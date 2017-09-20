«В группе “Открытие” на 1 ноября объем отрицательных чистых активов на консолидированном уровне, с учетом потерь финансовых компаний группы, достигает 300 млрд руб. Большая часть приходится на банк “ФК Открытие”», — передал RNS заместитель председателя Банка России Василий Поздышев через пресс-службу.

По словам Поздышева, на 1 ноября капитал Бинбанка остается положительным.

«Совокупный капитал трех банков этой группы (группа пока не консолидирована в отчетности) отрицательный – около 175 млрд руб. Большая часть этих убытков приходится на Рост-банк. Капитал “Бинбанк диджитал” является положительным», — уточнил Поздышев.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что для восстановления платежеспособности «ФК Открытие» и Бинбанка суммарно потребуется 800-820 млрд руб.

«В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы («Открытие». — RNS) понадобится около 450 млрд рублей, второй (Бинбанк. — RNS) — около 350-370 млрд рублей", — сказал он.