По словам истца, он жертвовал на президентскую кампанию Навального, но на сайте оппозиционера умалчивается о невозможности его выдвижения из-за судимостей

источник: i0.wp.com

Савеловский суд Москвы в среду удовлетворил исковое заявление Михаила Костенко о возвращении 50 тысяч рублей, перечисленных им на выдвижение оппозиционера Алексея Навального в президенты страны.

«Исковое заявление Костенко удовлетворено судом в полном объеме. В пользу истца взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 50,1 тыс. рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 тысяча 703 рублей», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Иск был подан к начальнику штаба Навального Леониду Волкову. Сам Навальный проходил по делу в качестве третьего лица.

В иске Костенко указывает, что в июне 2017 года узнал из интернета о деятельности Навального и стал его сторонником, «так как поддерживал его по многим вопросам». На сайте 2018.navalny.com, указывает истец, он прочитал, что оппозиционер с помощью Волкова собирает пожертвования на свое выдвижение в президенты РФ, после чего в августе перечислил ему 50 тысяч 100 рублей.

Однако позже, Костенко выяснил, что на сайте Навальный и Волков умолчали о невозможности выдвижения оппозиционера кандидатом на выборах президента РФ из-за наличия у него двух судимостей.

«Навальный и Волков не рассказали мне и другим жертвователям о судимости, препятствующей регистрации Навального как кандидата в президенты. Умолчав о наличии ограничений на выдвижение Навального, умышленно ввели меня в заблуждение, то есть совершили мошеннические действия, злоупотребив моим доверием для завладения принадлежащими мне денежными средствами», — говорится в исковом заявлении.

Также истец отметил, что не понимает, почему пожертвования собираются не на счет Навального, а на счета Волкова, который, по утверждению Костенко, «уклоняется от публикаций подробных отчетов о тратах собранных денежных средств и на вопросы не отвечает».

В среду суд огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам позже.