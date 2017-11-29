Ну как тут не вспомнить армию боевых 321-ов. Что в Mad Max было фарсом, в 404 стало реальностью.
«не спрашивай не говори»? это прям калька с американского «don't ask don't tell».
короче внутри американского общества уже давно растет раздражение, украиной, которая по их мнению наглухо коррумипирована, и ведет себя крайне нагло клянча деньги у джентальменов, да и инфа про обстрелы, убийства просачивается. 2ое самое страшное, я уже давно говорил и на реддите тоже, что у западного плебса есть такое свойство, они будут яростно поддерживать любое говно с лейблами своубода и демократия, но ровно до тех пор пока субъект не начинает лезть к ним в карман за их taxpayer dollar.
собственно текст выше наивная попытка медиа как бы сказать обывателю «они нам идеологически близки!». хотя блять кто-нибудь реально верит что в укр. в воинской среде более толлерантны к девиантам чем у нас?
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