Журналистов Russia Today (RT) лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента. Об этом говорится в заявлении Галереи корреспондентов радио и ТВ законодательного органа.



Ранее минюст США внес RT America в список иностранных агентов по закону об иноагентах от 1938 года. В то же время многие другие иностранные государственные СМИ (BBC, CCTV, France 24, Deutsche Welle) не зарегистрированы в этом качестве.



«Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США использовал свои полномочия, чтобы лишить аккредитации телеканал RT единогласным голосованием 21 ноября 2017 года, — говорится в письме, направленном на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова. — Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R в качестве иностранного агента. Лишение аккредитации вступает в силу немедленно».



Ранее Москва вынужденно ответила на притеснение российских СМИ в США. 25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для средств массовой информации. Иноагентами теперь могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.