Пытавшийся покончить с собой сотрудник корпорации «МиГ» доставлен в больницу
Сотрудник одного из подразделений конструкторского бюро, который пытался совершить самоубийство, доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе корпорации «МиГ».
– Сотрудники подразделения успели оперативно среагировать на действия коллеги, оказали первую медицинскую помощь и вызвали «скорую помощь» на место происшествия. В настоящее время сотрудник доставлен в Боткинскую больницу, находится под наблюдением врачей, – сообщили в пресс-службе корпорации.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ведущий инженер-конструктор РСК «МиГ» предпринял попытку самоубийства.
Источник: vm.ru/news/439185.html
Добавил shaman 5 часов 45 минут назад
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