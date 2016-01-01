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Сбербанк заявил о случаях распространения фиктивного приложения "Сбербанк Онлайн"

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Сбербанк столкнулся с проблемой распространения фиктивного мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на платформе Android и рекомендует скачивать данную программу только с официальных ресурсов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Нам известно о проблеме фиктивных мобильных банковских приложений. И мы как крупнейший банк, конечно, тоже с ней сталкивались. <…> Мы рекомендуем своим клиентам соблюдать „кибергигиену“ — скачивать приложения только с официальных ресурсов, защищать свои устройства и внимательно проверять права на доступ к данным, которые запрашивает приложение. Со своей стороны, мы в официальное приложение „Сбербанк Онлайн“ для Android встроили антивирус, который выявляет вредоносные приложения и блокирует их установку. Достаточно скачать официальное приложение „Сбербанк Онлайн“ из Google Play», — сказал представитель банка.

Ранее сообщалось, что компания Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений, зафиксировала новую волну массового распространения вирусов, маскирующихся под мобильные приложения ведущих банков страны.

Основной мишенью злоумышленников стали пользователи мобильных устройств на операционной системе Android. Как отмечают в Group-IB, вирусы распространяются не через официальный магазин приложений Google Play, а через рекламные объявления в поисковых системах.

Добавил shaman shaman 5 часов 38 минут назад
1 комментарий
Комментарии участников:
shaman
+1
shaman, 5 часов 23 минуты назад , url

мы в официальное приложение „Сбербанк Онлайн“ для Android встроили антивирус, который выявляет вредоносные приложения и блокирует их установку.

А пользователи сбера онлайн об этом извещены?
Я сбером не пользуюсь, так что не в курсе. Но если нет и какое-то приложение решит, что мне устанавливать нельзя, я мягко говоря огорчусь. А некоторые разработчики наверняка и в суд могут подать. Даже классические антивирусы промахиваются иногда в плане вредоносности.



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