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Прокурор Татарстана: В республике отменяется обязательное изучение татарского языка

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Прокурор Татарстана: В республике отменяется обязательное изучение татарского языка

В Татарстане отменяется обязательное изучение в школе татарского языка. Соответствующие изменения содержатся в разработанном Минобразования РФ учебном плане, сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

«Министерство образования Российской Федерации с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до двух часов в неделю», — уточнил Нафиков на заседании Государственного совета республики.

Как передает «Интерфакс», он также сообщил, что прокуратура провела проверку всех 1 тыс. 412 образовательных учреждений региона, выявив нарушения как в части преподавания русского языка в школах, так и в части добровольности изучения других языков.

«Снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, — из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах», — уточнил прокурор Татарстана.

По данным Нафикова, также было выявлено «нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10 класс, так и на средний бал аттестата».

На предыдущем заседании Госсовета республики, прошедшем 8 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки сообщали, что татарский язык останется обязательным после утверждения новых образовательных стандартов для изучения в начальной и средней школе региона, но всего в объеме двух часов в неделю. В старшей школе его изучение будет добровольным.

Добавил zabirov@yandex.ru zabirov@yandex.ru 29 Ноября
6 комментариев
Комментарии участников:
zabirov@yandex.ru
+5
zabirov@yandex.ru, 29 Ноября , url

В то же время в Башкирии :))))

(Казань, 28 ноября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). После появления в школах возможности выбора родного языка в Башкортостане увеличилось число детей, изучающих в школе татарский язык. Об этом ИА «Татар-информ» заявила заместитель председателя татарской общественной культурно-просветительской организации «Берлек» Республики Башкортостан Залия Ахунова.

RussiaRulit
+3
RussiaRulit, 29 Ноября , url

Сам то что думаешь по этому всему поводу? Тебе то ситуация по любому понятней.

djamix
+8
djamix, 29 Ноября , url

Качаем нацкарту?

zabirov@yandex.ru
+3
zabirov@yandex.ru, 29 Ноября , url

ВВП откачивает сувернитет из регионов РФ :))))

vmizh
+6
vmizh, 29 Ноября , url

Мы уже посмотрели на суверинитет в Новом Уренгое. Такое надо пресекать. И не воимя ВВП и прочих Сечиных, а воимя выживания народов, в том числе и татарского и башкирского и всех остальных

Tamriko
+2
Tamriko, 29 Ноября , url

Ну хочется людям искусственно создавать и успешно преодолевать созданные ими же трудности! — ну и флаг им в руки! Кто мешает-то? Опять Путин виноват, ах, ты, незадача!!!))))… «И некого больше винить… Ямщик! Не гони лошадей...» (Ксюху тож не трожь...!!!)))))



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