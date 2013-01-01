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Роботы могут заменить 800 миллионов рабочих к 2030 году

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Роботы могут заменить людей на огромном количестве рабочих мест, предупреждает новый отчет экспертов консалтинговой фирмы McKinsey.

В докладе утверждается, что всего за 13 лет 800 миллионов рабочих могут быть заменены машинами. С наибольшей вероятностью роботы заменят работников быстрого питания и операторов машин, в то время как садоводы, сантехники и специалисты по уходу за детьми наименее вероятно будут заменены агрегатами.

Также в докладе говорится: «Результаты показывают богатую мозаику потенциальных сдвигов в профессиях в предстоящие годы, что имеет важные последствия для трудовых навыков и заработной платы. Наш ключевой вывод заключается в том, что, хотя в большинстве сценариев может быть достаточно работы для поддержания полной занятости до 2030 года, переходы будут очень сложными».

«Мы считаем, что от 400 до 800 миллионов человек могут быть перемещены путем автоматизации и должны найти новые рабочие места к 2030 году по всему миру», отмечают эксперты.

И хотя в докладе говорится о том, что будут доступны новые рабочие места, в нем подчеркивается, что людям, возможно, потребуется изучить новые навыки для их получения. «Из общего числа лиц от 75 до 375 млн. человек, возможно, придется переменить профессиональные категории и изучать новые навыки», согласно докладу.

В докладе говорится о том, что рабочие в Китае, в наибольшей степени подвержены влиянию перехода на автоматизацию. «В абсолютном выражении, Китай сталкивается с наибольшим числом людей, которым будет необходимо сменить профессии, до 100 миллионов, если автоматизация будет предпринята быстро. Хотя это может показаться большим числом, оно относительно невелико по сравнению с десятками миллионов китайцев, которые ушли из сельского хозяйства за последние 25 лет».

Добавил Zarubin Zarubin 11 часов 7 минут назад
1 комментарий
проблема (4)
Комментарии участников:
Stopor
0
Stopor, 10 часов 59 минут назад , url

Рерайт, притом с привирайтом.

Такой вывод содержится в новом докладе исследовательского подразделения McKinsey & Co. Эксперты проанализировали 46 стран и более 800 профессий, пишет Bloomberg.

Аналитики консалтинговой компании заявили, что эта тенденция затронет как развитые, так и развивающиеся страны. Машинные операторы, работники сферы быстрого питания и сотрудники бэк-офисов относятся к числу тех, кто испытает наибольшее влияние, если автоматизация быстро распространится.

Даже если распространение роботов будет менее быстрым, около 400 млн человек могут остаться без работы в результате автоматизации и им потребуется найти новые рабочие места в течение следующих 13 лет, показало исследование McKinsey Global Institute.
Подробнее: www.vestifinance.ru/articles/94433



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