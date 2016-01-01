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Избитого пса из зоопарка "Берендеево" требуют вернуть обратно

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Избитого пса из зоопарка "Берендеево" требуют вернуть обратно

Пару недель назад в Пятигорске произошел ужасный случай избиения охранником сторожевой собаки на глазах у посетителей, в том числе детей.

Волонтеры приюта «Мягкие лапки» собрались записать видеообращение к Президенту России Владимиру Путину по поводу жестокого избиения собаки. Охранник избил её до полусмерти, сломав челюсть и ребра.

Директор зоопарка подошел к волонтерам и потребовал вернуть ему собаку, аргументировав это тем, что она является частной собственностью...

Добавил Андрей Викторович 78250 Андрей Викторович 78250 4 часа 40 минут назад
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