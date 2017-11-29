+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

Для военной техники России разработают непробиваемые колеса

отметили
36
человек

Специалисты Научно-исследовательского института стали разрабатывают для военной техники боестойкие колеса. Об этом журналу «Экспорт вооружений» сообщил генеральный директор НИИ Дмитрий Купрюнин.

— В нашем институте проводятся инициативные разработки по повышению выживаемости военной техники. В частности, так называемые боестойкие колеса. При поражении стрелковым оружием или подрыве на мине колесо сохраняет свою работоспособность и позволяет продолжить выполнение поставленных задач или покинуть зону поражения. И если имеющиеся наработки в мире безвоздушных колес в основном рассчитаны на тихоходную технику или с небольшой нагрузочной способностью, то наше колесо рассчитано на нагрузку в 4000 кгс и на скорость до 80 км/ч, — отметил Дмитрий Купрюнин.

НИИ стали успешно разрабатывает и динамическую защиту для бронетехники. Уже выпускается современный «Монолит» для танка Т-14. Здесь использован другой принцип создания противодействия: высокоэнергетический материал, в котором минимальный объем взрывчатых веществ. Это позволяет уменьшить риск поражения пехоты, находящейся рядом с танком. «Кроме того, эти материалы снижают массу всей защиты танка, а также противодействуют даже таким совершенным противотанковым ракетным комплексом как „Корнет“. Это большой шаг вперед», — сказал Купрюнин.

Добавил precedent precedent 11 часов 45 минут назад
3 комментария
проблема (3)
Комментарии участников:
waplaw
+2
waplaw, 10 часов 47 минут назад , url

непробиваемые скоростные колёса. Пусть у Сапсана возьмут. Там вроде уже есть такие.

Лиман
+1
Лиман, 10 часов 42 минуты назад , url

Да, да. От паровоза подойдут

shaman
0
shaman, 3 часа 55 минут назад , url

И всю планету закатать рельсами. С русской колеёй.



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
40
Американские эксперты подтвердили данные о способности ракеты КНДР достичь США (Ранее Пхеньян заявил, что ракета может достигнуть любой точки США) — 29 Ноября
60
Основные боевые танки Т-80У российского производства приняли участие в учениях армии Южной Кореи 2 — 29 Ноября
63
КНДР осуществила пуск баллистической ракеты — 29 Ноября
65
Модернизированный танк Т-72Б3 получил "спортивный" двигатель — 29 Ноября
52
"Калашников" в 2018 году начнет производство тяжелых беспилотников — 28 Ноября
65
Появилось первое фото колесной САУ "Коалиция" — 26 Ноября
35
Огневой налет: как из "Мсты" сделали супероружие — 25 Ноября
48
Малый ракетный корабль "Тайфун", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", спустили на воду в Петербурге — 24 Ноября
36
Турчинов потребовал обогнать Россию в производстве ракет — 24 Ноября
Лучшее в категории
Появилось первое фото колесной САУ "Коалиция"
Модернизированный танк Т-72Б3 получил "спортивный" двигатель
КНДР осуществила пуск баллистической ракеты
Основные боевые танки Т-80У российского производства приняли участие в учениях армии Южной Кореи
"Калашников" в 2018 году начнет производство тяжелых беспилотников
Малый ракетный корабль "Тайфун", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", спустили на воду в Петербурге
Новейший миноносец ВМС Великобритании сломался в Персидском заливе
Началась реализация контракта на поставку военным БМПТ "Терминатор" и прорабатывается вопрос о создании танка-робота на базе "Арматы"
Минобороны показало видео испытания новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган
Американские эксперты подтвердили данные о способности ракеты КНДР достичь США (Ранее Пхеньян заявил, что ракета может достигнуть любой точки США)
Западный военный округ получил шесть истребителей Су-35С и три Су-30СМ
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+