источник: tehnowar.ru

Лондон договорился с Брюсселем об «отступном» за выход из ЕС и заплатит за это порядка 60 миллиардов евро. С учетом колоссальных финансовых потерь, связанных с Brexit, найти эти деньги будет непросто, но выход, судя по всему, найден: их отберут у облюбовавшей Британию российской «офшорной аристократии»



Британские СМИ сообщают, что Лондон, наконец, договорился с Брюсселем, сколько Британия заплатит за Brexit. Это будет примерно 60 миллиардов евро. Более точная сумма компенсации, пишет газета " Телеграф", определится после уточнения технических деталей. Эту тщательно проработанную экспертами тему обсудят в ходе запланированной на 4 декабря встречи британский премьер-министр Тереза Мэй и глава Европейского совета Дональд Туск. Окончательную сумму назовут в марте 2019 года – она будет или чуть выше, или чуть ниже уже названной цифры, которая заметно превосходит то, что Лондон был готов ранее заплатить и находится ближе к нижнему пределу того, чего требовал, по сообщениям, от Лондона Брюссель. Некоторые газеты пишут, что, возможно, эта сумма даже не будет названа, чтобы не ставить обе договорившиеся об объеме выплаты стороны в неловкое положение.



Данный платеж вызван тем, что финансовое планирование в ЕС имеет перспективный характер – на годы вперед, и в Брюсселе при этом учитывался британский вклад, которого из-за Brexit уже не будет. Вместо него будет отступное, без выплаты которого европейцы не намерены обсуждать с островитянами другие важные вопросы, связанные с «разводом». Но вот откуда возьмутся эти деньги в то время, когда Британия и без того несет колоссальные финансовые убытки от «развода» с ЕС? Это сейчас становится самым интересным вопросом.



Пока одни расходы



Действительно, откуда? Из Британии в Париж, Франкфурт-на-Майне, Амстердам, Дублин и другие центры в ЕС побежали местные и иностранные банки и компании, заинтересованные в работе на едином европейском рынке, находившиеся в Британии учреждения ЕС. Уезжают люди, уходят деньги, причем это только начало. Но какое начало! До окончательного выхода Британии из ЕС в марте 2019 года еще далеко, а процесс, как говорится, уже вовсю пошел.



Согласно газете деловых кругов «Файнэншл таймс», ссылающейся на официальную статистику ЕС, с июня 2016 года, когда состоялся референдум по Brexit, по июнь 2017 года европейскими банками выведено из Британии активов на сумму 350 миллиардов евро. Активы банков из ЕС сократились в Британии за год на 17% — до 1,59 триллиона евро. С 1,67 триллиона до 1,34 триллиона евро сократилась и сумма их финансовых обязательств в королевстве.



С британской стороны, причем речь идет тут о бюджетных расходах, министерство финансов, по свидетельству главы ведомства Филиппа Хаммонда, вложило в подготовку к Brexit 700 миллионов фунтов стерлингов. Созданный для этих целей финансовый резерв составляет три миллиарда фунтов стерлингов. Понятно, что всё это еще мелочи, расходов будет намного больше. Если повезет, британцы их потом так или иначе «отыграют», но это будет потом, а деньги нужны сейчас.



Сплошные «совпадения»



Их, безусловно, найдут. И, кажется, уже понятно, каким образом. Обратим внимание на ряд интересных «совпадений». Даже официоз Би-би-си недоумевает, с чего это вдруг с интервалом в неделю премьер Тереза Мэй обрушивается на Россию с самой жесткой критикой по всем направлениям. Такого не бывало даже в годы «холодной войны», когда Россия была коммунистической и имела на своем гербе серп и молот на фоне земного шара. Агентство со ссылкой на «двух высокопоставленных дипломатов» предположило, что Мэй пытается таким образом «перебить повестку». Иными словами, перевести внимание британской общественности с провалов своей собственной политики и трудностей, связанных с выходом Британии из ЕС, на Россию. Примерно как тореадор использует красную тряпку, чтобы бык его не поднял на рога, что ему почти удалось проделать с Мэй в ходе последних провальных для неё британских выборов. Наверняка эти утверждения справедливы. Но они все же не отвечают до конца на вопрос: почему российская тема в самом негативном ключе всплывает столь часто и агрессивно?



