«НАТО, возможно, не готово к военному конфликту со своим главным противником, Россией, без помощи другого важнейшего конкурента, Китая, по мнению группы ведущих экспертов и бывших официальных лиц», — пишет в Newsweek Том О'Коннор.

Globsec — связанная с НАТО словацкая НКО — опубликовала свою оценку того, что обязан делать западный военный альянс в Европе, где и НАТО, и Россия участвуют в массированной гонке вооружений, невиданной со времен холодной войны. Группа экспертов во главе с генералом морской пехоты в отставке Джоном Алленом призвала НАТО «перейти к более масштабному процессу адаптации» с целью защищаться, по ее мнению, от «продвинутой в военном отношении России», говорится в статье.

«Отчасти эта стратегия включает в себя попытки начать диалог с государствами, не входящими в НАТО, такими как Австралия, Китай, Индия, Япония и Южная Корея», — отмечает корреспондент.

«В докладе содержится призыв к НАТО, столкнувшемуся с историческими вызовами его глобальным задачам, попытаться наладить контакт со следующей после США и России ведущей военной державой. Китай не только создал крупнейшую в мире регулярную армию — председатель КНР Си Цзиньпин готовится обновить и революционизировать свои вооруженные силы, превратив их в „созданную для борьбы“ армию мирового класса», — говорится в статье.

«Впрочем, попытки наладить диалог с Китаем могут быть трудными, поскольку Россия старательно заигрывала со своим соседом в последние годы и они сплошь и рядом координировали усилия против Запада в качестве постоянных членов Совбеза ООН», — отмечает О'Коннор.