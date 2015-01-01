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Newsweek: США и Западная Европа могут сильно проиграть в войне против России без помощи Китая

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Newsweek: США и Западная Европа могут сильно проиграть в войне против России без помощи Китая

«НАТО, возможно, не готово к военному конфликту со своим главным противником, Россией, без помощи другого важнейшего конкурента, Китая, по мнению группы ведущих экспертов и бывших официальных лиц», — пишет в Newsweek Том О'Коннор.

Globsec — связанная с НАТО словацкая НКО — опубликовала свою оценку того, что обязан делать западный военный альянс в Европе, где и НАТО, и Россия участвуют в массированной гонке вооружений, невиданной со времен холодной войны. Группа экспертов во главе с генералом морской пехоты в отставке Джоном Алленом призвала НАТО «перейти к более масштабному процессу адаптации» с целью защищаться, по ее мнению, от «продвинутой в военном отношении России», говорится в статье.

«Отчасти эта стратегия включает в себя попытки начать диалог с государствами, не входящими в НАТО, такими как Австралия, Китай, Индия, Япония и Южная Корея», — отмечает корреспондент.

«В докладе содержится призыв к НАТО, столкнувшемуся с историческими вызовами его глобальным задачам, попытаться наладить контакт со следующей после США и России ведущей военной державой. Китай не только создал крупнейшую в мире регулярную армию — председатель КНР Си Цзиньпин готовится обновить и революционизировать свои вооруженные силы, превратив их в „созданную для борьбы“ армию мирового класса», — говорится в статье.

«Впрочем, попытки наладить диалог с Китаем могут быть трудными, поскольку Россия старательно заигрывала со своим соседом в последние годы и они сплошь и рядом координировали усилия против Запада в качестве постоянных членов Совбеза ООН», — отмечает О'Коннор.

Добавил gorvl gorvl 9 часов 55 минут назад
1 комментарий
проблема (1)
Комментарии участников:
liquidvae
0
liquidvae, 8 часов 28 минут назад , url

Австралия, Китай, Индия, Япония и Южная Корея

Всем российских богатств наобещают? Западным стратегам жадность глаза застит. Не все вместо российских городов выженные поля видят.

Россия старательно заигрывала

По себе меряют, суки. Россия не заигрывала, Россия строила отношения.



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