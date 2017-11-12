Комментарии участников:
Первоисточник от 12.11.2017
www.politico.com/story/2017/11/12/cuba-attacks-cold-war-technology-244787
Причем сразу новость прошла по
www.ukrinform.ru/rubric-world/2342697-akusticeskaa-ataka-na-diplomatov-ssa-dopuskaut-ispolzovanie-tehnologii-sssr.html
Все просто, когда в англотексте возникает слово Москва, Россия
Что характерно, отлично помню передачи по дискавери про американское (и вроде израильское) аккустическое оружие :)
Судя по сообщениям, оно вообще у нас любому доступно. Егов Липецке недавно даже дети опробовали :)))
Дык, если у нас у детей такие игрушки, что говорить про взрослых :)
Это они еще не в курсе, что у нас у каждого ядрёный реактор дома и пара калибров в погребе :) Про медведя, балалайку и стратегический запас водки у каждого русского они вроде в курсе уже.
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