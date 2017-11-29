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В Крыму принят закон о списании долгов перед украинскими банками

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В Крыму принят закон о списании долгов перед украинскими банками

Госсовет РК принял во втором чтении законопроект, предусматривающий реструктуризацию и частичное списание долгов крымчан перед украинскими банками.

По словам председателя крымского парламента Владимира Константинова, документ определяет порядок реструктуризации задолженности физических и юридических лиц по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками, деятельность которых на территории РК и Севастополя была прекращена Нацбанком Украины в 2014 году.

Как сказано в законе, списанию в полном объеме подлежит задолженность, которая по состоянию на 18 марта 2014 года не превышала пяти миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ.

Кроме того, кредитные долги будут списаны с неработающих пенсионеров, крымчан, имеющих на иждивении одного и более несовершеннолетних детей, и воспитывающих детей без другого родителя, опекунов одного или более несовершеннолетних, ветеранов боевых действий и других льготных категорий.

Иные заемщики, получившие право на реструктуризацию долга, получат возможность отсрочки выплаты по плану-графику Фонда защиты вкладчиков.

Добавил nikandrovich nikandrovich 9 часов 26 минут назад
1 комментарий
Комментарии участников:
precedent
-1
precedent, 9 часов 24 минуты назад , url

Компетенция РФ, а не субъекта Федерации 



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