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Фрагменты первой ступени «Союз-2.1б» найдены в Тындинском районе Приамурья

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источник: cdn.iz.ru

Три фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшего во вторник, 28 ноября, найдены в Тындинском районе Приамурья.

Об этом заявили представители местной администрации.

«Поиски велись с вертолета специалистами «Роскосмоса». Сейчас расчищают площадки, чтобы распилить фрагменты на части и затем вывезти, их доставят в Циолковский», — цитирует «РИА Новости» главу соседнего Зейского района Андрея Ложечкина.

Поиски фрагментов ракеты ведутся на территории Якутии с помощью вертолетов и беспилотников.

Отмечается, что в полевом лагере в районах падения фрагментов находятся специалисты «Роскосмоса», министерств охраны природы и здравоохранения республики, спасатели, представители местной администрации. Все поисковые мероприятия планируется завершить до 4 декабря.

Во вторник, 28 ноября «Союз-2.1б» не смог вывести на орбиту спутник «Метеор-М» № 2-1 и 18 микроспутников из семи стран. В среду для расследования причин неудачного запуска создана госкомиссия.

Добавил waplaw waplaw 29 Ноября
18 комментариев
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Радары зафиксировали в Якутии места падения четырех фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущеннойво вторник с космодрома Восточный. Об этом сообщает в четверг пресс-служба республиканского министерства охраны природы.

«В районе падения в Вилюйском улусе зафиксированы четыре фрагмента ракеты-носителя „Союз-2.1б“. Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента ракеты-носителя в центре района падения РП 985», — сказал главный специалист министерства Владислав Ушницкий, чьи слова приводит пресс-служба.

Как сообщили в ведомстве, специалисты в четверг облетят места падения на вертолете, проведут визуальный осмотр и соберут пробы. Фрагменты ступеней ракеты вывезут по итогам анализа результатов экологического мониторинга. «В случае их обнаружения в труднодоступных местах необходимо будет подготовить место для посадки вертолета», — добавили в министерстве.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 космическими аппаратами стартовала с Восточного во вторник. Этот пуск стал вторым для нового российского космодрома. Он завершился неудачей — Роскосмос сообщил, что спутник «Метеор-М» номер 2-1 не был обнаружен на целевой орбите, связь с ним была потеряна.


Утвержден состав аварийной комиссии по расследованию нештатного пуска с Восточного

Госкомиссия утвердила состав аварийной комиссии по определению причин нештатного пуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, ее работа продлится до 15 декабря. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос», поступившем в среду в ТАСС.

«29 ноября 2017 года государственная комиссия утвердила состав аварийной комиссии по определению причин нештатного пуска ракеты-носителя „Союз-2.1б“ с разгонным блоком „Фрегат“, космическим аппаратом „Метеор-М“ номер 2.1 и попутной полезной нагрузкой, который состоялся 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный», — сказали в Роскосмосе.

По данным госкорпорации, «работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года, следующее заседание состоится 1 декабря 2017 года».

Добавил waplaw waplaw 55 минут назад
Комментарии участников:
Лиман
+1
Лиман, 29 Ноября , url

А где её еще их предпологали найти?!

waplaw
0
waplaw, 29 Ноября , url

Вопрос в связи с чем? Может считаете, что не надо сообщать место обнаружения?

Лиман
+1
Лиман, 29 Ноября , url

Вопрос в связи с чем?

 Я не понял на какой стадии запуска произошел косяк? Походу она совсем не полетела, раз такой ажиотаж с первой ступенью.

По идее мудрыми учеными очерчен круг где будут планово падать обломки первых ступеней чтобы потом их вывозить вагонами а не искать по тайге вертолетами. Или я что-то не понимаю?

k-s
+3
k-s, 29 Ноября , url

Имеенно так, сам космодром так располагали, чтобы регионы падения были безлюдными. Регионы падения известны и всегда там обломки ищут и собирают.

