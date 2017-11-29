Комментарии участников:
В Дании вообще народ долбанутый. Если не ошибаюсь, именно у них принято в качестве иннициации дельфинов забивать.
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Еще один фрагмент тела шведской журналистки Ким Валл подняли со дна бухты Кёге датские водолазы. Им оказалась правая рука репортера. Ранее в воде обнаружили ее левую руку, туловище, голову и ноги.
«Новая находка пока не изучалась специалистами, но она была сделана в том же районе, где нашли вторую руку, и она была схожим образом утяжелена с помощью обрезков труб», — цитирует РИА Новости одного из руководителей полиции Копенгагена Енса Меллера Енсена.
Он отметил, что это обстоятельство и свидетельствует о том, что фрагмент тела относится к делу об убийстве на подводной лодке.
Напомним, датский изобретатель Петер Мадсен, которого подозревают в убийстве 30-летней шведской журналистки Ким Валл, сознался в том, что расчленил ее тело и сбросил останки за борт. Однако он утверждает, что не убивал женщину. По его словам, она отравилась угарным газом на борту созданной им 18-метровой подводной лодки «Наутилус». Репортер планировала написать о субмарине, отправившись с Мадсеном на морскую прогулку. На следующий день судно было найдено затопленным в заливе.
46-летний Мадсен известный в Скандинавии изобретатель. Помимо подводных лодок, он создавал с компаньонами дешевые космические ракеты.
В Дании вообще народ долбанутый. Если не ошибаюсь, именно у них принято в качестве иннициации дельфинов забивать.