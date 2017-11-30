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"КНР следует прекратить поставки сырой нефти в КНДР, иначе США возьмут ситуацию в свои руки......" (Трамп призвал лидера Китая прекратить поставки сырой нефти в КНДР)

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Американский президент Дональд Трамп в разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что КНР следует прекратить поставки сырой нефти в КНДР, иначе США возьмут ситуацию в свои руки, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.


источник: ca-irnews.com
 
«Президент Трамп сегодня утром позвонил лидеру КНР Си Цзиньпину и сказал ему, что мы достигли того момента, когда КНР должна прекратить поставки (сырой) нефти », — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, Китай «должен показать ведущую роль и довести дело до конца». «Китай может сделать этот сам или мы можем взять ситуацию с нефтью в свои руки», — добавила она.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.



Добавил nikandrovich nikandrovich 9 часов 18 минут назад
20 комментариев
проблема (1)
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17
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Комментарии участников:
nikandrovich
+7
nikandrovich, 9 часов 16 минут назад , url

… иначе США возьмут ситуацию в свои руки....

 Это ультиматум или как?

А вообщето правильно трампик говорит, а потом по Китаю санкциями, санкциями ...:)))))



Flinky
+4
Flinky, 8 часов 45 минут назад , url

Мы китайцев предупреждали, что на двух стульях одновременно им усидеть не выйдет. Не послушали. Теперь ловят по еблу.

prisde
+1
prisde, 5 часов 23 минуты назад , url

усидят и на трех, если нужно будет.

suare
+4
suare, 8 часов 54 минуты назад , url

Соновости:

13
Газопровод Россия-Южная Корея пойдет через КНДР Добавил portupey 15 Августа 2011

33
КНДР запросила у России за транзит газа втрое больше Европы Добавил Vlad2000Plus 4 Октября 2012

22
Российский газ помирит корейцев Добавил precedent 28 Ноября

Разница в подходах очевидна: одни хотят(ели) помирить кубинцев, вьетнамцев, афганцев, иракцев, ливийцев, югославов, немцев, корейцев, украинцев, грузин, молдаван, прибалтов, суданцев, сомалийцев, а другие — разделить их и уничтожить непокорных себе, используя вечный принцип «разделяй — и властвуй»..

И тем и другим периодически это удавалось.

Это и есть борьба Добра за мир и Зла за войну во всём мире.

Flinky
+2
Flinky, 8 часов 45 минут назад , url

Ничего, что две из трёх соновостей — протухшие?

suare
+4
suare, 8 часов 17 минут назад , url

Это просто означает, что процесс сближения двух Корей не сегодня начался и не завтра закончится.

Гражданския война нации не прекращена, но просто приостановлена. Конфликт заморожен.

Он может длиться в холодной фазе годами и десятилетиями, периодически, то обостряясь, то приостанавливаясь, пока кто-то, как во Вьетнаме или Германии не решит всё окончательно.

Этот конфликт не имеет военного решения.

Российская стратегия в подобных случаях намнного эффективнее англосаксонской.

Просто надо иметь терпение, демонстрировать государственное мышление и видеть историческую перспективу.

Flinky
+1
Flinky, 7 часов 39 минут назад , url

Это само собой разумеется.

suare
+1
suare, 7 часов 34 минуты назад , url

Судя по обращению с неприемлемым в отношениях с Китаем любой страны мира беспрецедентным ультиматумом американского лидера к китайскому, очевидно не для всех и не само собой.

Наглость и высокомерие Трампа, ложно истолковавшего китайское гостеприимство по отношению к себе лично, как гостю Китая, не знают границ и теперь уже Китаю, а не только КНДР придётся заткнуть его пасть.

