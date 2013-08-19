США теряют позиции из-за возвращения региона в сферу российского влияния, говорится в отчёте исследовательского центра Европарламента. Аналитики отметили последние шаги Москвы в сфере безопасности и её важную роль в региональной торговле. Вашингтон вновь и вновь делает ставку на местных правозащитников и «умеренную» оппозицию, выступающих против действующих властей, в то время как Россия вытесняет США из очередного региона.

Военнослужащие во время церемонии поднятия государственных флагов стран — участников командно-штабных учений «Рубеж-2014»

Военное присутствие Соединённых Штатов в Центральной Азии сократилось из-за «российского влияния». Об этом говорится в ноябрьском отчёте исследовательского центра Европейского парламента.

«Ослабление военного присутствия США в Центральной Азии частично обусловлено снижением масштаба операций в Афганистане, однако основная причина — возвращение региона в сферу российского влияния. Казахстан, Киргизия и Таджикистан являются военными союзниками России, которая в 2014 году убедила Киргизию не продлевать соглашение с США об аренде авиабазы «Манас», — отмечается в отчёте.

Стратегическая потеря

Не так давно Вашингтон потерял возможность транспортировки вооружения через Россию в Афганистан.

«В 2015 году Россия закрыла Северную сеть снабжения — спустя год после ухудшения отношений с США», — говорится в документе.

Северная распределительная сеть представляла собой логистическую инфраструктурную систему железных и автомобильных дорог, проходящих по России и постсоветскому пространству, которая обеспечивала транзит военного снаряжения и вооружений с 2008 года.

Северный путь позволял перебрасывать тысячи тонн припасов и военной техники в Афганистан на места дислокации Международных сил содействия безопасности, которые принадлежат Североатлантическому альянсу.

Военнослужащие США в Афганистане © U.S. Army

В мае 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев закрыл транзит по Северной распределительной сети. В документе, который подписал российский премьер, говорится о прекращении наземного и воздушного транзита через территорию России «вооружений, военной техники и военного имущества». Решение объясняется прекращением действия резолюции Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года.

Миллиардные вложения

Как сообщают аналитики исследовательского центра Европарламента, США проигрывают России и по уровню торговли с центральноазиатскими странами. Так, в 2016 году доля Соединённых Штатов в общем объёме торговли центральноазиатских стран составила лишь 2,4%, в то время как доля России на региональном рынке —18%.

Снижение роли США произошло на фоне миллиардных вложений Вашингтона в регион, которые поступают в государства Центральной Азии в виде инвестиций.

«Казахстан, в особенности нефтяной сектор его экономики, бесспорно является крупнейшим объектом американских инвестиций в Средней Азии. По состоянию на 2017 год прямые инвестиции США в эту страну составили $25 млрд. В результате США стали вторым по величине иностранным инвестором в Казахстане. Кроме того, приток инвестиций (из США.— RT) ускорился, и их объём вырос до рекордного значения в $2,3 млрд в первой половине 2017 года», — отмечается в материале.

РИА Новости

Неверный подход

Основной проблемой взаимодействия Вашингтона с центральноазиатскими странами сотрудники исследовательского центра называют поддержку Соединёнными Штатами «правозащитников», которых в республиках считают преступниками.

Так, в 2015 году Киргизия разорвала соглашение о сотрудничестве с Вашингтоном после того, как США наградили премией «Защитник прав человека» осуждённого за убийство Азимжана Аскарова. Получать её в Вашингтон приехал его сын Шерзод.

МИД Киргизии резко отреагировал на решение Госдепартамента США, заявив, что воспринимает такой шаг «как преднамеренное действие, направленное против укрепления межэтнического мира и согласия в стране». Аскаров был осуждён «за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков, соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов» в 2010 году.

© Sputnik/ Asatur Yesayants

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в 2011 году вручила премию Госдепартамента «За мужество» лидеру оппозиции в Киргизии Розе Отунбаевой. Однако вручение награды сопровождалось крупным скандалом. Известная узбекская правозащитница Мутабар Таджибаева отказалась от звания лауреата премии Госдепа США, которую ей вручили в 2009 году.

