Госсовет РК принял во втором чтении законопроект, предусматривающий реструктуризацию и частичное списание долгов крымчан перед украинскими банками.

По словам председателя крымского парламента Владимира Константинова, документ определяет порядок реструктуризации задолженности физических и юридических лиц по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками, деятельность которых на территории РК и Севастополя была прекращена Нацбанком Украины в 2014 году.

Как сказано в законе, списанию в полном объеме подлежит задолженность, которая по состоянию на 18 марта 2014 года не превышала пяти миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ.

Кроме того, кредитные долги будут списаны с неработающих пенсионеров, крымчан, имеющих на иждивении одного и более несовершеннолетних детей, и воспитывающих детей без другого родителя, опекунов одного или более несовершеннолетних, ветеранов боевых действий и других льготных категорий.

Иные заемщики, получившие право на реструктуризацию долга, получат возможность отсрочки выплаты по плану-графику Фонда защиты вкладчиков.