Вопрос в связи с чем? Может считаете, что не надо сообщать место обнаружения?
Вопрос в связи с чем?
Я не понял на какой стадии запуска произошел косяк? Походу она совсем не полетела, раз такой ажиотаж с первой ступенью.
По идее мудрыми учеными очерчен круг где будут планово падать обломки первых ступеней чтобы потом их вывозить вагонами а не искать по тайге вертолетами. Или я что-то не понимаю?
Имеенно так, сам космодром так располагали, чтобы регионы падения были безлюдными. Регионы падения известны и всегда там обломки ищут и собирают.
Новость не имет никакого отношения к фатку неудачи запуска, что падать не должно было — упало в океан где-то у Антарктиды.
были безлюдными
Как же ЕТТЕ или ЕТТИ, ну эти волосатые обезьяны их что уже списали. и вообще куда смотрят защитники сусликов.
Достаточно посмотреть видео запуска ракеты чтобы понять, что визуально всё прошло штатно. На видео нет ничего не обычного. В связи с этим все рассуждения в вашем комментарии: «Походу она совсем не полетела, раз такой ажиотаж с первой ступенью.», мягко говоря и культурно выражаясь, детские.
Не ужели вы не знаете прописные истины о том, что любое происшествие расследуется и в ходе расследования собираются доказательства, в том числе фрагменты ракеты, которые будут исследованы экспертами.
Расходы на следствие оплачиваются государством по отдельной строке бюджета и роскосмос и пр. к ним никакого отношения не имеют.
Необычное было в этот раз. Не знаю, с чем это связано, но при пуске с Восточного на видео нет такого эффекта, как на Байконуре (крест или звезда)
Такое впечатление что на поисках фрагментов будет потрачено денег половина от стоимости самой ракеты.
Хотя, когда сдадут в металлолом окупят и эти поиски. Наверно.
Какой вы впечатлительный)) и бережливый)) Гвозди бы делать из таких людей: Крепче бы не было в мире гвоздей))
Информационный шум, что бы не так выделялось то, что стало с остальной частью ракеты.
Отмечается, что в полевом лагере в районах падения фрагментов находятся специалисты «Роскосмоса»
Есть вероятность что с собираемыми обломками могут попасть и не те обломки, которые от ракет, для этого походу и нужны специалисты.
Да и правильно каждый должен собирать только свое дерьмо.
Отрабатывают технологию многоразового запуска первой ступени, как у Маска
Рассматривается всерьез также предложение о переименовании ВКС в ОВКС, поскольку там на дне уже изрядная группировка спутников собралась, и все они жалобно пипикают...
И еще решено, чтобы не смущать суеверных работников космонавтики освящениями, все новые ракеты делать со стилизацией дизайна под православные храмы, чтобы сразу было свято.
Это все мертвому припарка. Эта власть занимается исключительно разворовыванием, для нее нет целей, стратегии, задач. Олимпиада, чемпионаты, наука, космос все это ширмы для воровства.
О том, что в космической сфере катастрофа, специалисты ушли, а те что работают делают за копейки говорили тысячу раз последние 15 лет, ну и что? Ничего, проблемы негров путина не интересуют, своим все, остальным ничего.
Вспомните сколько было вони, о газотурбинной становке сименс, как ее установят без сименса, как крым заживет, что слышно? Ничего, тишина, обгадились и в кусты.
Все нормально! Так и должно быть при временной администрации Северной Трубы.
К сожалению ненормально, когда идиоты ведутся на поводу примитивной пропаганды.
Там же кроме нашего еще куча иностранных спутников. Может их и не запускали вовсе, сидят, изучают… :)
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