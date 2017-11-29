В Татарстане отменяется обязательное изучение в школе татарского языка. Соответствующие изменения содержатся в разработанном Минобразования РФ учебном плане, сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.



«Министерство образования Российской Федерации с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до двух часов в неделю», — уточнил Нафиков на заседании Государственного совета республики.

Как передает «Интерфакс», он также сообщил, что прокуратура провела проверку всех 1 тыс. 412 образовательных учреждений региона, выявив нарушения как в части преподавания русского языка в школах, так и в части добровольности изучения других языков.

«Снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, — из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах», — уточнил прокурор Татарстана.

По данным Нафикова, также было выявлено «нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10 класс, так и на средний бал аттестата».

На предыдущем заседании Госсовета республики, прошедшем 8 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки сообщали, что татарский язык останется обязательным после утверждения новых образовательных стандартов для изучения в начальной и средней школе региона, но всего в объеме двух часов в неделю. В старшей школе его изучение будет добровольным.