Промышленники начинают революцию в строительстве, которая закончит зависть к США

Строительные технологии в России сегодня активно меняются. Промышленники зафиксировали рост спроса на прокатные балки на 10% в этом году относительно прошлого.

Металлурги учат отечественных строителей новым технологиям и сейчас разрабатывают серию типовых зданий, где будет собрано от тысячи до 2 тысяч типовых строительных проектов, которые будут бесплатно предложены участникам рынка. Это удешевит проектирование и повысит популярность балки при строительстве промышленных зданий. Все благодаря новым материалам: уже доступным, но еще непривычным.

Раскрыт секрет, который мучал, вероятно, не одного поколение россиян. Вопрос смутно напрашивался сам собой, когда сравнивались фотографии недостижимого для многих жителей СССР Нью-Йорка и окружавшей действительности.

Почему там еще в середине прошлого века, еще во времена немого кино, ввысь взлетали стоэтажные небоскребы, а в самой передовой стране развитого коммунизма о таких проектах оставалось только мечтать? Все дело, как оказалось, в военной тайне.

«Постановление ЦК КПСС когда-то сделало нашу страну — страной „победившего железобетона“. Как только приравняли металл к стратегическому сырью — у нас в стране начала формироваться школа проектировщиков абсолютно отличная от всего мира», — поясняет Евгений Самарин менеджер проекта ЕВРАЗа по развитию рынка металлоконструкций. В результате, отечественные архитекторы ориентировались на, по счастью, непригодный в танкостроении бетон, а из него построить что-то действительно высокое и при этом изящное — сложнее.

Но, время прошло, эпоха военного коммунизма закончилась, а небоскребы так и не взлетели. По словам Евгения Самарина, все дело в учебниках: «Зачастую мы получаем проектные решения в бетоне там, где, в общем-то, и не надо, потому что так привыкли. Учили годами — переучивать очень тяжело».

Тем не менее, рынок металлопроката для строительства в России в настоящее время растет и достаточно высокими темпами. В том числе и благодаря качеству отечественной продукции.

Когда человечество научилось добывать железо, то на несколько тысячелетий одним из главных вопросов цивилизации, обеспечивающим военное преимущество, стал вопрос — как избавиться от содержащегося в сплавах углерода. По легендам, японцы для этого закапывали лучшие клинки в болотистую почву, где кислоты разъедали металл и удаляли ненужную примесь, а сирийцы делали что-то и вовсе невообразимое и так и не раскрытое, создавая свою дамасскую сталь. Все эти методы были сложны, долги и позволяли получить считанные килограммы низкоуглеродистого железа. Конвертерная печь ЕВРАЗа за полчаса превращает 160 тонн чугуна в сталь, удаляя из них ненужный углерод. Все за счет продувки чистым кислородом, который сжигает примесь прямо в расплаве.

Конвертер Нижнетагильского комбината, кстати, имеет свою историю: «Генеральный секретарь Хрущев немного знал металлургию. Когда стал руководителем Союза — его пригласили в Австрию и там показали первый

в мире конвертерный цех. И он увидел, что там плавка производится за 30-40 минут, когда в мартеновской печи она занимает примерно 8 часов. Возмутился и когда вернулся — собрал металлургов, поднял шум и в стране скоростным методом начали проектировать конвертерный цех», — рассказывает во время экскурсии по заводу Михаил Аршанский, советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК, проработавший на заводе более 60 лет.

Конвертерный цех — это 4 огромных котла-конвертера, вместимостью в 160 тонн металла каждый. Чугун в нем разогревается до 1600 градусов и продувается чистым кислородом. Температура такая, что когда котел наклоняется для сливания готовой стали — это маленькое солнце на расстоянии в 50 метров обжигает незащищенные участки кожи.

В принципе нечто подобное происходит с метеоритами, железо из которых в древности считалось лучшим. Попадая в атмосферу болид раскаляется и плавится при интенсивной продувке набегающими потоками воздуха, что так же удаляет из него все примеси, оставляя только тяжелые металлы. Раньше такой металл был очень редок и шел только на лучшее вооружение — теперь идет на отливку балок.

Второй особенностью уральского строительного проката является то, что добываемая для них на Качканарском ГОКе руда содержит значительную долю ванадия. Эта примесь используется в танкостроении для получения наиболее прочных сортов брони.

В данном же случае металл получает природное легирование за счет естественного присутствия в нем полезных добавок.

Качество постоянно контролируется в специальной лаборатории. Согласно ГОСТу нормой считается способность металла выдержать удар в 30 джоулей на сантиметр, по словам начальника участка по механическим испытаниям НТМК Владимира Васильева, испытанные образцы показывали до стойкость к удару до 300 джоулей на сантиметр. Если образно, то если в балку шириной 30 сантиметров на скорости 50 км/час врежется танк, то разрушения балки не произойдет, она лишь деформируется и остановит его.

В год ЕВРАЗ НТМК выпускает порядка 700 тысяч тонн балок. Часть идет на строительство в России — часть отправляется на экспорт, включая Арабские эмираты. В том числе, по словам вице-президента ЕВРАЗа Максима Андриасова, идет на сооружение небоскребов Дубаи. В России сейчас лидерами по потреблению балки являются Урал и Центральный регион, где расположены основные заводы, изготавливающие металлоконструкции. А применяются они по всей стране, включая полярные регионы — балка выдерживает температуры до минус 70 градусов Цельсия.

«За 2017 год предприятие освоило 15 новых видов балок, — рассказал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. — В следующем году продолжит расширять сортамент, а к 2020 году планирует добавить к имеющимся 300 наименованиям еще несколько десятков новых профилей». Как поясняют на предприятии, такой обширный перечень необходим для того, чтобы обеспечить все возможные требования заказчиков, каждому из которых необходимы балки, рассчитанные по параметрам прочности, гибкости и устойчивости, а так же цене именно под их проект.

«На сегодняшний день в России доля металлопроката в строительных конструкциях — 13%. В Норвегии — порядка 48%. В Японии почти все сделано из стали. При этом надо понимать, что в Японии серьезная сейсмологическая обстановка — в любой момент может тряхнуть, можно предположить, что они понимают толк в технологиях. И это меня убедило, что рынок металлопроката будет развиваться», — уверен вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов.