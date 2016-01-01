Сбербанк столкнулся с проблемой распространения фиктивного мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на платформе Android и рекомендует скачивать данную программу только с официальных ресурсов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.



«Нам известно о проблеме фиктивных мобильных банковских приложений. И мы как крупнейший банк, конечно, тоже с ней сталкивались. <…> Мы рекомендуем своим клиентам соблюдать „кибергигиену“ — скачивать приложения только с официальных ресурсов, защищать свои устройства и внимательно проверять права на доступ к данным, которые запрашивает приложение. Со своей стороны, мы в официальное приложение „Сбербанк Онлайн“ для Android встроили антивирус, который выявляет вредоносные приложения и блокирует их установку. Достаточно скачать официальное приложение „Сбербанк Онлайн“ из Google Play», — сказал представитель банка.



Ранее сообщалось, что компания Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений, зафиксировала новую волну массового распространения вирусов, маскирующихся под мобильные приложения ведущих банков страны.



Основной мишенью злоумышленников стали пользователи мобильных устройств на операционной системе Android. Как отмечают в Group-IB, вирусы распространяются не через официальный магазин приложений Google Play, а через рекламные объявления в поисковых системах.