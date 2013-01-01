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Набиуллина с Силуановым заслужили похвалу МВФ за… разрушение экономики России

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Набиуллина с Силуановым заслужили похвалу МВФ за… разрушение экономики России

1. Набиуллина с Силуановым заслужили похвалу МВФ

Международный валютный фонд советует российскому ЦБ заменить источник средств, за счет которых по новой схеме санируются проблемные банки. Об этом говорится в отчете фонда Ротшильдов после визита в Москву миссии МВФ в середине ноября этого года. По мнению кураторов Набиуллиной, в этом механизме фондирование ЦБ можно было бы заменить на бюджетные средства федерального правительства.

2. «Страх» ЦБ: ростовщики взяли граждан «за горло»

Банк России посоветовал ограничить выдачу кредитов населению страны. С таким заявлением сегодня выступил один из самых одиозных заместителей Набиуллиной Василий Поздышев на встрече с банкирами. Причина: финансовое положение соотечественников настолько плачевно, что люди вынуждены брать кредиты от безысходности, порой не задумываясь о том, как впоследствии погашать свои долги перед ростовщиками.

3. ЦБ «простил» 17 млрд вкладчикам «Югры»

И в продолжение темы двойных стандартов в политике нынешнего руководства Банка России. Инициативная группа вкладчиков банка «Югра» обратилась с письмом во временную администрацию Бинбанка с предложением передать портфель вкладов и активов из «Югры» в Бинбанк. Речь идет о вкладчиках-«превышенцах», чьи депозиты оказались больше страховой суммы в 1,4 млн руб. Всего таких вкладов в «Югре» было почти на 17 млрд руб.

4. Ипотека станет недоступной!

Ипотека может стать уже в следующем году недоступной для трети покупателей новостроек массового сегмента. Причина — ужесточение правил кредитования, готовящееся Центробанком.

5. Эксклюзив: ЦБ больше, чем Газпром и Роснефть вместе взятые?

Центральный банк — это не просто институт, который регулирует финансовый и страховой рынки, а также рынок негосударственного пенсионного обеспечения. Это еще и бизнес-структура, ставящая перед собой главную цель – получение прибыли. Использование Центробанка в качестве инструмента обогащения ростовщиков всегда носило скрытый характер.

6. Что скрывается за проектом создания валюты USC?

Затаив дыхание, люди, далекие от тонкостей финансового рынка, наблюдают за ростом т. н. криптовалют, одна из которых пробила вверх отметку в 10 тысяч долларов, и подсчитывают свои «потери». Дескать, если бы раньше вложился в эту пирамиду, то сейчас «катался бы, как сыр в масле». Профессиональные игроки и их кураторы посмеиваются над этой алчностью дилетантов и приумножают свои состояния. Более того, разрабатываются и новые проекты т. н. «цифровых денег».

 

Добавил v8 v8 9 часов 41 минуту назад
13 комментариев
проблема (9)
Комментарии участников:
Stopor
+2
Stopor, 9 часов 30 минут назад , url

Экономист, когда уже доллар будет по сто обещанных рублей? У меня мороженые ежи заканчиваются.

waplaw
+1
waplaw, 9 часов 22 минуты назад , url

Заголовок хороший)))

Stopor
0
Stopor, 9 часов 18 минут назад , url

ага. Как говаривали форумчане — аффтар жжот напалмом. ))

v8
-4
v8, 8 часов 40 минут назад , url

очень хочешь?

Stopor
+2
Stopor, 8 часов 38 минут назад , url

Ты не еврей как я, чтобы отвечать вопросом на вопрос. Но зачёт за классический уход от ответа. Поздравляю.

v8
-2
v8, 8 часов 35 минут назад , url

опять фантазии.

так кто тебе обещал то?

Stopor
+1
Stopor, 8 часов 32 минуты назад , url

Твои публикации. Внезапно одолел склероз, хочешь пруфы?

v8
0
v8, 8 часов 28 минут назад , url

ты опять попутал мягкое с тёплым. у меня тут нет публикаций. я их не пишу. так что спрашивай у интервьюируемого.

Stopor
0
Stopor, 8 часов 27 минут назад , url

Ну нету, так нету. Тогда и эту под лопату, раз ты не против.

v8
0
v8, 8 часов 23 минуты назад , url

 против я или нет, дело твоё. я вообще не могу влиять на твоё решение, под лопату или куда. это твоё право. так что меня к этому не привязывай. да и свою оценку ты давно поставил. наслаждайся лживой пропагандой дальше. удачи.

Stopor
0
Stopor, 8 часов 14 минут назад , url

Уже насладился. Спасибо за доставленное удовольствие. ))

istinspring
-1
istinspring, 2 часа 51 минуту назад , url

v8 смотрит всякое говно, шарлатанов, экстрасенсов. короче его уровень.



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