Власти согласовали проведение 3 декабря митинги сторонников оппозиционера в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и ряде других городов. Однако Навальный посетит не их, а несогласованную акцию в Самаре.

Оппозиционер и общественный деятель Алексей Навальный в рамках одной из передач на своём YouTube-канале заявил о том, что в ближайшее воскресенье посетит Самару для участия в несогласованном с городской администрацией митинге сторонников. Следует отметить, что на ту же дату 3 декабря митинги в поддержку Навального согласованы и официально подтверждены в семи российских городах.

Несанкционированный митинг в Самаре Навальный и его сторонники собираются провести 3 декабря в 16:00 на площади Кирова. При этом сам Навальный выбрал именно незаконную акцию, в то время как его сторонники вполне легально будут митинговать в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Улан-Удэ, Кургане, Костроме и Орле.

Примечательно, что при наличии согласований в ряде крупных городов оппозиционер и его команда упорно продолжают поездки именно по тем регионам, где власти не согласовывали их массовые акции. По мнению экспертов и независимых наблюдателей, новая тактика Навального во многом применяется вынуждено, в отсутствие роста базы поддержки в регионах и невозможности демонстрации массовости на собственных мероприятиях.

Попытка перевести акции в формат уличного противостояния на сегодняшний момент является, пожалуй, единственным способом привлечь внимание к так называемой «избирательной кампании» Навального.