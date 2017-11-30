«Президент Трамп сегодня утром позвонил лидеру КНР Си Цзиньпину и сказал ему, что мы достигли того момента, когда КНР должна прекратить поставки (сырой) нефти », — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, Китай «должен показать ведущую роль и довести дело до конца». «Китай может сделать этот сам или мы можем взять ситуацию с нефтью в свои руки», — добавила она.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.