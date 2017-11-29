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Россия в СБ ООН потребовала пересмотра трансграничных гуманитарных операций в Сирии

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя © Валерий Шарифулин/ТАСС

Операции по доставке гуманитарной помощи в Сирию из соседних стран в обход Дамаска, санкционированные Советом Безопасности ООН в 2014 году, не могут продолжаться в нынешнем виде и требуют пересмотра. Об этом в среду заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совбеза.

По его словам, Совбезу «предстоит серьезный разговор на тему трансграничных операций в отсутствие должного качества их мониторинга». Он сообщил, что на следующей неделе Москва запросит проведение консультаций по вопросу таких операций, срок полномочий на осуществление которых истечет в январе 2018 года.

«В нынешнем виде этот механизм сохраняться не может, он ущемляет суверенитет Сирии и противоречит принципам чрезвычайного гуманитарного содействия, согласованным Генассамблеей ООН. Поэтому в свое время он стал беспрецедентной экстренной мерой, которая сегодня требует переоценки», — сказал дипломат.

Он отметил, что ООН в настоящий момент играет второстепенную роль в осуществлении трансграничных операций, а «первую скрипку на этом направлении играют НПО [неправительственные организации]». «Не выполняются требования резолюции Совета Безопасности 2165 о том, что помощь, переправляемая через обозначенные в ней пограничные переходы, должна идти во все районы Сирии. Куда она попадает на самом деле, узнать невозможно. Есть понимание, что таким путем подпитываются лишь удерживаемые вооруженными группировками районы», — подчеркнул Небензя.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий. Кроме того, резолюция 2165 предусматривает открытие нескольких погранпереходов на границах Сирии, а также развертывание специальной мониторинговой миссии ООН для проверки поступающих в страну грузов с целью недопущения поставок оружия.

С тех пор СБ ООН ежегодно принимает резолюции, санкционирующие продолжение трансграничных операций. В последний раз такой документ был одобрен 21 декабря 2016 года, при этом Россия его поддержала. Срок полномочий на проведение конвоев через границы Сирии истечет 18 января.

Действия коалиции в Сирии

По словам постпреда РФ, коалиция во главе с США предпринимает реальные шаги по расчленению Сирии, создавая органы самоуправления в районах, освобожденных от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Небензя сообщил, что поступают сведения о том, что «при непосредственном участии коалиции в освобожденных от ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) районах создаются некие местные органы власти, с которыми обговариваются меры по экономическому восстановлению», при этом с сирийскими властями эти вопросы не обсуждаются.

«Мы уже не раз слышали необоснованные опасения, что на территориальной целостности Сирии якобы может сказаться формирование зон деэскалации. Мы последовательно опровергали эти инсинуации, а вот то, чем занимается коалиция, — это реальные шаги по расчленению страны», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что «данное иностранное присутствие вообще находится в Сирии незаконно, как бы ни старались отдельные официальные лица подыскать юридические обоснования». «Их просто не существует», — отметил постпред РФ.

Небензя также обратил внимание на «попытки оккупационных сил закрепиться в Сирии на неопределенных срок». По его словам, это «никак не связано с контртеррористическими усилиями, которые, как нас уверяют, являются единственной задачей коалиции».

Как ранее сообщила газета The Washington Post, власти США намереваются сохранить свое военное присутствие на севере Сирии и после разгрома ИГ, в том числе, чтобы не допустить восстановления там контроля со стороны правительственных войск, поддерживаемых Ираном.

Операция в Ракке

Небензя добавил, что коалиция пытается скрыть тяжелые последствия своей операции по освобождению Ракки от ИГ. По его словам, у Москвы вызывает «большую тревогу гуманитарная ситуация в Ракке, вызванная, в первую очередь, неизбирательными силовыми действиями коалиции». «Сейчас Соединенными Штатами и их основными союзниками предпринимаются шаги, в том числе в информационном пространстве, чтобы скрыть тяжелые последствия своей военной операции», — сказал Небензя.

