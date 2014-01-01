Российские политики и спортсмены раскритиковали опубликованные американскими СМИ дневники экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в которых он рассказывает о якобы имевших место встречах с тогдашним министром спорта Виталием Мутко, а также пишет про допинг. Москва также выразила удивление тем, что Всемирное антидопинговое агентство верит записям Родченкова.



Заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что у него «нет времени сейчас читать» материал американского издания The New York Times о допинге, где были опубликованы дневники информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.



Отвечая на вопрос о встрече с Родченковым для разработки допингового коктейля, Мутко сказал, что все его «встречи регламентированы», сообщает РБК. Вместе с тем, некоторые российские политики уже прочитали публикации американских СМИ и критически высказались по поводу достоверности их содержания.





Так, председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев в интервью RT назвал дневники Родченкова «бредом сумасшедшего».



«Все это политизированная антироссийская истерия. Публикацию дневников Родченкова даже смешно комментировать. Иначе как бредом сумасшедшего я эти записки назвать не могу. Внимательно прочел несколько страниц. Послушайте, но он же явно нездоровый человек… Родченков пишет: «Проснулся в шесть утра, холодная вода, съел яичницу, позвонил Мутко, встретился с Нагорных». Скажу вам одну вещь: Виталий Леонтьевич — большой руководитель, и я не могу себе представить, чтобы он каждый день встречался с Родченковым», — пояснил парламентарий.



Однако, по словам депутата, в МОК дневники Родченкова могут принять в качестве доказательства вины российских спортсменов в употреблении допинга. При этом по его мнению, подобные документы нельзя приобщать к делу и тем более основывать на них обвинения.



«Это полный бред. Я в это не верю. Может, конечно, он все это увидел во сне. Удивительно, что в это верят чиновники из МОК и WADA», — добавил Свищев.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также высказался на эту тему. Он объяснил статью в американской газете тем, что «есть сторонники нагнетания ситуации и использования ее для дальнейшего раскручивания антироссийского маховика».



Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин в беседе с «Газетой.Ru» назвал Родченкова не совсем нормальным человеком, а также отметил, что МОК, следуя своей политике, может принять во внимание записи информатора WADA.



«Я считаю его немного ненормальным человеком, который рассказывает сказки. Нормальный человек не может такого делать. А те факты, которые он приводит, не выдерживают никакой критики. Любой профессионал скажет, что тот же коктейль «Дюшес» применить невозможно. Все его заявления — это сказки. Я не уверен, будет ли МОК перепроверять публикации дневников Родченкова и пытаться установить их подлинность, потому что организация ведет себя соответственно заявленной в последние полтора года политике. И какие он сделают выводы из публикаций, я сказать не могу», — указал спортивный руководитель.

Он выразил уверенность в том, что подобная политика МОК и WADA ведет к расколу в олимпийском движении.



«Мне, как профессионалу обидно, что все наши усилия по подготовке спортсменов и улучшения их результатов пропали зря. МОК работает по заранее прописанному сценарию, и у них есть цель. В моем понимании, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы внести раскол в спорт», — заключил Крянин.



Президент Федерации биатлона России Александр Зубков, лишенный комиссией Освальда двух золотых медалей Сочи, на пресс-конференции заявил, что вообще «никогда сам не видел» Родченкова.



Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает пожизненно отстранять и аннулировать результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи — Россия потеряла уже 13 медалей, а 17 спортсменов были отстранены от соревнований.



Если дневник Родченкова будет признан подлинным, то это может нанести удар по российской олимпийской команде, так как из опубликованных отрывков следует, что в допинговых махинациях участвовали государственные чиновники. В частности, Родченков не раз упоминает в своих записях тогдашнего министра спорта Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных.