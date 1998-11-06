Как отметили в пресс-службе суда, решения принимаются коллегиально, а частное мнение отдельного судьи не является официальным решением КС РФ.

Конституционный суд России не менял своего решения относительно запрета для осуждённых за тяжкие преступления баллотироваться на выборах. Более того, с 2013 года суд неоднократно подтверждал это решение. Такое заявление сделала пресс-служба КС РФ. Также было подчёркнуто, что мнение одного судьи не может изменить уже принятое решение Конституционного суда.

— Эти решения являются окончательными и пересмотру не подлежат. Однако демократичность системы конституционного судопроизводства такова, что судья, не согласный со своими коллегами, вправе письменно изложить свою точку зрения. Это мнение публикуется вместе с текстом самого решения КС. Но не более того. Мнение одного судьи, оказавшегося в меньшинстве при выработке решения КС, не может изменить судьбу самого документа, — цитирует РИА «Новости» пресс-службу КС РФ.

Отметим, данное уточнение вызвано частным заявлением судьи Конституционного суда РФ Константином Арановским. Он высказал мнение, что 10-летний запрет на право граждан быть избранными после снятия или погашения судимости необходимо по новой изучить и, возможно, пересмотреть в случаях, когда судимость была условной.