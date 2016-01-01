Пока что обгадились твои хозяева — пиндосская сволочь))) Ким шпилит вас во все дыры))))
Вот так и подменяют понятия. Оказывается Корея — мировой агрессор, это видимо она развалила Югославию, Ливию, Украину, Ирак. Индейцев тоже видимо корейцы истребили. Да и вообще это не им санкции применили, а они включили санкции против всех. Опасность ядерной войны кончно присутствует, но все таки уверен, если бы у северной Кореии не было ядерного оружия, то и самой Северной Кореи уже давно бы не было как самостоятельного государства.
Раздавить-то вы их сможете, вот только покоцают они вас не по-детски) А если, храни Бог, при этом Россию или Китай зацепите, то Бог вас уже не сохранит.
США пообещали уничтожить северокорейский режим в случае войны
Так ведь пробовали уже в 50-х
Так тогда был мощный СССР. А сейчас не все так однозначно
Режим или народ? Убейте толстого — всё равно не сдадутся?
Мы никогда не стремились развязать войну с Северной Кореей.
Вооруженные силы США чисто случайно расположились вокруг Северной Кореи
источник: im3.kommersant.ru
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