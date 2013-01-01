1. Набиуллина с Силуановым заслужили похвалу МВФ

Международный валютный фонд советует российскому ЦБ заменить источник средств, за счет которых по новой схеме санируются проблемные банки. Об этом говорится в отчете фонда Ротшильдов после визита в Москву миссии МВФ в середине ноября этого года. По мнению кураторов Набиуллиной, в этом механизме фондирование ЦБ можно было бы заменить на бюджетные средства федерального правительства.

2. «Страх» ЦБ: ростовщики взяли граждан «за горло»

Банк России посоветовал ограничить выдачу кредитов населению страны. С таким заявлением сегодня выступил один из самых одиозных заместителей Набиуллиной Василий Поздышев на встрече с банкирами. Причина: финансовое положение соотечественников настолько плачевно, что люди вынуждены брать кредиты от безысходности, порой не задумываясь о том, как впоследствии погашать свои долги перед ростовщиками.

3. ЦБ «простил» 17 млрд вкладчикам «Югры»

И в продолжение темы двойных стандартов в политике нынешнего руководства Банка России. Инициативная группа вкладчиков банка «Югра» обратилась с письмом во временную администрацию Бинбанка с предложением передать портфель вкладов и активов из «Югры» в Бинбанк. Речь идет о вкладчиках-«превышенцах», чьи депозиты оказались больше страховой суммы в 1,4 млн руб. Всего таких вкладов в «Югре» было почти на 17 млрд руб.

4. Ипотека станет недоступной!

Ипотека может стать уже в следующем году недоступной для трети покупателей новостроек массового сегмента. Причина — ужесточение правил кредитования, готовящееся Центробанком.

5. Эксклюзив: ЦБ больше, чем Газпром и Роснефть вместе взятые?

Центральный банк — это не просто институт, который регулирует финансовый и страховой рынки, а также рынок негосударственного пенсионного обеспечения. Это еще и бизнес-структура, ставящая перед собой главную цель – получение прибыли. Использование Центробанка в качестве инструмента обогащения ростовщиков всегда носило скрытый характер.

6. Что скрывается за проектом создания валюты USC?

Затаив дыхание, люди, далекие от тонкостей финансового рынка, наблюдают за ростом т. н. криптовалют, одна из которых пробила вверх отметку в 10 тысяч долларов, и подсчитывают свои «потери». Дескать, если бы раньше вложился в эту пирамиду, то сейчас «катался бы, как сыр в масле». Профессиональные игроки и их кураторы посмеиваются над этой алчностью дилетантов и приумножают свои состояния. Более того, разрабатываются и новые проекты т. н. «цифровых денег».