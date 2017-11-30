… иначе США возьмут ситуацию в свои руки....
Это ультиматум или как?
А вообщето правильно трампик говорит, а потом по Китаю санкциями, санкциями ...:)))))
Мы китайцев предупреждали, что на двух стульях одновременно им усидеть не выйдет. Не послушали. Теперь ловят по еблу.
Соновости:
Газопровод Россия-Южная Корея пойдет через КНДР Добавил portupey 15 Августа 2011
КНДР запросила у России за транзит газа втрое больше Европы Добавил Vlad2000Plus 4 Октября 2012
Российский газ помирит корейцев Добавил precedent 28 Ноября
Разница в подходах очевидна: одни хотят(ели) помирить кубинцев, вьетнамцев, афганцев, иракцев, ливийцев, югославов, немцев, корейцев, украинцев, грузин, молдаван, прибалтов, суданцев, сомалийцев, а другие — разделить их и уничтожить непокорных себе, используя вечный принцип «разделяй — и властвуй»..
И тем и другим периодически это удавалось.
Это и есть борьба Добра за мир и Зла за войну во всём мире.
Это просто означает, что процесс сближения двух Корей не сегодня начался и не завтра закончится.
Гражданския война нации не прекращена, но просто приостановлена. Конфликт заморожен.
Он может длиться в холодной фазе годами и десятилетиями, периодически, то обостряясь, то приостанавливаясь, пока кто-то, как во Вьетнаме или Германии не решит всё окончательно.
Этот конфликт не имеет военного решения.
Российская стратегия в подобных случаях намнного эффективнее англосаксонской.
Просто надо иметь терпение, демонстрировать государственное мышление и видеть историческую перспективу.
Судя по обращению с неприемлемым в отношениях с Китаем любой страны мира беспрецедентным ультиматумом американского лидера к китайскому, очевидно не для всех и не само собой.
Наглость и высокомерие Трампа, ложно истолковавшего китайское гостеприимство по отношению к себе лично, как гостю Китая, не знают границ и теперь уже Китаю, а не только КНДР придётся заткнуть его пасть.
источник: politus.ru
Это же происходит и с ЕС, и с Украиной, и с Испанией, и с Грецией Там англосаксы США и Великобритании проводят ту же самую политику.
Да блин, где и когда китай шел с кем-то на реальное обострение и доводил до конца? хватит поддерживать байку о военном великом китае.
Ничего они обострять ни с кем не будут, пока не будут уверены на 200%, что лев уже мёртвый и его можно пнуть.
А до того будут пожовывать сопли, выплясывая себе выгодные фишечки с обеих сторон.
Так ведь можно и лицо потерять.
источник: shockvoyage.com
источник: demotivators.to
Честно говоря, не очень понял, кто именно может потерять лицо :)
Они такие же великие воины, как прибалты. Отколонизированные в хвост и в гриву кем только можно. Вот просто с ходу — опиум от наглосаксов и нанкинская резня. И т.д.
Китай (союзник наш вроде как!) в Сирию засобирался наконец, когда там считай все закончилось.
Прибалты — в ирак, когда от игила остались только их учредители и спонсоры.
Его «великое военное лицо» — одна из афер наглосаксонской братии. Выпестованная в свое время и поддерживаемая искуственно.
США наконец-то придумали, что сделать с Северной Кореей. Но ничего не получится
Виктор Мараховский
30.11.2017
В мире разгорается очередной скандал с ядерным оружием и угрозами уничтожения. Однако мы позволим себе предположить, что и этот скандал ничем не кончится.
Сначала — о чем речь.
После двухмесячной паузы, напомним, Северная Корея запустила, по официальным данным, на высоту в 4,5 тыс. километров ракету Хвасон-15. Если запустить такую ракету по несколько более пологой траектории — то она долетит до Вашингтона или любой другой точки США на выбор.
Разумеется, эксперты ведущих американских и британских СМИ выразили сомнения, что КНДР в состоянии запустить такую ракету. Однако ранее они выражали сомнения в том, что КНДР в состоянии запускать предыдущие ракеты, а до того — что у КНДР вообще есть ракеты, а до того — что у КНДР есть также ядерное оружие. Данные сомнения рассеиваются обычно потом.
Сегодня наступила реакция.
Представитель США в ООН Никки Хейли призвала от имени президента Дональда Трампа все страны мира разорвать все связи, политические и экономические, с Корейской народно-демократической республикой. Она сообщила, что ее страна «не хочет войны, но в случае войны пхеньянский режим будет начисто разрушен».
Ранее, напомним, президент Трамп конкретизировал, что будет разрушен не только «режим», но и вся остальная страна с 25 миллионами населения.
Специальная просьба была обращена к Китайской народной республике. КНР должна прекратить поставки в КНДР топлива.
