских работников (в том числе военнослужащих органов военной прокуратуры) и сотрудников Следственного комитета РФ (в том числе военных следственных органов Следственного комитета РФ).

«Чем бывший следователь военно-следственных органов или судья какого-нибудь гарнизонного военного суда заслужил такое особое отношение? Почему отставник в воинском звании полковник должен получать пенсию меньше, чем, например, майор запаса, бывший военный следователь? Мы лично не видим каких-либо объективных оправданий таким различиям», – резюмирует военный юрист.

Он считает, что не должно быть несправедливого деления военных отставников на тех, кому пенсия выплачивается сразу в полном размере, и тех, кому надо ждать до 2035 года. Кроме того, добавляет юрисконсульт, нужно сократить разрыв в несколько раз между денежным довольствием и военными пенсиями. И одна из проблем в том, что растут не оклады военных, от которых считается пенсия, а надбавки и премии, которые никак не влияют на размер пенсий.

Добавил precedent precedent 29 Ноября
43 комментария
проблема (4)
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Комментарии участников:
vdemidov86
+6
vdemidov86, 29 Ноября , url

чо пацаны? выборы?

vdemidov86
+1
vdemidov86, 29 Ноября , url

Глупец, тебе пишут, про закономерность, когда военным зп увеличивают только перед выборами, а ты херню какую то несешь. Видимо недостаток извилин сказывается.

Извинись за овоща.
oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

Естественно. Теперь что бы хорошее не было бы сделано, определнный круг недовольных будет вещать — «к выборам».

Закономерность

vdemidov86
+1
vdemidov86, 29 Ноября , url

Естественно, что бы сейчас не было сделано к выборам, найдутся довольные, которые будут говорить, что это совпадение.

vmizh
+1
vmizh, 29 Ноября , url

Т.е. Вы за социализм? Там такого не было. Там к праздникам и юбилеям обычно. А в демократиях — ВСЕ завязано на эклекторально-выборный цикл. Так — ВЕЗДЕ. Если Вам такое не нравится, значит Вы против демократии :)

vdemidov86
+2
vdemidov86, 29 Ноября , url

так и есть

oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

Значит по вашему перед выборами надо ввести запрет на любые положительные изменения? Ведб это будет подлизывание по лекторат!

А по военным интересно, а сколько у них процент голосов, что бы они могли повлиять на результаты? Наверное у нас 51% голосующих военные! Судя по реплике поддержка без них нулевая, что даже вынужден на подкуп идти

vdemidov86
0
vdemidov86, 29 Ноября , url

Индексировать зп нужно равномерно а не раз в четыре (шесть) года. А то ведь следующий срок могут и увеличть лет до 50.

vdemidov86
0
vdemidov86, 29 Ноября , url

А военных у нас 1 млн, прибавте военных пенсионеров, семьи военных, итого миллионов 5 наберется. Численность населения порядка 150 млн, из них голосовать даже 50% не ходит. Отбростьте несовершеннолетних и неимеющих право голосовать, останется пятьдесят миллионов. Пять миллионов от пятидесяти это 10%. Так право слово чепуха какая то. Конечно и у военных есть несовершеннолетние дети, и в семье кто то может прогоолосовать неодинакого, да и цифры очень не точные.

oleg_ws
-2
oleg_ws, 29 Ноября , url

А что значит «равномерно»? Раз в неделю? Месяц? Пятилетку? Столетие? Или надо было заморозить пенсии пенсионерам? Отобрать деньги у больниц?

Деалется что-то ъорошее — подкупают! Не делается — еще хуже!

Скорее с другим свазано — выход страны из кризиса, вот и появилась возможность

vmizh
+1
vmizh, 29 Ноября , url

Скорее с другим звазано — выход страны из кризиса, вот и появилась возможность

Да это так. Но вообще-то это бюджетная политика, а бюджет принимается ежегодно, значит ежегодно и надо было делать.

Но это не сильно заметно в эпоху пиара и шоу :(

oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

Судя по тексту идет повышение оклада, а до этого при фиксированном окладе было повышение по другим видам выплат для военных и судя по всему менее значительное

vmizh
0
vmizh, 29 Ноября , url

Вполне.

comander
0
comander, 29 Ноября , url

у нас бюджет дефицитный. я на днях постил цифры

vmizh
0
vmizh, 29 Ноября , url

delyagin.ru/articles/191-stat-i-i-interv-ju/56069-nash-bjudzhet-jeto-bjudzhet-gosperevorota

Исполнение федерального бюджета в январе-октябре 2017 года производит шоковое впечатление. Под аккомпанемент заявлений об отсутствии денег и якобы вызываемом этим явном усилении фискального давления на экономику со следующего года дефицит федерального бюджета в октябре 2017 года составил лишь 0,9% ВВП. Более того, вот уже полгода его состояние близко к идеальному: в августе и сентябре наблюдался профицит, а в мае-июле дефицит был совершенно незначительным (не превышал 0,5% ВВП). По итогам января-октября дефицит федерального бюджета составил лишь 0,4% ВВП, — при годовых проектировках в 2,1% ВВП.

