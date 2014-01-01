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Российские лыжники и бобслеисты не будут сдавать свои награды за Сочи-2014 (Вместо этого они обратятся в суд)

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Российские лыжники и бобслеисты, отстраненные от Олимпиад и лишенные наград за ОИ-2014, не намерены возвращать медали и будут просить Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) до Олимпиады-2018 рассмотреть их иски, сообщает министерство спорта России.

 

источник: interfax.ru

 

 

«Федерация бобслея России и Федерация лыжных гонок России готовы подать апелляции в CAS и будут просить об ускоренном рассмотрении исков, чтобы успеть до Олимпийских игр», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минспорта России в среду.

Собеседник агентства добавил, что отстраненные спортсмены «не намерены отдавать медали, будут судиться».

«Минспорта оказывает и будет оказывать всестороннюю поддержку всем спортсменам, которые были дисквалифицированы решением комиссии МОК», — отметили в министерстве.

Как сообщалось, МОК аннулировал результаты (и лишил соответствующих наград), достигнутые на Играх-2014 в Сочи, бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина. Аннулированы результаты и ряда других российских представителей (тех, кто не смог попасть в число призеров).

ОИ-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля следующего года.

Добавил nikandrovich nikandrovich 29 Ноября
6 комментариев
проблема (1)
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Комментарии участников:
vmizh
+5
vmizh, 29 Ноября , url

а где и чем занимается МуДко?

Flinky
+3
Flinky, 11 часов 52 минуты назад , url

Видимо, слова Онотоле до вас не дошли?

Спортивные чиновники РФ не борются публично за судьбу оклеветанных спортсменов просто потому, что им это запрещено действующими регламентами федераций. Изменить же регламенты невозможно: неспортивное большинство, надеющееся на доходы не от побед, а от телетрансляции соревнований на своей территории, подчиняется тем, кто заключает контракты на рекламу.

20
news2.ru/story/535095/

Factum Regulus
+1
Factum Regulus, 29 Ноября , url

А что мешало сделать это, когда были самые первые лишения медалей?

nikandrovich
+7
nikandrovich, 11 часов 56 минут назад , url

источник: pbs.twimg.com

Tamriko
+3
Tamriko, 11 часов 51 минуту назад , url

Давно пора было!

fStrange
0
fStrange, 2 часа 17 минут назад , url

Показуха. Никто в суд обращаться не будет, поскольку перспектив 0. Да и к тому же есть шанс что какое нибудь Мудко в суд будут вызывать, а оно ему надо?



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