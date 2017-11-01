чо пацаны? выборы?
Глупец, тебе пишут, про закономерность, когда военным зп увеличивают только перед выборами, а ты херню какую то несешь. Видимо недостаток извилин сказывается.Извинись за овоща.
Естественно. Теперь что бы хорошее не было бы сделано, определнный круг недовольных будет вещать — «к выборам».
Закономерность
Естественно, что бы сейчас не было сделано к выборам, найдутся довольные, которые будут говорить, что это совпадение.
Т.е. Вы за социализм? Там такого не было. Там к праздникам и юбилеям обычно. А в демократиях — ВСЕ завязано на эклекторально-выборный цикл. Так — ВЕЗДЕ. Если Вам такое не нравится, значит Вы против демократии :)
так и есть
Значит по вашему перед выборами надо ввести запрет на любые положительные изменения? Ведб это будет подлизывание по лекторат!
А по военным интересно, а сколько у них процент голосов, что бы они могли повлиять на результаты? Наверное у нас 51% голосующих военные! Судя по реплике поддержка без них нулевая, что даже вынужден на подкуп идти
Индексировать зп нужно равномерно а не раз в четыре (шесть) года. А то ведь следующий срок могут и увеличть лет до 50.
А военных у нас 1 млн, прибавте военных пенсионеров, семьи военных, итого миллионов 5 наберется. Численность населения порядка 150 млн, из них голосовать даже 50% не ходит. Отбростьте несовершеннолетних и неимеющих право голосовать, останется пятьдесят миллионов. Пять миллионов от пятидесяти это 10%. Так право слово чепуха какая то. Конечно и у военных есть несовершеннолетние дети, и в семье кто то может прогоолосовать неодинакого, да и цифры очень не точные.
А что значит «равномерно»? Раз в неделю? Месяц? Пятилетку? Столетие? Или надо было заморозить пенсии пенсионерам? Отобрать деньги у больниц?
Деалется что-то ъорошее — подкупают! Не делается — еще хуже!
Скорее с другим свазано — выход страны из кризиса, вот и появилась возможность
Скорее с другим звазано — выход страны из кризиса, вот и появилась возможность
Да это так. Но вообще-то это бюджетная политика, а бюджет принимается ежегодно, значит ежегодно и надо было делать.
Но это не сильно заметно в эпоху пиара и шоу :(
Судя по тексту идет повышение оклада, а до этого при фиксированном окладе было повышение по другим видам выплат для военных и судя по всему менее значительное
delyagin.ru/articles/191-stat-i-i-interv-ju/56069-nash-bjudzhet-jeto-bjudzhet-gosperevorota
Исполнение федерального бюджета в январе-октябре 2017 года производит шоковое впечатление. Под аккомпанемент заявлений об отсутствии денег и якобы вызываемом этим явном усилении фискального давления на экономику со следующего года дефицит федерального бюджета в октябре 2017 года составил лишь 0,9% ВВП. Более того, вот уже полгода его состояние близко к идеальному: в августе и сентябре наблюдался профицит, а в мае-июле дефицит был совершенно незначительным (не превышал 0,5% ВВП). По итогам января-октября дефицит федерального бюджета составил лишь 0,4% ВВП, — при годовых проектировках в 2,1% ВВП.
Таким образом, сверхдоходы бюджета за первые 10 месяцев года составили более 1,25 трлн.руб.; плановый уровень превышен на 10,2%.
ну и замечательно.
тем не менее минфин выпускает облигации, то есть лезет в долги. без комплексного взгляда на все финансовые потоки бюджета — можно сколько угодно кидаться большими цифрами, но это никак не поможет понять ситуацию
Согласен. Полной картинки нету. Но вот резкий рост неплатежей и падение спроса населения налицо.
Ведб это будет подлизывание по лекторат!
это использование служебного положения. админ ресурс в чистом виде
Правильно! За год до выборов запретить повышение зарплат, льгот и т.п.! А то видите ли административный ресурс используют!
Олег, ты переспи пожалуйста с этой мыслью, а потом возвращайся.
я не против голосовать за путина и все хорошее.
но происходит особо циничный наёб.
На сегодняшний день и так настрой положительный. Не вижу смысла в админ ресурсе. Его где и используют, так кто-то на местах. А для колеблящихся — их если и подствегивать, на за такой срок до голосования, а за неделю-две, что бы не успели передумать
ну ты не видишь, а сурков видит. или кто там у нас за избирательную компанию отвечает… володин...
я хз. но очевидно же происходящее.
Я понимаю, если бы повышегние было действительно значительное, а так 4% причем растянуто на 3 года. А так реально и не почувствуют. Кроме того у них оклад это не основная часть того, что они получают — там всякие пайковые, за выслугу, за должность, за звездочки и т.п.
олег, посмотри в ленту
родители и ипотека
работники культуры
образование
ремонт поликлиник
военные
реально не хватает только пенсионеров в этом списке. ну и может какого токомплексного решения по медицине.
это все хорошо, но какого ж хера это все не делалось на протяжении всего срока?
Ну так все и до этого было. Просто в других случаях на это не акцентировалось внимание.
А пенсионеры то что пропущены? Там тоже к весне что-то обещано было. Причем каждую весну. А это основной лекторат на выборах
а вот и пенсионеры дозревают. www.interfax.ru/russia/589560
В данном случае это как раз касается не пенсионеров, а тех, кому сейчас чуть больше сорока, а они о таких делах пока не задумываются
забавный.
глухая стена отрицания. я ж говорю переспи. признаваться не обязательно.
почему тоже самое нельзя было сделать хотя бы полгода назад? или сразу после выборов?
почему аккурат перед?
Наполеон вроде глупый выбор сделал, но сказал одну таки умную вещь...
Одно но — престиж армии внутри РФ вырос ДО операции в Сирии.
А так — хорошо. При ЕБНе армия жевала еловую хвою и мёрзла в городках с отрезанным светом и теплом.
и продолжает расти. авиация и калибры хорошо в этом смысле работают на пиар
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