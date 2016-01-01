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Экс-сотрудники "Роснефти" арестованы за мошенничество на 300 млн рублей

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источник: interfax.ru

Бывшие сотрудники центрального аппарата и дочерней компании «Роснефти» арестованы по подозрению в мошенничестве на 300 млн рублей, сообщила «Интерфаксу» в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции и Службой безопасности ПАО „НК “Роснефть» вскрыта крупная мошенническая схема с финансовыми средствами дочернего общества компании. На основании оперативной информации, поступившей от службы безопасности ПАО «НК „Роснефть“, задержаны бывшие сотрудники центрального аппарата и дочернего общества компании», — сказала Волк.

По ее словам, установлено, что злоумышленники изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 млрд рублей перед подконтрольной фигурантам организацией. На основании этих документов на расчетный счет подставной фирмы было перечислено более 300 млн рублей, которые затем были обналичены и похищены подозреваемыми.

В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемым предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«Сотрудниками полиции на территории Московского региона, Красноярского края, Ростовской и Тюменской областей проведено 20 обысков. Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сказала Волк.

Она отметила, что оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности продолжаются.

Добавил waplaw waplaw 7 часов 52 минуты назад
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