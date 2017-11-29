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Латвия намерена запустить ракету в космос в 2018 году

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Латвия намерена запустить ракету в космос в 2018 году
Специалисты латвийского научного центра ZINOO планируют в 2018 году к 100-летию независимости Латвии отправить в космос первую ракету, сообщил журналистам в среду инженер, конструктор ракет Андрей Пукитис.

«Сейчас мы запускаем маленькие ракеты, которые выглядят как игрушки. Мы первые, кто вообще делает такого вида ракеты. Мы единственные сертифицированные специалисты в регионе Балтии, которым разрешено изготавливать высокомощные ракеты», — рассказал Пукитис

Планируется, что следующая ракета во время испытаний полетит вверх на 50 километров, а потом и на 100 километров, что является границей космоса.

«Надо сделать обтекаемую ракету, аэрономически правильную, чтобы аппарат мог вернуться и мы его отыскали. Большая часть работы уже сделана», — сказал Пукитис.

Специалисты научного центра ZINOO отмечают, что сегодня построить ракету, которая может преодолеть барьер в 100 километров по вертикали, могут только в 19 странах мира.



Добавил nikandrovich nikandrovich 29 Ноября
18 комментариев
проблема (3)
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Комментарии участников:
nikandrovich
+7
nikandrovich, 29 Ноября , url

Ещё одна космическая держава :)

sant
+4
sant, 11 часов 52 минуты назад , url

С рогатки запускать будут… )

nikandrovich
+4
nikandrovich, 11 часов 49 минут назад , url

«Сейчас мы запускаем маленькие ракеты, которые выглядят как игрушки.

 А зачем им это надА, этот космос-шмосмос?

vmizh
+4
vmizh, 11 часов 29 минут назад , url

дети — играются за счет налогоплательщиков

sant
+2
sant, 10 часов 1 минуту назад , url

Как зачем?! А вдруг они забудут, что их Швеция продала, а Россия купила!.. )))

crambol
+3
crambol, 10 часов 49 минут назад , url

… инженер, конструктор ракет Андрей Пукитис.

  — Пук! И ракета на орбите. Как просто!

Лиман
+7
Лиман, 10 часов 34 минуты назад , url

Планируется, что следующая ракета во время испытаний полетит вверх на 50 километров, а потом и на 100 километров, что является границей космоса.

«Надо сделать обтекаемую ракету, аэрономически правильную, чтобы аппарат мог вернуться и мы его отыскали.

 У прибалтов видно своеобразное видение запуска ракеты, поэтапное.

Да и правильно нельзя так сразу нагружать ракету высотой.

И с формами ракеты челы почти на правильном пути, нужно только выгнать тех кто советует сделать ракету квадратной.



Лиман
+3
Лиман, 10 часов 28 минут назад , url

только в 19 странах мира

 Дураки бы купили и запустили, но прибалты не ищут легких путей.  Нужно изобрести собственную она принципиально будет другая. 

nikandrovich
+4
nikandrovich, 10 часов 19 минут назад , url

Нужно изобрести собственную она принципиально будет другая

 

Ага  принципиально другая, новая, обтекаемая :)

Лиман
+6
Лиман, 10 часов 8 минут назад , url

Убивает довод

чтобы аппарат мог вернуться и мы его отыскали

 Тоесть у них есть подозрение что ракета зависнет в воздухе и не дай чего улетит на территорию России.

Да и согласитесь, обтекаемую ракету лучше искать. С этими челами фиг поспоришь

sant
+6
sant, 10 часов 5 минут назад , url

Этот аппарат давно известен — воздушный шарик называется!.. )))

Stopor
+3
Stopor, 10 часов 4 минуты назад , url

V.I.Baranov
+2
V.I.Baranov, 7 часов 21 минуту назад , url

Ядро! Ядро Мюхгаузена!

nikandrovich
+4
nikandrovich, 10 часов 1 минуту назад , url

Улетит на территорию России, а там найдут секретные технологии перерисуют

Stopor
+5
Stopor, 10 часов 21 минуту назад , url

Ух ты, ах ты, все мы космонавты.

Лиман
+4
Лиман, 9 часов 57 минут назад , url

Лиман
+4
Лиман, 9 часов 56 минут назад , url

Нашел видео :)

oleg_ws
+2
oleg_ws, 9 часов 27 минут назад , url

Мы единственные сертифицированные специалисты в регионе Балтии, которым разрешено изготавливать высокомощные ракеты», — рассказал Пукитис

 Все думаю, а чего к КНДР с их баллистическими ракетами привязались. Видимо у них специалисты не сертифицированы и не имеют лицензию.

Интересно, а у Королев был сертифицированным специалистом? А Гагарин имел лицензию на полет?



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