+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

На 1 ноября «дыра» в капитале «Открытия» составила 300 млрд руб., Бинбанка — 175 млрд руб.

отметили
18
человек
На 1 ноября «дыра» в капитале «Открытия» составила 300 млрд руб., Бинбанка — 175 млрд руб.

«В группе “Открытие” на 1 ноября объем отрицательных чистых активов на консолидированном уровне, с учетом потерь финансовых компаний группы, достигает 300 млрд руб. Большая часть приходится на банк “ФК Открытие”», — передал RNS заместитель председателя Банка России Василий Поздышев через пресс-службу.

По словам Поздышева, на 1 ноября капитал Бинбанка остается положительным.

«Совокупный капитал трех банков этой группы (группа пока не консолидирована в отчетности) отрицательный – около 175 млрд руб. Большая часть этих убытков приходится на Рост-банк. Капитал “Бинбанк диджитал” является положительным», — уточнил Поздышев.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что для восстановления платежеспособности «ФК Открытие» и Бинбанка суммарно потребуется 800-820 млрд руб.

«В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы («Открытие». — RNS) понадобится около 450 млрд рублей, второй (Бинбанк. — RNS) — около 350-370 млрд рублей", — сказал он.

Добавил suare suare 6 часов 53 минуты назад
3 комментария
На эту же тему:
40
Бинбанк нарушил норматив достаточности базового капитала — 23 Ноября
46
ЦБ принял решение о санации Бинбанка — 21 Сентября
55
[Демарш] Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков: Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», Альфа-банк, Бинбанк и БМ-банк — 12 Сентября
Комментарии участников:
suare
+1
suare, 6 часов 47 минут назад , url

Бинбанк попросил Центробанк о санации — через месяц после «Открытия»

Что пошло не так у Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова?

Meduza

14:21, 20 сентября 2017

Бинбанк 20 сентября обратился к Центробанку с просьбой санировать финансовую организацию через Фонд консолидации банковского сектора. Меньше месяца назад этот фонд, который принадлежит Банку России, получил «Открытие» — еще совсем недавно крупнейшую частную финансовую организацию в РФ. Центробанк пока не ответил на просьбу Бинбанка — но даже само обращение к регулятору означает, что уже второй крупный частный банк в стране не может выжить без помощи государства (третий — если считать «Югру», которую ЦБ спасать не стал — просто отозвал лицензию в конце июля).

Бинбанк — это очень крупный банк?

Да. По объему активов он занимает 12-е место в российской банковской системе, а по объему вкладов физических лиц — 7-е. Бинбанк активно рос в последние годы — достаточно сказать, что его активы с начала 2014-го увеличились в пять раз (на столько же — вклады населения), а с 2008-го — в 18 раз. Не в последнюю очередь рост происходил благодаря покупкам и слияниям: в 2014-м Бинбанк взял на себя обязательства (а вместе с ними и льготные кредиты Центробанка) по оздоровлению «Москомприватбанка», а также группу «Рост банка»; в 2015-м Бинбанк приобрел контрольный пакет акций «МДМ Банка».

Несмотря на стремительный рост, Бинбанк не входил в число системообразующих банков России — так называют десятки финансовых организаций, к которым ЦБ предъявляет особые требования — но и относится по-особому: представители регулятора не раз заявляли, что не будут отзывать лицензию у банков из этого списка. «Открытие» в этом списке значится.

Кому принадлежит Бинбанк? Есть ли у него лоббистский ресурс?

Основные владельцы Бинбанка — бизнесмены Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов. У Гуцериева, возможно, самая интересная биография из всех миллиардеров, входящих в двадцатку Forbes (Гуцериев в ней как раз 20-й, с состоянием в 6,3 миллиарда долларов). До 2007 года его основным активом была «Русснефть» (не путать с госкорпорацией «Роснефть», которая, по неофициальным данным, как раз претендовала на некоторые активы «Русснефти»); позднее Гуцериев вынужден был покинуть страну: на него завели дело о неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

Начало истории довольно типичное, самое интересное произошло дальше: Гуцериев, во-первых, смог продать «Русснефть» за три миллиарда долларов Олегу Дерипаске, а во-вторых, вернуться в Россию и выкупить «Русснефть» обратно. В 2009 году Следственный комитет РФ изменил меру пресечения Гуцериеву с заочного ареста на подписку о невыезде, а затем и вовсе закрыл дело. Гуцериев перебрался обратно в Россию и продолжил делать то, что умел лучше всего — покупать и собирать активы. Как ему это удалось, в точности не известно, но после возвращения он сказал: «Спасибо [владельцу АФК „Система“] Владимиру Евтушенкову и [главе Сбербанка] Герману Грефу, которые участвовали в процессе моего возвращения и снятия с меня обвинений».

Пока Гуцериев находился за границей, его племянник Микаил Шишханов (44-е место в списке Forbes) продолжал руководить Бинбанком, в котором работал с 1994 года. А заодно вкладывался в проекты в других отраслях бизнеса, — например, именно он купил «Интеко» у Елены Батуриной после того, как ее муж Юрий Лужков перестал быть мэром Москвы.

Семью Гуцериевых называют самой состоятельной в России: помимо Шишханова и Михаила Гуцериева, в список Forbes входит Саит-Салам Гуцериев (54-е место; брат Михаила).

Что же произошло с Бинбанком, раз он вынужден просить о санации?

