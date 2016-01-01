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Согласованных нам не надо (Согласованы и официально подтверждены митинги в семи российских городах, а Навальный едет на несанкционированный в Самару)

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43
человека
Согласованных нам не надо (Согласованы и официально подтверждены митинги в семи российских городах, а Навальный едет на несанкционированный в Самару)
Власти согласовали проведение 3 декабря митинги сторонников оппозиционера в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и ряде других городов. Однако Навальный посетит не их, а несогласованную акцию в Самаре.

Оппозиционер и общественный деятель Алексей Навальный в рамках одной из передач на своём YouTube-канале заявил о том, что в ближайшее воскресенье посетит Самару для участия в несогласованном с городской администрацией митинге сторонников. Следует отметить, что на ту же дату 3 декабря митинги в поддержку Навального согласованы и официально подтверждены в семи российских городах.

Несанкционированный митинг в Самаре Навальный и его сторонники собираются провести 3 декабря в 16:00 на площади Кирова. При этом сам Навальный выбрал именно незаконную акцию, в то время как его сторонники вполне легально будут митинговать в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Улан-Удэ, Кургане, Костроме и Орле.

Примечательно, что при наличии согласований в ряде крупных городов оппозиционер и его команда упорно продолжают поездки именно по тем регионам, где власти не согласовывали их массовые акции. По мнению экспертов и независимых наблюдателей, новая тактика Навального во многом применяется вынуждено, в отсутствие роста базы поддержки в регионах и невозможности демонстрации массовости на собственных мероприятиях.

Попытка перевести акции в формат уличного противостояния на сегодняшний момент является, пожалуй, единственным способом привлечь внимание к так называемой «избирательной кампании» Навального.

Добавил nikandrovich nikandrovich 10 часов 58 минут назад
13 комментариев
проблема (2)
Комментарии участников:
Stopor
+14
Stopor, 10 часов 55 минут назад , url

Что ещё делать Паниковскому, как не выдвать себя за великого слепого.

nikandrovich
+14
nikandrovich, 10 часов 45 минут назад , url

Что ещё делать.....

 

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источник: pbs.twimg.com

Stopor
+11
Stopor, 10 часов 39 минут назад , url

Это вже какойта Венивальчак получается.

V.I.Baranov
0
V.I.Baranov, 7 часов 28 минут назад , url

Та ни! Це Венинавальчак! ++++++++++++++++++++++++

Лиман
+8
Лиман, 10 часов 43 минуты назад , url

Flinky
+9
Flinky, 10 часов 33 минуты назад , url

Нет покоя ипанутым.

Лиман
+14
Лиман, 10 часов 24 минуты назад , url

Проклятый режим никак не хочет замечать Лешика, нужно как-то заставить его это сделать.

nikandrovich
+14
nikandrovich, 9 часов 19 минут назад , url

источник: pbs.twimg.com

oleg_ws
+9
oleg_ws, 9 часов 22 минуты назад , url

Власти согласовали проведение 3 декабря митинги сторонников оппозиционера в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и ряде других городов. Однако Навальный посетит не их, а несогласованную акцию в Самаре

 Ну так сам митинг ему на фиг нужен. Ему нужен только скандал

waplaw
+7
waplaw, 9 часов 10 минут назад , url

На зло бабуле отморожу уши)))

V.I.Baranov
+2
V.I.Baranov, 7 часов 25 минут назад , url

Мысль свежая! Думаю её Навальный услышит и к кремлёвской брусчатке мошонку прибьёт!   А среди собравшихся зрителей проведёт митинг!

shaman
0
shaman, 3 часа 55 минут назад , url

Почему мошонку? Сиськи же :)

fStrange
-1
fStrange, 2 часа 19 минут назад , url

А что мешает власти вспомнить про Конституцию и согласовывать митинги везде?

Это неговоря уж о том, что митинги согласовываются там где у Навального нет посещения в графике.

В Рнд к примеру который запланирован для посещения власти ничего не согласовывают. Видимо чтобы потом прокукарекать что согласовали митинг в Задрищенске но Навальный туда не поехал и ему нужен скандал!



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