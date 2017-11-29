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Американские СМИ рассказали о гомосексуалистах и трансгендерах в ВСУ

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Американские СМИ рассказали о гомосексуалистах и трансгендерах в ВСУ

В самом начале военного конфликта в Донбассе недостаток численного состава украинской армии восполняли представители ЛГБТ-сообщества, сообщает телеканал NBC.

Журналисты отмечают, что в 2014 году украинская армия была слаба и остро нуждалась в любых новобранцах, чем воспользовались геи и лесбиянки. Они хотели не только помочь военным, но и изменить отношение общества к себе.

Евгения (имя изменено по просьбе героини), 32-летний медик, присоединилась к украинской армии в 2016 году. Она предпочитает не распространяться о своей сексуальной ориентации, так как ее родители приняли эту новость весьма тяжело.

«Мы не касаемся этой темы. А в армии, возможно, кто-то и догадывается, но там действует принцип „Не спрашивай, не говори“, — пояснила Евгения.

Анастасия Полянская, 41-летняя женщина-трансгендер, поступила добровольцем в ВСУ в 2015 году. По ее словам, ориентация и пол военнослужащих не должны были иметь значения, но ее особенности ей все же мешали. Однако Анастасия выразила надежду, что эта ситуация изменится.

Добавил ramstor ramstor 9 часов 18 минут назад
3 комментария
проблема (1)
Комментарии участников:
Лиман
+1
Лиман, 7 часов 2 минуты назад , url

Из допрос пленного ВСУ

shaman
+1
shaman, 6 часов 56 минут назад , url

Ну как тут не вспомнить армию боевых 321-ов. Что в Mad Max было фарсом, в 404 стало реальностью.

istinspring
-1
istinspring, 2 часа 45 минут назад , url

«не спрашивай не говори»? это прям калька с американского «don't ask don't tell».

короче внутри американского общества уже давно растет раздражение, украиной, которая по их мнению наглухо коррумипирована, и ведет себя крайне нагло клянча деньги у джентальменов, да и инфа про обстрелы, убийства просачивается. 2ое самое страшное, я уже давно говорил и на реддите тоже, что у западного плебса есть такое свойство, они будут яростно поддерживать любое говно с лейблами своубода и демократия, но ровно до тех пор пока субъект не начинает лезть к ним в карман за их taxpayer dollar.

собственно текст выше наивная попытка медиа как бы сказать обывателю «они нам идеологически близки!». хотя блять кто-нибудь реально верит что в укр. в воинской среде более толлерантны к девиантам чем у нас?



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