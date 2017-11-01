Праляк умер в одной из больниц в Гааге куда был доставлен после приема неизвестного отравляющего препарата.

Генерал был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2013 году за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии.

Узнав, что его приговор оставлен в силе, Праляк сказал судье: «Я принял яд». По словам очевидцев, он сделал характерное движение рукой, как при опрокидывании бокала с напитком в рот. Судебное заседание было остановлено, на место происшествия были вызваны медики.

Генерал является одним из шести бывших хорватских политических и военных лидеров перед судом. Все они обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны.

Обвинение доказало, что в период с ноября 1991 по апрель 1994 года эти лица принимали участие в преступном мероприятии, направленном на ликвидацию на территории Хорватии всего нехорватского населения, что выразилось в депортациях, незаконных арестах, конфискации и уничтожении собственности, разрушении жилищ и убийствах.

22 ноября МТБЮ признал бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы.