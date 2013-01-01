Товарооборот России и Китая в 2017 году должен достичь $66 млрд, затем он продолжит расти. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.



Он отметил, что товарооборот двух стран увеличивается. «С января по сентябрь текущего года это уже $61,6 млрд, рост заметный, приличный. Уверен, что в этом году мы выйдем уже на $66 млрд и будем наращивать товарооборот», — подчеркнул Путин.



Глава российского государства отметил, что между руководством двух стран налажен прочный и стабильный контакт, «который полностью соответствует уровню нашего стратегического партнерства».



Президент РФ выразил уверенность, что запланированная на четверг, 30 ноября в Сочи встреча глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой примет участие Ли Кэцян, пройдет успешно. Путин также отметил, что Китай уверенно председательствует в ШОС. «Намечена встреча на высшем уровне летом. Я вас прошу передать самые наилучшие пожелания нашему большому другу — председателю Китайской Народной Республики [Си Цзиньпину]», — сказал российский лидер.



В свою очередь, премьер Госсовета КНР тоже обратил внимание на стабильное развитие стратегического партнерства с Россией. Что касается взаимной торговли, то положительные тенденции в этой сфере отмечаются еще с прошлого года, а в этом году рост составляет более 20%, сказал Ли Кэцян. «Это говорит о том, что сотрудничество между нашими странами имеет широкие перспективы и огромный потенциал», — заключил премьер Госсовета КНР. Он также выразил уверенность в успехе встречи глав правительств ШОС в Сочи, отметив, что это мероприятие должно внести большой вклад в развитие организации.