Он констатировал, что происходящее сейчас в Ракке — это «тайна за семью печатями». «Причина прозаична. Коалиции есть, что скрывать от международной общественности: существенные жертвы среди мирного населения и огромные разрушения», — отметил постпред РФ.

Он также обратил внимание на информацию о сделке, заключенной при освобождении Ракки между «курируемыми коалицией военизированными группировками» и террористами ИГ, и выразил обеспокоенность положением бежавших из города людей, которые содержатся «в нечеловеческих условиях» в лагерях для перемещенных лиц.

Ранее Сирия направила письмо в ООН, в котором утверждается, что коалиция пытается замести следы преступлений, совершенных при освобождении Ракки от ИГ. Как заявил поверенный в делах Сирии в ООН Мунзер Мунзер, авиация коалиции устроила «кровавую бойню, унесшую тысячи жизней, а сам город стерла с лица земли».

Как заявил в среду Небензя, для того, чтобы скрыть от общественности происходящее в Ракке, США и их союзники обратились к испытанному отвлекающему приему, акцентируя внимание на ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте и делая из нее «альтернативную трагедию дня». В предместье сирийской столицы, пояснил постпред РФ, продолжаются столкновения между различными вооруженными формированиями. Дипломат сообщил, что Москва «проводит интенсивные контакты», чтобы помочь урегулировать ситуацию в Восточной Гуте, обеспечить туда гуманитарный доступ и эвакуировать раненых. Он также донес до сведения членов СБ, что некоторое время назад сирийские власти объявили в этом районе «период тишины».

Добавил waplaw waplaw 9 часов 43 минуты назад
2 комментария
проблема (1)
Комментарии участников:
Лиман
+1
Лиман, 7 часов 27 минут назад , url

Появилась инфа

«Его не казнили, он живой»: ростовчанин Заболотний, воевавший против ИГИЛ, по-прежнему находится в плену

Донской казак Роман Заболотний, попавший плен к боевикам ИГИЛ (организация запрещена в России. — Прим. ред.), остался жив. Об этом корреспонденту 161.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что российского добровольца боевики казнили.

— Он по-прежнему в плену. Сейчас судьба нашего земляка и его товарища Григория Цуркана решается на переговорах в Иране. Есть несколько способов вызволить ребят оттуда, включая обмен пленными. Главное, что их жизни теперь ничто не угрожает, — рассказал собеседник.

Напомним, в начале октября подконтрольное террористам агентство «Амак» распространило видео, в котором двое мужчин называют себя российскими военнопленными в Сирии. Один из них оказался жителем поселка Рассвет Аксайского района Романом Заболотним, а другой — Григорием Цурканом из Московской области. Оба мужчины выглядели измученными, на их лицах были видны следы побоев.

Несколько дней спустя солдат правительственных войск Сирии рассказал арабскому сайту Arabitoday.com о последнем бое Заболотнего и Цуркана, когда колонна сирийских и российских бойцов попала в засаду. Как отметил очевидец, у русских закончились боеприпасы, и они пошли врукопашную. Однако боевиков оказалось слишком много.

После этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА «Новости», что оба бойца, попавшие в плен в Сирии, погибли от рук террористов. При этом видео казни так и не появилось.
— Подтверждается информация, что после той части видеообращения, которая была показана в социальных сетях, им подсунули бумагу, которую они должны были прочитать на камеру… Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились требованию, — рассказывал ранее Водолацкий.

— Мы пока не знаем, когда Роман Заболотний вернется на родину, это сложный и длительный процесс. Но будем надеяться, что переговоры завершатся в ближайшее время, — прокомментировал 161.ru информированный источник.

shaman
+1
shaman, 3 часа 58 минут назад , url

«Российские военнопленные» — это кадровые военные ВС РФ (если вдруг их в плен возьмут), а не непонятные «казаки». Это из разряда путинвведивойска.
Никакие ЧВК России в Сирии не нужны. Для скользких для РФ моментов есть турки, иранцы и т.д., присутствующие в Сирии официально, в отличие от каких-то мутных ребят. «белые каски 2.0 под новым углом и соусом»



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