Американская разведка подозревает, что к «акустическим атакам» на дипломатов США в Гаване причастна Россия, сообщает CBS.



По данным телеканала, в сентябре сотрудник Агентства США по международному развитию (АМР) и его супруга, работавшие в Узбекистане, пожаловались на симптомы, схожие с теми, что были зафиксированы у дипломатов, которые подверглись «акустической атаке» в Гаване. В связи с тем, что Россия находится в дружеских отношениях с Кубой и Узбекистаном, источники CBS в сфере безопасности посчитали, что к атакам может быть причастна Москва.

В то же время в госдепе не подтвердили факт «акустической атаки» в Ташкенте, хотя оба пострадавших были доставлены в США для прохождения медицинского обследования.



Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов. В конце сентября ведомство опубликовало предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на дипломатов США на Кубе.