Экипаж Су-30 ВКС РФ перехватил 25 ноября над Черным морем американский самолет-разведчик, чтобы предотвратить нарушение границы РФ. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов в интервью газете «Красная звезда».

источник: redstar.ru

«Маневр был выполнен лишь после того, как американский самолет-разведчик приблизился к государственной границе РФ на расстояние порядка 10 км. Экипаж истребителя дежурных средств ПВО Южного военного округа действовал профессионально. Это обычная практика предупреждения нарушения воздушной границы», — цитирует Севостьянова ТАСС.

Севостьянов также отметил, что таким образом российские летчики помогли США избежать «международного скандала», который бы вызвало нарушение межгосударственных границ.

Как сообщили в Минобороны РФ, 25 ноября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили воздушную цель, приближавшуюся на большой скорости к государственной границе России. Для ее перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30, который облетел объект, установив, что это P-8 Poseidon. В российской военном ведомстве отметили, что после обнаружения американский самолет изменил траекторию и стал удаляться от воздушного пространства России.

Первоисточник: Предотвращение нарушения границы

Автор Юрий БОРОДИН, «Красная звезда».29.11.2017 00:25

источник: upload.wikimedia.org

Севостьянов, Виктор Михайлович

Над Чёрным морем силами дежурных средств ПВО Южного военного округа пресечено возможное нарушение Государственной границы России американским самолётом-разведчиком. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор СЕВОСТЬЯНОВ рассказал нашему корреспонденту о произошедшем: