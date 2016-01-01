Сотрудник одного из подразделений конструкторского бюро, который пытался совершить самоубийство, доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе корпорации «МиГ».



– Сотрудники подразделения успели оперативно среагировать на действия коллеги, оказали первую медицинскую помощь и вызвали «скорую помощь» на место происшествия. В настоящее время сотрудник доставлен в Боткинскую больницу, находится под наблюдением врачей, – сообщили в пресс-службе корпорации.



На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ведущий инженер-конструктор РСК «МиГ» предпринял попытку самоубийства.