+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

Банки возобновят выдачу кредитов на образование

отметили
17
человек

Правительство разработало правила предоставления образовательных кредитов, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления утверждаются правила с целью приведения в соответствие с требованиями… правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 „Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг“, — отмечено в пояснительной записке к документу.

Правительство утвердило перечень документов, которые банки обязаны представить в Минобрнауки для заключения соглашения и включения банков в программу государственной поддержки образовательного кредитования. Установлены также требования к банкам как к получателям субсидий и требования к соглашению между банками и Минобрнауки.

При этом количество надбавочных пунктов, которые банк может применить при расчете процентной ставки по кредиту для заемщика, устанавливается банком самостоятельно. Однако банк не может прибавить более 7% к базовой ставке кредита.

Минобрнауки в декабре 2016 г. получило письмо от Сбербанка с просьбой внести изменения в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. Сбербанк временно приостановил тогда выдачу образовательных кредитов. В ноябре глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что программу выдачи образовательных кредитов возобновят с осени 2018 г.

Добавил precedent precedent 29 Ноября
1 комментарий
проблема (4)
На эту же тему:
26
Военные дождались повышения зарплат — 29 Ноября
14
Правительство выделило деньги на повышение зарплаты работников культуры — 29 Ноября
21
Медведев утвердил субсидии многодетным семьям — 28 Ноября
1
Проблема перевода русского языка — 28 Августа 2007
Комментарии участников:
vmizh
0
vmizh, 11 часов 34 минуты назад , url

контрольный выстрел в образование?



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
48
Школьники будут изучать государственные языки республик два часа в неделю — 25 Ноября
50
В Китае успешно прошла первая в мире трансплантация человеческой головы на труп. Об этом заявил итальянский хирург Серджио Канаверо 4 — 17 Ноября
51
Васильева связала косноязычие у детей с "зависанием" в интернете — 15 Ноября
70
«Пришла пора заявлять об этом во всеуслышание: общество само виновато в том, что у нашей системы здравоохранения нет возможности вылечить всех тяжелобольных» — 14 Ноября
59
Сенсационное открытие в борьбе с онкологией сделали учёные ДВФУ — 13 Ноября
47
Главный генетик Минздрава: генетическое оружие создать в принципе невозможно — 13 Ноября
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+