Летом 2017 года, когда на рынке начали циркулировать слухи о скорой санации нескольких крупных банков, чаще всего среди проблемных назывались именно «Открытие» и Бинбанк. В частности, в нашумевшей августовской рассылке управляющей компании «Альфа-капитал» с перечислением проблемных банков, помимо «Открытия» и Бинбанка, упоминались также «МКБ» и «Промсвязьбанк» (позднее УК «Альфа-капитал» назвала письмо «частным мнением» своего аналитика).

У «Открытия» и Бинбанка действительно много общего. Они активно росли в последние годы, и этот рост был в значительной степени связан со слияниями, а также санациями. Именно санации погубили «Открытие»; то же самое, возможно, произошло и с Бинбанком: как отмечали «Ведомости», больше половины активов банка — межбанковские кредиты, а в них большую часть составляют кредиты санируемому «Рост банку».

Клиентам банка есть о чем беспокоиться?

Да, потому что Банк России пока согласия на санацию не дал. Если регулятор откажется от оздоровления банка, придется отзывать лицензию. Это значит, что государство обязательно вернет деньги только тем вкладчикам, у которых на счету меньше 1,4 миллиона рублей — остальное зависнет в банке (в самом лучшем случае деньги вернут через несколько месяцев, в худшем — вернут лишь малую часть). Этот вариант маловероятен по двум причинам: во-первых, он повлияет на репутацию ЦБ (почему «Открытие» спасли, а «Бинбанк» нет?), во-вторых, потребует значительных денежных вливаний — в «Бинбанке» хранится больше полутриллиона рублей вкладчиков, и значительная часть из них подпадает под действие страховки.

Если ЦБ одобрит санацию по тому образцу, что и в «Открытии», «Бинбанк» не закроется, его офисы будут продолжать работу в обычном режиме, а все риски возьмет на себя государство. В случае с «Открытием» массового бегства клиентов удалось избежать — такой сценарий вероятен и с «Бинбанком».

Кто может быть следующим?

После решения о санации «Открытия» аналитики говорили, что эффекта домино не будет, поскольку ситуация с «Открытием» уникальна. Теперь финансовые эксперты признают, что за «Бинбанком» могут последовать и другие частные кредитные организации: если ЦБ согласится спасать банк не из числа системообразующих, это создаст прецедент. Вести банковский бизнес в России сейчас как никогда сложно: регулирование ужесточается, возможностей для роста не так много из-за стагнирующей экономики и закредитованности населения, цены на нефть не растут, — возможно, у некоторых банкиров появится соблазн отдать свой бизнес государству, тем более что, судя по ситуации в «Открытии», за это никого не наказывают.

В рассылке «Альфа-капитала» упоминались «Промсвязьбанк» и «МКБ». Организации утверждают, что держат ситуацию под контролем, это же демонстрирует и их отчетность за август — однако и в «Бинбанке» до последнего утверждали, что все в порядке.

Александр Поливанов

v8
+1
v8, 6 часов 30 минут назад , url

айфонамана только что сказал, что цб делает всё правильно, все довольны финансовой системой и плоской шкалой налогов. всё хорошо.

v8
+1
v8, 6 часов 37 минут назад , url

санация? да запросто



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
29
Военные дождались повышения зарплат — 29 Ноября
84
Будете платить: Москва вынесла мгновенный «приговор» Эстонии. — 28 Ноября
56
Курс биткоина предсказали четыре года назад. В социальных сетях набирает популярность пост на сайте Reddit, который датируется 31 августа 2013 года — 27 Ноября
47
Сыграем, Герман Оскарович? Сбербанк купил гольф-клуб за 5,78 млн евро 3 — 27 Ноября
57
Путин был не прав: мусульманская Индонезия закупила свинину в России — 27 Ноября
51
ФСЭГ принял декларацию по вопросу “газовых” санкций США против РФ — 26 Ноября
62
Россия предложила создать на территории ОАЭ крупный зерновой хаб — 26 Ноября
51
Британия лишила прибалтов шанса бесплатно подключиться к электросетям — 26 Ноября
55
[Забота о простом человеке] Кудрин назвал низкий уровень жизни людей главным вызовом для России. Экс-министр отметил рост бедности «у нас» и назвал это «позором» для страны с таким уровнем ВВП — 25 Ноября
Лучшее в категории
Будете платить: Москва вынесла мгновенный «приговор» Эстонии.
Россия предложила создать на территории ОАЭ крупный зерновой хаб
Эффект санкций: немецкий бизнес активно инвестирует в Воронежскую область
Путин был не прав: мусульманская Индонезия закупила свинину в России
Курс биткоина предсказали четыре года назад. В социальных сетях набирает популярность пост на сайте Reddit, который датируется 31 августа 2013 года
[Забота о простом человеке] Кудрин назвал низкий уровень жизни людей главным вызовом для России. Экс-министр отметил рост бедности «у нас» и назвал это «позором» для страны с таким уровнем ВВП
ФСЭГ принял декларацию по вопросу “газовых” санкций США против РФ
Британия лишила прибалтов шанса бесплатно подключиться к электросетям
Сыграем, Герман Оскарович? Сбербанк купил гольф-клуб за 5,78 млн евро
Шувалов призвал производителей продуктов быть готовыми к отмене контрсанкций
Военные дождались повышения зарплат
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+