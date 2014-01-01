Российские лыжники и бобслеисты, отстраненные от Олимпиад и лишенные наград за ОИ-2014, не намерены возвращать медали и будут просить Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) до Олимпиады-2018 рассмотреть их иски, сообщает министерство спорта России.

источник: interfax.ru

«Федерация бобслея России и Федерация лыжных гонок России готовы подать апелляции в CAS и будут просить об ускоренном рассмотрении исков, чтобы успеть до Олимпийских игр», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минспорта России в среду.

Собеседник агентства добавил, что отстраненные спортсмены «не намерены отдавать медали, будут судиться».

«Минспорта оказывает и будет оказывать всестороннюю поддержку всем спортсменам, которые были дисквалифицированы решением комиссии МОК», — отметили в министерстве.

Как сообщалось, МОК аннулировал результаты (и лишил соответствующих наград), достигнутые на Играх-2014 в Сочи, бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина. Аннулированы результаты и ряда других российских представителей (тех, кто не смог попасть в число призеров).

ОИ-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля следующего года.