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Постпред США при ООН призвала страны разорвать все связи с КНДР

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источник: thestate.com

Страны мира должны разорвать любые отношения с КНДР. Об этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в среду на экстренном заседании Совета Безопасности, посвященном очередному ракетному испытанию КНДР.

«Сегодня мы призываем все страны разорвать любые связи с Северной Кореей», — сказала дипломат, упомянув сферы военного, научного, технического и экономического сотрудничества с Пхеньяном.

Если война с КНДР будет развязана, северокорейский режим будет полностью уничтожен, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Диктатор Северной Кореи вчера сделал выбор. Мир приблизился к войне, а не отдалился от нее. Мы никогда не стремились развязать войну с Северной Кореей. И сегодня мы не стремимся этого сделать, однако если война будет развязана, то из-за того, что продолжаются акты агрессии.

Если война будет развязана, вы можете не сомневаться, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен», — заявила она в ходе заседания СБ ООН по КНДР.

Н.Хейли добавила, что «страны мира имеют в своем распоряжении возможность еще больше изолировать КНДР».

Добавил waplaw waplaw 5 часов 17 минут назад
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