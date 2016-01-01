Пару недель назад в Пятигорске произошел ужасный случай избиения охранником сторожевой собаки на глазах у посетителей, в том числе детей.



Волонтеры приюта «Мягкие лапки» собрались записать видеообращение к Президенту России Владимиру Путину по поводу жестокого избиения собаки. Охранник избил её до полусмерти, сломав челюсть и ребра.



Директор зоопарка подошел к волонтерам и потребовал вернуть ему собаку, аргументировав это тем, что она является частной собственностью...