Умерла так умерла, Лёха на собранные баблосы лишний раз съездит во Францию.
источник: pbs.twimg.com
По-моему, какая разница — тяжкие-нетяжкие, — есть пятно судимости, значит делать в Думе нечего. Не хватало судимым решать, как нам дальше жить!
В Конституцию посмотрите сначала. Навальный, по Конституции России, имеет право на президентство!
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании*(14). 2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. 3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
Источник: constrf.ru/razdel-1/glava-4/st-81-krf
-Почему конституционный суд не читает Конституцию? Ясно, что если кандидат физически отсутствует в составе гражданского общества, скажем сидит в тюрьме и поэтому не может проводить некоторые действия по предвыборной борьбе, то только тогда он не может стать кандидатом на призидентское кресло. Навальный не подпадает в вышеприведенные пункты Конституции, поэтому может быть избран.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Источник: constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-32-krf
Навальный по приговору суда должен содержаться в местах лишения свободы. Ему дана поблажка — он только условно живет дома, а свобода его ограничена тем, что он должен отмечаться в полиции и находится под надзором.
Вместе с тем непосредственное конституционное закрепление ограничивающих требований в отношении пользования соответствующими политическими правами не может рассматриваться как установление принципиально исчерпывающего перечня нормативных ограничений этих прав, поскольку оно направлено на установление безусловных, не подлежащих законодательному пересмотру в парламентской процедуре, изъятий из конституционной правосубъектности личности. Часть 3 ст. 32, стало быть, не исключает возможности федерального законодателя, руководствуясь конституционными ценностями и целями, получившими свое отражение в нормах ч. 3 ст. 55 Конституции, ввести дополнительные ограничения электорального правопользования. Из этого исходит и Конституционный Суд. Так, в Определении от 04.12.2007 N 797-О-О*(404), опираясь в том числе на нормы международного права (ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах) и прецедентную практику Европейского Суда по правам человека, он установил, что Конституция, как и общепризнанные принципы и нормы международного права, допускает введение законодательных ограничений избирательных прав, в том числе в виде исключений из принципа всеобщности избирательного права.
Источник: constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-32-krf
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;
Источник: constrf.ru/razdel-1/glava-7/st-125-krf
В то же время Федеральный закон от 05.12.2006 N 225-ФЗ, внося изменения в Закон об основных гарантиях, отнес к лицам, которые не обладают пассивным избирательным правом, в частности, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений или осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных УК, и имеющих на день голосования на выборах неснятую или непогашенную судимость; подвергнутых административному взысканию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП (демонстрирование фашистской атрибутики или символики в целях ее пропаганды), если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым этому наказанию. Как было особо отмечено в Определении КС РФ от 06.11.1998 N 151-О, непосредственные конституционные ограничения правопользования распространяются и на сферу местного самоуправления. Вопрос о распространении этих ограничений на конституционное право граждан участвовать в референдуме не имеет официального решения. Как представляется, с учетом смыслового и функционального наложения прав, закрепленных в ч. 2 ст. 32 Конституции, возможность участия в референдуме граждан, перечисленных в ч. 3 ст. 32, также исключается
Источник: constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-32-krf
Вообще-то вопросами, как трактовать ту или иную статью Конституции, согласно той же Конституции, занимается Конституционный суда, а не отдельные пользователи Н2.
Поэтому согласно той же Конституции — трактовка статей Конституции может быть правильной только у Конституционного суда. Любые трактовки, которые этому не соотвествуют, изначально не правильные.
В общем все просто. Если ты толкаешь, что-то, не совсем угодное власти, то чтобы ты не дай чего-нибудь не стал президентом, тебе могут дать условку («был бы человек а..» (с)), и таким образом исключить тебя из выборного процесса. Демократия как никак. Не в морг — и то хорошо.
Мм... Ну как бы да… сейчас у нас будет цирк с Собчак и другими интересными кандидатами… Надо же создать иллюзию выбора..
Но по большому счету это все не важно, а важно то, что в РФ есть нефть, к счастью не так много нефти, к счастью есть угрозы что нефть эту отберут, к счастью у нас есть советское прошлое, и наверное какие-то прибыли от геополитической игры, и потому власти, хоть даже если никого они не допустят до выборов, приходится какой-то уровень развития общества (чтобы хотя бы отбиваться от врагов) поддерживать, что определенно хорошо.
Можно подумать, цирк с собчак и прочими дело рук текущей власти ) Оно им надо? Ладно бы рейтинги у президента были ниже 50%, но сейчас то, в текущей обстановке, на кой? Это не кремлёвские игры.
Войдите или станьте участником, чтобы комментировать