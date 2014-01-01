Численность мусульман в некоторых европейских странах может утроиться к 2050 году, в то время как она вряд ли изменится в других государствах, согласно новым прогнозам американских экспертов из центра Pew.

В новом докладе показывается резкое разделение на запад-восток. Так, доля мусульманского населения Германии может возрасти с 6,1% в 2016 году до 19,7% в 2050 году, если будет продолжаться высокая миграция, тогда как численность мусульман в Польше изменится с 0,1% до 0,2%. Даже если все нынешние 28 членов ЕС, кроме Норвегии и Швейцарии, закроют свои границы для мигрантов, доля мусульманского населения на западе будет продолжать расти из-за более молодого возраста этой категории и более высоких коэффициентов рождаемости.

Согласно данным исследования, мусульмане составляли 4,9% населения Европы в 2016 году или 25,8 миллиона человек в 30 странах, по сравнению с 19,5 миллионами человек в 2010 году. Число мусульманских мигрантов, прибывающих в Старый Свет возросло после 2014 года почти до полумиллиона ежегодно, в основном из-за людей, спасающихся от конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.

Эксперты рассмотрели три сценария: нулевая миграция между 2016 и 2050 годами; средняя миграция, в которой поток беженцев прекращается, но люди продолжают мигрировать по другим причинам; и высокая миграция, когда рекордный поток мигрантов в период между 2014 и 2016 годами неограниченно продолжается с одним и тем же религиозным составом. В первом варианте, мусульманское население в Европе, как ожидается, возрастет с 4,9% до 7,4%. Помимо Кипра, который имеет высокую мусульманскую долю (25,4%) из-за исторического присутствия киприотов-турок, у Франции будет самая большая доля населения в 12,7% по сравнению с 8,8%.

При среднем уровне миграции, наиболее вероятном, в Швеции будет самая большая доля такого населения — 20,5%. В Великобритании число мусульман вырастет с 6,3% в 2016 году до 16,7%. Мусульманская доля в Финляндии вырастет с 2,7% до 11,4%, а большинство западноевропейских стран столкнутся с большим скачком. Если продолжится высокая миграция, доля мусульман в Швеции возрастет до 30,6%, до Финляндии — до 15%, а Норвегии — до 17%. В Восточной Европе большинство стран будут иметь относительно низкую мусульманскую долю населения, причем только Венгрия и Греция наблюдают значительный рост с 2016 года.

Помимо миграции, число европейских мусульман будет расти благодаря естественному росту. Данные анализа показывают, что у мусульман Европы больше детей, чем у представителей других религиозных групп. Средний уровень рождаемости в Европе составляет 2,6 для мусульман по сравнению с 1,6 для немусульман.