источник: politus.ru

Это же происходит и с ЕС, и с Украиной, и с Испанией, и с Грецией Там англосаксы США и Великобритании проводят ту же самую политику.

shaman
+2
shaman, 7 часов 18 минут назад , url

Да блин, где и когда китай шел с кем-то на реальное обострение и доводил до конца? хватит поддерживать байку о военном великом китае.
Ничего они обострять ни с кем не будут, пока не будут уверены на 200%, что лев уже мёртвый и его можно пнуть.
А до того будут пожовывать сопли, выплясывая себе выгодные фишечки с обеих сторон.

suare
+2
suare, 7 часов 12 минут назад , url

Так ведь можно и лицо потерять.

источник: shockvoyage.com

источник: demotivators.to

shaman
+1
shaman, 6 часов 59 минут назад , url

Честно говоря, не очень понял, кто именно может потерять лицо :)

Они такие же великие воины, как прибалты. Отколонизированные в хвост и в гриву кем только можно. Вот просто с ходу — опиум от наглосаксов и нанкинская резня. И т.д.

Китай (союзник наш вроде как!) в Сирию засобирался наконец, когда там считай все закончилось.
Прибалты — в ирак, когда от игила остались только их учредители и спонсоры.

Его «великое военное лицо» — одна из афер наглосаксонской братии. Выпестованная в свое время и поддерживаемая искуственно.

suare
0
suare, 6 часов 25 минут назад , url

США наконец-то придумали, что сделать с Северной Кореей. Но ничего не получится

Виктор Мараховский
30.11.2017


В мире разгорается очередной скандал с ядерным оружием и угрозами уничтожения. Однако мы позволим себе предположить, что и этот скандал ничем не кончится.

Сначала — о чем речь.

После двухмесячной паузы, напомним, Северная Корея запустила, по официальным данным, на высоту в 4,5 тыс. километров ракету Хвасон-15. Если запустить такую ракету по несколько более пологой траектории — то она долетит до Вашингтона или любой другой точки США на выбор.

Разумеется, эксперты ведущих американских и британских СМИ выразили сомнения, что КНДР в состоянии запустить такую ракету. Однако ранее они выражали сомнения в том, что КНДР в состоянии запускать предыдущие ракеты, а до того — что у КНДР вообще есть ракеты, а до того — что у КНДР есть также ядерное оружие. Данные сомнения рассеиваются обычно потом.

Сегодня наступила реакция.

Представитель США в ООН Никки Хейли призвала от имени президента Дональда Трампа все страны мира разорвать все связи, политические и экономические, с Корейской народно-демократической республикой. Она сообщила, что ее страна «не хочет войны, но в случае войны пхеньянский режим будет начисто разрушен».

Ранее, напомним, президент Трамп конкретизировал, что будет разрушен не только «режим», но и вся остальная страна с 25 миллионами населения.

Специальная просьба была обращена к Китайской народной республике. КНР должна прекратить поставки в КНДР топлива.

«Мы хотим большего, — сообщила Хейли — президент Трамп звонил утром президенту Си и сказал ему, что мы дошли до точки, в которой Китай должен прекратить поставки нефти в Северную Корею».

И чтобы кому-то не показалось, что она призывает к энергетическому удушению нации — Хейли пояснила логику: «Мы знаем, что их ядерная программа работает в основном на нефти. А нефть поставляется в основном из Китая».

Далее, как обычно, случилось смешное.

Дональд Трамп написал в своем твиттере: «Говорил с президентом Си Цзиньпинем Китайским о провокационных действиях Северной Кореи. Соответствующие большие санкции будут наложены на Северную Корею сегодня! Ситуация будет решена!»

Синьхуа же, китайское РИА Новости, сообщает, что председатель КНР заверил Трампа в том, что несомненной «целью Китая является мир в северо-восточной Азии и денуклеаризация Корейского полуострова».

Со своей стороны другой сосед КНДР — Россия — в лице главы МИД Сергея Лаврова сообщила, что США сами толкают северокорейцев на новые авантюры.

То есть «соответствующие большие санкции» США будут, видимо, накладывать в одиночестве. Проблема лишь в том, что США не в состоянии наложить большие санкции на КНДР. Для этого у них должны быть экономические или политические или хотя бы какие-нибудь связи.

