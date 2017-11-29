[«Такая у нас работа - учить самолёты летать»] Россия спасла США от международного скандала
Экипаж Су-30 ВКС РФ перехватил 25 ноября над Черным морем американский самолет-разведчик, чтобы предотвратить нарушение границы РФ. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов в интервью газете «Красная звезда».
источник: redstar.ru
«Маневр был выполнен лишь после того, как американский самолет-разведчик приблизился к государственной границе РФ на расстояние порядка 10 км. Экипаж истребителя дежурных средств ПВО Южного военного округа действовал профессионально. Это обычная практика предупреждения нарушения воздушной границы», — цитирует Севостьянова ТАСС.
Севостьянов также отметил, что таким образом российские летчики помогли США избежать «международного скандала», который бы вызвало нарушение межгосударственных границ.
Как сообщили в Минобороны РФ, 25 ноября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили воздушную цель, приближавшуюся на большой скорости к государственной границе России. Для ее перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30, который облетел объект, установив, что это P-8 Poseidon. В российской военном ведомстве отметили, что после обнаружения американский самолет изменил траекторию и стал удаляться от воздушного пространства России.
Первоисточник: Предотвращение нарушения границы
Автор Юрий БОРОДИН, «Красная звезда».29.11.2017 00:25
источник: upload.wikimedia.org
Севостьянов, Виктор Михайлович
Над Чёрным морем силами дежурных средств ПВО Южного военного округа пресечено возможное нарушение Государственной границы России американским самолётом-разведчиком. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор СЕВОСТЬЯНОВ рассказал нашему корреспонденту о произошедшем:
– 25 ноября около 13.00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена воздушная цель, которая двигалась в направлении Государственной границы Российской Федерации. Для идентификации воздушной цели на перехват был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа. Экипаж российского самолёта сблизился на безопасное расстояние, идентифицировал и классифицировал воздушный объект как американский самолёт-разведчик Р8А «Посейдон». Пилот российского Су-30 сигнализировал иностранному воздушному судну о необходимости изменения курса в связи с приближением к Государственной границе Российской Федерации в воздушном пространстве. Несмотря на подаваемые российским истребителем сигналы, экипаж американского самолёта-разведчика не изменил курс и продолжил стремительно приближаться к границе. Лишь после этого экипаж российского истребителя выполнил манёвр.
– Минобороны США заявляет о том, что своими действиями в небе российские пилоты подвергли экипаж «Посейдона» опасности. Причём неоправданно…
– Повторюсь, манёвр был выполнен лишь после того, как американский самолёт-разведчик приблизился к Государственной границе Российской Федерации на расстояние порядка 10 км. Действия экипажа Су-30 вынудили самолёт «Посейдон» изменить курс. Наш истребитель сопроводил американский самолёт и, убедившись, что «Посейдон» удалился от Государственной границы Российской Федерации, вернулся на аэродром базирования.
– Виктор Михайлович, чем объяснить такую реакцию Пентагона? Неужели российские ВКС применили какие-то новые или запрещённые приёмы перехвата?
– Ничего необычного в этой ситуации нет. Экипаж истребителя дежурных средств ПВО Южного военного округа действовал профессионально. Это обычная практика предупреждения нарушения воздушной границы. Её используют ВВС и других стран, в том числе и самих Соединённых Штатов Америки. Наши пилоты, по сути, помогли американским коллегам избежать международного скандала, который бы вызвало нарушение с их стороны Государственной границы России.
– Этот случай ещё раз подтвердил, что наши южные границы (как сухопутные и морские, так и воздушные) надёжно защищены.
– Интенсивность полётов самолётов блока НАТО у наших южных границ довольно высокая, так что работа авиационных экипажей дежурных сил ПВО Южного военного округа больше напоминает плановые полёты. Средствами контроля воздушного пространства подразделений ПВО ЮВО ведётся постоянное наблюдение за воздушной обстановкой у нашей границы. Дежурные силы противовоздушной обороны находятся в постоянной готовности предотвратить любые нарушения Государственной границы Российской Федерации с воздуха.
Ростов-на-Дону
… сколько хочешь можно Крым не признавать российским, но когда тебя на его границе встретят истребители РФ, придется утереться.
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