«Мы хотим большего, — сообщила Хейли — президент Трамп звонил утром президенту Си и сказал ему, что мы дошли до точки, в которой Китай должен прекратить поставки нефти в Северную Корею».
И чтобы кому-то не показалось, что она призывает к энергетическому удушению нации — Хейли пояснила логику: «Мы знаем, что их ядерная программа работает в основном на нефти. А нефть поставляется в основном из Китая».
Далее, как обычно, случилось смешное.
Дональд Трамп написал в своем твиттере: «Говорил с президентом Си Цзиньпинем Китайским о провокационных действиях Северной Кореи. Соответствующие большие санкции будут наложены на Северную Корею сегодня! Ситуация будет решена!»
Синьхуа же, китайское РИА Новости, сообщает, что председатель КНР заверил Трампа в том, что несомненной «целью Китая является мир в северо-восточной Азии и денуклеаризация Корейского полуострова».
Со своей стороны другой сосед КНДР — Россия — в лице главы МИД Сергея Лаврова сообщила, что США сами толкают северокорейцев на новые авантюры.
То есть «соответствующие большие санкции» США будут, видимо, накладывать в одиночестве. Проблема лишь в том, что США не в состоянии наложить большие санкции на КНДР. Для этого у них должны быть экономические или политические или хотя бы какие-нибудь связи.
Отметим также, что КНДР, при всей своей затейливости, с момента образования ни разу ни на кого не нападала и не планирует (хотя бы потому, что окружена значительно более сильными во многих отношениях соседями). И не планирует нападать даже на главного своего противника — США: данный бред настолько нелеп, что был даже в Голливуде реализован лишь однажды — и то в порядке вынужденного шага.
(тут сделаем отступление, потому что оно того стоит. В 2012-м был снят наконец римейк-долгострой «Красный рассвет», в котором вместо СССР оригинальной версии 1984 года на свободных американцев нападал Китай. Всё шло хорошо: китайцы вторгались, немотивированно расстреливали мирных жителей, развешивали всюду свои государтсвенные флаги и наглядно уничтожали американский образ жизни. Но выяснилось, что, пока его снимали, в Китае резко, на порядок увеличился кинорынок, став одним из главных в мире. И продюсеры нашли решение: в уже отстнятом фильме резко и задним числом поменяли государственную принадлежность злодейской армии, порабощающей США. Китайцев переозвучили, лычки перекрасили на компьютере, тут и там на оккупированные стены Америки специально обученные программисты повесили другие государственные флаги. И это были, как легко догадаться, флаги КНДР. Впрочем, фильм всё равно получился настолько идиотским, что провалился в прокате).
… В общем, единственный вариант «с войной» — это если США нападут на КНДР. Но штука в том, что, во-первых, категорически против вообще все соседи, включая Южную Корею. А во-вторых — сами американцы вроде пока тоже не сумасшедшие атаковать ядерную державу.
Так что, смело предположим мы, не будет ничего. США в очередной раз утрутся, а КНДР — в очередной раз продемонстрирует правильность выбранного курса с точки зрения ответа на вопрос «каков лучший способ обезопасить себя от американского вторжения».
США могут, конечно, обратиться к общегуманитарной несовместимости безбожного «коммунистического» режима с двадцать первым столетием. Но, поскольку им кажется совместимым с двадцать первым столетием массовый голод миллионов, устроенный их саудовским союзником в Йемене — вряд ли это найдёт отклик у кого-нибудь, кроме подчинённых Америке государств.
источник: 2ls.ru
источник: i.ytimg.com
источник: 2ls.ru
источник: 2ls.ru
источник: 2ls.ru
в азии есть такое понятие «потерять лицо».
Просто надо иметь терпение, демонстрировать государственное мышление и видеть историческую перспективу.
… и не пускать козлов в огород.
А при необходимости — ссаными тряпками по морде.
США не так давно появились, чтобы иметь историческую память, иметь какую-то национальную идею кроме бабла и планировать на далекую преспективу
обычно такие замерения для нас заканчиваются плачевно, вместо двух слабых врагов получаем одного, но сильного… американцы более грамотно действуют, если замирение, то на их условиях, да ещё пару- тройку военных баз подкинут соперникам
Так то последнее время у РФ кол-во внешних площадок последнее время выросло. Но когда об этом напоминают всепропальцам (я не про вас), говорящим о снижении влияния РФ, они начинают тут же выть, что это всё на деньги пенсионеров и одиноких матерей :)
Насчет сближения двух Корей — я последнее время много их фильмов посмотрел.
На фоне голливуда — шедевры, но сейчас не о том. Так вот — во всех фильмах транслируется мысль, что народ един! И что в сев. корее не монстры живут. Что меня несколько даже удивило.
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