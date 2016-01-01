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Карен Шахназаров охамевшему поляку: Якуб ты что себе позволяешь, с ума что ли сошли в своей Европе

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44
человека

Добавил nikandrovich nikandrovich 8 часов 21 минуту назад
6 комментариев
проблема (4)
Комментарии участников:
Tamriko
+10
Tamriko, 8 часов 6 минут назад , url

Ох и трудно Карена Шахназарова выести из себя! Всегда тактичный и корректный, здесь он не смог выдержать бескультурья и хамства Якоба и красиво поставил его на место! Зал получил санисфакцию, бурно отреагировав аплодисментами. Я — тоже! )))

Tamriko
+5
Tamriko, 7 часов 30 минут назад , url

Да-да… По команде русофоба-лузера v8 ))))))

vvsupervv66
0
vvsupervv66, 1 час 22 минуты назад , url

Ну хорошо. Давайте заглянем в предпологаемое будущее с учётом того, что Армения подписала договор евроассоциации с ЕС и со временем и не сразу в Армении в угоду плюшек и печенек от ЕС станет активно подниматься русофобская тема. И вот уже на передаче у Владимира Соловёва стоит аналогичный «Якуб» но с армянскими корнями и ведёт себя аналогично по хамски и вызывающе на провокацию.

Что в этом случае и как будет говорить мной любимый и уважаемый Карен Георгиевич? Что армяне не нужны России?

Братцы успокойтесь, возьмите себя в руки, думайте и ещё раз думайте, что говорите в прямом эфире и не уподобляйтесь тому, что сотворили с мной ранее любимыми украинцами и Украиной.

Хама Якуба осадить необходимо и надо было обязательно, но спокойно, исключительно историческими фактами.

Один индийский философ сказал, что если искать сходство, то ты соединяешь, если искать различия, то ты разделяешь.

Якуб несомненно получит бонусы от своих главных западных работодателей, поскольку после его хамской провокации из уст мной любимого режиссера вырвалась фраза о неминуемой разобщенности славянских польского и русского народа, вместо того, чтобы сказать Якубу, что его омерзительное поведение не достойно его славных предков с которыми мы плечом к плечу вместе били фашистскую гадину, не взирая на религиозные и идеологические предпочтения.

Всего Вам Доброго.

vvsupervv66
0
vvsupervv66, 3 часа 41 минуту назад , url

Провокация Якуба удалась на славу, раз такой известнейший режиссер вышел из себя и стал говорить о ненужности поляков для России. Тогда очень хочется спросить у Карена, куда нам девать таких известных русских личностей с явно польскими корнями и фамилиями, как пророк и писатель Достоевский, маршал и дважды герой Советского Союза Рокосовский, композитор Чайковский. Думаю читатели меня поддержат и приведут ещё ряд известнейших фамилий, которыми может гордится и Россия и Польша.

Беда в том, что некоторые поляки не считают перечисленные мной выше фамилии своими национальными героями и национальным польско-русским достоянием. В России их же помнят и чтят.

Видимо я был из тех, кто не поддался на негативные эмоции и не аплодировал.



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