В последнее время российский спортсмен и звезда Национальной хоккейной лиги США Александр Овечкин отличался добрыми поступками. Но даже они не в силах затмить его заявление о создании движения в поддержку Владимира Путина, считает Дэмиен Кокс из Toronto Star. Нечаянно или специально Овечкин втянул себя в политику, и теперь его спортивная карьера в США может столкнуться со сложностями.

Обычные люди каждый день совершают добрые поступки и продолжают жить своей обычной жизнью с её радостями, горестями и проблемами. Российский хоккеист Александр Овечкин на собственном опыте убедился, что даже при его спортивных заслугах и внушительном заработке он не может ускользнуть от правил, которым подчиняются все, пишет обозреватель Toronto Star Дэмиен Кокс.

Недавно Овечкин отличился очень добрым жестом — он пригласил на свой матч 13-летнего Алекса Льюи, который сумел победить рак, но в ходе лечения потерял часть ноги. Хоккеист не только провёл с мальчиком время до и после матча — Овечкин забил три шайбы в ворота противника и посвятил свой хет-трик Льюи. Поступок спортсмена оценили по достоинству.

Но уже на следующий день американская общественность переключилась на другой аспект жизни хоккеиста. Так, The Washington Post задался вопросом: «Алекс Овечкин — один из самых ярых фанатов Путина. Вопрос — почему?»

Как напоминает автор статьи, в своём Instagram спортсмен заявил о создании «политического движения» в поддержку переизбрания Владимира Путина президентом. Путина, которого обвиняют во «вмешательстве» в американские выборы. Путина, «попустительствующего убийствам оппозиционных политиков и журналистов», притесняющего ЛГБТ-сообщество, незаконно «аннексировавшего» часть Украины и поддерживающего «государственную допинговую программу». По мнению The Washington Post, столь громко заявляя о своей поддержке российского президента, Овечкин нечаянно втянул себя в «эпицентр геополитического водоворота».

Некоторых, конечно, смущают попытки сопоставить два этих аспекта жизни Овечкина. Они считают, что спортивное, политическое и личное не стоит смешивать. Ну а в данном конкретном случае настаивают, что проявление доброты должно освободить хоккеиста от обсуждений «менее приятных элементов его жизни». С другой стороны, есть и те, кто полагает, что подобные внезапные хорошие поступки (ко всему прочему, несколько недель назад Овечкин отдал бездомному свою крутку) — лишь тщательно проработанный пиар с целью отвлечь внимание от истории с Путиным.

Как бы то ни было, как подчёркивает Дэмиен Кокс, заявив о создании пропутинского движения, Овечкин нечаянно, а возможно, и специально вовлёк себя и в российскую политику, и в пекло не самых простых на сегодня отношений между Москвой и Вашингтоном. «Вообще это беспрецедентная ситуация: иностранный спортсмен, работающий в США и открыто поддерживающий лидера своей страны, которая в каком-то смысле действует как враг Америки», — рассуждает журналист.

Даже трудно подобрать сравнение. Во время войны во Вьетнаме американских знаменитостей вроде Мохаммеда Али или Джейн Фонды критиковали за их антивоенную деятельность, потому что они якобы «обнадёживали» врага. Но здесь уже совсем другое дело.

Пока ни политические круги, ни фанаты команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», где играет Овечкин, не демонстрировали негативной реакции в отношении спортсмена. Однако новое, «политическое измерение», открывшееся в жизни хоккеиста, может добавить сложностей его карьере, если отношения между Москвой и Вашингтоном продолжат идти в том же направлении, в котором они уже движутся.

«С Овечкиным всё сложно. Так было всегда. На данный момент он пытается маневрировать между стремлением быть успешным профессиональным спортсменом, зарабатывающим миллионы долларов и живущим в США, патриотичным россиянином, поддерживающим политические виды авторитарного российского лидера, международные интересы которого диаметрально противоположны интересам Америки, и желанием довести до совершенства свой образ уважаемого и великодушного члена сообщества НХЛ.

Каждая история раскрывает какую-то одну сторону Овечкина. Но нельзя притворяться, что остальных не существует», — заключает Кокс.

источник: s5o.ru