Таким образом, сверхдоходы бюджета за первые 10 месяцев года составили более 1,25 трлн.руб.; плановый уровень превышен на 10,2%.

comander
0
comander, 29 Ноября , url

ну и замечательно.

тем не менее минфин выпускает облигации, то есть лезет в долги. без комплексного взгляда на все финансовые потоки бюджета — можно сколько угодно кидаться большими цифрами, но это никак не поможет понять ситуацию

vmizh
+2
vmizh, 29 Ноября , url

Согласен. Полной картинки нету. Но вот резкий рост неплатежей и падение спроса населения налицо.  

oleg_ws
+1
oleg_ws, 29 Ноября , url

В США уже не знамо сколько бюджет дифицитный. Живут же люди и еще как

comander
0
comander, 29 Ноября , url

мне 300 лет. я выполз из тьмы (с)

аргумент уг. греция, пигсы в помощь

oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

И что? Прыгать, как пещерный человек?

рутений
0
рутений [новый участник] [БАН], 29 Ноября , url

русофоб продажная

comander
+2
comander, 29 Ноября , url

Ведб это будет подлизывание по лекторат!

 это использование служебного положения. админ ресурс в чистом виде

oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

Правильно! За год до выборов запретить повышение зарплат, льгот и т.п.! А то видите ли административный ресурс используют!

comander
+2
comander, 29 Ноября , url

Олег, ты переспи пожалуйста с этой мыслью, а потом возвращайся.

я не против голосовать за путина и все хорошее.

но происходит особо циничный наёб.

oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

На сегодняшний день и так настрой положительный. Не вижу смысла в админ ресурсе. Его где и используют, так кто-то на местах. А для колеблящихся — их если и подствегивать, на за такой срок до голосования, а за неделю-две, что бы не успели передумать

comander
+1
comander, 29 Ноября , url

ну ты не видишь, а сурков видит. или кто там у нас за избирательную компанию отвечает… володин...

я хз. но очевидно же происходящее.

oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

Я понимаю, если бы повышегние было действительно значительное, а так 4% причем растянуто на 3 года. А так реально и не почувствуют. Кроме того у них оклад это не основная часть того, что они получают — там всякие пайковые, за выслугу, за должность, за звездочки и т.п.

comander
+2
comander, 29 Ноября , url

олег, посмотри в ленту

родители и ипотека

работники культуры

образование

ремонт поликлиник

военные

реально не хватает только пенсионеров в этом списке. ну и может какого токомплексного решения по медицине.

это все хорошо, но какого ж хера это все не делалось на протяжении всего срока?

oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

Ну так все и до этого было. Просто в других случаях на это не акцентировалось внимание.

А пенсионеры то что пропущены? Там тоже к весне что-то обещано было. Причем каждую весну. А это основной лекторат на выборах

comander
0
comander, 29 Ноября , url

а вот и пенсионеры дозревают. www.interfax.ru/russia/589560

oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

В данном случае это как раз касается не пенсионеров, а тех, кому сейчас чуть больше сорока, а они о таких делах пока не задумываются

comander
+1
comander, 29 Ноября , url

забавный.

глухая стена отрицания. я ж говорю переспи. признаваться не обязательно.

oleg_ws
-1
oleg_ws, 29 Ноября , url

ну да, хорошее самопризнание с твоей стороны

comander
+1
comander, 29 Ноября , url

//facepalm

comander
0
comander, 29 Ноября , url

почему тоже самое нельзя было сделать хотя бы полгода назад? или сразу после выборов?

почему аккурат перед?

oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

Ну да, надо было дождаться выборов, а то мало ли что скажут!

KaperDonjon
+5
KaperDonjon, 29 Ноября , url

Наполеон вроде глупый выбор сделал, но сказал одну таки умную вещь...

suare
+6
suare, 29 Ноября , url

источник: litafor.ru

shaman
+5
shaman, 29 Ноября , url

Одно но — престиж армии внутри РФ вырос ДО операции в Сирии.
А так — хорошо. При ЕБНе армия жевала еловую хвою и мёрзла в городках с отрезанным светом и теплом.

comander
+1
comander, 29 Ноября , url

и продолжает расти. авиация и калибры хорошо в этом смысле работают на пиар



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