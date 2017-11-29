источник: cdn.iz.ru

Три фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшего во вторник, 28 ноября, найдены в Тындинском районе Приамурья.

Об этом заявили представители местной администрации.

«Поиски велись с вертолета специалистами «Роскосмоса». Сейчас расчищают площадки, чтобы распилить фрагменты на части и затем вывезти, их доставят в Циолковский», — цитирует «РИА Новости» главу соседнего Зейского района Андрея Ложечкина.

Поиски фрагментов ракеты ведутся на территории Якутии с помощью вертолетов и беспилотников.

Отмечается, что в полевом лагере в районах падения фрагментов находятся специалисты «Роскосмоса», министерств охраны природы и здравоохранения республики, спасатели, представители местной администрации. Все поисковые мероприятия планируется завершить до 4 декабря.

Во вторник, 28 ноября «Союз-2.1б» не смог вывести на орбиту спутник «Метеор-М» № 2-1 и 18 микроспутников из семи стран. В среду для расследования причин неудачного запуска создана госкомиссия.