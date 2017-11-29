Ещё одна космическая держава :)
«Сейчас мы запускаем маленькие ракеты, которые выглядят как игрушки.
А зачем им это надА, этот космос-шмосмос?
Как зачем?! А вдруг они забудут, что их Швеция продала, а Россия купила!.. )))
… инженер, конструктор ракет Андрей Пукитис.
— Пук! И ракета на орбите. Как просто!
Планируется, что следующая ракета во время испытаний полетит вверх на 50 километров, а потом и на 100 километров, что является границей космоса.
«Надо сделать обтекаемую ракету, аэрономически правильную, чтобы аппарат мог вернуться и мы его отыскали.
У прибалтов видно своеобразное видение запуска ракеты, поэтапное.
Да и правильно нельзя так сразу нагружать ракету высотой.
И с формами ракеты челы почти на правильном пути, нужно только выгнать тех кто советует сделать ракету квадратной.
только в 19 странах мира
Дураки бы купили и запустили, но прибалты не ищут легких путей. Нужно изобрести собственную она принципиально будет другая.
Нужно изобрести собственную она принципиально будет другая
Ага принципиально другая, новая, обтекаемая :)
Убивает довод
чтобы аппарат мог вернуться и мы его отыскали
Тоесть у них есть подозрение что ракета зависнет в воздухе и не дай чего улетит на территорию России.
Да и согласитесь, обтекаемую ракету лучше искать. С этими челами фиг поспоришь
Этот аппарат давно известен — воздушный шарик называется!.. )))
Ядро! Ядро Мюхгаузена!
Улетит на территорию России, а там найдут секретные технологии перерисуют
Мы единственные сертифицированные специалисты в регионе Балтии, которым разрешено изготавливать высокомощные ракеты», — рассказал Пукитис
Все думаю, а чего к КНДР с их баллистическими ракетами привязались. Видимо у них специалисты не сертифицированы и не имеют лицензию.
Интересно, а у Королев был сертифицированным специалистом? А Гагарин имел лицензию на полет?
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