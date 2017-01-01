Командующий военными силами Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас заявил о намерении Литвы, Латвии и Эстонии воевать в Ираке. Страны Балтии планируют отправить свои формирования для участия в антитеррористической операции в начале следующего года. При этом на начальном этапе формирования западной коалиции для борьбы с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ — прим. RuBaltic.Ru) Прибалтика отказалась присоединяться к кампании. Почему спустя несколько лет Латвия, Литва и Эстония передумали и для чего прибалты вступают в борьбу с исламскими террористами, аналитическому порталу RuBaltic.Ru рассказал журналист, историк Армен ГАСПАРЯН:

— Г‑н Гаспарян, страны Балтии в следующем году присоединятся к коалиции, воюющей против ИГИЛ. Чем вызвано такое решение, если еще в начале антитеррористической операции прибалты пожелали остаться в стороне из-за участия в ней России?

— Во-первых, это прежде всего желание быть в европейском фарватере. Эммануэль Макрон ведь уже заявил, что террористическую коалицию разгромили они, то есть вовсе не российские Воздушно-космические силы, а именно французы.

Страны Балтии всегда держали нос по ветру: если уже есть победа, то почему бы к ней не присоединиться?

Это просто заявление, и понятно, что основные задачи уже выполнены. А пока прибалты сформируют какие-то части для отправки на театр военных действий, это всё тем более тридцать раз закончится.

Во-вторых, странам Балтии нужно в очередной раз показать США свою готовность на всё даже ради цели, которая к региону — я имею в виду Прибалтику — вообще не имеет никакого отношения. Они точно с таким же удовольствием были готовы отправлять людей в Афганистан, теперь будут отправлять в Ирак.

Потому что прибалты хотят в очередной раз продемонстрировать Соединенным Штатам Америки, что в Восточной Европе главным форпостом США являются именно балтийские страны. Однако это не повлияет на позицию США — они всё равно будут делать ставку на поляков.

И в-третьих, помимо внешнего контура, есть еще и внутренний. Надо показать населению Прибалтики, что их страны являются важной составной частью Европы, что двигаются в правильном направлении. Мол, им доверяют даже участие в операции против международного терроризма. Только здесь надо понимать, что задача коалиции — дать выполнить самую грязную работу не немцам, не австрийцам, не французам и не итальянцам, а пешкам-прибалтам. Это ровно то же самое, как с Афганистаном, куда отправились воевать грузины. Ровно для той же цели их туда отправляли в свое время, но никакого успеха они там не достигли.

Все же понимают: боевые качества всех постсоветских республик сильно преувеличены в политических отчетах. В реальности никаких успехов там, конечно, нет.

— Чем обусловлен выбор Ирака для операции и почему начало балтийской борьбы с террористами заявлено на следующий год?

— Это решение как раз связано с вектором США. Как известно, никаких успехов в этом направлении у них нет, но терроризм там существует и с ним надо что-то делать. Для этого постоянно нужны новые рекруты. Сами Соединенные Штаты не очень-то хотят жертвовать жизнями своих драгоценных солдат. Для этого есть сателлиты, готовые на всё. Они абсолютно бездумно, не понимая, куда они едут, а самое главное, зачем, выполнят всё, что прикажут. Тут ведь принципиально важный вопрос стоит: какие интересы у Литвы, Латвии и Эстонии есть в Ираке? Я понимаю интересы Соединенных Штатов Америки, связанные с нефтью. А вот у этих трех государств какой интерес, кроме возможности выслужиться?

Мне кажется, что правительствам Прибалтийских стран стоило бы выслуживаться перед своим народом, повышать его благосостояние, а вовсе не отправлять своих граждан участвовать в военной кампании на Ближнем Востоке.

— Участие в антитеррористической коалиции как-то отразится на грядущих президентских выборах в Литве и парламентских — в Латвии?

— Их будут использовать как дополнительный аргумент: «Вот видите, мы приняли решение, мы часть глубоко демократической западной цивилизации, нас даже к военным кампаниям начинают подпускать, поэтому голосуйте за нас». Другой вопрос, насколько эта позиция помогает при расширении электоральной базы. Понятно, что те, кто позитивно настроен по отношению к правительственной политике и поддерживает ее, так и будут голосовать. А те, кто настроен критично, вряд ли изменят свое мнение в связи с идеей направить контингент войск в Ирак.

Думаю, что это не принесет дополнительной поддержки кому-либо на президентских выборах в Литве или на парламентских — в Латвии.

— Сопряжено ли участие Прибалтики в антитеррористической операции с какими-то рисками, например с увеличением риска террористической активности в этих странах?

— Террористическая угроза, безусловно, существует, в том числе и для Прибалтики. Но надо понимать, что от того, отправят они людей воевать в Ирак или не отправят, угроза терроризма внутри республики вообще не зависит. Если их волнует собственная безопасность, тогда надо, чтобы спецслужбы не занимались борьбой с инакомыслием и третированием неграждан — здесь я имею в виду Латвию и Эстонию, — а выполняли положенные им функции.

Однако этого не происходит.

Если посмотреть отчет спецслужб в странах Балтии, там не фигурируют террористы или боевики. Они отслеживают только то, что делают российские политики, общественные деятели или эксперты. По-моему, их только это заботит.

От того, что несколько прибалтийских солдат поедут или не поедут в Ирак, совершенно не зависит то, что Таллин или Рига могут получить барселонский вариант. Другой вопрос, насколько для террористов интересны именно эти города.

— В случае участия в антитеррористической коалиции получат ли какие-то бонусы Литва, Латвия и Эстония?

— Я не думаю, что что-то будет, потому что Соединенные Штаты Америки сейчас никому не дают денег, а Евросоюз тоже не готов всю эту конструкцию оплачивать. Тем более что мы с вами понимаем: уже недалек тот день, когда Европейский союз закончит выплачивать дополнительные субсидии Прибалтике. У меня вообще большие сомнения, что им кто-то что-то будет платить.