Новость не имет никакого отношения к фатку неудачи запуска, что падать не должно было — упало в океан где-то у Антарктиды.

Лиман
+1
Лиман, 29 Ноября , url

были безлюдными

 Как же ЕТТЕ или ЕТТИ, ну эти волосатые обезьяны их что уже списали. и вообще куда смотрят защитники сусликов.  

waplaw
+1
waplaw, 29 Ноября , url

Достаточно посмотреть видео запуска ракеты чтобы понять, что визуально всё прошло штатно. На видео нет ничего не обычного. В связи с этим все рассуждения в вашем комментарии: «Походу она совсем не полетела, раз такой ажиотаж с первой ступенью.», мягко говоря и культурно выражаясь, детские.

Не ужели вы не знаете прописные истины о том, что любое происшествие расследуется и в ходе расследования собираются доказательства, в том числе фрагменты ракеты, которые будут исследованы экспертами.

Расходы на следствие оплачиваются государством по отдельной строке бюджета и роскосмос и пр. к ним никакого отношения не имеют.

Лиман
+1
Лиман, 29 Ноября , url

Убедили, пусть ищут. 

waplaw
+1
waplaw, 29 Ноября , url

Необычное было в этот раз. Не знаю, с чем это связано, но при пуске с Восточного на видео нет такого эффекта, как на Байконуре (крест или звезда)

Лиман
0
Лиман, 29 Ноября , url

Такое впечатление что на поисках фрагментов будет потрачено денег половина от стоимости самой ракеты. 

Хотя, когда сдадут в металлолом окупят и эти поиски. Наверно.

waplaw
+4
waplaw, 29 Ноября , url

Какой вы впечатлительный)) и бережливый)) Гвозди бы делать из таких людей: Крепче бы не было в мире гвоздей))

k-s
+1
k-s, 29 Ноября , url

О чем новость? После каждого пуска находят и утилизируют первую ступень.

oleg_ws
0
oleg_ws, 29 Ноября , url

Информационный шум, что бы не так выделялось то, что стало с остальной частью ракеты.

Лиман
0
Лиман, 29 Ноября , url

Отмечается, что в полевом лагере в районах падения фрагментов находятся специалисты «Роскосмоса»

Есть вероятность что с собираемыми обломками могут попасть и не те обломки, которые от ракет, для этого походу и нужны специалисты.

Да и правильно каждый должен собирать только свое дерьмо. 

Barban
-1
Barban, 29 Ноября , url

Отрабатывают технологию многоразового запуска первой ступени, как у Маска

Рассматривается всерьез также предложение о переименовании ВКС в ОВКС, поскольку там на дне уже изрядная группировка спутников собралась, и все они жалобно пипикают...

И еще решено, чтобы не смущать  суеверных работников космонавтики освящениями, все новые ракеты делать со стилизацией дизайна под православные храмы, чтобы сразу было свято.

Семенов Сергей
-4
Семенов Сергей [БАН], 29 Ноября , url

Это все мертвому припарка. Эта власть занимается исключительно разворовыванием, для нее нет целей, стратегии, задач. Олимпиада, чемпионаты, наука, космос все это ширмы для воровства.

О том, что в космической сфере катастрофа, специалисты ушли, а те что работают делают за копейки говорили тысячу раз последние 15 лет, ну и что? Ничего, проблемы негров путина не интересуют, своим все, остальным ничего.

 

Вспомните сколько было вони, о газотурбинной становке сименс, как ее установят без сименса, как крым заживет, что слышно? Ничего, тишина, обгадились и в кусты.

Barban
-1
Barban, 29 Ноября , url

Все нормально! Так и должно быть при временной администрации Северной Трубы.

Семенов Сергей
-3
Семенов Сергей [БАН], 29 Ноября , url

К сожалению ненормально, когда идиоты ведутся на поводу примитивной пропаганды.

shaman
0
shaman, 3 часа 29 минут назад , url

Там же кроме нашего еще куча иностранных спутников. Может их и не запускали вовсе, сидят, изучают… :)



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