«Находиться рядом с Розой Отунбаевой, будучи обладательницей той же премии, я считаю оскорблением для своего народа, своей нации. Мне противно быть в одном ряду с женщиной, у которой руки в крови и которая давно заляпала чёрной краской свои былые положительные черты», — заявила Таджибаева.

По мнению аналитиков центра, «меньший акцент на правах человека» может способствовать развитию отношений США с «авторитарными режимами Центральной Азии».

Небескорыстная помощь

Снижение роли Вашингтона в Центральной Азии произошло, так как стало очевидно, что Соединённые Штаты «далеко не бескорыстно усиливали своё присутствие» в регионе. Об этом в беседе с RT заявил главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.

«Они приложили руку к ряду «цветных революций», в том числе и к двум государственным переворотам в Киргизии. Это не может нравиться суверенным правительствам», — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что США не прекратят попытки повысить своё присутствие в регионе. По его мнению, в обмен на военную помощь Вашингтон собирался усилить влияние на местные политические режимы.

«Эти попытки никогда не кончались. Помимо «цветных революций» есть ещё такая головная боль для этого региона, как Афганистан, где американцы искусственно конструируют кризис, создавая напряжённость для того, чтобы понизить кооперационные связи в рамках китайского проекта «Шёлковый путь» и не дать России реализовать крупные экономические проекты в рамках ШОС. Эти активные действия были, есть и, я думаю, ещё будут», — пояснил политолог.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Reuters

Политолог также пояснил, что Россия использует «комплексный подход» при сотрудничестве с центральноазиатскими странами.

«Москва предлагает в лице Таможенного союза, Евразийского союза и СНГ создать некую систему, которая создавала бы рабочие места, возрождала кооперационные связи и обеспечивала бы рост благосостояния населения центральноазиатских стран. Конечно, это более предпочтительный вариант, чем сотрудничество с американцами», — сообщил Куртов.

Партнёрство сквозь десятилетия

В текущем году Россия и страны Центральной Азии отмечали 25-летний юбилей установления дипломатических отношений. Российский лидер Владимир Путин в ходе визитов в регион отметил укрепление взаимодействия за прошедший период и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.

«У нас есть и реализованы крупные проекты и есть желание работать дальше. Причём не только по масштабным проектам подобного рода, но и по всем направлениям, включая малый, средний бизнес, развитие межгосударственных связей на таком частном, человеческом уровне», — сказал президент в ходе переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Взаимностью ответили и главы государств региона. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что сотрудничество Москвы и Астаны основано на доверии и взаимопонимании.

«Важно, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой народов двух наших государств», — подчеркнул он.

Развитие отношений с центральноазиатскими странами подтвердил в августе текущего года министр обороны России Сергей Шойгу. В ходе заседания коллегии военного ведомства он заявил об укреплении позиций России в Центральной Азии. В частности, российское Минобороны «уделяет особое внимание» проведению совместных учений с военными центральноазиатских государств.

globallookpress.com

В ноябре в Таджикистане завершились манёвры «Боевое братство». В них приняли участие более пяти тысяч военнослужащих стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, помимо Таджикистана, входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. В рамках манёвров военные выработали единые подходы организации обороны и наступления.

За расширение отношений со странами Центральной Азии выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей статье в «Российской газете» министр отметил особое значение наращивания сотрудничества с государствами региона в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом.

Одним из последних успехов России в Центральной Азии можно назвать подписание соглашения о стратегическом партнёрстве России и Туркмении. Стороны заключили договор во время визита Путина в Ашхабад.

По итогам переговоров были подписаны ещё 14 совместных документов, в том числе межправительственное соглашение о сотрудничестве в промышленной сфере и договор о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции. Помимо Туркменистана у России сложились отношения союзничества или стратегического партнёрства с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном.