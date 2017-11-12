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Комментарии

Москву обвинили в "акустических атаках" на американских дипломатов

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Американская разведка подозревает, что к «акустическим атакам» на дипломатов США в Гаване причастна Россия, сообщает CBS.


По данным телеканала, в сентябре сотрудник Агентства США по международному развитию (АМР) и его супруга, работавшие в Узбекистане, пожаловались на симптомы, схожие с теми, что были зафиксированы у дипломатов, которые подверглись «акустической атаке» в Гаване. В связи с тем, что Россия находится в дружеских отношениях с Кубой и Узбекистаном, источники CBS в сфере безопасности посчитали, что к атакам может быть причастна Москва.
В то же время в госдепе не подтвердили факт «акустической атаки» в Ташкенте, хотя оба пострадавших были доставлены в США для прохождения медицинского обследования.


Ранее госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов. В конце сентября ведомство опубликовало предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на дипломатов США на Кубе.

Добавил precedent precedent 8 часов 21 минуту назад
10 комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
precedent
+3
precedent, 8 часов 20 минут назад , url

Нажрутся, обколются всякой дрянью глюкозавры...

Stopor
+3
Stopor, 8 часов 2 минуты назад , url

Пора шапочки из фольги носить.

shaman
+2
shaman, 6 часов 54 минуты назад , url

в данном случае — беруши. Из болтов на 48.

Лиман
+3
Лиман, 7 часов 14 минут назад , url

Первоисточник от 12.11.2017

www.politico.com/story/2017/11/12/cuba-attacks-cold-war-technology-244787

Лиман
+3
Лиман, 7 часов 12 минут назад , url

 Причем сразу новость прошла по 

www.ukrinform.ru/rubric-world/2342697-akusticeskaa-ataka-na-diplomatov-ssa-dopuskaut-ispolzovanie-tehnologii-sssr.html

Лиман
+2
Лиман, 7 часов 11 минут назад , url

 Все просто, когда в англотексте возникает слово Москва, Россия

shaman
+3
shaman, 6 часов 53 минуты назад , url

Что характерно, отлично помню передачи по дискавери про американское (и вроде израильское) аккустическое оружие :)

oleg_ws
+1
oleg_ws, 6 часов 19 минут назад , url

Судя по сообщениям, оно вообще у нас любому доступно. Его

20
в Липецке недавно даже дети опробовали   :)))

shaman
+1
shaman, 5 часов 54 минуты назад , url

Дык, если у нас у детей такие игрушки, что говорить про взрослых :)
Это они еще не в курсе, что у нас у каждого ядрёный реактор дома и пара калибров в погребе :) Про медведя, балалайку и стратегический запас водки у каждого русского они вроде в курсе уже.

Anton-f
0
Anton-f, 1 час 13 минут назад , url

Это был ответ американцев на Кубу и Узбекистан.



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