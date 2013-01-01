ЦБ РФ: ставка снизится до 6%, рубль будет стабильным
Центральный банк России считает, что инфляция уже достигла своего дна и дальнейшего снижения не будет. Вместе с тем регулятор не ждет валютных шоков на обозримом будущем.
Инфляция в РФ близка к нижнему уровню, находится «около дна» и дальнейшего ее снижения не ожидается, заявил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин, выступая на форуме Финансового университета.
При этом он отметил, что резкое снижение ключевой ставки, к чему призывают ряд экономистов, не приведет к снижению конечных кредитных ставок, так как российская экономика находится около равновесного уровня.
По его словам, ЦБ будет «очень-очень плавно» снижать ключевую ставку, и если не произойдет никаких шоков в 2018 г., то ключевая ставка снизится до 6-7% в 2019 г., и это будет равновесный уровень.
Что касается шоков, то, по словам другого представителя Банка России — директора департамента денежно-кредитной политики Игоря Дмитриева, регулятор не ждет валютных шоков в предстоящем периоде, имеет необходимый набор инструментов, чтобы их купировать. Это заявление он сделал, выступая на конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).
Игорь Дмитриев
«В части курсовой динамики каких-либо шоков на предстоящем периоде мы не ждем. Потоки по платежному балансу достаточно сбалансированы, у нас есть все инструменты, хорошо апробированные, в формате валютного РЕПО, чтобы в случае возникновения шоков их купировать. Но сейчас на предстоящем горизонте мы не видим ситуации, которая приведет к масштабной волатильности курса».
Возвращаясь к словам Лапина, стоит отметить его комментарий относительно инфляции и инфляционных ожиданий. Судя по всему, уверенного снижения инфляционных ожиданий придется ждать еще около полутора лет, хотя сейчас они и достигли исторических минимумов.
Андрей Липин
«Инфляционные ожидания снижаются вслед за инфляцией. Но снижение очень инерционное, инфляционные ожидания снижаются очень медленно. Сейчас цифра около 9%. По нашим оценкам, если смотреть на другие страны, то надо ждать где-то полтора года. То есть где-то в 2019 г. у нас инфляционные ожидания придут к 4%».
По его мнению, риск резкого снижения ставки заключается в том, что сейчас экономика находится около равновесия, и достаточно агрессивное снижение процентных ставок может привезти к росту процентных ставок конечных заемщиков".
Это довольно спорное утверждение, но такова точка зрения регулятора. В качестве внешних шоков практически все эксперты и участники рынка вспоминают санкции, которые США готовят для России и озвучат в начале следующего года. Однако Банк России не собирается включать новые санкции США в базовый сценарий денежно-кредитной политики, заявил сегодня глава департамента ЦБР Игорь Дмитриев.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ее первый зампред Ксения Юдаева заявили о том, что финансовая система России готова к внешним шокам, включая возможный удар США по внутреннему долгу России в виде ограничения покупки ОФЗ иностранцами.
В итоге регулятор решил не включать новые санкции США в базовый сценарий обновленной ДКП. Подробности новой политики ЦБ будут опубликованы 15 декабря.
Напомним, президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении санкций против РФ. США в начале следующего года должны объявить о новых ограничениях для России, среди которых может быть и ограничение инвестиций в российский госдолг, сообщали ранее «Вести. Экономика».
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