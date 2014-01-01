Комментарии участников:
Видимо, слова Онотоле до вас не дошли?
Спортивные чиновники РФ не борются публично за судьбу оклеветанных спортсменов просто потому, что им это запрещено действующими регламентами федераций. Изменить же регламенты невозможно: неспортивное большинство, надеющееся на доходы не от побед, а от телетрансляции соревнований на своей территории, подчиняется тем, кто заключает контракты на рекламу.news2.ru/story/535095/
+1
А что мешало сделать это, когда были самые первые лишения медалей?
+7
источник: pbs.twimg.com
Показуха. Никто в суд обращаться не будет, поскольку перспектив 0. Да и к тому же есть шанс что какое нибудь Мудко в суд будут вызывать, а оно ему надо?
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