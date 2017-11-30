Напомним, накануне Госдеп утверждал, что американский закон о СМИ-иноагентах нельзя сравнивать с российским, так как закон США якобы «не ограничивает способность организации работать».
RT по требованию властей США вынужден был зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Только это не помешает дальше врать, что закон в США «не ограничивает работу журналистов», а аналогичный закон в РФ «слишком жесток» и нарушает «принципы свободы слова».
«В правилах пресс-галереи Конгресса ясно говорится, что аккредитация не может быть предоставлена тому, кто работает „на иностранное правительство или его представителей“, — продолжил он. — После регистрации в качестве иностранного агента, как того требует закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), RT потерял право на журналистскую аккредитацию».
Подробнее на ТАСС:
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4770830
Надо через суд требовать таких же санкций к остальным иностранным медиа-компаниям, либо судиться по дискриминационному признаку.
Бесполезно судится против правил пресс-галереи Конгресса. Здесь возможны только зеркальные меры — аналогичные правила аккредитации при госорганах РФ.
Так если бесполезно судиться по существу, значит надо, используя их же методы, использовать этот суд как медиаповод, трубя на всех углах о дискриминации. У них тема дискриминации острая очень, надо это использовать на 500% имхо. Ибо нех.
Право на информацию, вроде, нарушено. Другое дело, что такое право в США есть у субъектов США, а не у РФ.
В данном случае надо плюнуть на то, что конкретно нарушено (все равно по существу нам болт на голову положат их законники), но раздуть максимальную шумиху, оперируя терминами дискриминация, предвзятость и т.д.
Запрет не отменят, но откатать его в медиа надо по максимуму, чтобы в следующий раз им не хотелось даже думать об этом.
Когда-то всякие бибиси и т.п. слушали в СССР под одеялом в темноте, теперь, похоже, всё будет ровно в обратную сторону.
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