В то же время в Башкирии :))))
(Казань, 28 ноября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). После появления в школах возможности выбора родного языка в Башкортостане увеличилось число детей, изучающих в школе татарский язык. Об этом ИА «Татар-информ» заявила заместитель председателя татарской общественной культурно-просветительской организации «Берлек» Республики Башкортостан Залия Ахунова.
Сам то что думаешь по этому всему поводу? Тебе то ситуация по любому понятней.
ВВП откачивает сувернитет из регионов РФ :))))
Мы уже посмотрели на суверинитет в Новом Уренгое. Такое надо пресекать. И не воимя ВВП и прочих Сечиных, а воимя выживания народов, в том числе и татарского и башкирского и всех остальных
Ну хочется людям искусственно создавать и успешно преодолевать созданные ими же трудности! — ну и флаг им в руки! Кто мешает-то? Опять Путин виноват, ах, ты, незадача!!!))))… «И некого больше винить… Ямщик! Не гони лошадей...» (Ксюху тож не трожь...!!!)))))
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