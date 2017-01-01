источник: moya-planeta.ru

Рисунок двугорбого верблюда был сделан в Каповой пещере на Южном Урале 37 700-14 500 лет назад.

Пресс-служба МГУ

Древнейшее изображение двугорбого верблюда открыто в Каповой пещере (Южный Урал). Возраст изображения предварительно оценивается в интервале от 14 500 до 37 700 лет, однако и в то время на Южном Урале не водились верблюды. Находка подтверждает мнение исследователей, что в верхнем палеолите художники могли мигрировать на дальние расстояния.

В Каповой пещере (Шульган-Таш) открыт уникальный рисунок фигуры верблюда, выполненный красной охрой и частично оконтуренный черной линией, нанесённой древесным углём. Уникальную находку обнаружил известный специалист-реставратор из Андорры Эдуаль Гийаме, которого пригласили органами охраны памятников Башкирии, чтобы удалить из пещеры граффити туристов.

«Расчищенный на известном с конца 1970-х гг. полихромном панно «Лошади и Знаки» рисунок верблюда не имеет аналогов в изобразительных комплексах пещер Франции и Испании, но имеет некоторое сходство с фигурой верблюда из Игнатьевской пещеры. И вероятно, теперь, становится значимым образом верхнепалеолитического пещерного бестиария Южного Урала», комментирует Владислав Житенёв, руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, возглавляющий научное изучение Каповой и Игнатьевской пещер.

«Возраст рисунков на этом панно точно пока не может быть установлен, но результаты уран-ториевого анализа кальцитовых натеков, на которых сделан рисунок и которые его перекрывают, показывают однозначно верхнепалеолитический возраст интервала времени, в который и был нанесён рисунок не ранее 37 700 лет назад, но и не позднее 14 500 лет назад. В раскопах Каповой пещеры датирована пока только верхняя пачка отложений со следами деятельности палеолитических художников, проходившей там около 17 000 – 19 000 лет назад», — заключил учёный.

Художественные особенности и расположение изображений, а также следы деятельности человека в пещере демонстрируют, что традиции организации подземных святилищ верхнего палеолита произошли из Франко-Кантабрии. Однако на таком расстоянии от основного европейского региона распространения памятников с настенными изображениями неизбежно возникали и локальные особенности в развитии изобразительных традиций. Изображение верблюда известно в монгольской пещере Хойд Цэнхэр, настенные изображения которой многие исследователи относят к эпохи верхнего палеолита. Однако стиль некоторых изображений резко отличается от стиля европейских пещерных изображений, в т.ч. и рисунков Каповой пещеры.

Тот факт, что люди, жившие на Южном Урале в Ледниковом периоде, рисовали не только распространённые в пещерах Европы образы лошадей, бизонов, мамонтов и шерстистых носорогов, но и представителей местной фауны, говорит о достаточно долгом развитии традиции пещерного искусства в регионе. Это подтверждает и анализ каменных орудий.