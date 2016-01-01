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США пообещали уничтожить северокорейский режим в случае войны

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30
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США пообещали уничтожить северокорейский режим в случае войны

Если война с КНДР будет развязана, северокорейский режим будет полностью уничтожен, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Диктатор Северной Кореи вчера сделал выбор. Мир приблизился к войне, а не отдалился от нее. Мы никогда не стремились развязать войну с Северной Кореей. И сегодня мы не стремимся этого сделать, однако если война будет развязана, то из-за того, что продолжаются акты агрессии. Если война будет развязана, вы можете не сомневаться, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен», — заявила она в ходе заседания СБ ООН по КНДР.

Хейли добавила, что «страны мира имеют в своем распоряжении возможность еще больше изолировать КНДР».

Добавил nikandrovich nikandrovich 9 часов 26 минут назад
8 комментариев
проблема (1)
Комментарии участников:
33211123
-8
33211123 [новый участник], 9 часов 18 минут назад , url
i16chatos
+6
i16chatos, 8 часов 51 минуту назад , url

Пока что обгадились твои хозяева — пиндосская сволочь))) Ким шпилит вас во все дыры))))

vdemidov86
+8
vdemidov86, 8 часов 54 минуты назад , url

Вот так и подменяют понятия. Оказывается Корея — мировой агрессор, это видимо она развалила Югославию, Ливию, Украину, Ирак. Индейцев тоже видимо корейцы истребили. Да и вообще это не им санкции применили, а они включили санкции против всех. Опасность ядерной войны кончно присутствует, но все таки уверен, если бы у северной Кореии не было ядерного оружия, то и самой Северной Кореи уже давно бы не было как самостоятельного государства.

i16chatos
+5
i16chatos, 8 часов 49 минут назад , url

Раздавить-то вы их сможете, вот только покоцают они вас не по-детски) А если, храни Бог, при этом Россию или Китай зацепите, то Бог вас уже не сохранит.

свидетель из
+6
свидетель из, 8 часов 0 минут назад , url

США пообещали уничтожить северокорейский режим в случае войны

 

Так ведь пробовали уже в 50-х

marvellouz
0
marvellouz, 4 часа 59 минут назад , url

Так тогда был мощный СССР. А сейчас не все так однозначно

zabirov@yandex.ru
0
zabirov@yandex.ru, 4 часа 29 минут назад , url

Режим или народ? Убейте толстого — всё равно не сдадутся?

blogman
+1
blogman, 3 часа 46 минут назад , url

Мы никогда не стремились развязать войну с Северной Кореей.

Вооруженные силы США чисто случайно расположились вокруг Северной Кореи

источник: im3.kommersant.ru



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