Отметим также, что КНДР, при всей своей затейливости, с момента образования ни разу ни на кого не нападала и не планирует (хотя бы потому, что окружена значительно более сильными во многих отношениях соседями). И не планирует нападать даже на главного своего противника — США: данный бред настолько нелеп, что был даже в Голливуде реализован лишь однажды — и то в порядке вынужденного шага.

(тут сделаем отступление, потому что оно того стоит. В 2012-м был снят наконец римейк-долгострой «Красный рассвет», в котором вместо СССР оригинальной версии 1984 года на свободных американцев нападал Китай. Всё шло хорошо: китайцы вторгались, немотивированно расстреливали мирных жителей, развешивали всюду свои государтсвенные флаги и наглядно уничтожали американский образ жизни. Но выяснилось, что, пока его снимали, в Китае резко, на порядок увеличился кинорынок, став одним из главных в мире. И продюсеры нашли решение: в уже отстнятом фильме резко и задним числом поменяли государственную принадлежность злодейской армии, порабощающей США. Китайцев переозвучили, лычки перекрасили на компьютере, тут и там на оккупированные стены Америки специально обученные программисты повесили другие государственные флаги. И это были, как легко догадаться, флаги КНДР. Впрочем, фильм всё равно получился настолько идиотским, что провалился в прокате).

… В общем, единственный вариант «с войной» — это если США нападут на КНДР. Но штука в том, что, во-первых, категорически против вообще все соседи, включая Южную Корею. А во-вторых — сами американцы вроде пока тоже не сумасшедшие атаковать ядерную державу.

Так что, смело предположим мы, не будет ничего. США в очередной раз утрутся, а КНДР — в очередной раз продемонстрирует правильность выбранного курса с точки зрения ответа на вопрос «каков лучший способ обезопасить себя от американского вторжения».

США могут, конечно, обратиться к общегуманитарной несовместимости безбожного «коммунистического» режима с двадцать первым столетием. Но, поскольку им кажется совместимым с двадцать первым столетием массовый голод миллионов, устроенный их саудовским союзником в Йемене — вряд ли это найдёт отклик у кого-нибудь, кроме подчинённых Америке государств.

Вечный шах.

источник: 2ls.ru

источник: i.ytimg.com

источник: 2ls.ru

источник: 2ls.ru

источник: 2ls.ru 

istinspring
0
istinspring, 1 час 9 минут назад , url

в азии есть такое понятие «потерять лицо».

Flinky
+2
Flinky, 7 часов 11 минут назад , url

С языка снял :)

shaman
+1
shaman, 7 часов 27 минут назад , url

Просто надо иметь терпение, демонстрировать государственное мышление и видеть историческую перспективу.

… и не пускать козлов в огород.
А при необходимости — ссаными тряпками по морде.

suare
0
suare, 7 часов 17 минут назад , url

… или «пометить» их по-собачьи :)

istinspring
+1
istinspring, 1 час 10 минут назад , url

США не так давно появились, чтобы иметь историческую память, иметь какую-то национальную идею кроме бабла и планировать на далекую преспективу

Алексей Гараничев
+1
Алексей Гараничев, 6 часов 21 минуту назад , url

обычно такие замерения для нас заканчиваются плачевно, вместо двух слабых врагов получаем одного, но сильного… американцы более грамотно действуют, если замирение, то на их условиях, да ещё пару- тройку военных баз подкинут  соперникам

shaman
+1
shaman, 37 минут назад , url

Так то последнее время у РФ кол-во внешних площадок последнее время выросло. Но когда об этом напоминают всепропальцам (я не про вас), говорящим о снижении влияния РФ, они начинают тут же выть, что это всё на деньги пенсионеров и одиноких матерей :)

shaman
0
shaman, 36 минут назад , url

Насчет сближения двух Корей — я последнее время много их фильмов посмотрел.
На фоне голливуда — шедевры, но сейчас не о том. Так вот — во всех фильмах транслируется мысль, что народ един! И что в сев. корее не монстры живут. Что меня несколько даже удивило.



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