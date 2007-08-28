Правительство разработало правила предоставления образовательных кредитов, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления утверждаются правила с целью приведения в соответствие с требованиями… правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 „Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг“, — отмечено в пояснительной записке к документу.

Правительство утвердило перечень документов, которые банки обязаны представить в Минобрнауки для заключения соглашения и включения банков в программу государственной поддержки образовательного кредитования. Установлены также требования к банкам как к получателям субсидий и требования к соглашению между банками и Минобрнауки.

При этом количество надбавочных пунктов, которые банк может применить при расчете процентной ставки по кредиту для заемщика, устанавливается банком самостоятельно. Однако банк не может прибавить более 7% к базовой ставке кредита.

Минобрнауки в декабре 2016 г. получило письмо от Сбербанка с просьбой внести изменения в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. Сбербанк временно приостановил тогда выдачу образовательных кредитов. В ноябре глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что программу выдачи образовательных кредитов возобновят с осени 2018 г.