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Комментарии

Журналистов RT лишили аккредитации при конгрессе США

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12
человека

Журналистов Russia Today (RT) лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента. Об этом говорится в заявлении Галереи корреспондентов радио и ТВ законодательного органа.

Ранее минюст США внес RT America в список иностранных агентов по закону об иноагентах от 1938 года. В то же время многие другие иностранные государственные СМИ (BBC, CCTV, France 24, Deutsche Welle) не зарегистрированы в этом качестве.

«Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США использовал свои полномочия, чтобы лишить аккредитации телеканал RT единогласным голосованием 21 ноября 2017 года, — говорится в письме, направленном на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова. — Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R в качестве иностранного агента. Лишение аккредитации вступает в силу немедленно».

Ранее Москва вынужденно ответила на притеснение российских СМИ в США. 25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для средств массовой информации. Иноагентами теперь могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

Добавил shaman shaman 5 часов 34 минуты назад
8 комментариев
Комментарии участников:
liquidvae
+5
liquidvae, 5 часов 26 минут назад , url


Напомним, накануне Госдеп утверждал, что американский закон о СМИ-иноагентах нельзя сравнивать с российским, так как закон США якобы «не ограничивает способность организации работать».



RT по требованию властей США вынужден был зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Только это не помешает дальше врать, что закон в США «не ограничивает работу журналистов», а аналогичный закон в РФ «слишком жесток» и нарушает «принципы свободы слова».

waplaw
+1
waplaw, 5 часов 20 минут назад , url

«В правилах пресс-галереи Конгресса ясно говорится, что аккредитация не может быть предоставлена тому, кто работает „на иностранное правительство или его представителей“, — продолжил он. — После регистрации в качестве иностранного агента, как того требует закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), RT потерял право на журналистскую аккредитацию».

Подробнее на ТАСС:
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4770830

shaman
0
shaman, 5 часов 18 минут назад , url

Надо через суд требовать таких же санкций к остальным иностранным медиа-компаниям, либо судиться по дискриминационному признаку.

waplaw
+2
waplaw, 5 часов 7 минут назад , url

Бесполезно судится против правил пресс-галереи Конгресса. Здесь возможны только зеркальные меры — аналогичные правила аккредитации при госорганах РФ.

shaman
+3
shaman, 5 часов 2 минуты назад , url

Так если бесполезно судиться по существу, значит надо, используя их же методы, использовать этот суд как медиаповод, трубя на всех углах о дискриминации. У них тема дискриминации острая очень, надо это использовать на 500% имхо. Ибо нех.

waplaw
0
waplaw, 4 часа 59 минут назад , url

Право на информацию, вроде, нарушено. Другое дело, что такое право в США есть у субъектов США, а не у РФ.

shaman
+1
shaman, 4 часа 32 минуты назад , url

В данном случае надо плюнуть на то, что конкретно нарушено (все равно по существу нам болт на голову положат их законники), но раздуть максимальную шумиху, оперируя терминами дискриминация, предвзятость и т.д.
Запрет не отменят, но откатать его в медиа надо по максимуму, чтобы в следующий раз им не хотелось даже думать об этом.

shaman
+5
shaman, 5 часов 25 минут назад , url

Когда-то всякие бибиси и т.п. слушали в СССР под одеялом в темноте, теперь, похоже, всё будет ровно в обратную сторону.



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