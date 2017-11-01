+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

[«Я принял яд»] Бывший хорватский генерал Слободан Праляк, принявший яд во время оглашения вердикта по апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), скончался

отметили
45
человек
[«Я принял яд»] Бывший хорватский генерал Слободан Праляк, принявший яд во время оглашения вердикта по апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), скончался

Праляк умер в одной из больниц в Гааге куда был доставлен после приема неизвестного отравляющего препарата.

Генерал был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2013 году за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии.

Узнав, что его приговор оставлен в силе, Праляк сказал судье: «Я принял яд». По словам очевидцев, он сделал характерное движение рукой, как при опрокидывании бокала с напитком в рот. Судебное заседание было остановлено, на место происшествия были вызваны медики.

Генерал является одним из шести бывших хорватских политических и военных лидеров перед судом. Все они обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны.

Обвинение доказало, что в период с ноября 1991 по апрель 1994 года эти лица принимали участие в преступном мероприятии, направленном на ликвидацию на территории Хорватии всего нехорватского населения, что выразилось в депортациях, незаконных арестах, конфискации и уничтожении собственности, разрушении жилищ и убийствах.

22 ноября МТБЮ признал бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Добавил suare suare 29 Ноября
12 комментариев
проблема (1)
Комментарии участников:
рутений
-10
рутений [новый участник] [БАН], 29 Ноября , url
vmizh
+8
vmizh, 29 Ноября , url

последуй

oleg_ws
+7
oleg_ws, 29 Ноября , url

Сербу — пожизнено, а ему только 20!

suare
+1
suare, 29 Ноября , url

Теперь уже и ему не 20, но посмертно.

oleg_ws
+4
oleg_ws, 29 Ноября , url

Ну так это его свой собственный приговор был. А я только о «справедливости» судей

vmizh
+4
vmizh, 29 Ноября , url

Хорватский генерал Слободан Пральяк, выпивший неизвестную жидкость на заседании суда Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, умер, сообщает Associated Press со ссылкой на хорватские СМИ.
Источник: rusvesna.su/news/1511965431

comander
+3
comander, 29 Ноября , url

Заголовок новости.последнее слово

vmizh
+3
vmizh, 29 Ноября , url

не заметил (

Лиман
+2
Лиман, 29 Ноября , url

Мостар был окружён хорватскими войсками в течение 9 месяцев, бо́льшая часть исторических сооружений, включая знаменитый Старый мост, была уничтожена артиллерией. Командующий силами ХСО в районе Мостара генерал Слободан Праляк был обвинён МТБЮ, среди прочего, в отдаче приказа на разрушение моста, имевшего большую историческую ценность (в 2005 году восстановленный Старый мост был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).

vmizh
+5
vmizh, 29 Ноября , url

За это всех президентов сша и их генералов уже давно к высшей мере должны приговорить

liquidvae
+1
liquidvae, 8 часов 22 минуты назад , url

Стравили в межнациональной розни тех, кто защищал себя с каждой из сторон. Кто судьи?

shaman
+1
shaman, 3 часа 46 минут назад , url

Кто стравил, те и судьи. Не в их интересах, чтобы судьи были непредвзяты.



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
47
В Конституционнсм суде назвали окончательным решение о запрете участия в выборах для судимых — 29 Ноября
46
Прокурор Татарстана: В республике отменяется обязательное изучение татарского языка — 29 Ноября
59
Штаб Навального обязали вернуть пожертвование 50 тыс. руб на предвыборную кампанию — 29 Ноября
69
Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России — 29 Ноября
45
Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе — 27 Ноября
49
Улюкаев заявил, что Сечин регулярно дарил ему часы и другие дорогие подарки — 27 Ноября
60
Правозащитники РФ на своем съезде потребовали отменить ряд законов — 26 Ноября
56
В Совфеде ответили на претензии США к закону об иноагентах — 26 Ноября
72
[Обидно, клянусь] Кудрин назвал закон об "иностранных агентах" слишком жестким — 26 Ноября
Лучшее в категории
[Обидно, клянусь] Кудрин назвал закон об "иностранных агентах" слишком жестким
Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России
Правозащитники РФ на своем съезде потребовали отменить ряд законов
Штаб Навального обязали вернуть пожертвование 50 тыс. руб на предвыборную кампанию
Госдума отклонила проект ЛДПР о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам
В Совфеде ответили на претензии США к закону об иноагентах
Бывший президент Guru Media Broadcast Group арестован по делу об убийстве российского посла Карлова
В Думу внесен законопроект о наказании сроком до 10 лет за "телефонный терроризм"
Экс-председатель Совета Министров ЛНР Геннадий Цыпкалов умер от пыток, - следователь Генпрокуратуры
Улюкаев заявил, что Сечин регулярно дарил ему часы и другие дорогие подарки
В Конституционнсм суде назвали окончательным решение о запрете участия в выборах для судимых
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+