Ну так это его свой собственный приговор был. А я только о «справедливости» судей
Хорватский генерал Слободан Пральяк, выпивший неизвестную жидкость на заседании суда Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, умер, сообщает Associated Press со ссылкой на хорватские СМИ.
Источник: rusvesna.su/news/1511965431
Мостар был окружён хорватскими войсками в течение 9 месяцев, бо́льшая часть исторических сооружений, включая знаменитый Старый мост, была уничтожена артиллерией. Командующий силами ХСО в районе Мостара генерал Слободан Праляк был обвинён МТБЮ, среди прочего, в отдаче приказа на разрушение моста, имевшего большую историческую ценность (в 2005 году восстановленный Старый мост был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
За это всех президентов сша и их генералов уже давно к высшей мере должны приговорить
Стравили в межнациональной розни тех, кто защищал себя с каждой из сторон. Кто судьи?
Кто стравил, те и судьи. Не в их интересах, чтобы судьи были непредвзяты.
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