Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в беседе с RT прокомментировал разрешение Верховного суда взыскивать компенсацию за моральный вред с соседей, которые курят на балконе.



«Это абсолютно справедливо и закономерно. У нас в законодательстве существует много норм, которые защищают людей от окружающего табачного дыма и любых других неблагоприятных факторов — это в том числе касается курения на балконе. Дым попадает в квартиру человека, который может иметь последствия для здоровья, если человек, например, астматик или страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Речь идёт также и о моральном вреде», — пояснил Зыков.



По словам эксперта, в данном вопросе размер компенсации роли не играет, а важно прекращение противоправных действий.



«В данном случае компенсации большой не будет. В том случае (в Новосибирске. — RT) она минимальная была, около 5 тыс. рублей. Вред нужно доказать, обосновать, не очень большие из этого получатся (в материальном смысле) доходы. Опасности, что кто-то будет этим недобросовестно пользоваться — с целью обогащения, — нет. Это инструмент для тех людей, чьи права действительно нарушаются. То, что будет небольшая сумма, — промежуточный момент. А то, что будет решение суда, чтобы прекратили нарушение прав, — это очень важно», — заключил Зыков.



Ранее Верховный суд России разрешил взыскивать компенсацию за моральный вред с соседей, которые курят на балконе. Отмечается, что таким образом был завершён спор двух жителей Новосибирска, один из которых жаловался на соседа, который курил на балконе.