ак, выступая с ежегодной внешнеполитической речью на банкете лорда-мэра Лондонского Сити, Мэй собрала всю ложь и откровенные выдумки, распространяемые на Западе о России, предъявив их в качестве претензий Москве, и сопроводив откровенными угрозами. Она обвинила Россию во вмешательстве в выборы в различных странах мира, попытках «посеять раздор на Западе», «подорвать свободные общества», распространении «фейковых новостей», кибершпионаже и кибератаках, использовании «информационного оружия», нарушении воздушного пространства ряда европейских стран, ну и, естественно, «аннексии Крыма», «разжигании» конфликта на Украине… Премьер утверждала, что характер и масштаб действий Москвы «угрожает международному порядку, от которого мы зависим». Вывод: Россию надо наказать.



С тех пор прошла примерно неделя, и в своей речи на саммите Восточного партнерства в Брюсселе Мэй снова обвинила Россию в «угрожающем» поведении и дестабилизации всего остального мира, назвала «враждебной» страной, пытающейся «разорвать на части коллективное могущество» Запада, призвала слушателей к «бдительности» «в деле защиты разделяемых нами ценностей и идеалов». Вывод: покушающуюся на «наши ценности и идеалы» Россию надо наказать. Обратите внимание на постоянство: Россию и только Россию.



А вот и еще одно совпадение. 2 августа президент США Дональд Трамп под давлением Конгресса, где почти все были за, подписал Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», согласно которому госсекретарь, министерство финансов США, руководитель Службы национальной разведки обязаны в 180-дневный срок представить на Капитолий доклад о крупнейших российских предпринимателях, связанных так или иначе с Кремлем. В нем должны быть указаны размеры и источники их доходов, сведения об активах родственников, в том числе жен, братьев, сестер, детей и родителей, информация об их деловых контактах с иностранными компаниями. Любой, кто будет соответствовать указанным критериям, может быть подвергнут персональным санкциям, таким как заморозка счетов, запрет на выдачу виз. Иными словами, ограблен, причем в чисто большевистском стиле: «грабь награбленное».



Доклад должен быть готов ко 2 февраля. Его публикация, безусловно, даст старт экспроприации запрятанных в офшорах капиталов российских нуворишей. Для этого все и затевается. Иначе для чего вообще готовить такой доклад и проделывать столь скрупулезную работу?



И что же получается?



А теперь давайте объединим эти «совпадения» в одну общую картину, потому что это вовсе не совпадения. А что? То самое. Подготовка к экспроприации денег российских жуликов, в первых рядах которых окажутся неперспективные для подрывных действий против родины люди. Их «тяжелая доля» должна будет устрашить и поднять против российской власти других, куда более опасных жуликов, в которых на Западе еще не разочаровались и на которых по-прежнему рассчитывают.



А теперь представим себе, что свои «нажитые непосильным трудом» капиталы «разоблаченные» американцами российские бизнесмены, чиновники и откровенные бандиты хранят в Лондоне, столице российской «офшорной аристократии». Тем более, что сплошь и рядом это именно так.



Что в этой ситуации должен делать «британский слон», который, как всем давно и хорошо известно, является «лучшим другом» «американского слона»? Правильно, лояльно выполнить свои «союзнические обязательства», показав пример всем остальным странам.



Важный нюанс



Но тут есть один важный нюанс. В Лондоне и британских офшорах, банках и трастах хранят наворованные и уведенные от налогообложения на родине капиталы не только российские подданные. Но и, как наглядно продемонстрировала недавняя публикация «Райского досье» (еще одно совпадение!), бизнесмены, чиновники, жулики и бандиты из почти всех стран мира, даже английская королева. Вот именно для того, чтобы избежать паники, когда британцы наступят на хвост российским богачам, чтобы сохранить доверие к своей криминальной «финансовой прачечной», Мэй так яростно и атакует Россию. Она посылает этим послание остальным иностранным клиентам своего финансового сектора: вас это их никак не затронет. Пострадают только «плохие» русские, которые хранят в офшорах, как утверждают, до 2 триллионов долларов. «Репетиция» на Кипре уже состоялась, все технологии отработаны. Конечно, интересы США будут интересовать на самом деле Лондон в последнюю очередь. Своя рубашка всегда ближе к телу. Проведенное британцами «раскулачивание» российских офшорников позволит заплатить не только за Brexit.



А ведь Путин предупреждал…