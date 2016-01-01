Что ещё делать Паниковскому, как не выдвать себя за великого слепого.
Что ещё делать.....
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источник: pbs.twimg.com
Та ни! Це Венинавальчак! ++++++++++++++++++++++++
Проклятый режим никак не хочет замечать Лешика, нужно как-то заставить его это сделать.
источник: pbs.twimg.com
Власти согласовали проведение 3 декабря митинги сторонников оппозиционера в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и ряде других городов. Однако Навальный посетит не их, а несогласованную акцию в Самаре
Ну так сам митинг ему на фиг нужен. Ему нужен только скандал
Мысль свежая! Думаю её Навальный услышит и к кремлёвской брусчатке мошонку прибьёт! А среди собравшихся зрителей проведёт митинг!
А что мешает власти вспомнить про Конституцию и согласовывать митинги везде?
Это неговоря уж о том, что митинги согласовываются там где у Навального нет посещения в графике.
В Рнд к примеру который запланирован для посещения власти ничего не согласовывают. Видимо чтобы потом прокукарекать что согласовали митинг в Задрищенске но Навальный туда не поехал и ему нужен скандал!
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